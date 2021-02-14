Научный дайджест: когда лишний вес становится полезным?

Среди научных новостей недели:

Три ноты из каменного века: как звучала доисторическая раковина?

Когда прибавление в весе бывает полезным?

Вирус, который приходит на помощь своему хозяину

Забытая мелодия для ракушки

Автор фото, Carole Fritz Подпись к фото, Эта раковина каменного века по-прежнему способна издавать оглушительные звуки

Кто бы мог подумать, что простая на вид раковина, десятилетиями пылившаяся в запасниках французского музея, окажется древнейшим в своем роде музыкальным инструментом, на котором 17 тысячелетий назад играли представители весьма продвинутого (для каменного века) народа.

Раковину крупной морской улитки конк, которая обитает в Атлантике и Северном море, обнаружили еще в 1931 году при раскопках в знаменитой пещере Марсулас в Пиренеях, стены которой украшены рисунками магдаленцев, живших там на исходе последнего ледникового периода.

Поначалу ученые решили, что древние люди, жившие в пещере, просто подобрали раковину на берегу и использовали в качестве церемониальной чаши, и сдали ее в Музей естествознания в Тулузе, где о ней на долгое время забыли.

Однако в ходе недавних исследований выяснилось, что древние люди приложили к этой ракушке руки и не просто поработали над ней, а превратили в музыкальный инструмент, способный извлекать три ноты: до, до-диез и ре.

Причем извлекать так громко, что в метре от раковины громкость звука достигала 100 децибел.

"Этот звук - наша прямая связь с магдаленцами", - пишет руководитель исследования, старший научный сотрудник Французского национального центра научных исследований Кароль Фриц в издании Science Advances.

И хотя археологам попадались и более древние музыкальные инструменты, к примеру флейты, изготовленные из костей крупных птиц, раковина все равно очень важна, потому что она символизирует ту роль, которую играл в жизни людей каменного века океан.

"Насколько мы понимаем, марсульская раковина уникальна с точки зрения исторического контекста не только для Франции, но и для всей Европы эпохи палеолита и, возможно, для всего мира", - отмечает Фриц.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Воины маори до сих пор используют раковины в качестве музыкальных инструментов в ритуальных целях

Но как же ученые догадались, что перед ними не просто раковина, а музыкальный инструмент? Одна из разгадок крылась в том, что на ней обнаружились едва заметные красные точки, по форме и размерам подходящие под подушечки пальцев. Кроме того, край раковины был не случайно обломан, как думали обнаружившие ее археологи, а специально выточен, и там даже нашлись два высверленных отверстия, в которые, судя по всему, вставлялся мундштук.

Магдаленцы, жившие на большей части территории современной Европы, от северной Испании до Германии, были умелыми охотниками и пользовались многочисленными каменными орудиями.

Они могли использовать раковину, способную издавать звук, по громкости не уступающий приближающемуся поезду, в ритуальных целях или для созыва соплеменников.

"Интенсивность производимого этой раковиной звука впечатляет, - признается соавтор исследования, руководитель лаборатории молекулярной и структурной археологии Сорбонны Филип Уолтер. - Можно представить себе, как она звучала внутри пещеры".

Исследователь полагает, что в репертуаре доисторических людей было много других нот, жаль только, что археологи едва ли смогут когда-либо угадать, какую именно музыку играли магдаленцы.

Средний возраст - лишний вес - долгая жизнь?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Диетологи предупреждают: открытие пользы лишнего веса не означает, что можно пускаться во все тяжкие

Люди среднего возраста, которые набирают лишний вес, живут дольше своих сверстников, которые всю жизнь поддерживали хорошую физическую форму. К такому парадоксальному (но для некоторых - очень вдохновляющему) выводу пришли ученые в ходе исследования двух поколений американцев, которое длилось без малого 70 лет.

При этом люди, с детства страдающие от избыточного веса, имеют самые высокие шансы не дожить до старости.

"Наши выводы касаются в первую очередь тех, кто в молодом возрасте имел нормальный вес, но потом начал его постепенно набирать и к среднему возрасту уже имел избыточный вес, - поясняет руководитель исследования, профессор социологии Огайского университета Хуэй Чжэн. - Так вот, у этих людей шансы прожить дольше увеличиваются".

Профессор с коллегами проанализировали данные более чем 8 тысяч жителей Массачусетса, родителей и их детей, по записям, которые велись с 1948 года. (Детей отслеживали с 1971 по 2014 год).

Тенденции к набору веса у обоих групп были примерно одинаковыми, однако ученые с тревогой отметили, что тенденция к ожирению у детей наблюдалась в более раннем возрасте.

Более того, они чаще умирали в результате излишнего веса, чем представители поколения их родителей.

Зато небольшая прибавка к весу, говорит профессор Чжэн, с возрастом добавляет лишние годы жизни.

В свою очередь активисты борьбы с ожирением предупреждают: результаты нового исследования не означают, что вы можете дать себе зеленый свет и перестать следить за весом.

"Это вполне нормально, что к середине жизни вы можете прибавить в весе, и это правда, что такая небольшая прибавка служит защитой от целого ряда болезней, в том числе от диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, - говорит представитель Национального форума по борьбе с ожирением Тэм Фрай. - Но не воображайте, что в 55 вы можете на все махнуть рукой и мечтать о долголетии".

Когда враг становится другом

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мозаичный вирус убивает капусту, но может и спасти....

Сразу нужно оговориться, этот вирус защитит вас только в том случае, если вы - капуста, ну или брокколи, или иной представитель капустного семейства.

Но это никак не умаляет значения открытия, которое сделали ученые (результаты их работы опубликованы в PNAS), выяснившие, что в тяжелые для растения времена мозаичный вирус, который поражает многие виды овощей и часто приводит к их гибели, может прийти им на помощь. Впрочем, тут все зависит от погоды.

"В нормальных условиях вирус выступает в своей обычной роли патогена, убивающего растение-хозяина, объясняет профессор университета Валенсии, вирусолог Сантьяго Фито Элена. - Но при этом в засуху он, наоборот, помогает выжить своему растению".

Чтобы понять механизм такой странной заботы, ученые заразили опытные растения двумя вариантами вируса, которые развивались в обычных и засушливых условиях, а затем разделили инфицированные растения на две группы, одну из которых поливали нормально, а вторую лишали воды.

Вирусы, сами испытавшие засуху, щадили своих хозяев даже тогда, когда их обильно поливали, а те вирусы, которые привыкли к обилию воды, губили свои растения и тогда, когда те сами изнывали от жажды.

По мнению ученых, вирусы, знакомые с засухой, научились модифицировать гены своих хозяев и менять их циркадный ритм, чтобы они обходились меньшим количеством воды.

Разумеется, вирус делает это не совсем бескорыстно, ведь спасая растение, он тем самым спасает и себя.