"Темпераментный и непримечательный": рассекречены новые данные о шпионе КГБ в МИ6

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джордж Блейк с матерью вскоре после возвращения из Кореи

В разведшколе будущего офицера МИ6 и тайного агента КГБ Джорджа Блейка называли "не внушающим уверенности" и "совершенно не готовым к ответственной должности, на которую его могут отправить". Почему такой отзыв начальника курса не помешал молодому человеку пройти отбор в Секретную разведывательную службу Великобритании?

Би-би-си ознакомилась с новой порцией рассекреченных архивных данных об одном из самых известных двойных агентов в британской истории.

Наиболее важная часть обнародованных документов - это отчет лорда Рэдклиффа, которому после ареста Джорджа Блейка было поручено провести полномасштабную проверку личного дела и всех связей советского агента.

Рэдклифф обратил внимание на характеристику Блейка, написанную начальником курсов подготовки будущих офицеров МИ6.

"Нет уверенности в его надежности и целеустремленности, однако никаких доказательств обратного тоже нет. Темпераментный, восприимчивый, непримечательный, ведет себя совсем не по-британски", - говорится в характеристике.

"Нуждается в том, чтобы его строго направляли. Чувствуется, что он совершенно не готов к той трудной должности, на которую его собираются отправить. Не проявляет качеств, обычно присущих представителям Секретной разведывательной службы", - резюмировал начальник курсов подготовки.

Несмотря на такой отзыв непосредственного руководителя, Блейка зачислили в МИ6 и вскоре отправили работать в Корею.

"Нет никаких свидетельств того, что доклад послужил поводом для немедленного пересмотра зачисления Блейка", - констатировал анализировавший личное дело Блейка лорд Рэдклифф. В МИ6 совершили ошибку, взяв на работу Блейка, добавил он в своем отчете.

"Какое мы имеем право приходить и разрушать?"

Автор фото, US NARA Подпись к фото, По словам Блейка, бомбардировки корейских деревень произвели на него неизгладимое впечатление

Хороший знакомый Блейка - офицер МИ6 Ким Килби, также тайно работавший на КГБ, - как то сказал в интервью: "Чтобы предать, нужно сначала принадлежать. Я никогда не принадлежал". Учившийся в элитной школе и престижном Кембридже Филби, возможно, несколько кривил душой, когда намекал, что никогда не принадлежал британской культуре и истеблишменту.

А вот Блейк мог быть вполне честен, когда произносил те же слова. Судя по биографии шпиона, его сердце никогда не принадлежало какой-то одной стране. Джордж (при рождении он носил фамилию Бехар) родился в Роттердаме в семье египетского еврея и голландки - активной прихожанки протестантской церкви.

Отец Блейка - Альберт - получил британский паспорт за службу в британской армии во время Первой мировой войны и назвал своего единственного сына в честь английского короля.

Тайными операциями Джордж начал заниматься рано. Когда парню было 17 лет, он начал ездить на велосипеде по Нидерландам, перевозя тайные послания участникам движения сопротивления фашистам. В 1943 году ситуация стала слишком опасной, и Джордж устроил первый (но не последний) в своей жизни побег.

Через оккупированную территорию Франции и Испании парень перебрался в Англию, где сменил фамилию Бехар на Блейк, и поступил добровольцем в Королевский военный флот. Вскоре Блейком заинтересовались в МИ6 - он знал несколько языков и уже имел опыт работы в подполье.

После обучения в школе подготовки Блейк, несмотря на местами негативную характеристику начальника курса, был зачислен в разведслужбу и в 1948 году отправлен в Корею. Вскоре в стране началась война между Югом, который поддерживали страны Запада, и Севером, который опирался на помощь СССР.

В этом году стали, наконец, известны детали интервью Блейка, которое он дал голландскому журналисту Саймону Куперу в Москве еще в 2012 году. В последние годы жизни бывший двойной агент крайне редко общался с западными журналистами. С Купером он говорил при условии, что текст этого интервью будет опубликован на английском только после смерти Блейка.

"Как представитель Запада, я чувствовал себя виноватым и спрашивали себя: что мы здесь делаем, какое мы имеем право приходить сюда и все разрушать? Эти люди, живущие так далеко от нас, должны сами решать, как строить свою жизнь", - так Блейк описал Куперу свои мысли на момент начала войны в Корее.

В задачи разведчика входило создание сети агентов для шпионажа против Севера. В 1950 году, когда войска Севера временно заняли Сеул, Блейк попал в плен.

Бомбардировка Пхеньяна американцами, по словам Блейка, напомнила ему о том, как люфтваффе разрушили его родной Роттердам всего несколькими годами ранее. Сильное впечатления на него произвели и бомбардировки авиацией Запада небольших корейских деревень.

"Я осознал, насколько хрупка человеческая жизнь, и много размышлял о том, что я делал до этого момента. Я решил посвятить остаток жизни тому, что считал достойным делом", - рассказал Блейк, по сути, как всегда, отрицая, что он под давлением согласился быть тайным агентом СССР.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Джордж Блейк в 2001 году в Москве на презентации книги о письмах, которые он написал, сидя в тюрьме

Ветераны британской разведки относятся к этому утверждению скептически. Некоторые отставные офицеры КГБ, по данным "Коммерсанта", прозрачно намекали, что причиной сотрудничества с советской разведкой был гомосексуализм Блейка: в те времена обнародование такой информации могло доставить человеку немало проблем, тем более, если он находился в лагере для военнопленных.

Какими бы ни были мотивы Блейка, из Кореи в Британию он вернулся уже будучи тайным агентом советской разведки.

Жертвы войны?

Автор фото, AFP Подпись к фото, Как считается, во время работы в Берлине Блейк передал СССР один из наиболее ценных секретов западной разведки того времени. Но недавно рассекреченные документы дают повод несколько усомниться в этом

Самой важной (известной) информацией, которую передал в СССР Блейк, обычно считают данные о "берлинском тоннеле". Это был совместный проект МИ6 и ЦРУ по строительству полукилометровой подземной шахты под линиями связи, соединявшими штаб советских войск в ГДР с Москвой.

СССР получили данные об этом проекте еще на стадии его проектирования. Но в итоге КГБ не только дал построить тоннель, но и позволил прослушивать линии связи на протяжении девяти месяцев и только потом публично вскрыл спецоперацию МИ6 и ЦРУ.

Основываясь на недавно рассекреченных документах, автор новой книги о Блейке Саймон Купер пришел к выводу, что КГБ, похоже, не использовал свои знания о тоннеле для дезинформирования западных спецслужб.

Есть некоторые основания предполагать, что чекисты толком не проинформировали руководство советской армии о том, что сообщения военных перехватываются. Причин могло быть две: желание разведки защитить свой источник в МИ6 и давнее соперничество двух силовых структур.

Судя по рассекреченным документам МИ6, объемные стенограммы, перехваченные британцами и американцами, не приносили им какой-то особенно важной новой информации. Суть почерпнутых знаний сводилась к одному: СССР не планировал вторжения в Западный Берлин. Но об этом западные разведки уже знали из других источников.

В Великобритании считается, что Блейк сдал советской разведке имена около 600 агентов, сотрудничавших с западными спецслужбами в Восточной Европе. Как стало известно теперь, среди них было по меньшей мере 42 британских агента, которые были арестованы КГБ, подвергнуты пыткам и затем расстреляны.

Блейк всегда отрицал, что смерть этих людей была следствием его действий. Но этот болезненный вопрос обсуждается в британской прессе до сих пор. В разговоре с Купером Блейк назвал расстрелянных агентов жертвами войны.

Одной из задач Блейка в МИ6 было находить интересных для британской разведки людей в Восточной Германии и убеждать их тайно работать против своего государства.

"Это была работа всей моей жизни, и это обязательно повлияет на то, как человек смотрит на предательство", - пояснял Блейк.

"А я, грешник, продолжаю жить"

Автор фото, YURY MARTYANOV/AFP Подпись к фото, Эта фотография Блейка сделана в Москве также в 2001 году. К 2012 году Блейк, по его словам, практически потерял зрение

Блейк был разоблачен в 1961 году, после того, как информатор ЦРУ "Снайпер" (под этим прозвищем скрывался сотрудник польской разведки Михал Голеневский) рассказал о существовании советского агента в МИ6. После того, как контрразведчики собрали воедино все известные о "кроте" данные, ниточки привели к Блейку. Тогда же МИ5 удалось "накрыть" и советского разведчика Конана Молодого и его "портландскую агентурную сеть".

Блейка арестовали, и он не стал отрицать предъявленных ему обвинений. Судья назначил ему 42 года тюрьмы - один из самых длинных сроков заключения в новейшей истории британского правосудия.

Интересно, что другие разоблаченные в 1960-е годы агенты КГБ - например, британцы Энтони Блант и Джон Кэрнкросс, были оставлены на свободе. Британский истеблишмент позаботился о своих отпрысках, а вот иммигранту назначили максимально суровое наказание - именно так сам Блейк воспринял эту ситуацию.

В тюрьме "Уормвуд Скрабз" Блейк стал чем-то вроде героя для сокамерников: он проявлял необычную для таких мест учтивость и даже проводил уроки иностранного языка для заключенных. При помощи бывшего сокамерника члена ИРА Шона Бурка и двух антивоенных активистов Блейк организовал дерзкий побег.

Автор фото, Science Photo Library Подпись к фото, Та самая британская тюрьма "Уормвуд Скрабз", из которой Блейку удалось сбежать.

Остаток жизни Блейк провел в Москве, где КГБ выдало ему квартиру, дачу, звание полковника и орден Ленина (высший орден в наградной системе СССР).

Но было и то, что КГБ никогда не смог ему восполнить: семья, которую Блейк оставил в Великобритании.

В 1954 году, незадолго до командировки в Берлин, Блейк женился на англичанке Джиллиан Элан - она работала в МИ6 секретарем. Она согласилась на этот брак, не подозревая, что ее возлюбленный тайно передает секретную информацию СССР.

Позже Джилиан вспоминала, как Джордж пытался ее отговорить: "Он знал, что никогда не должен жениться. Я думаю, он чувствовал это очень сильно. Только теперь, оглядываясь назад, я могу сложить все это воедино. Но когда тебе 21 год и ты влюблена, каждая трудность только подстегивает".

Блейк, по его словам, мучился из-за того, что Джиллиан оказалась невольно втянута в его жизнь двойного агента.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джилиан Блейк, также как и Джордж, работала в МИ6, но не знала о том, что ее муж тайно передает информацию КГБ. После того, как Блейк был признан виновным, они развелись

Последний раз они виделись в комнате для свиданий тюрьмы "Уормвуд Скрабз". Через решетку супруги обсуждали условия развода и опеки над тремя сыновьями. В тот момент Джиллиан была беременна их младшим сыном Патриком.

После побега Блейка Джиллиан вышла замуж за Майкла Батлера, который дал мальчикам свою фамилию и воспитал их как родных.

"Он оказался очень хорошим отцом для моих мальчиков, и они говорят о нем с большой нежностью. К сожалению, Майкл умер довольно рано, а я, грешник, продолжаю жить", - говорил Блейк.

Дети Блейка только в подростковом возрасте узнали о том, что он их биологический отец. Сыновья несколько раз навещали его в Москве, но, конечно, это трудно назвать полноценным общением.

В Москве новая жена его друга Кима Филби познакомила Блейка с Идой Кареевой, и он снова женился. У пары родился сын Михаил. Но он, конечно, не мог заменить Блейку невозможности толком общаться с другими своими детьми.

Уже после распада СССР Блейк просил разрешения у тогдашнего премьер-министра Тони Блэра вернуться в Великобританию, чтобы впервые встретиться со своими внуками. Переданный двойному агенту ответ можно суммировать так: "Приезжай, и мы арестуем тебя на месте".