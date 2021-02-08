В Колумбии хотят умертвить чересчур плодовитых "кокаиновых бегемотов" Пабло Эскобара. Общественность не согласна

Фернандо Дуарте

Би-би-си

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Эскобар привез четырех гиппопотамов, но они размножились и заполонили местные реки

Колумбия вот уже 30 лет пытается навсегда позабыть имя наркобарона Пабло Эскобара - одного из самых известных преступников в истории - в 1980-х годах он основал Медельинский кокаиновый картель и, как считается, стал одним из самых богатых людей в мире. Хотя с момента его смерти прошло уже 30 лет, страна по-прежнему пытается справиться с последствиями его деятельности, в том числе самыми неожиданными: популяцией бегемотов, которая разрослась из-за короля преступного мира.

Эскобар занимался не только торговлей наркотиками - его организация практиковала похищения людей, взрывы на улицах и многочисленные убийства. Он стал преступником номер один в Колумбии и за ее пределами. Но наркобарон оказался замешан и в еще одном недобром деле - как говорят ученые, он виноват в экологической проблеме, которая вскоре грозит стать очень серьезной.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Спустя 30 лет после смерти Эскобар продолжает напоминать о себе в Колумбии

Когда-то Эскобар привез в свой зоопарк несколько гиппопотамов. Но они размножились и, как говорят ученые, в буквальном смысле заполонили главную водную артерию страны - реку Магдалена. Животных стали называть "кокаиновыми бегемотами", поскольку преступная группа Эскобара в основном занималась торговлей именно этим наркотиком.

17 января в журнале Biological Conservation появилось исследование, авторы которого призвали начать забой "кокаиновых бегемотов", чтобы не допустить причинения вреда экосистеме.

"Понятно, что нам очень жаль этих животных, но так как мы ученые, нам нужно говорить откровенно, - сказала Би-би-си одна из авторов исследования, биолог Натали Кастелбланко. - Гиппопотамы являются чужеродным для Колумбии видом, и, если мы не убьем часть популяции сейчас, лет через 10-20 ситуация выйдет из-под контроля".

Проблема с бегемотами

Рост популяции "кокаиновых бегемотов" напрямую связан с убийством Пабло Эскобара колумбийским спецназом в 1993 году.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Поместье Эскобара "Асьенда Наполес" стало парком развлечений

После смерти наркобарона его шикарное поместье "Асьенда Наполес", находящееся в 250 км от Боготы, было национализировано властями, а его частный зоопарк впоследствии стал частью открывшегося там парка развлечений. Сначала животных из поместья распределили между зоопарками Колумбии, но бегемотов оставили на месте.

"Чисто технически перевозить их было трудно. Так что власти решили их не трогать - и, вероятно, решили, что они со временем вымрут", - рассказала Кастелбланко.

Но они выжили и расплодились. Ученые попытались определить количество гиппопотамов, обитающих в реках Колумбии, и пришли к выводу, что их примерно 80-120.

"Это самое большое стадо гиппопотамов, живущее за пределами родной для них Африки", - рассказал Би-би-си ветеринар и эколог Карлос Вальдеррамма.

И, по оценке ученых, популяция продолжит расти. По словам Кастелбланко, если власти не предпримут никаких мер, к 2034 году гиппопотамов будет больше 1400. Изначально Эскобар привез в Колумбию одного самца и трех самок.

Ученые пришли к выводу, что необходимо умерщвлять или кастрировать по 30 животных в год, чтобы не допустить такого резкого увеличения популяции.

Почему бы не разрешить им размножаться?

По словам Кастелбланко, бегемоты получили возможности для развития, которых при обычном ходе эволюции у них бы просто не было.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Асьенда Наполес" ежегодно посещают тысячи туристов

В Южной Америке нет хищников, которые охотятся на них в Африке - таких, как львы и крокодилы, любящие полакомиться детенышами гиппопотамов.

Поэтому они могут быстрее размножаться в практически идеальных условиях.

Росту популяции также способствует климат. В Африке случаются периоды засухи, чего никогда не бывает в Колумбии. Условия жизни в Южной Америке настолько идеальны для бегемотов, что они, судя по всему, быстрее достигают половой зрелости.

"Исследования показывают, что гиппопотамы здесь начинают размножаться в более раннем возрасте, чем в Африке", - сказала Кастелбланко.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По оценке ученых, без вмешательства поголовье гиппопотамов может быстро увеличиться до 1400

Ученые, изучающие влияние бегемотов на окружающую среду, утверждают, что их присутствие значительно влияет на экосистему: от вымещения местных видов животных, которым и без того грозит вымирание (например, ламантинов), до изменения химического состава рек и водоемов, что может повредить рыболовству.

"Гиппопотамы распространяются по дельте главной реки Колумбии, от которой зависит доход многих тысяч людей. Животных видели в 370 км от "Асьенда Наполес". Это все равно как оказаться в фильме "Парк Юрского периода", - рассказала Кастелбланко.

Убивать или кастрировать?

Призыв умертвить некоторых животных звучит не впервые, но есть и те, кто не считают подобную меру необходимой.

Биолог из Колумбийского национального университета Энрике Ордоньес считает, что благодаря бегемотам Эскобара появилась возможность поддержать популяцию этих животных в мире, поскольку некоторые организации (например, Международный союз охраны природы) считают их уязвимым видом.

Ордоньес рассказал в интервью Си-эн-эн, что для контроля популяции правильнее было бы проводить стерилизацию.

Автор фото, Courtesy of Carlos Valderrama Подпись к фото, Кастрация самца гиппопотама - очень сложная и затратная процедура

Но это непростая процедура, которую нельзя назвать дешевой, и Карлос Вальдеррама знает об этом не понаслышке. В 2009 году он в рамках эксперимента по контролю над популяцией "кокаиновых бегемотов" провел кастрацию одного из них.

"Речь идет о животном, которое весит пять тонн и может вести себя очень агрессивно, объясняет Вальдеррама. - Хотя мы его усыпили, он чуть не перевернул кран, который мы использовали во время процедуры. Это все равно что оказаться рядом с динозавром в фильме "Парк Юрского периода".

По словам ветеринара, в результате эксперимента стало понятно, что кастрация - это не лучший вариант действий - особенно если учесть, что она обошлась в 50 тыс. долларов.

"Многие бегемоты живут в дикой природе. Добраться до них не так-то просто. А они же все время размножаются! Гиппопотамы полигамны, а это значит, что один самец может осеменить много самок", - рассказал Вальдеррама.

Угрозы смерти

Так почему же власти не идут на решительные меры? Если говорить коротко, им мешает общественное мнение. Дело в том, что колумбийцы очень любят "кокаиновых бегемотов", говорит биолог Натали Кастелбланко.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Большинство колумбийцев не поддерживают идею об умерщвлении животных

После того, как колумбийские журналисты рассказали о выводах ее исследования, она стала получать оскорбления и даже угрозы смерти в социальных сетях. "Например, меня называли убийцей. Некоторые колумбийцы выходят из себя, когда речь заходит о бегемотах, - говорит Кастелбланко. - Это естественная реакция для человека. Людям гораздо проще объяснить, что чужеродными бывают растения или маленькие животные. Но уж никак не огромные млекопитающие, которые многим кажутся очень милыми".

В перестроенном зоопарке "Асьенда Наполес" сейчас живут несколько отловленных гиппопотамов, туда ежегодно приезжают тысячи посетителей. Примечательно, что при жизни Эскобар тоже приглашал людей в свое поместье на экскурсии - таким образом наркобарон пытался повысить популярность. Натали Кастелбланко помнит, как побывала там в детстве вместе с родителями.

Помимо того, что гиппопотамы негативно влияют на окружающую среду Колумбии, их совсем нельзя назвать милыми и безобидными. Они считаются одними из самых опасных животных в мире: в 2016 году Би-би-си сообщала, что ежегодно от их нападений в Африке гибнет более 500 человек.

В Колумбии случаев гибели людей не было, но в мае 2020 года СМИ сообщили, что в городе Пуэрто-Триунфо от бегемота серьезно пострадал местный фермер.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В мае 2020 года от нападения гиппопотама пострадал местный фермер

Но в 2009 году общественность возмутилась, когда колумбийские военные застрелили гиппопотама Пепе, который, как считали власти, представлял опасность для местных жителей около поместья Эскобара.

После этого "кокаиновых бегемотов" защитили законом, что может стать серьезным препятствием для любых попыток сократить их популяцию. "Действует закон о защите чужеродного вида", - сказала Кастелбланко.

Тяжелые последствия. Очень тяжелые

Но будет неправильно утверждать, что колумбийские власти не замечают проблем, возникающих из-за роста численности гиппопотамов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Специалисты называют ситуацию очень серьезной

Биолог из колумбийского агентства по охране окружающей среды Дэвид Эчеверри рассказал Би-би-си, что вопрос об умерщвлении части гиппопотамов уже обсуждался. "Ситуация очень серьезная, и необходимо принимать меры для ее решения", - сказал он.

Эчеверри, впрочем, признает, что общественное мнение пока не позволяет принимать жесткие меры, поэтому в ближайшее время сокращения популяции ожидать не стоит. "Это вопрос, который разделяет людей, поэтому необходимо думать о других способах решения проблемы", - говорит он.

Наследие Эскобара

Кастелбланко и ее коллеги больше всего опасаются, что из-за всех споров ситуация не изменится.

Автор фото, Courtesy of Nataly Castelblanco Подпись к фото, По словам Натали Кастелбланко, из-за гиппопотамов могут исчезнуть редкие виды животных, например, ламантины

В своем исследовании они указали, что, согласно официальной статистике, с 2011 по 2019 год были стерилизованы лишь четыре гиппопотама. "Пока бегемоты живут в Колумбии, как в раю. Но они, по сути, стали экологической бомбой замедленного действия", - считает Кастелбланко.