Военный переворот в Мьянме: события в охваченной протестами стране глазами очевидцев

Автор фото, Reuters

Десятки тысяч жителей Мьянмы шестой день подряд, игнорируя запрет, выходят на демонстрации под лозунгами: "Долой диктатуру!" и "Свободу нашим лидерам!"

1 февраля мьянманские военные захватили власть, сорвали первую сессию нового парламента, поместили гражданских руководителей страны под домашний арест, ввели чрезвычайное положение сроком на год и комендантский час в крупных городах.

Главнокомандующий армией генерал Мин Аун Хлаин заявил, что берет на себя обязанности главы государства.

Свои действия путчисты оправдывают голословными утверждениями, будто итоги парламентских выборов прошлого года, принесших победу партии "Национальная лига за демократию" во главе с Аун Сан Су Чжи, были подтасованы.

Среди молодых демонстрантов часто царит веселье, несмотря на опасения, что армия в конце концов жестко на них обрушится.

Корреспонденты Би-би-си, находящиеся в Мьянме, рассказывают, что творилось там в последние дни.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Протестующие требуют освободить президента Вин Мьина, лидера партии "Национальная лига за демократию" Аун Сан Су Чжи и других задержанных политиков

"Они стреляют"

Аюн Тура, Нейпьидо, 10 февраля

Сантехник, который должен был починить у меня во вторник водяной насос, позвонил и сказал, что не придет: он и все его товарищи идут на митинг.

Решив, что митинг, наверное, будет многолюдным, я отправилась на площадь Тапаягон в центре города. Машину брать не стала, а поехала на велосипеде - чтобы быстро убраться, если дело обернется плохо.

Протестующих было много - молодежи и работников разных служб, часть из них в своей форменной одежде.

И очень много полицейских. Начальник в полном боевом облачении приказывал подчиненным "быть наготове". Лица у стражей порядка в первом ряду напряженные и свирепые - не такие, как на видео из других городов.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Десятки протестующих получили ранения во вторник в столице Мьянмы, Нейпьидо

Потом появились три спецавтомобиля с водометами и ударили по толпе тугими струями.

Протестующие стояли твердо. Стволы брандспойтов задвигались вправо-влево, чтобы облить побольше людей. Около полудня подошли еще несколько сотен демонстрантов - юристов, учителей и крестьян из окрестных поселков.

Я отошла в боковую улицу купить воды, и вдруг услышала несколько выстрелов. Люди вокруг закричали: "Они стреляют! Они стреляют!" - и побежали на площадь.

Прозвучали новые выстрелы, и я увидела бегущих в обратном направлении - с площади в боковой проулок.

Я насчитала больше 20 выстрелов, но не могла сказать, стреляют ли в воздух или в толпу. Народ разбегался во все стороны, громко крича и проклиная полицию.

Я оседлала велосипед и поехала в ближайшую больницу, рассудив, что если кто-нибудь ранен, их доставят туда. Вскоре подъехали две "скорые помощи". На моих глазах у второй открылась задняя дверца, и оттуда вытащили носилки с молодым человеком. Медсестры понесли его внутрь здания. Глаза юноши были закрыты.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Протесты в Мьянме не стихают уже почти неделю

Водитель рассказал мне, что первая "скорая" доставила девушку с очень серьезной травмой, так что ее сразу повезли в главный госпиталь.

Вечером я обнаружила в соцсетях видео девушки, падающей на землю после того, как прозвучал выстрел. Она была среди протестующих, укрывшихся за автобусной остановкой, а шеренга полицейских стояла лицом к ним метрах в ста.

Мне показалось, что я узнала девушку, вернее, ее красную блузку. Утром я видела ее на площади среди демонстрантов, машущей рукой.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Некоторые полицейские тоже получили ранения

По сообщениям, пуля пробила ее мотоциклетный шлем и вошла в голову.

На отдельном фото можно было увидеть продырявленный и окровавленный шлем.

На следующий день врач из главного госпиталя рассказал мне, что девушка подключена к системе жизнеобеспечения, и шансов выжить у ней не больше пяти из ста. Мы молимся за нее и надеемся, что она не станет первой жертвой сопротивления.

После этого число демонстрантов на улицах столицы, где вершит свои дела новое военное правительство, только выросло. Один молодой человек сказал мне, что жестокость властей лишь укрепила решимость "поколения Z" свалить военную диктатуру.

"Бросай работу и выходи!"

Ньин Чан Ай, Янгон, 10 февраля

Массовые демонстрации идут в крупнейшем городе Мьянмы с субботы.

В среду на улицах появилось больше работников частного сектора. Они скандировали лозунги и кричали: "Бросай работу и выходи!"

Изначально составлявшие основную массу протестующих госслужащие, врачи и учителя, тоже промаршировали многотысячной толпой перед губернаторской резиденцией.

Люди говорили мне, что надеются на гражданское неповиновение больше, чем на уличные акции, которые могут в конце концов быть разогнаны.

После того, как полиция во вторник прибегла к силе в Нейпьидо и Мандалае, протестующие в Янгоне думают, как избежать прямой конфронтации. Демонстрации проводятся перед посольствами и представительством ООН в надежде, что власти не захотят показывать жестокость на виду у иностранцев.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Группа протестующих женщин в Янгоне вышла на улицы в вечерних платьях

У нынешних выступлений три особенности. Во-первых, апелляция к мировому сообществу. Во-вторых, призывы к полиции быть с народом, а не с военным режимом. В-третьих, молодые люди часто превращают протест в костюмированное представление, чтобы быть замеченными и услышанными.

Скорее всего, в ближайшие дни многотысячные демонстрации продолжатся. Если полиция применит силу, участники начнут играть с ней в кошки-мышки, как мы видели в Гонконге.

Кому служит полиция?

Тарьяр, Мандалай, 9 февраля

Обстановка в городе накалена вопреки зимнему холоду. Несколько сотен человек во вторник прошли маршем по центральной улице, которую местные жители зовут проспектом Аун Сан Су Чжи.

Улицу перекрыли полицейские грузовики. Мужчина лет сорока с чем-то подошел к ним и прокричал: "Вы живете за счет народа! Не кусайте руку, кормящую вас!"

Несколько полицейских стали уговаривать толпу разойтись, ссылаясь на запрет военных властей собираться группами больше пяти человек. Какой-то мужчина обругал их. Полицейские попытались его схватить, но он оказался проворнее и убежал.

В возникшей свалке какая-то пожилая дама упала и разбила себе нос. Другая женщина закричала: "Зачем вы на нас нападаете? Видите - кровь?! Вы правда народная полиция?".

Автор фото, Yell Aung Shinn/Social Media Подпись к фото, Протестующие в Мандалае

Толпа принялась скандировать: "Долой диктатуру! Свободу нашим лидерам!" Кто-то прокричал: "Вас что, учили стрелять в народ?"

Толпа выросла за счет подтянувшихся несколькими колоннами учителей и работников департамента лесного хозяйства, которых приветствовали криками и аплодисментами.

Тут появились две спецмашины и начали поливать толпу из брандспойтов. Те в ответ швыряли в полицию бутылки из-под воды.

Вдруг полицейские ринулись в толпу и стали избивать дубинками кого попало. Протестующие сперва пытались устоять, но не выдержали натиска и побежали.

В свалке я упал, какая-то девушка помогла мне подняться. Оглянувшись, я увидел, что полиция распыляет слезоточивый газ. Облако дыма расползалось и мешало видеть. Я свернул в боковую улицу. Жители выносили ведра с водой, чтобы пострадавшие промыли глаза.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Полиция применяет против протестующих водометы

Мандалай считается самым культурным городом Мьянмы. Возмущенные молодые люди начали подбирать кирпичи и камни, но какой-то буддийский монах призвал их не поддаваться чувству мести.

Когда полицейские грузовики уехали, мостовая была засыпана битым стеклом, пустыми бутылками и потерянными зонтами и шлепанцами.