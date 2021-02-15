Вакцины против коронавируса: как дела в вашей стране и в остальном мире?

Когда речь заходит о распространении вакцины, большинство людей задают один вопрос - когда мне ее предложат? Несколько стран установили вполне конкретный график, но для остального мира все куда менее очевидно. Итак, что мы знаем?

Сделать прививку от Covid-19 всему миру - это вопрос жизни и смерти.

Его решение связано со сложными научными процессами, транснациональными корпорациями, множеством противоречивых правительственных обещаний и большой дозой бюрократии и регулирования, а это означает, что решить, когда и как вакцинация будет развернута в мире, отнюдь не просто.

Агата Демараис, директор по глобальному прогнозированию Economist Intelligence Unit (EIU), провела одно из самых всесторонних исследований по этой теме.

EIU принял во внимание мировые производственные мощности наряду с инфраструктурой здравоохранения, необходимой для доставки вакцин, численностью населения отдельных стран и, конечно же, размерами их бюджетов.

Похоже, что большая часть результатов исследования соответствует предсказуемой схеме "богатые и бедные". В настоящее время Великобритания и США хорошо обеспечены вакцинами, потому что они могут позволить себе инвестировать большие деньги в разработку вакцины и, таким образом, занять первое место в очереди.

Некоторые другие богатые страны, такие как Канада и блок ЕС, немного отстают.

Большинство стран с низким уровнем дохода еще не начали вакцинацию, но есть и исключения. Посмотрите, как программа вакцинации разворачивается по всему миру.

Вакцинация в мире Asset 2 Пожалуйста, обновите браузер, чтобы увидеть интерактивный проект Выберите страну или территорию, чтобы узнать о ходе вакцинации. Нет данных. В некоторых случаях между объявлением о начале реализации программ вакцинации и появлением данных о доставленных дозах может быть задержка.

В конце прошлого года Канада столкнулась с критикой за то, что скупила в пять раз больше доз вакцины, чем нужно для всего населения страны, но, похоже, она не входит в число приоритетных получателей.

Это случилось потому, что страна решила закупать вакцины с европейских заводов, опасаясь, что США при Дональде Трампе введут запрет на экспорт. Но идея не сработала.

Европейские заводы испытывают трудности с поставками, и в последнее время запретами на экспорт угрожает ЕС, а не США.

"До тех пор, пока на европейском рынке не будет достаточно вакцин, я думаю, что значительный импорт в Канаду будет невозможен", - говорит Агата Демараис.

Но в некоторых странах дела идут лучше, чем ожидалось.

На момент подготовки материала Сербия была восьмой страной в мире по количеству вакцинированного населения, опережая любую страну в ЕС. Успех Сербии частично объясняется эффективной кампанией вакцинации, но ей помогла и так называемая "вакцинная дипломатия" - соревнование между Россией и Китаем за влияние в Восточной Европе. Сербия - одна из немногих стран, где уже доступны и российская вакцина Спутник V, и китайская вакцина SinoPharm.

Официально сербам предоставляется право самим выбирать вакцину - Pfizer, Sputnik или SinoPharm. На деле большинство людей в итоге получают SinoPharm. Китайское влияние здесь, скорее всего, будет долгосрочным. Страны, которые используют первую и вторую дозу от SinoPharm, также, вероятно, обратятся к Китаю за бустерными дозами, если они понадобятся в будущем.

Объединенные Арабские Эмираты также в значительной степени полагаются на вакцину SinoPharm - она составляет 80% доз, вводимых там сейчас. ОАЭ также строят завод по производству SinoPharm.

"Китай привозит производственные мощности, обученных рабочих, поэтому его влияние будет долгосрочным, - говорит Агата Демараис. - И правительствам стран-получателей будет очень сложно отказать Китаю в будущем".

Однако статус глобальной сверхдержавы в области вакцинации не означает, что ваше население будет привито в первую очередь.

Исследование EIU предсказывает, что два крупных мировых производителя вакцин, Китай и Индия, могут задержаться с вакцинацией значительного числа людей до конца 2022 года. В обеих странах - огромное население и нехватка медицинских работников.

Успех Индии как производителя вакцины против Covid - во многом дело рук одного человека, Адара Пунаваллы. Его компания, Serum Institute of India, является крупнейшим производителем вакцин в мире.

Но в середине прошлого года его семья начала думать, что он сошел с ума. Он вложил сотни миллионов долларов собственных средств в вакцины, хотя и не знал, насколько успешными они окажутся.

В январе первая из этих вакцин, разработанная Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, была предоставлена правительству Индии. Сейчас завод Пунаваллы производит 2,4 миллиона доз в день.

Его компания является одним из двух основных поставщиков в Индии, а также поставляет вакцины в Бразилию, Марокко, Бангладеш и Южную Африку.

"Я думал, что все это безумие закончится, когда вакцина готова, - говорит он. - Но сделать так, чтобы все были довольны, непросто. Я думал, найдется множество других производителей, которые смогут поставлять вакцины. Но, к сожалению, по крайней мере, в первом квартале и, возможно, даже во втором квартале 2021 года существенного увеличения предложения, видимо, не произойдет".

Он говорит, что производство вакцин невозможно увеличить за один день.

"Это требует времени, - говорит Пунавалла. - Люди думают, что у нашего Института сыворотки есть волшебные способности. Да, мы хорошо делаем свою работу, но у нас нет волшебной палочки".

Сейчас у Пунаваллы есть конкурентные преимущества, поскольку он начал строить заводы в марте прошлого года и запасать такие вещи, как химикаты и стеклянные флаконы, в августе.

В процессе производства количество производимой вакцины может сильно варьироваться, и на любом этапе производства возможны сбои.

"В этом процессе столько же искусства, сколько и науки", - утверждает Агата Демараис.

На новых предприятиях на производство первых порций вакцин уйдут месяцы. То же самое касается и бустеров, которые могут потребоваться для борьбы с новыми вариантами.

Пунавалла говорит, что собирается сначала поставлять вакцину в Индию, а затем в Африку по схеме под названием Covax.

Covax - это инициатива, возглавляемая ВОЗ, альянсом по вакцинам Gavi и Центром готовности к эпидемиям CEPI. Ее цель - обеспечить доступными вакцинами каждую страну мира.

Страны, которые не могут позволить себе вакцины, получат их бесплатно через специальный фонд. Те, кто смогут, заплатят, но идея в том, чтобы получить вакцину по меньшей цене, чем если бы они вели переговоры о закупках напрямую.

Covax планирует начать поставки вакцин в конце февраля.

Однако многие страны также ведут переговоры о своих собственных сделках на стороне, подрывая таким образом основы инициативы Covax.

Адар Пунавалла говорит, что почти все африканские страны связывались с ним, чтобы получить независимый доступ к вакцинам. На прошлой неделе Уганда объявила, что получила 18 миллионов доз от Serum Institute по цене 7 долларов за укол - значительно больше, чем 4 доллара, которые обеспечивает Covax.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Covax призывает страны жертвовать больше средств на программу вакцинации

Фирма Пунаваллы подтвердила, что ведет переговоры с Угандой, но отрицает, что сделка состоялась.

Пунавалла поставит программе Covax 200 миллионов доз вакцины AstraZeneca, как только она будет одобрена ВОЗ. Он пообещал Covax еще 900 миллионов доз, но не уточнил сроки доставки.

Поддерживая Covax, Пунавалла признает, что у программы есть проблемы. По его словам, Covax имеет дело со слишком большим количеством разных производителей вакцин, каждый из которых предлагает разные цены и сроки доставки.

Агата Демараис и EIU не слишком оптимистично оценивают перспективы Covax. Даже если все пойдет по плану, в этом году планируется охватить только 20-27% населения каждой участвующей в программе страны.

"Это будет иметь определенное значение, но не изменит ситуации в целом", - говорит Демараис.

Согласно ее прогнозу для Economist Intelligence Unit, некоторые страны могут не завершить вакцинацию к 2023 году - или не закончить ее вообще. Вакцинация может быть и не быть приоритетом для каждого государства, особенно для стран с молодым населением, где не наблюдается большого количества заболевших.

Проблема заключается в том, что пока вирус где-то существует, он может мутировать и мигрировать. Варианты, устойчивые к вакцинам, будут развиваться и дальше.

Есть и еще одна плохая новость. Вакцины производятся быстрее, чем когда бы то ни было, но масштаб задачи - вакцинация 7,7 миллиардов человек - огромен. Попыток столь масштабной вакцинации никогда раньше не предпринималось.

Демараис считает, что правительства должны честно объяснить гражданам перспективы вакцинации."Любому правительству очень трудно сказать: "Нет, мы не собираемся добиться полной иммунизации населения в течение нескольких лет". Никто не хочет такого говорить", - объясняет она.