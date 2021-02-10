"В хвосте безумного поезда, несущегося в босховский ад": манифест Богомолова и реакция на него

Автор фото, Anton Novoderezhkin/Tass

Театральный режиссер, худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов опубликовал манифест в "Новой газете", в котором заявил, что Европа находится в глубоком этическом кризисе, и призвал Россию перестать ориентироваться на европейские ценности. Манифест вызвал бурные споры среди пользователей соцсетей, а само издание оперативно разместило сразу две статьи с оспариванием доводов Богомолова.

Манифест под названием "Похищение Европы 2.0" был опубликован в среду на сайте "Новой газеты". В своем тексте режиссер говорит, что Европа (как и весь западный мир) превращается в "новый этический Рейх", в котором уже нет "опоры на сложного человека" и в котором людей заставляют любить, лишая при этом права свободно ненавидеть.

Если же человек не соответствует неким этическим стандартам, выработанным под влиянием "квир-активистов, фем-фанатиков и экопсихопатов", то его легко могут уволить с работы и затравить в соцсетях, утверждает Богомолов.

Сегодня, по его мнению, необходимо выстроить новую правую идеологию "вне радикальной ортодоксальности, но строго и непримиримо отстаивающую ценности сложного мира в опоре на сложного человека".

Россия, согласно манифесту, оказалась "в хвосте безумного поезда, несущегося в босховский ад, где нас встретят мультикультурные гендерно-нейтральные черти". Богомолов предлагает "отцепить этот вагон" и начать "заново строить нашу старую добрую Европу".

Сам Константин Богомолов опубликовал у себя в "Инстаграме" краткое содержание статьи. "Я знаю, что сказанное там вызовет и ненависть и любовь. О том и текст", - добавил он.

"Приглашение к дискуссии"

На своих страницах в соцсетях "Новая газета" пояснила читателям, что Богомолов сам предложил редакции опубликовать свой манифест, и добавила, что текст является своего рода "приглашением к дискуссии".

Позднее на сайте "Новой" появилась статья редактора отдела политики издания Кирилла Мартынова под названием "Против манифестов", в которой приведенные режиссером тезисы оспариваются один за другим.

Мартынов в пику Богомолову утверждает, что европейская либеральная модель, наоборот, доказывает свою жизнеспособность, а соцсети не диктуют кому-то свои условия, а предоставляют максимально большому числу людей площадку для дискуссий.

"Современный Запад, который так не нравится Богомолову, в 2020 году в ходе пандемии совершил и продолжает совершать, возможно, главный этический выбор в истории человечества: спасает максимальное число жизней, не считаясь с экономическими потерями", - пишет Мартынов.

Еще через два часа на сайте "Новой" появилась статья режиссера Андрея Звягинцева "Страх съест душа": автор не упоминает имени Богомолова, но называет сегодняшнюю ситуацию в России "этической катастрофой". Звягинцев пишет о новом поколении, которое "уже очень скоро объявит свои права" и не будет "мириться с таким положением дел, когда в их стране нет ни перспектив, ни справедливости, ни закона".

"Свобода лучше несвободы"

Статья Константина Богомолова привлекала пристальное внимание как простых пользователей, так и театральных деятелей, писателей и критиков. Одни хвалят режиссера за смелый и нестандартный взгляд на этические проблемы, а другие обвиняют в примитивности оценок и в ретрансляции позиций российских властей.

Среди тех, кто в числе первых поддержал позицию Богомолова, - театральный драматург и лауреат премии "Золотая маска" Дмитрий Данилов.

Другой драматург и лауреат "Золотой маски" - Михаил Дурненков - в комментарии к этому посту сравнил статью Богомолова с новогодним фейерверком: "Все очень блескучее, а потом только дым".

В защиту Богомолова вступился и журналист Павел Лобков, который решил сравнить режиссера с русским ученым Львом Бергом, не занимавшим ни чью сторону во время Октябрьской революции и писавшим в это время свою теорию эволюции.

С жесткой критикой манифеста выступила в своем "Фейсбуке" шеф-редактор журнала "Искусство кино" Зинаида Пронченко, которая упрекнула Богомолова в близости к Кремлю и к президенту Владимиру Путину.

"Что хочется сказать Константину, видимо, не читавшему Мишеля Фуко, или читавшему, но позабывшему палимпсест мировой философской мысли за последние полвека. Всего вам с Путиным самого хорошего! Кроме нацизма в вашей жизни ничего, кажется, не случилось", - написала она.

Литературный критик Дмитрий Ольшанский в комментарии к этому посту возразил: "Это не ваш мир, который вы защищаете от Путина и Богомолова. Ваше милое высокомерие и живое злословие там не в чести. Там носят другое: плаксивый стукаческий пафос. И Ален Делон ваш для них - токсичная маскулинность".

Некоторые критики манифеста Богомолова решили сравнить его текст с другой скандальной публикацией последних дней - статьей Григория Явлинского "Без путинизма и популизма", в которой политик критикует оппозиционера Алексея Навального за популизм и национализм.