"Такое чувство, что я прыгаю с обрыва": почему все больше мужчин красят ногти и приживется ли тренд в России

Алина Исаченко

Русская служба Би-би-си, Лондон

Автор фото, Luba Kozorezova

Агент по недвижимости - с фиолетовым, бармен - с розовым, танцор - с серебристым под металл - все чаще лак для ногтей всевозможных расцветок наносят мужчины, которые еще недавно и не думали о таком способе украсить себя. Декоративную роспись ногтей (или нейл-арт) продвигают звезды Голливуда и производители в прошлом исключительно женских покрытий, а мужские маникюрные салоны периодически возникают на картах российских городов - от Москвы до Барнаула.

Западные мужские журналы называют мужской маникюр мейнстримом, а 2021 год - годом "меникюра" (мужского маникюра). Почему о мужском нейл-арте заговорили сейчас и приживется ли это в России?

"Такое чувство, что я прыгаю с обрыва", - говорит агент по недвижимости Дерек Брекс. В Лос-Анджелесе утро, Дерек сидит в женском маникюрном салоне, а мастер бережно окрашивает его ногти в нежно-фиолетовый цвет.

Для Дерека маникюр - необычная процедура. Он принял участие в рекламном ролике по популяризации маникюра среди мужчин OPI Men Who Mani-Up ("Мужчины, которые делают маникюр"). В нем трое мужчин, включая Дерека, красят ногти и делятся своими впечатлениями.

Компания по производству лаков для ногтей OPI - не единственная, кто стирает гендерные границы в индустрии красоты. В прошлом году бренд Chanel запустил мужскую линию покрытия для ногтей Boy De Chanel, а лицом известной марки лаков Essie впервые стал мужчина - американский блогер и ведущий Джонатан Ван Несс. На фотографии Джонатан позирует с разноцветным маникюром.

От Дэвида Боуи до Егора Крида

От звезд Голливуда до рэп-исполнителей и дизайнеров одежды - яркое покрытие прочно укрепилось на ногтях представителей разных индустрий.

Сын Дэвида Бекхэма Бруклин позирует для обложки журнала Icon c бирюзовым лаком, дизайнер Марк Джейкобс демонстрирует элегантный бордовый маникюр со стразами у себя в "Инстаграме", а на каждом пальце американского исполнителя A$AP Rocky - отдельный рисунок. Модель и брат Джиджи Хадид Анвар, музыкант Гарри Стайлс, рэпер Bad Bunny и инстаграм-селебрити Лука Саббат также периодически появляются на публике с покрытиями от консервативно-черного до ярко-лимонного.

В России тренд подхватили певцы Моргенштерн и Егор Крид: последний регулярно выкладывает разные вариации маникюра в "Инстаграме" и просит фидбек у подписчиков: "Девчат, а вам нравится с дизайном или без"?

"Это волна, которая дала о себе знать еще в прошлом году, - говорит бьюти-эксперт Карина Андреева. - Все искали какие-то способы для креатива и нового дыхания в карантин".

Но мужской нейл-арт возник не вчера. Культовый музыкант 70-х Дэвид Боуи красил ногти в бирюзовый цвет задолго до того, как это стало мейнстримом, а солист группы Aerosmith Стивен Тайлер экспериментировал с черной полоской, ставшей впоследствии частью его имиджа. Курт Кобейн, Оззи Осборн, а позже и Джонни Депп присоединились к продвинутой прослойке любителей нейл-арта.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Черная полоска на ногтях солиста группы Aerosmith Стивена Тайлера стала его фирменной

Ренессанс яркого покрытия для ногтей, уходящего корнями во вторую половину XX века, бьюти-эксперт Карина Андреева связывает с цикличностью модных трендов и возможностью более активно их продвигать благодаря соцсетям.

"Ногти действительно красили еще во времена Дэвида Боуи, но сейчас соцсети приносят в нашу жизнь новые тренды, мы видим это на звездах - например, Бруклин Бекхэм приходит на показ Dior с красным маникюром. Этот тренд заметили и журналы, и соцсети, к нам в Россию он тоже пришел. Это не просто разовая история, этот тренд существует и набирает обороты".

"Это вызов обществу"

"Очень классно, что на ногтях можно нарисовать все что угодно, это безграничная возможность для творческой реализации, - говорит руководитель редакции крупного российского издательства Кирилл (название издательства герой попросил не называть). - Мне очень нравится, что яркий маникюр - небольшое заигрывание с социумом, хождение по краю между мужественностью и женственностью, что в нашей культуре для мужчин несвойственно".

Автор фото, richierich_nails Подпись к фото, Кирилл говорит, что окружающие не обращают внимания на его яркий маникюр

Кирилл впервые задумался о ярком лаке для ногтей после того, как посмотрел интервью российской группы IC3PEAK Юрию Дудю, где обсуждали в том числе тему маникюра.

"Я и раньше мог себе позволить что-то яркое в плане одежды, аксессуаров. [После интервью] я понял, что можно не просто покрасить ногти в черный цвет, а сделать какую-то особую форму, окраску, яркий принт, даже 3D рисунок."

"В первый раз я сделал на ногтях все, что только можно, - вспоминает Кирилл. - У меня была и фольга, и геометрия, слава Богу, пальцев десять, поэтому было где разойтись. Мне очень понравилось. Это история про "Go big or go home" ("все или ничего").

Наблюдение Кирилла по поводу размывания грани между мужественностью и женственностью через маникюр справедливо: кажется, что нейл-арт - это и правда не обособленное явление, а часть более широкого движения за равенство и стирание гендерных границ. Стоит вспомнить, что все больше западных дизайнеров предлагают агендерный стиль в одежде (не разделяющийся на мужской и женский), часто выпуская на подиумы парней в юбках, а бьюти-бренды запускают линии декоративной косметики для мужчин.

"Сейчас в тренде индивидуальность, возможность самовыражения. Можно наблюдать, как на одном и том же фэшн-показе у модели под каждый наряд новый макияж. Нейл-арт - это тоже способ самовыражения. Это история про то, что все хотят быть красивыми. Это желание уравнять права, но сделать это деликатно", - объясняет Карина Андреева.

"Маникюр - воплощение моей фантазии"

"Когда меня видели мужики на улице с накрашенными ногтями, у них был шок, а потом они говорили: а что, прикольно, спрашивали, где я сделал это", - рассказывает в интервью Би-би-си солист группы NoNative Анатолий.

Анатолий живет в Москве. Он впервые накрасил ногти около года назад в качестве эксперимента. С тех пор черное покрытие с иероглифами, полоски под металл или любой другой нейл-дизайн стал неотъемлемой частью его имиджа.

"Нейл-арт - это способ передачи внутреннего мира. Я не могу придумать дизайн пары джинсов, но я могу придумать рисунок для своих ногтей. Все, что вы видите на моих руках - воплощение моей фантазии, моего видения".

По запросу в Google в Москве можно найти десятки маникюрных салонов и барбер-шопов, предлагающих услуги по обработке и дизайну ногтей для мужчин.

Но, как отмечает Кирилл, найти качественный салон нейл-арта непросто.

"Я долго искал мастера, потому что те салоны, которые я находил в интернете, делали простой, скучный гигиенический маникюр. То, что они называли нейл-артом, было просто бежевым покрытием, - говорит он. - Студии, которые предлагали сложный дизайн, делали более женские формы ногтей и покрытия, у них было небольшое портфолио для мужского маникюра".

Мастер маникюра Евгения Голубева связывает всплеск интереса к мужскому нейл-арту с тем, что многие западные и российские знаменитости все чаще делают яркий маникюр, а также с трендом на феминность (женственность) в целом.

Автор фото, richierich_nails Подпись к фото, Для мужчин яркий маникюр - прежде всего возможность самовыражения

"У меня есть клиенты от 25 лет и старше, в основном это люди творческих профессий, они могут себе это позволить, потому что нейл-арт им кажется красивым, вне зависимости от ориентации мужчины", - отмечает Евгения.

"Вдохновением может служить все что угодно: начиная от картин и постеров, заканчивая орнаментом и сочетанием цветов на любимой фотографии, - рассказывает Би-би-си Евгения. - Чем более творчески человек подходит к вопросу, тем легче с ним работать. Обычно мужчина приходит, и мы вместе придумываем дизайн: я спрашиваю, что его вдохновляет и что он хочет видеть на своих руках".

"Мужской маникюр. Конфиденциально"

Интерес к мужскому нейл-арту выходит за пределы Москвы: по запросу в "Инстаграме" маникюрные салоны для мужчин можно обнаружить в Бердске, Барнауле, Тюмени и других российских городах.

"Не вздумай размещать наши руки в своем сиреневом аккаунте", говорят мне мои клиенты-мужчины", - рассказывает в интервью Би-би-си мастер маникюра из Барнаула Ольга.

Ольга долгое время работала в парикмахерской, но год назад решила снять небольшое помещение и открыть маникюрный салон для мужчин.

"Менталитет мужчин из Сибири отличается от москвичей, - объясняет женщина. - Еще три года назад мужской маникюр в Москве был обычной процедурой, в то время как для моего города это было чем-то запретным. У нас куча стереотипов - настоящие сибирские мужики не ходят на маникюр и педикюр, они ногти зубами обгрызают".

Автор фото, Mens_hands22 Подпись к фото, "Нейл-арт - не для каждого мужчины, а только для уверенных в себе", - считает мастер маникюра Ольга

Неслучайно на странице салона Ольги в "Инстаграме" вопросу анонимности придается большое значение: "Маникюр и педикюр: быстро, качественно, конфиденциально".

Предубеждение к мужскому маникюру существует и со стороны персонала, считает Ольга: "Когда приходил мужчина, все мастера ему отказывали, никто не хотел работать с мужскими руками".

Сейчас у Ольги постоянная база клиентов, но многие из них по-прежнему предпочитают обычную обработку без покрытия.

"Многие до сих пор боятся и не делают даже прозрачный лак, просят убрать масло для кутикулы, чтобы никто не дай бог не заметил, - считает Ольга. - Молодые люди, наоборот, не стесняются и живут без комплексов. Они не только не скрывают свой маникюр, а постят фотографии у себя в "Инстаграме".

Зачем всем красить ногти?

Несмотря на растущую популярность нейл-арта, специалисты маникюра и сами мужчины убеждены, что красить ногти для мужчин в России никогда не станет обычным делом.

"Я не понимаю, зачем это могло бы понадобиться всем мужчинам? - задается вопросом Евгения. - Не все женщины красят ногти, а мужчины и подавно. Это всегда была прослойка андеграунда, таковой и останется".

Смысл мужского маникюра в его уникальности: если бы нейл-арт был мейнстримом, это бы никто не делал, считает Анатолий.

Автор фото, richierich_nails Подпись к фото, Несмотря на растущую популярность нейл-арта, специалисты маникюра убеждены, что этот способ украсить себя или выделиться вряд ли станет привычным делом для мужчин в России

"Я не понимаю, зачем человеку, одетому в дорогой костюм, делать себе ногти. Это выглядит странно, - говорит музыкант Анатолий. - Нейл-арт уходит корнями к рок-н-роллу, ногти красят те, кто в душе бунтари. Это бунтарская история, это история про альтернативу. Насколько альтернатива может быть мейстримом - хороший вопрос".

Год "меникюра"

В вопросах мужского маникюра самое главное - действовать решительно и не оглядываться на мнение окружающих, считает автор колонки для журнала Esquire, писатель Гаррет Манс.

В статье под заголовком "2021 - год меникюра" Гаррет (сам регулярно красящий ногти) обращается к собственному опыту: он вспоминает, как впервые встретил парня в деловом костюме с черным лаком на ногтях и понял - любому мужчине под стать носить маникюр.

"Вы должны понимать, что, покрасив ногти, вы автоматически переходите в более продвинутый эшелон стиля, который доступен для тех, кто готов пойти на этот шаг", - убежден Гаррет.