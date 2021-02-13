"Я просто белый свет увидела и от холодильника отошла": найден научный способ сбросить лишний вес

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Клинические испытания препарата семаглутид, разработанного для лечения сахарного диабета, подтвердили эффективность этого лекарства в борьбе с лишним весом.

По словам ученых, результаты исследования, опубликованного на этой неделе в журнале New England Journal of Medicine, выглядят столь убедительно, что семаглутид может произвести настоящую революцию в борьбе с ожирением.

Через год после начала еженедельного приема препарата участники эксперимента избавились в среднем от 15 лишних килограммов, при этом две трети из них потеряли в весе не менее 10%.

Пациенты контрольной группы, получавшие плацебо, худели всего на три.

"[Ученые] давно пытаются найти лекарство, которое помогало бы сбросить вес, - напоминает почетный профессор Оксфордского университета Кит Фрэйн. - Было испробовано множество препаратов, но большинство из них были либо недостаточно эффективны, либо давали побочные эффекты, поэтому от них пришлось отказаться".

"В этом же исследовании клинически значимая потеря веса была достигнута при помощи лекарства из группы препаратов, которые давно подтвердили свою безопасность при использовании для лечения диабета второго типа, - подчеркивает он. - Осталось убедиться в том, что полученный результат окажется долговременным и сброшенный вес не вернется".

Препараты этой группы доступны и в России - и, по словам эндокринологов, помогают пациентам не только контролировать вес, но и справляться со стрессом, вызывающим расстройства пищевого поведения, которые угрожают развитием диабета.

"Лучший результат"

В клинических испытаниях, продолжавшихся больше года, приняли участие почти 2000 человек из 16 стран. Среди них не было диабетиков, однако все участники страдали от лишнего веса.

Индекс массы тела, который в норме не должен превышать 25 (он рассчитывается индивидуально, исходя из роста и веса пациента), составлял у них не менее 30 - что соответствует клиническому определению ожирения.

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Для начала всем пациентам провели обучающий курс, направленный на ведение здорового образа жизни и отказ от вредных привычек. После чего участников в случайном порядке разбили на две группы: две трети еженедельно получали дозу семаглутида (2,4 мг в виде подкожной инъекции), остальным делали укол плацебо.

Итоги эксперимента подвели через 68 недель. На протяжении всего этого времени пациенты вели дневник, записывая данные о съеденных продуктах и физических упражнениях.

Разница в результатах оказалась неожиданной даже для самих организаторов: участники, получавшие плацебо, в среднем похудели на 2,4% (по сравнению с изначальной массой тела) - а вот пациенты, принимавшие семаглутид, потеряли в весе почти 15%.

Профессор медицинской статистики Лондонской школы гигиены и тропической медицины Батист Лёран, не принимавший участия в исследовании, подтверждает, что оно было проведено в полном соответствии со всеми требованиями, так что, на его взгляд, нет никаких причин сомневаться в полученных результатах.

"Учитывая суть эксперимента, можно утверждать, что разница [между группами] достигнута именно за счет лечения семаглутидом, - уверяет он. - В любых исследованиях, связанных с похудением, сложнее всего сделать так, чтобы как можно меньше участников вышло из эксперимента до его окончания. В данном случае до конца дошли 90% испытуемых - а это, пожалуй, лучший их возможных результатов".

Признавая наличие у некоторых участников побочных эффектов (вроде диареи или тошноты), профессор Лёран тем не менее говорит, что семаглутид может произвести в борьбе с ожирением настоящую революцию.

"Люди сидят дома, заедают стресс"

Сахарный диабет второго типа часто сопровождается набором лишнего веса. Впрочем, нередко случается и обратное: диабет развивается на фоне ожирения, поскольку организм начинает хуже реагировать на инсулин, снижающий уровень сахара в крови.

По словам кандидата медицинских наук, врача-эндокринолога Анны Невольниковой, в обоих случаях в основе проблемы чаще всего лежат расстройства пищевого поведения. Проще говоря, у человека "сбиты механизмы насыщения".

"Люди же не на пустом месте начинают есть, - объясняет она. - Сложно себе представить, чтобы человек в ясном уме и твердой памяти смог себя наесть до такого количества килограммов - правильно же?

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Основную роль в развитии диабета, продолжает Невольникова, играет повреждение так называемых бета-клеток. Они расположены в поджелудочной железе и производят тот самый инсулин, который помогает нашему организму расцеплять глюкозу и превращать ее в энергию.

Однако, если нормальная работа этих клеток нарушена, именно лишний вес является тем фактором, который "усиливает нагрузку на и так хромую лошадь".

И вот тут, по словам Анны Невольниковой, на помощь приходит семаглутид. Он относится к группе препаратов (так называемых агонистов ГПП-1), которые снижают аппетит, а "кто может справиться с аппетитом и лишним весом, тот может справиться и с диабетом".

"Иначе мы все время бежим за уходящим поездом, - объясняет врач. - Пациент все равно ест, мы говорим ему вводить больше инсулина, чтобы снизить сахар. Он вводит - но в качестве побочного эффекта только еще больше хочет есть".

В России, по словам Невольниковой, доступны несколько лекарств из группы агонистов ГПП-1, однако лишь у одного из них в показаниях значится ожирение. Остальные препараты считаются просто сахароснижающими.

Сейчас, когда из-за пандемии коронавируса большинство диабетиков, которые в нормальных условиях нормально контролируют уровень сахара в крови, меньше выходят на улицу, а физическая нагрузка сильно снизилась, эти лекарства для них особенно важны.

"Компенсированные пациенты заедают стресс: люди сидят дома, едят - и я вообще не знаю, как бы мы справились без препаратов этой группы", - признается Анна Невольникова.

Важное преимущество препаратов этой группы - в том, что их можно назначать, когда у пациента есть проблемы с почками и ему противопоказан основной сахароснижающий препарат метформин, повышающий чувствительность организма к инсулину, и другие таблетки.