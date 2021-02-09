"Преступление путем озвучивания информации". Как в Минске судят освещавших протесты журналисток "Белсата"

Андрей Козенко

Би-би-си

Автор фото, Tut.by Подпись к фото, Журналистки "Белсата" Екатерина Андреева и Дарья Чульцова обвиняются в том, что своей прямой трансляцией парализовали движение общественного транспорта

9 февраля в Минске начался суд над журналистками телеканала "Белсат" Екатериной Андреевой и Дарьей Чульцовой. Они обвиняются в организации беспорядков за то, что в ноябре 2020 года вели прямую трансляцию с акции протеста.

Сейчас под уголовным преследованием в Беларуси находятся еще девять журналистов, а всего с августа 2020 года в стране было задержано 480 сотрудников прессы из разных стран.

"Ваш стрим незаконен"

15 ноября 27-летняя Екатерина Андреева (это псевдоним, взятый в честь отца; ее настоящая фамилия Бахвалова) и 23-летняя Дарья Чульцова были на "Площади перемен". Так называется двор на Сморговском тракте Минска, где постоянно проходят акции протеста.

В тот день акция была одной из самых многочисленных - она была посвящена памяти минчанина Романа Бондаренко, которого 12 ноября избили и увезли в Центральный РОВД города.

Той же ночью Романа перевезли в больницу, где он и скончался. Официально преступление не раскрыто.

Андреева и Чульцова - журналистки "Белсата". Это польский телеканал (его соучредитель - МИД Польши), вещающий на белорусском, русском и польском языках.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, В тюрьму за стрим: судьба журналиста в самой опасной для прессы стране Европы

Когда акцию начали разгонять, один из местных жителей позвал журналисток в свою квартиру на 14 этаже - вести съемки оттуда.

В эту квартиру и ворвались бойцы ОМОНа, вычислившие, откуда ведется стрим.

Сначала Андреевой и Чульцовой дали по семь суток административного ареста, но на свободу они не вышли. Следствие предъявило обеим обвинение по статье 342 УК Беларуси - организация массовых беспорядков.

О ходе следствия было известно крайне мало. По белорусским законам, даже адвокаты обвиняемых связаны подпиской о неразглашении.

Муж Екатерины Андреевой белорусский журналист Игорь Ильяш рассказал, что обе журналистки не признали свою вину, а Андреева еще и отказалась давать показания.

Подпись к фото, Муж Екатерины Андреевой белорусский журналист Игорь Ильяш в суде 9 февраля

Ильяш процитировал одно из писем от жены: "Моё дело от начала и до конца сфабриковано, причем сфабриковано весьма неумело. Я считаю это местью спецслужб за профессиональную журналистскую деятельность".

Замечание "мужчинам в костюмах"

На суд пустили только журналистов государственных СМИ, белорусской "Комсомольской правды" и издания "Наша Нива". Остальным не хватило места. Официально - из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию.

Суд начался с того, что продлил Андреевой и Чульцовой срок пребывания под стражей, а прокурор зачитал обвинительное заключение.

Из него следует, что журналистки спровоцировали беспорядки и создали помехи движению общественного транспорта.

Автор фото, Tut.by Подпись к фото, По версии обвинения, журналистки совершили преступление с помощью видеокамер и жилеток "Пресса"

"Преступление совершали с помощью мобильных телефонов, видеокамер, штатива и жилетов с надписью "Пресса", - зачитывал документ государственный обвинитель.

Он заявил, что подсудимые своим эфиром, "путем озвучивания информации", спровоцировали появление на акции протеста все новых и новых людей.

Обе журналистки еще раз отказались признать свою вину, и суд приступил к допросу свидетелей, начав с одного из местных жителей Николая Скорины. Тот подтвердил, что проезжая часть действительно перекрывалась - на ней было слишком много людей.

Андреева спросила, а причем тут она и Чульцова, но суд снял этот вопрос. Заодно сделав замечание "мужчинам в костюмах", которые пришли в зал и шумят.

Мужчины оказались дипломатами из представительства Евросоюза в Минске, а шум заключался в том, что переводчик шепотом переводил им то, что говорилось в зале суда.

По словам Игоря Ильяша, статья 342 о массовых беспорядках стала самой часто применяемой с 2020 года.

"Это наша самая главная политическая статья, - говорит он. - Дела рассматривают быстро, за два-три заседания. Спектр наказаний очень широк: от штрафа и домашнего ареста до трех лет реального срока в колонии".

Разглашение, неуплата, финансирование беспорядков

По данным Белорусской ассоциации журналистов, всего в 2020 году силовики задерживали 480 представителей профессии, работавших в Минске и других городах на акциях протеста.

97 задержанных отбыли административные аресты.

Кроме Андреевой и Чульцовой, под стражей остаются еще семь человек.

Журналистка издания TUT.by Катерина Борисевич тоже работала на "Площади перемен", когда там проходили акции протеста после гибели Романа Бондаренко. Но задержали ее немногим позже.

Автор фото, Tut.by Подпись к фото, Журналистка Екатерина Борисевич обвиняется в разглашении врачебной тайны, которая к тому же противоречила словам Александра Лукашенко

13 ноября вышел ее текст о том, что в крови Бондаренко врач не обнаружили алкоголь. Хотя накануне президент Александр Лукашенко и СК республики утверждали, что он был пьян и его гибель могла быть связана с этим.

19 ноября силовики задержали Борисевич и врача Артема Сорокина, который, как утверждает следствие, передал журналистке данные судмедэкспертизы. Оба они обвиняются по статье 178 УК РБ о разглашении врачебной тайны, им грозит до трех лет лишения свободы.

С 22 по 26 декабря СК Беларуси задержал основательницу белорусского "Пресс-клуба" Юлию Слуцкую и еще шестерых журналистов, сотрудничавших с этой общественной организацией.

Юлии Слуцкой вменили неуплату налогов.

Остальным - финансовому директору Сергею Ольшевскому, программному директору Алле Шарко, директору академии клуба Сергею Якупову и оператору Петру Слуцкому - инкриминировали соучастие в этом преступлении.

Якупов как гражданин России был депортирован из Минска 31 декабря.

Конкретно о сути обвинения здесь тоже почти ничего не известно.

Дочь Слуцкой Александра и родственники других арестованных в январе собрали и перечислили на счет Следственного комитета почти 110 тыс. белорусских рублей (примерно 3,1 млн российских рублей).

Это называется обеспечением погашения нанесенного ущерба. Оно не означает признания вины, но станет смягчающим обстоятельством в случае обвинительного приговора.

В рамках этого же дела задержана Ксения Луцкина, до этого проработавшая на государственном телевидении 15 лет.

Луцкина с помощью сотрудников "Пресс-клуба" хотела создать независимый телеканал, который вещал бы на YouTube.

12 января силовики задержали известного минского журналиста Андрея Александрова и его гражданскую жену Ирину Злобину.

Александров и Злобина обвинены все по той же 342 статье, следствие настаивает, что они финансировали массовые беспорядки.

За три месяца до этого они погасили более 250 штрафов активистам и потратили на это около 100 тыс. долларов, выделенных им фондом BY-Help.

Эта общественная инициатива была создана в Беларуси в 2017 году для помощи задержанным и оштрафованным участникам протестов против так называемого "Декрета о тунеядцах".