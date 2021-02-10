"Тотальное разгильдяйство". Почему от "дворца Путина" остались только бетонные стены?

Анастасия Напалкова, Тимур Сазонов, Анна Пушкарская

Би-би-си

Комплекс, известный как "дворец Путина", уже показали по федеральным каналам, но вместо ожидавшейся роскоши в кадр попали только голые бетонные стены. Чтобы понять, почему дворец перестраивается и что в нем было до этого, Русская служба Би-би-си опросила полтора десятка работников, которые трудились там в разное время.

О том, что здание, которое основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (принан в России иностранным агентом) называл дворцом президента Владимира Путина, превращается в апарт-отель, большинство рабочих узнало из новостей.

"Поражает масштаб демонтажных работ. Грубо говоря, весь дом ободрали до бетона", - говорит Станислав (имя изменено).

Он приехал во дворец осенью 2018 года - как раз на демонтажные работы, которые к тому времени длились около полугода. К этому времени в здании уже не было мебели, но еще сохранилась декоративная отделка стен и потолков. "То, что показал в фильме товарищ Навальный, имело место", - делает вывод Станислав.

Навальный в своем фильме о дворце, который якобы принадлежит президенту Владимиру Путину, рассказал, что основной причиной его перестройки стала плесень.

Фильм Фонда борьбы с коррупцией посмотрели более 100 млн раз. После этого по России прокатилась волна протестов, многие их участники были арестованы. Кроме того, многие работники самого ФБК отправлены под домашний арест. На этом фоне большинство опрошенных строителей и инженеров, работавших во дворце, попросило об анонимности.

Двое работников, видевших плесень во дворце вживую, рассказали Би-би-си, что она поразила все здание, включая комнаты и подвальные помещения.

"Все было в плесени, - рассказывает Станислав. - Что за плесень? Да самая обычная плесень. Где-то она зеленая, где-то прямо уже черная была. Но ее было на самом деле очень много. Она поразила практически весь дом. Больше всего - стены и потолки. Мы сами были в шоке".

По его словам, отделка во дворце была сделана по принципу "фальшстены". То есть непосредственно к бетонной стене, обработанной штукатуркой, крепится металлический каркас, затем он обшивается листами гипсокартона, а уже к гипсокартону крепится дорогая отделка. "Плесень была непосредственно за фальшстеной", - объясняет Станислав.

Если Станислав видел плесень в комнатах дворца, то Игорь (имя также изменено), еще один бывший сотрудник компании-подрядчика, работавшей во дворце, рассказал, что ему показывали плесень на цокольном и подвальном этажах примерно в 2017 году. Коллеги рассказывали ему, что она распространилась и по всему дому. "Уже тогда поговаривали, что все будут разбирать", - говорит он.

Впрочем, другой сотрудник, работавший во дворце до 2018 года, проблем с плесенью не припомнил.

Источник, близкий к Кремлю и не уполномоченный давать комментарии СМИ, подтвердил, что в комплекс проник грибок. "Его ввели в эксплуатацию, он несколько лет проработал, и потом пошел грибок и запах. Этот грибок крайне вреден для легких", - сказал он на условиях анонимности.

По его словам, в последнее время Владимир Путин посещал этот комплекс в Пасковеевке, селе в Геленджикском районе Краснодарского края, только ради хоккейного катка.

Издание "Медуза" писало, что пострадали и статуи: из-за агрессивной внешней среды они покрылись чем-то зеленым от соли и сырости. Издание не указало, находились ли статуи в здании или снаружи.

Строители и инженеры, работавшие во дворце и на участке в разное время с 2005 по 2021 годы, называют дворец "главным домом". Многие из них расстраиваются, что результаты многолетней работы по отделке "главного дома" были разрушены.

"Столько людей трудились, столько денег, столько материалов. Нам за каждую царапину доставалось - все это из крутого привезенного дерева сделано, все эти кабинеты. Нам говорили: ребята, аккуратнее. А потом говорят, кабеля режьте, разбирайте, ломайте. Стопками, стопками - и все это на свалку, на мусорку", - вспоминает Игорь.

На декоративной отделке, по словам Станислава, не было видимых следов грибка. Демонтированную гипсовую лепнину и панели из ценных пород дерева и камня аккуратно складывали в ящики и "увозили в неизвестном направлении". Он не верит, что ее можно использовать повторно: во-первых, все подгонялось "стык в стык", и вернуть материалы на прежнее место будет нереально. К тому же будет риск, что плесень вернется, добавляет он.

Другой строитель уточняет, что, по слухам, материалы "закопали в Молокановой щели" (ущелье рядом с дворцом). Еще один сотрудник стройки говорит, что также слышал, что "весь дорогой камень, который сняли со стен", закопали там.

Игорь и Станислав рассказали Би-би-си, что здание было обработано антисептиком от плесени как минимум два раза - "полностью все стены поливались", шли разговоры и о необходимости еще одной обработки.

Фактически дворец сейчас перестраивается изнутри и снаружи. Уже была заменена крыша, окна и внешняя облицовка, рассказали сразу несколько сотрудников, работавших там в последние годы. К 2018 году была демонтирована и "аквадискотека" - фонтан, отделанный мозаикой. В новостных сюжетах он был показан как бетонное недостроенное сооружение. Работники, опрошенные Би-би-си, не уверены, было ли это сделано из-за плесени или из-за изменения вкусов владельцев.

Кто продавал и покупал дворец?

Здание и участок, где расположен дворец, принадлежит ООО "Комплекс", которым в свою очередь владеет АО "Бином". Информация о его владельцах не опубликована. Последние открытые данные о собственнике этого юрлица - за 2015 год. По данным СПАРК, им тогда был Александр Пономаренко, совладелец и председатель совета директоров АО "Международный аэропорт Шереметьево".

По его собственным словам, он купил дворец в 2011 году у Николая Шамалова, совладельца банка "Россия". Шамалов считается одним из ближайших друзей Владимира Путина. СМИ называли его сына Кирилла Шамалова зятем российского президента. В 2018 году агентство Блумберг сообщало, что брачный союз Кирилла Шамалова и предполагаемой дочери президента России Катерины Тихоновой распался.

Через несколько дней после выхода расследования Навального стало известно, что Александр Пономаренко продал дворец в марте 2016 года.

Позже стало известно о новом собственнике недвижимости - Аркадии Ротенберге. Он заявил каналу Mash, что купил здание "несколько лет назад" для развития отельного бизнеса.

Кому продал имущество Пономаренко неизвестно. В пресс-службе Шереметьево не подтвердили, что покупателем стал Аркадий Ротенберг. Получается, что после Пономаренко и перед Ротенбергом у дворца могли быть другие собственники.

Владимир Путин всегда отрицал связь с дворцом в Прасковеевке. "Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало… Все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан, и запустили это в интернет, фильмы какие-то, видеопрограммы", - прокомментировал он фильм Навального.

В разное время над строительством дворца работали десятки компаний, подрядчиков и субподрядчиков. Би-би-си не называет компании, в которых работали опрошенные строители и инженеры, из соображений безопасности. Дворец проектировала компания "Стройгазкомплект" итальянского архитектора Ланфранко Чирилло. Сам архитектор сказал "Медузе", что работы выполнялись для компании "Стройгазконсалтинг", основанной бизнесменом Зиядом Манасиром.

Работы по строительству выполнял в том числе "Спецстрой", структура минобороны России, писали СМИ. Арендатором дворца в 2011 году была строительная компания "Велесстрой".

Откуда взялась плесень?

Собеседники Би-би-си выдвигают разные версии о том, как была обнаружена плесень и как ей удалось захватить дворец. Точную причину Би-би-си установить не удалось. Зато ясно, что после обнаружения плесени дворец перестали использовать, а вскоре начали перестраивать.

Игорь пересказывает слова коллег: плесень обнаружили случайно во время инцидента на цокольном этаже в зоне бассейн. По его словам, кусок штукатурки чуть не упал на уборщицу. "Созвали комитет, решили, что дом вообще непригоден", - рассказывает он.

"Какое-то время назад затеяли что-то типа косметического ремонта, - рассказывает Станислав другую версию. - И так получилось, что, видимо, они вскрыли какую-то часть, чтобы отремонтировать, и увидели, что за фальшстеной все полностью поражено грибком. И тогда больше стали снимать - может думали, что это ограничится, не знаю, 5-10 квадратами, и увидели, что грибок распространился повсеместно. По всему дому".

Станислав говорит, что, видимо, плесень возникла из-за отсутствия вентиляции за фальшстеной. "Что-то напортачили при строительстве", - предполагает он. Еще два работника считают так же.

"Если есть моря - есть влага. Если есть влага, но нет хорошей вентиляции, кондиционирования, если окна не открывают, [так могло произойти], но я не знаю, как на самом деле", - говорит архитектор здания итальянец Ланфранко Чирилло. Он добавил, что не был на объекте с 2014 года, и занимался архитектурой и интерьерами, но не строительством.

"Проблема возникла из-за в том числе неправильно сделанной гидроизоляции, - говорит источник, близкий к Кремлю. - Было большое количество подземных работ, а изменение уровня подземных вод - это очень тонкий момент. Когда бетон заливаешь на глубину, происходит их выдавливание. Есть большие подозрения, что сэкономили на проведении гидрогеологических изысканий, и что Главгосэкпертиза этот объект не видела".

Русская служба Би-би-си отправила вопросы в Главгосэкспертизу и ожидает ответ.

С чиновником не соглашается инженер, участвовавший в геологических изысканиях для строительства дворца и посещавший участок в 2005-2007 годах.

Изыскания он проводил под строительство самого дворца, 60-метровой шахты лифта на пляж и некоторых других сооружений, например, амфитеатра. То, что шахта была настолько глубокой, указано на сайте "НТ-Прогресстех", одного из подрядчиков строительства в Прасковеевке. По словам инженера-геолога, других подземных сооружений на момент работы там запланировано не было.

"Подземные воды - это глупость. Эту версию можете не рассматривать. Здание стоит на скале высотой 50-60 метров, почти отвесной. Практически до уровня моря там никакой воды нет, под дворцом 20-25 метров совершенно сухих суглинков, ниже - трещиноватая скала. И я не представляю условий, при которых что-то такое произошло из-за геологических сложностей. Может быть, приток воды есть в шахты лифта или безумные подземные сооружения из фильма Навального. Но никак не на уровне дворца. Не на болоте же его построили, а на хорошо дренированной сухой точке с сухим климатом, где дождя хрен дождешься", - объясняет он.

По его словам, на изыскательских работах не экономили, несмотря на то, что само по себе строение "достаточно простое", "легкий бетонный домик а-ля а-ля разжиревшая дача на Рублевке", говорит инженер.

"Условно, под трансформаторную будку и башню "Федерация" изыскания нужны разные, но здесь по объему и глубине исследования мы скорее пошли в сторону башни "Федерация", - рассказывает он. - Никто не ограничивал нашу фантазию - если для получения информации мы хотели бурить еще, то эти сметы покрывались".

Еще один инженер в строительной отрасли, который, по его словам, достоверно знает ситуацию на этом объекте, привел несколько вариантов того, что могло спровоцировать появление плесени.

"Проблема могла быть связана или с ошибкой при проектировании системы вентиляции, или с ошибкой строителей, собиравших вентиляцию, или, что менее вероятно, с эксплуатацией: перестарались с поливом парка при отсутствии системы гидроизоляции подвала - ее, возможно, не проектировали, потому что под землей там воды практически не было. Если из-за полива вокруг подвалы стало подтапливать, то это ошибка технического заказчика или инвестора при подготовке задания на проектирование - нужно было предусмотреть, что будет полив территории вокруг и предусмотреть гидроизоляцию всего подземного контура. Виноватых, скорее всего, не найдут", - предполагает он.

По его словам, как раз из-за проблем с поливом такая ситуация уже возникала на другом объекте одной VIP-персоны.

Как перестраивают дворец?

После того как Аркадий Ротенберг объявил себя владельцем будущего апарт-отеля, в интернете стали появляться посвященные дворцу мемы. Один из них - что "удобства" в новой роскошной гостинице будут "на этаже", ведь согласно опубликованному Навальным плану, ванные и туалеты были не в каждой комнате. Да и на видео Mash и телеканала "Россия" их тоже не было видно.

В комнатах возводятся перегородки - как раз для санузлов, рассказал участник работ (был на участке в 2020 году). "Практически в каждой комнате так - делают туалеты, как номера в гостинице", - говорит собеседник Би-би-си. Еще один строитель сказал, что перепланировка была, но не уточнил, какая именно. Но больше свидетельств того, что дворец превращают в гостиницу, Би-би-си найти не удалось.

Работники, бывавшие во дворце, рассказывают, что апарт-отель - это новая концепция, о которой они узнали из новостей, и раньше дворец имел другую функцию.

В некоторых резюме бывших сотрудников и на сайтах некоторых подрядчиков значится, что это "государственная резиденция" или "резиденция Владимира Путина". Так, компания "Аэрокомплекс", поставлявшая оборудование для вертолетной площадки, указала пансионат в Прасковеевке в числе резиденций президента, писали "Открытые медиа". Издание обнаружило похожее упоминание в презентации компании "Профирма", а "Новая газета" нашла такое указание на сайте компании "Оптима комплект строй".

Все собеседники Би-би-си говорят, что "ни для кого не было секретом", что они работали во "дворце Путина".

"Имя Ротенберга ни разу не слышал, все говорили - Путина, Путина дворец," - говорит еще один сотрудник.

"Официально объект назывался пансионат, так было написано в рабочей документации. Но, конечно, не было никаких разговоров, что это апарт-отель или гостиница - это было бы смешно. Все, кто там работали, прекрасно понимали, куда они устраиваются", - рассказывает Станислав.

Он жалуется на серьезные меры безопасности на объекте: якобы работники проходили через КПП с металлоискателями, а телефоны с камерами были запрещены. Если же такой находили у работника, даже если он забыл его случайно, то у него якобы отбирали пропуск и вообще возможность работать на участке. "Я год ходил с кнопочной нокией, оторванный от цивилизации", - вспоминает инженер.

"Мне просто смешно, как можно брать и врать на всю страну: что там не было ничего построено, что он не был путинский", - говорит другой работник. По его словам, некоторые сотрудники трудились на стройке почти все время, что она шла - 15 лет, так что видели весь процесс работ. Они начинали там работать еще в 18-20 лет, а теперь получили образование и выросли в должности.

Можно предположить, что несмотря на секретность, сотрудникам нравится работать в здании со славой "дворца Путина". Но это не совсем так.

Несколько из них пожаловались на задержки зарплаты. Один из работников сказал, что задержки были до трех месяцев, но позже все выплачивали, а другой уволился, не получив больше 50 тысяч рублей, которые ему полагались. Потерять работу можно было в одночасье: за то, что "расслабился, присел на путинское кресло" - "бегом увольняли", рассказал один из инженеров.

Несмотря на это как минимум двое из опрошенных инженеров-строителей не прочь когда-нибудь вернуться на объект. Они рассматривают это как вынужденную меру, но работать у южного моря им нравится больше альтернативных предложений - командировок на север.

Аркадий Ротенберг, назвавший себя владельцем комплекса, и администрация Геленджикского района Краснодарского края не ответили на вопросы Би-би-си.

Что там было до разрушения?

Дворец и прилегающие к нему территории до начала реконструкции полностью функционировали, утверждают собеседники Би-би-си.

Большинство опрошенных Би-би-си бывших работников не уверены, что президент или высокие российские чиновники туда регулярно приезжали. Один из работников говорит, что Путин приезжал во дворец "пару раз". Другие говорят, что какие-то высокопоставленные чиновники время от времени приезжали, а на территории в эти периоды вводились жесткие меры безопасности, а также ограничения на передвижения сотрудников.

Один из работников, побывавший на территории дворца осенью 2011 года, рассказывает, что дворец торопились сдать к 8 октября 2011 года. "Должен был приехать "папа", так называли владельца", - пояснил он. Дату подтверждает и другой участник работ. Они не знают, приезжал ли владелец в запланированный день.

За месяц до дедлайна уже была завершена отделка здания, а некоторые комнаты уже были меблированы, продолжает он.

"Первое впечатление было, как будто попал на возведение египетских пирамид. По моим прикидкам, на стройке тогда работало около 1,5 тысяч человек. Военные, узбеки, русские, все вперемешку. Сильно торопились", - вспоминает он.

На въезде во дворец тогда были ворота с двуглавым орлом. "Я по ним и понял, куда попал. Но думал, что будет просто резиденция для приема официальных лиц", - рассказывает работник.

По его словам, в то время в здании уже был театр с ложами на втором уровне и кинотеатр с будкой киномеханика. Некоторые комнаты среди рабочих считались "комнатой Путина" ("егошняя комната"), "комнатами дочерей", "комнатой матери", рассказывает другой работник.

А амфитеатр, рассказали двое работников, на самом деле был летним кинотеатром. Снизу из него выдвигался плазменный экран, но потом "его разбили".

По словам еще одного рабочего, все бетонные подпорки и другие конструкции, которые видно с моря, маскировались. "На бетоне, на железе рисовали горы, деревья, траву, камни. Маскировали под ландшафт здания, лифтовые шахты, подсобные боксы, заборы, ступени. Иногда приходилось из пеноплекса делать искусственные объемные "камни", чтобы все это закрыть. Если цвет объекта на расстоянии 10 км с моря при взгляде через высокоточную оптику не сливался с природой, заставляли перерисовывать", - говорит он.

С самого начала на мысе построили пристань для яхт, рассказали два работника. Но, по словам одного из них, ее "разнесло при первом же шторме". Как поясняет инженер, знакомый с ходом строительства, на мысах не принято строить такие пристани, потому что там они открыты волнам. Потом вокруг нее построили защитные сооружения.

На пляже также есть пляжный домик и стрельбище с мишенями длиной "метров 500", рассказали работники. Оно, по словам одного из них, предназначено для сотрудников расположенной рядом погранзаставы .

Рядом с церковью стоят шесть-восемь скульптур, "какие-то цари с мечами", рассказывает другой работник. По еще одному свидетельству, скульптуры есть и в японском саду рядом с дворцом - "там сакуры растут, и еще разные очень редкие деревья".

"Меня впечатлял бассейн, он настолько идеален, ни волны, ни ветерка. Он наравне с полом. Смотришь - и не видно, что там вода. Пальчиком коснешься - и идет волна", - рассказывает Игорь. Он делится, что хотел бы увидеть аквадискотеку в действии.

"Единственное, что красиво было сделано - это бунгало, двухэтажное здание с бассейном, оно располагается недалеко от дворца. Большие стены, кресла, столики… Все облицовано каким-то дорогим деревом, его даже лаком покрывать не надо было, оно само по себе было гладкое и прочное. Обеденная, гостевая зона. Часть бассейна выходила как бы за пределы здания, можно было выплыть наружу, посмотреть на море и обратно заплыть", - восхищается еще один строитель.

На сайте администрации Геленджика в разделе "Градостроительство" есть файл с разрешениями на строительство и ввод в эксплуатацию различных объектов. Из него следует, что строения вводились в эксплуатацию чуть ли не каждый год.

В этом файле есть разрешения, выданные на ООО "Индокопас" и ООО "Комплекс", которые могут иметь отношение к "дворцу Путина".

ООО "Комплекс" в 2018 году получило два разрешения на строительство. В одном случае в графе "наименование объекта" указывался "Пансионат в районе г. Геленджика. Спортивный корпус №1", а во втором - "Пансионат в районе г. Геленджик. Объект общественного питания".

Также в документе есть вкладка с разрешениями на ввод объектов в эксплуатацию. Из файла следует, что в 2014-2016 годах ООО "Комплекс" получило разрешения на ввод в эксплуатацию 26 объектов, которые находятся в "районе с. Прасковеевка", в том числе главного здания, амфитеатра, площадки для вертолетов и так далее.

По словам работников, в составе комплекса постоянно что-то достраивали и перестраивали. "Мне кажется, там просто отмывают деньги - строят и сносят, строят и сносят. Приехал кто-нибудь - ему не понравилось, и давай переделывать. Работаешь на одной площадке, перешел на вторую, пока доделал - уже надо первую ломать. И так постоянно", - говорит один из работников.

"Там был, к примеру, огромный спорткомплекс, тренажерный зал, с правой стороны от дворца, из мрамора. Строительство дорогостоящее, с очень необычной конструкцией. И я был удивлен, когда приехал экскаватор, и просто начал его ломать, под ноль. И на этом месте построили ресторан. Тренажерный зал простоял два-три года", - добавляет он.

По словам одного из строителей, проект переделывался 15-20 раз. Некоторых работников удивляет, что подобные ситуации вообще могут происходить на проектах подобного масштаба. "Когда я туда устраивался, думал, что на стройке такого уровня должно быть все идеально. Но когда я просто окунулся в эту систему, я был просто шокирован тотальным разгильдяйством, даже сам заказчик не может до конца сформулировать, что он хочет там видеть", - говорит один из них.