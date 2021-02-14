Акция с фонариками. Как в российских дворах поддерживали Навального

Автор фото, Sergei Savostyanov/TASS Подпись к фото, Некоторые подняли "фонарики" на Красной площади

14 февраля, в день всех влюбленных, во многих городах России и за рубежом прошел “флешмоб” в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Его сторонники выходили на улицу со свечами и фонариками в знак солидарности с политиком. Хештег акции “ЛюбовьСильнееСтраха” стал одним из самых популярных в российском сегменте “Твиттера”.

Акция проходила в 20:00 в разных городах. До этого глава штабов Навального Леонид Волков попросил своих сторонников выйти с фонариками во двор на 15 минут. По его словам, акция нужна для того, чтобы “люди в как можно большем количестве российских городов, в как можно большем количестве дворов увидели, что они не одиноки”.

Русская служба Би-би-си собрала некоторые фотографии этой акции.

Москва

Люди с фонариками выходили по всему городу, однако их число было не таким большим. Как передает наш корреспондент Елизавета Фохт, в одном из дворов на акцию вышли три человека.

На этом фото - жители многоквартирного дома в Тверском районе Москвы. Они оказались единственными, кто решил выйти на акцию с фонариками, среди всех соседей, сообщает корреспондент Би-би-си. Вот что сказал один из них - Юрий: "Это совсем несложно, это малое действие, которым можно показать, что мы солидарны. Это пока еще не опасно. Скажем, в Беларуси людей арестовывали за то, что они аплодировали. Пока за то, что светишь фонариком, никто не хватает".

"Нам грустно, что никого кроме нас здесь нет. Кажется, что мы все-таки в центре. Это место, где, наверное, можно ожидать чуть больше людей, где больше людей осведомленных, - продолжает Юрий. - Тут в доме живут сотни - возможно, больше тысячи человек. Я не говорю, что должны были выйти толпы, но можно было бы ожидать хотя бы еще несколько человек. Но нет. Грустно. С другой стороны, может люди вышли не во дворы, а куда-то в город".

В некоторых других дворах акция была несколько более многочисленной. Это фото сделал корреспондент агентства Рейтер:

Автор фото, Reuters

Вот что происходило около общежития Московского государственного университета.

Это - снимок из "Твиттера" Фонда борьбы с коррупцией (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента), сделанный неподалеку от Красной площади.

Как передает наш корреспондент Мария Киселева, во дворе дома по Люблинской улице, где Навальный жил до 2016 года и где в 2012 году проходили обыски в его квартире, стояли пятеро с фонариками. Ксения рассказала, что живет неподалеку, но пришла в этот двор специально, чтобы поддержать Алексея Навального: "Мы шли сюда, именно в этот двор целенаправленно, потому что это знаковое место".

Подпись к фото, Акция во дворе Навального была не очень многочисленной

Она пояснила, что вышла на акцию для того, чтобы объединиться, чтобы "поддержать всех политзаключенных", а также "чтобы произошли перемены в этой стране". "Бесит то, что эта власть вцепилась и пустила свои корни очень глубоко, и это бессилие, ощущение, что ты ничего не можешь сделать, что твой голос ничего не значит - оно, наверное, больше всего раздражает", - говорит она.

Соседи спрашивают друг у друга кто из какого дома, рассказывают, что не сразу нашли группу с фонариками. "Мы там постояли - думаем, что в навальновском дворе хоть кто-то должен быть", - сказал один из местных жителей.

Санкт-Петербург

В акции также принимали участие жители Санкт-Петербурга.

Автор фото, EPA

Как передает наш корреспондент Анна Пушкарская, на Невском проспекте пара молодых людей рассказали, почему идут с гирляндой из лампочек: "Многие выходят за то, чтобы суды были честные, чтобы не было железного занавеса, чтобы были выборы честные, давно таких не было. Многие выходят за свободу Алексея и других политзаключённых. Поэтому и мы присоединяемся".

Еще одно фото из Петербурга, оно сделано около улицы Рубинштейна.

Подпись к фото, Акция в Санкт-Петербурге, около улицы Рубинштейна

..И другие регионы

Вот что происходило в одном из дворов Омска.

Автор фото, Yevgeny Sofiychuk/TASS Подпись к фото, Акция в Омске

Акции в поддержку Навального проходили также в других городах мира, в том числе в Вашингтоне...

...И на Пхукете.

Предупреждения властей

За несколько дней до акции 14 февраля российские власти предупреждали об административном наказании за участие в несогласованных акциях. Роскомнадзор потребовал от некоторых СМИ удалить свои заметки о флешмобе в поддержку Навального.

Информационные агентства РИА “Новости” и ТАСС со ссылкой на анонимные источники сообщали, что во время оппозиционных акций готовятся террористические атаки.