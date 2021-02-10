Леонид Волков: идти кавалерией на танки нет смысла

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Леонид Волков - один из немногих оставшихся на свободе сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, признанного в России иностранным агентом. Корреспондент Би-би-си Олег Болдырев расспросил Волкова о том, как ФБК оценивает несколько раундов протестных акций, нет ли просчетов в том, как было организовано возвращение Навального в Россию и чего оппозиционеры ждут от зарубежного давления на Кремль.

На этой неделе Волков анонсировал новый способ мирного протеста: он предложил сторонникам на несколько минут выходить с фонариками во двор, чтобы выразить таким образом солидарность с Алексеем Навальным, которого суд постановил отправить в колонию на 2,5 года.

При этом на прошлой неделе Волков объявил, что команда Навального до весны отказывается от проведения новых массовых акций протеста, объяснив это тем, что сейчас многие сторонники и соратники оппозиционера находятся под арестом, что негативно сказывается на численности акций и деморализует людей.

В то же время Волков пообещал сотрудничать с европейскими властями для того, чтобы оказать давление на близких к властям России олигархов за счет введения персональных санкций против них, а также отметил, что оппозиция рассчитывает на успех проекта "Умное голосование" на выборах в Госдуму.

Би-би-си: Вы сначала заявили, что новых акций до весны не будет, а уже через неделю анонсировали этот новый формат распределенного протеста с фонариками на День влюбленных. А что будет мерой успеха такой акции?

Леонид Волков: Во-первых, тут нет никакого противоречия: мы сказали, что обычные, традиционные уличные митинги встретили полицейскую реакцию беспрецедентного масштаба, столкнулись с репрессивным ответом, и поэтому просто так дальше идти кавалерией на танки нет никакого смысла в ближайшее время. Нам надо перегруппироваться - и мы будем планировать следующую большую федеральную акцию на весну. Но, как мы много раз говорили, это не исключает любых форматов уличной активности, других, и вот один такой формат мы на 14 февраля предложили сами. Критерий успеха простой - чтобы люди в как можно большем количестве российских городов, в как можно большем количестве дворов увидели, что они не одиноки.

Би-би-си: Штаб Навального заявил, что за уж за эту акцию ее участникам ничего "не прилетит". А почему, собственно? Ведь понятно, что силовики могут придраться к чему угодно, если это что-то происходит от команды Навального...

Л.В.: Они, конечно, могут придраться к чему угодно, но все-таки представить себе, чтобы кто-то на полном серьезе мог утверждать, что выйти во двор собственного дома вечером с телефоном это незаконно, чтобы кто-то отправил ОМОН в каждый российский двор - ну мне сложно это представить. Мы живем, конечно, в оруэлловском абсурде, но даже у него есть определенные градации.

Би-би-си: Вас удивил масштаб силового ответа на всех стадиях с 17 января и по 31-е?

Л.В.: Да, безусловно. Путин продемонстрировал готовность идти абсолютно по лукашенковскому сценарию, разговарить исключительно языком дубинок, это новая реальность, которой раньше не было.

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То, что Путин пойдет по лукашенковскому пути, мы всегда понимали, мы говорили много раз, что он у него реально младший брат и учится всему. Но скорость такой трансформации нас поразила, насколько наше отставание от Минска сократилось с нескольких лет до нескольких месяцев.

Би-би-си: Вы очень долго "работаете", если так можно сказать, с режимом Путина. Не является ли это огромным просчетом - то, что вы не предсказали такой трансформации?

Л.В.: Нет, мы так не считаем. Такая трансформация безумная - это все-таки "предпоследняя остановка" обычно, и тот факт, что она случилась так быстро, означает, что мы так быстро доехали до этой остановки. В долгосрочной перспективе это скорее хорошо.

Би-би-си: В ваших же определениях - "бросить кавалерию против танков" - вам не кажется, что кавалерийский наскок оказался бесполезным?

Подведем итоги: Навальный в СИЗО с очень ясной перспективой уехать в колонию, тысячи людей получили административные сроки, практически все ваши коллеги по ФБК - фигуранты уголовных дел и под домашним арестом. На другой чаше весов, насколько я понимаю, тот факт, что какое-то количество миллионов россиян узнали[из фильма ФБК], что у Путина "есть дворец" (а многие это уже и так знали). И - участие в "Умном голосовании", вероятно. Одно уравновешивает другое?

Л.В.: Мы безусловно одержали в январе огромную победу - моральную, какую угодно. Мы показали, что протестный потенциал в России гораздо выше, чем было принято его оценивать. Никто не представлял себе, что зимой на спонтанные, несогласованные митинги при всей этой кампании угроз может выйти несколько сотен тысяч человек в сотне городов.

Мы показали: уровень солидарности и вовлеченности людей совершенно беспрецедентный. Мы показали, что готовы играть на повышение ставок в этой конфронтации. Мы показали миллионам людей, которые следили за этими протестами, что ничего кроме дубинок за душой у Путина не осталось. Это же важная штука.

Мы всегда занимались тем, что смотрели на широкую перспективу, работали вдолгую. Мы понимаем, что сейчас вся эта история с возвращением Навального, с его безумным арестом, с выходом этого фильма [про "дворец Путина], с реакцией Путина на мирные демонстрации, она навсегда откусила у Путина значительную часть его поддержки, навсегда снизила его рейтинг, отвернула от него миллионы, если не десятки миллионов людей.

Они посмотрели видео, потом посмотрели на разгон мирных демонстраций, за этим смотрело около 30 миллионов человек. Мы много лет работаем по одному и тому же большому плану, откусывая у путинского электората то тут, то там, кусочек за кусочком. А точки типа "Умного голосования" - это способ померять, сколько мы уже откусили, насколько много мы у него забрали. То, что случилось в январе, это самая большая политическая единоразовая потеря Путина за все время его правления, самое большое завоевание для нас. Оно далось нам очень дорогой ценой, но в долгосрочной перспективе это суперважная штука.

Би-би-си: Я все-таки не очень понимаю насчет "повышения ставок". Сейчас из изоляторов временного содержания, из этого центра в Сахарово начнут выходить эти сотни и сотни задержанных. Видимо, они бы ожидали какой-то интенсификации протеста. Вместо этого мы видим явное снижение. Какоеже повышение ставок?

Л.В.: Протест идет волнами. Мы провели и показали - на пределе наших возможностей, ценой арестов всех наших координаторов и сотрудников, ценой почти полного разрушения наших штабов, которые предстоит восстанавливать - показали мощную, беспрецедентно мощную для всех путинских 20 лет протестную волну.

Теперь мы будем готовить следующую, которая будет больше. Каждая такая волна приносит песочка на берег, и каждая следующая оказывается больше предыдущей. Так это всегда было и так это будет.

Би-би-си: Вы сказали, что будете приветствовать другие, не относящиеся к штабу Навального, акции протеста. А есть способ отличить настоящие призывы от провокационных? Никто, кажется, так и не понял, что это было с призывом телеграм-канала "ЯГражданин" [выходить на протестные акции] на минувших выходных, например...

Л.В.: Я не знаю, что такое канал "ЯГражданин"... Публике надо ориентироваться на здравый смысл, на неанонимность, публичность и репутацию того, кто призывает. В стране есть много разных гражданских активистов, которые способны проводить разные замечательные акции, у нас нет монополии на организацию протеста, мы на это не претендуем и я уверен, что мы форм протеста в ближайшее время увидим много - и новых.

Би-би-си: В каком состоянии региональные штабы сейчас? Правильно ли понимать, что после того как представители Навального освободятся из под административных арестов, им все равно не дадут работать и это все равно будет перемещаться в сеть, чисто электронную организацию?

Можно ли быть сотрудником штабов Навального или ФБК без угрозы уголовного дела, будь то за нарушение эпидемиологических норм или за призывы к санкциям против России и всеми возможными другими вариантами?

Л.В.: Не надо путать ФБК и региональные штабы, это разные организации. Во-вторых, и сотрудником ФБК, и сотрудником регионального штаба быть очень сложно и было очень сложно всегда. Если вдруг кто-то забыл, то постоянным административным арестам сотрудники ФБК и штабов регулярно подвергаются с 2017 года, а с 2019-го идет команда на разгром, чтобы сделать из нас вместо реально существующей структуры сетевую. С 2019 года, знаменитого дела ФБК, когда вынесли всю технику и арестовали счета, Кремлем поставлена задача нашу команду уничтожить. У них не получилось этого сделать за полтора года, не получится и сейчас.

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Мы продолжим нашу работу в том формате, в котором работали. Координаторы выйдут из под арестов, вернутся на работу - и штабы продолжат работать как физические офисы, ФБК продолжит работать как физическая, а не электронная, структура.

Би-би-си: Физическое присутствие их в нынешних полицейских условиях все равно возможно?

Л.В.: Ну да. У нас это получалось. Прессинг против нашей структуры возник не вчера, не в январе 2021-го. Очень жесткий - в 2017-м, а направленный на разрушение - в 2019-м. Но, как видите, работать у нас получалось и получается.

Би-би-си: Я видел Алексея Навального в суде по "делу о ветеране". Он выглядит не очень обычно. Выглядит злым, в нем, кажется, нет такой присутствовавшей раньше уверенности, что все будет в порядке. Я понимаю, что вы не общаетесь с ним сейчас, и все же - как вы думаете, он сам удивлен тому, как жестко события разворачивались с ним?

Л.В.: Я не готов комментировать мысли и эмоции другого человека. Но из того, что я вижу, а я вижу то же самое, что и вы из суда, у Алексея есть, конечно, все основания быть злым после того ада и беспредела, которое государство руками этих безумных теток-прокурорш и судей устраивает.

Естественно, он испытывает всю гамму человеческих эмоций, но, по-моему, с его моральной стойкостью и уверенностью в себе ничего не произошло.

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Нам помогает очень простое ощущение - мы понимаем, что делаем нужное и правильное дело. Это важная штука для придания себе стойкости и уверенности.

Би-би-си: И все же - не чувствуете ли вы, что допустили просчет? Огромной волны поддержки, волны, которая удержала бы Навального на свободе, не случилось. Кремль упаковал его и продолжит упаковывать его и ваших ближайших соратников...

Л.В.: Вы упорно задаете вопрос в духе "зачем вы перестали пить коньяк по утрам?" Нет, мы знаем, что мы делаем, мы знаем, что мы делаем все правильно. Мы находимся в рамках одного из тех сценариев, который рассматривали как весьма вероятный, когда планировали нашу работу в условиях возвращения Алексея в Россию.

Би-би-си: Вопросы о работе во внешнеполитическом спектре. Какие у вас ощущения от визита господина Борреля в Москву?

Л.В.: Визит господина Борреля в Москву был абсолютно провальным. Как правильно пишут в Европе, это был самый большой позор в истории европейской дипломатии. Я надеюсь, что это получит должную оценку. Господин Боррель поехал в Москву неподготовленным... и был в своем прекраснодушии публично унижен и высмеяен. Я надеюсь, что в итоге это вызовет у Европы, довольно сонной, как мы знаем, резкую и подобающую реакцию.

Би-би-си: Вы подчеркиваете, что санкции, к которым вы призываете, это не санкции против России, а санкции персональные. Почему Кремль должен опасаться через семь лет после аннексии Крыма персональных санкций? Все убытки конкретных российских олигархов скорее всего переложат на плечи россиян с помощью какого-то нового "Платона" или новых госзаказов...

Л.В.: Это возможно только до известного предела. Помните историю, когда американцы внесли в санкционный список Дерипаску - и после этого минстрой изменил строительные нормы, чтобы при строительстве домов вместо медных проводов использовать аллюминиевые [речь идет об изменениях в правила проектирования и монтажа зданий в октябре 2018-го года - ред.], чтобы таким образом компенсировать Дерипаске потери рынков.

Такие непрямые методы компенсаций возможны, но весьма ограниченно. Абрамович и Усманов или Костин смотрят на Дерипаску и думают - "окей, с Дерипаской что-то придумали, но когда придут и отберут все у нас, хватит ли для нас?" Это создает нервозность и турбулентность. У Кремля нет возможности всем компенсировать награбленное, они ему в этом качестве неинтересны, а наоборот, интересны как источник финансовой опоры и подпитки, а не центр затрат...

Би-би-си: Ну а дальше-то как вы это представляете?

Л.В.: А дальше возможно - один из возможных сценариев - что у этих олигархов возникнет консенсус: если на них валится такое количество проблем из-за Путина, то, может быть, им не нужен Путин?

Би-би-си: Это очень смелое предположение. То есть до сих пор у них не появлялось таких мыслей?

Л.В.: Это один из возможных сценариев.

Би-би-си: Не доносятся ли до вас какие-то предложения размена а-ля "Навальный выигрывает апелляцию по замене условного срока на реальный, но немедленно уезжает"? Кремль очень хотел бы видеть его за границей. Может быть, вам и вашим сторонникам предлагают такой сценарий?

Л.В.: Никаких сценариев подобного рода не рассматривается, никакие такие сценарии мне не известны. И думаю что никакие сценарии подобного рода были бы неприемлемы для Алексея в первую очередь.

Би-би-си: В этой ситуации, где Навальный почти уже отправлен в тюрьму, где под угрозой уголовного наказания многие вашиединомышленники, что хуже: уйти в эмиграцию или терять сотрудников по тюрьмам?

Л.В.: Мы не хотим, чтобы наши сотрудники сидели в тюрьмах, мы делаем все возможное, для того, чтобы наших сотрудников обезопасить, особенно тех, кто находится непосредственно в зоне риска, тех, против кого заводятся уголовные дела.

Но при этом мы стремимся так долго, как только это возможно, сохранять работающую офлайновую структуру в Россию. Потому что это то, чем мы сильны - наличием непосредственного контакта с активистами, сторонниками, гражданами по всей стране, во всех регионах. Мы будем бороться за сохранение нашей структуры, наши возможности далеко не исчерпаны.

Би-би-си: Вы описывали эти акции, используя выражение "бросить в топку". Были брошены в топку - по вашей метафоре - жизненные обстоятельства тех людей, которые оказались под арестом. Это очень перекликается с упреками Григория Явлинского вам - в том, что вы распоряжаетесь судьбами недовольных с цинизмом каких-то демиургов...

Л.В.: Мы не распоряжаемся судьбами с цинизмом демиургов, мы прекрасно понимаем ответственность, которая лежит на нас и поэтому, например, чувствуя эту ответственность, объявили о том, что широкомасштабные акции надо приостановить.

Но не надо заниматься виктимблеймингом. Виноват тот, кто применяет полицейское насилие, тот кто бьет людей дубинками, незаконно их арестовывает и так далее.

С другой стороны, разумеется, когда мы видим, что просто вулкан извергается, мы не можем никого просить на этот вулкан карабкаться - и не будем так делать. Есть явления, события, которые не находятся в нашей власти, под нашим контролем.

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Мы разумные люди и пытаемся адаптировать нашу тактику и стратегию поведения к тем обстоятельствам внешней среды, над которыми мы пока не властны.

Есть у нас в коммунальной квартире разбушевавшийся преступник, алкоголик, который бегает и размахивает ножом. В этой ситуации надо постараться не выходить из комнаты и запереть дверь на засов. Не от хорошей жизни, но приходится так делать.

Би-би-си: Если смотреть только на Москву, то по сравнению с предыдущей волной протестов, в 2019 году, численности в толпах протестующих не прибавилось. В этот раз социологи нашли значительное число тех, которые в 2019-м не ходили.

Справедливо ли полагать, что получив суровые наказания, отсидев под арестом, люди не выйдут в следующий раз, что нужна очередная новая волна, грубо говоря "необстрелянных" протестующих, которые еще не попробовали на себе этой жестокости?

Л.В.: Слушайте, ну я бы не стал подходить к людям как к объектам статистики. Это сильно индивидуально. Кто-то после административного ареста долго никуда не пойдет, а кто-то станет, наоборот, злее и поведет с собой кого-то еще.

То, что социологи намеряли на январских акциях протестах большую долю новых людей, в первую очередь показывает, что мы смогли расширить социальную базу протеста, дотянуться своим расследованем до людей, которые до этого были в большей степени удовлетворены тем, что происходит в стране.

Это перекликается с тем, о чем мы с вами говорили раньше - с точки зрения более широкой перспективы, "большой картинки", важно год за годом выгрызать у путинской электоральной базы миллионы и миллионы сторонников. Нам это сейчас удается.