Коронавирус в России: в подмосковном ковидном госпитале произошла авария

Автор фото, Sergei Malgavko/TASS

СМИ сообщили, что в подмосковной больнице умерли трое пациентов с Covid-19 из-за сбоя в подаче кислорода. Врачи это отрицают. Число заразившихся коронавирусом в России превысило 4 млн, но суточный прирост сократился до нового осеннего миниума. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Авария в больнице

О том, что в поселке Никольское в Одинцовском районе Московской области скончались три пациента, "которые были подключены к кислороду", после того как по техническим причинам прекратилась его подача, соообщили агентства Интерфакс и ТАСС, ссылаясь на свои источники.

"В Никольской больнице в реанимационном отделении, по предварительным данным, три человека погибли из-за прекращения подачи кислорода. По предварительным данным, причиной отключения кислорода стала техническая неисправность", - сказал собеседник ТАСС.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что отключение кислорода произошло в ковидном отделении больницы. По словам источника, ни возгорания, ни взрыва из-за неисправности не было.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил проверить сообщения СМИ о гибели трех пациентов с коронавирусной инфекцией из-за прекращения подачи кислорода, следует из сообщения Росздравнадзора.

В больнице работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, "в том числе взаимосвязь отключения кислорода со смертью людей", сказал источник Интерфакса.

Медики такую связь отрицают. Главврач больницы Владимир Гордеев заявил, что сведения о смерти трех пациентов из-за перебоев с кислородом неверны.

"Это неправильно: не три и не из-за подачи кислорода. В момент аварии никто из пациентов не умирал. Спустя час после аварии у нас произошла смерть пациента, в момент самой аварии пациент не погибал. И еще спустя полчаса, это уже было восемь утра, скончалась еще одна пациентка. У них были и другие совершенно причины", - сказал главврач изданию "Подъем".

Сам факт сбоя в подаче кислорода не отрицают ни в больнице, ни в министерсте здравоохранения Московской области.

"По неизвестным причинам был временный сбой в подаче кислорода на 12 минут. Оперативно были задействованы мобильные ИВЛ. В момент инцидента никто из пациентов не погиб. Двое пациентов впоследствии скончались из-за тяжести состояния, не связанной с подачей кислорода", - сказали Интерфаксу в пресс-службе министерства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Аналогичный случай в октябре произошел в Ростове-на-Дону. Тогда в больнице №20, переоборудованной под ковидный госпиталь, погибли 13 пациентов. СМИ писали, что причиной стали перебои с подачей кислорода. Местные власти это отрицали, но в конце октября свои посты покинули министр здравоохранения Ростовской области и начальник городского управления здравоохранения.

Меньше 15 тысяч заражений за сутки

Тем временем число регистрируемых за сутки заражений Covid-19 продолжает сокращаться и в среду впервые с осени опустилось ниже 15 тысяч. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом утром сообщил о 14 494 новых случаях. Это минимальное значение c 15 октября, когда выявили 13 754 случаев.

В понедельник суточный прирост заражений коронавирусом - также впервые с октября - опустился ниже 16 тысяч. Снижение заболеваемости началось в январе и с тех пор продолжается.

В Москве выявлено 1 441 заражение, что соответствует показателям конца сентября. В Петербурге - 1 169 новых случаев.

За сутки в России умерли 536 заразившихся Covid-19 (из них 68 в Москве и 54 в Петербурге).

Общее число заразившихся коронавирусом за все время пандемии в среду превысило 4 млн. Заболели 4 млн 012 710 человек, выздоровел 3 516 461, умерли от коронавируса, по данным штаба, 78 134 человека. Штаб учитывает не все летальные исходы. Росстат в понедельник сообщил, что только за апрель-декабрь в России умерло более 162 тысяч человек. Не во всех случаях Covid-19 был основной причиной болезни.

"Это наша суровая реальность"

В Кремле прокомментировали опубликованные Росстатом данные об избыточной смертности в 2020 году, связанной с пандемией коронавируса. Согласно этим данным, смертность в стране выросла на 17,9% - в абсолютных цифрах на 323,8 тысячи человек.

Всего в прошлом году умерли 2 124 479 россиян, в декабре - 243,2 тысячи. "243 тысячи умерших за один месяц - это абсолютный рекорд для нашей страны как минимум со времен Великой Отечественной войны", - оценивал эти цифры демограф Алексей Ракша.

"Это наша суровая реальность, в которой мы живем - я имею в виду все страны мира, которые живут в эпоху пандемии. С избыточной смертностью столкнулись все страны мира", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Тем временем вакциной от коронавируса "Спутник V" привились уже около 2,2 млн россиян, заявил в среду заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов. Для того, чтобы в стране выработался коллективный иммунитет к коронавирусу, необходимо, чтобы прививку сделало около 60% населения.

Республики без масок

Чечня станет вторым регионом России, в котором ношение медицинских масок в общественных местах перестанет быть обязательным. Об этом сообщил в телеграм-канале глава республики Рамзан Кадыров.

"При этом настоятельно рекомендуем их носить в связи с тем, что еще высока угроза Covid-19 для тех, кто входит в группу риска или еще не болел. Также маску рекомендуется носить несколько дней после вакцины привитым от коронавируса", - написал Кадыров.

По его словам, также снимаются ограничения по передвижению через границы Чечни "в условиях растущего интереса туристов к нашему региону".

Первым регионом, где власти отказались от требования носить маски, накануне стала Удмуртия. Как и в Чечне, массочный режим там будет носить рекомендательный характер.