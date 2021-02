"Такое чувство, что я прыгаю с обрыва": почему все больше мужчин красят ногти и приживется ли тренд в России

Для Дерека маникюр - необычная процедура. Он принял участие в рекламном ролике по популяризации маникюра среди мужчин OPI Men Who Mani-Up ("Мужчины, которые делают маникюр"). В нем трое мужчин, включая Дерека, красят ногти и делятся своими впечатлениями .

От Дэвида Боуи до Егора Крида

Сын Дэвида Бекхэма Бруклин позирует для обложки журнала Icon c бирюзовым лаком, дизайнер Марк Джейкобс демонстрирует элегантный бордовый маникюр со стразами у себя в "Инстаграме", а на каждом пальце американского исполнителя A$AP Rocky - отдельный рисунок. Модель и брат Джиджи Хадид Анвар, музыкант Гарри Стайлс, рэпер Bad Bunny и инстаграм-селебрити Лука Саббат также периодически появляются на публике с покрытиями от консервативно-черного до ярко-лимонного.

"Это вызов обществу"

"В первый раз я сделал на ногтях все, что только можно, - вспоминает Кирилл. - У меня была и фольга, и геометрия, слава Богу, пальцев десять, поэтому было где разойтись. Мне очень понравилось. Это история про "Go big or go home" ("все или ничего").