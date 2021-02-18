Дело Дзивиша: что помощник Иоанна Павла II знал о педофилии в церкви и как это скажется на имидже канонизированного папы?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Многолетний личный секретарь папы Иоанна Павла II оказался под огнем критики после обвинений в сокрытии фактов педофилии в католической церкви

От папы римского Франциска ждут распоряжения о создании комиссии по расследованию работы кардинала Станислава Дзивиша - многолетнего личного секретаря папы Иоанна Павла II. Станислава Дзивиша подозревают в укрывательстве фактов педофилии в католической церкви.

О необходимости такой комиссии заявляет польский епископат, о готовности сотрудничать с ней заявил сам 81-летний Дзивиш. Он утверждает, что не совершал ничего предосудительного.

Разбирательство по делу Дзивиша способно привести к пересмотру исторической роли канонизированного папы Иоанна Павла II, дав окончательный ответ на тревожащий многих вопрос - знал ли сам понтифик о педофильских скандалах внутри своей церкви.

Важно оно и для Польши: деятельность одного из влиятельнейших польских иерархов обсуждается на фоне беспрецедентного падения общественного доверия к католической церкви в стране, считающейся одной из самых религиозных в Европе.

О возможной причастности кардинала Дзивиша к сокрытию информации о педофилии в церкви заговорили в конце прошлого года, после выхода в эфир расследования, проведенного польскими журналистами.

Вопросов к 81-летнему Дзивишу стало еще больше после того, как Ватикан опубликовал беспрецедентный отчет по делу Теодора Маккэррика - бывшего архиепископа Вашингтонского и первого кардинала, потерявшего сан из-за обвинений в педофилии. Фамилия Дзивиша упоминается в этом документе более 40 раз. Возможно, именно Дзивиш сыграл ключевую роль в карьерном продвижении низложенного иерарха.

Кардинал Дзивиш отвергает обвинения в свой адрес, а его защитники утверждают, что настоящая цель шумихи вокруг кардинала - покойный папа Иоанн Павел II. Они намекают на причастность к атаке на Дзивиша американских спецслужб, якобы продвигающих "повестку либеральных изменений" в католической церкви.

"Человек, которого нет"

На протяжении нескольких десятилетий Станислав Дзивиш считался одной из самых влиятельных фигур в католической церкви из-за своих близких отношений с Иоанном Павлом II.

Познакомились они на рубеже 1950-60-х, когда Дзивиш обучался в краковской семинарии, а его преподавателем философии был епископ Кароль Войтыла, будущий папа Иоанн Павел II.

После окончания семинарии Дзивиш три года прослужил священником в сельских церквях, а затем Кароль Войтыла - на тот момент уже архиепископ Краковский - пригласил Дзивиша стать его секретарем в местной курии.

Когда в 1978 году Войтылу избрали папой римским, он позвал в Ватикан и своего ближайшего помощника.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, С момента избрания Кароля Войтылы на папский престол его личный помощник (стоит слева) сопровождал его во всех многочисленных зарубежных поездках

Долгие годы Дзивиш не занимал никакой формальной должности в ватиканских структурах, однако именно он формировал график папы, сопровождал его в многочисленных зарубежных поездках и, как считается, спас ему жизнь во время покушения в 1981 году. Папа часто называл своего помощника "Стасем" и "незаменимым".

Сам Дзивиш предпочитал другое определение своего места возле папы.

"Когда меня спрашивали, в чем состоит роль папского секретаря, я отвечал: в том, чтобы открывать двери к святому отцу", - говорил он и называл себя "человеком, которого нет".

В 2005 году Иоанн Павел II скончался, а Дзивиш вернулся в Польшу, возглавил престижную Краковскую митрополию и написал книгу о жизни и трудах Иоанна Павла II. В 2006 году ему был дарован титул кардинала - высшего после папы духовного лица в католической церкви.

Еще в одной книге, изданной в 2014 году, Дзивиш опубликовал личные дневниковые записи Иоанна Павла II. Появление этой книги вызвало бурю возмущения в Польше: в завещании папа распорядился сжечь свои записки.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Станислав Дзивиш, называвший себя "человеком, которого нет", организовывал распорядок дня папы и, по утверждениям наблюдателей, мог контролировать доступ к понтифику.

Дзивиш отвечал критикам: записи свидетельствовали о духовности великого папы, и их уничтожение было бы преступлением.

В 2016 году Станислав Дзивиш ушел на покой. Этот статус не запрещает ему принимать участие в представительских мероприятиях и работать в краковской курии.

Вопросы к деятельности Станислава Дзивиша, которого итальянская пресса в свое время называла "серым кардиналом" папского двора, возникали у журналистов уже давно. Но до последнего времени упреки в его адрес были разрозненными и касались причастности Дзивиша к отдельным скандалам, которую тот последовательно отвергал.

Все изменилось в ноябре 2020 года, когда на польском канале TVN24 вышло расследование "Дон Станислао. Второе лицо кардинала Дзивиша".

Важная роль в расследовании отводилась "Легиону Христа" - влиятельному католическому ордену, вокруг которого на рубеже веков разгорелся крупный скандал, связанный с совращением малолетних.

Дело "легионеров Христа"

Католическое ультраконсервативное общество "Легион Христа" было основано мексиканским священником Марсьялем Масьелем Дегольядо в 1941 году. На начало 2000-х в нем состояло около 70 тысяч человек, его отделения работали в двух десятках стран по обе стороны Атлантики.

Глава "легионеров" был харизматичным проповедником, дружил с влиятельными политиками нескольких стран мира и слыл одним из успешнейших фандрайзеров в истории современной церкви.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Говорили, что Марсьяль Масьель, основатель общества "Легионеры Христа" (слева), пользовался расположением Иоанна Павла II

Проблемы начались в 1997 году, когда сразу девять мужчин, бывших членов "Легиона Христа", обвинили Марсьяля в сексуальных домогательствах. Конгрегация доктрины веры - своеобразное "министерство чистоты морали Ватикана", возглавляемое тогда кардиналом Иозефом Ратцингером, будущим папой Бенедиктом XVI, - начала расследование, но через несколько месяцев по неизвестным причинам закрыла дело.

В феврале 2019 года папа Франциск поведал журналистам, как однажды Иоанн Павел II организовал совещание по поводу "одной религиозной организации", в которой доходило до сексуальных и экономических преступлений. Ратцингер якобы пошел на это совещание с документами об этом обществе, а вернувшись, приказал своему секретарю убрать бумаги в архив, так как "победила другая сторона". Но после своего избрания папой распорядился немедленно достать эти документы из архива.

Многие прочитали в этой истории намек на покрывание "Легионов" самим Иоанном Павлом II.

Поэтому Франциск был вынужден уточнить, что, хотя речь в его рассказе шла именно об ордене Марсьяля, сам тогдашний папа на упомянутой встрече не присутствовал.

Так или иначе, в 2006 году, уже при папе Бенедикте XVI, Конгрегация доктрины веры призвала Марсьяля Масьеля уединиться в молитве и покаянии. Он не был извержен из сана лишь по причине своего преклонного возраста. Двумя годами позже основатель "Легионов" скончался в возрасте 87 лет.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, После того, как вокруг "Легионов Христа" разгорелся скандал, СМИ допускали роспуск этого общества. Однако Ватикан в лице Бенедикта XVI решил "перезагрузить" "Легионы", сменив их руководство и уставные документы.

Опубликованный в 2019 году отчет, подготовленный Ватиканом, утверждал, что на протяжении нескольких десятилетий жертвами сексуального насилия со стороны 33 священников из ордена "Легион Христа" стали 175 несовершеннолетних, а сам Марсьяль растлил как минимум 60 детей. СМИ добавляли, что основатель ордена якобы стал отцом шестерых детей.

Уже тогда критики задавались вопросом, как Ватикан десятилетиями не замечал ужасов, творящихся в одном из самых заметных католических обществ в мире. Некоторые из них утверждали, что главный секрет состоит в денежном дожде, которым "легионеры" осыпали святой престол.

В расследовании TVN24 эту версию поддерживает американский журналист, исследователь "Легионов Христа" Джейсон Берри. Он утверждает, что Станислав Дзивиш неоднократно получал от "легионеров" крупные вознаграждения за то, чтобы богатые спонсоры ордена могли попасть на проводимые Иоанном Павлом II частные богослужения в часовне Апостольского дворца в Риме.

Связи между "легионерами" и Дзивишем, если верить расследованию, не прервались и после смерти папы Иоанна Павла II. Журналисты утверждают, что в 2006 году именно "Легионы" финансировали прием по случаю дарования Дзивишу кардинальского сана, проходивший в их римской резиденции.

Дзивиш отвергает эти обвинения в свой адрес, заявляя, что все пожертвования фиксировались и учитывались по правилам.

Другой вопрос, который также занял важное место в польском расследовании, касается роли, которую ближайший помощник папы Иоанна Павла II сыграл в продвижении по карьерной лестнице Теодора Маккэррика - одного из высших иерархов Римской церкви, два года назад лишенного священнического сана, должностей и наград по итогам проверки выдвинутых против него обвинений в растлении несовершеннолетних.

Дело Маккэррика

Бывший архиепископ Вашингтонский Теодор Эдгар Маккэррик стал первым кардиналом в истории католической церкви, лишенным сана из-за обвинений в педофилии. В ноябре 2020 года, одновременно с выходом на экран польского расследования, посвященного Дзивишу, Ватикан опубликовал 450-страничный отчет по делу Маккэррика.

В конце 1990-х он, тогда еще архиепископ Ньюарка, был одним из самых узнаваемых лиц католической церкви в США.

Маккэррик обладал обширным кругом связей в американской политической элите и был основателем Папского фонда, через который проходили десятки миллионов долларов пожертвований. Маккэррик был видным церковным дипломатом, посетившим в составе епископских делегаций десятки стран, в том числе Боснию, Китай, Россию и Украину.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Теодор Маккэррик (слева) обладал огромным количеством контактов в самых разнообразных сферах. На этом фото, сделанном в 2002 году, он уходит с мероприятия Межамериканского банка развития вместе с советником президента США по нацбезопасности Кондолизой Райс, лидером группы U2 Боно и президентом США Джорджем Бушем-младшим

Некоторое время он входил в состав комиссии по международной религиозной свободе - одного из органов правительства США.

Если верить ватиканскому отчету, в начале 1980-х с Маккэрриком попытался подружиться заместитель главы советской делегации в ООН, который на самом деле был агентом КГБ под прикрытием. Сотрудники ФБР, которые связались с Маккэрриком немедленно после вербовочного подхода, предложили ему стать двойным агентом.

Чем закончилась история о взаимодействии иерарха со спецслужбами, отчет умалчивает.

О роли и влиянии Маккэррика свидетельствует то, что в октябре 1995 года именно его собор в Ньюарке во время визита в Штаты посетил папа Иоанн Павел II в компании президента Билла Клинтона.

А еще Маккэррик слыл очень успешным "вербовщиком" молодых людей для учебы в семинарии. New York Times со ссылкой на коллег Маккэррика рассказывала, как однажды он убедил пойти в священники юношу, которого случайно встретил в аэропорту.

Неудивительно, что кандидатуру Маккэррика несколько раз рассматривали, когда освобождалась вакансия руководителя большой и престижной митрополии - например, в Чикаго или Нью-Йорке. Но всякий раз выбор Ватикана останавливался на ком-то другом.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Теодора Маккэррика называли одним из самых искушенных "вербовщиков" юношей для обучения в семинарии.

Причиной могла быть и странная привычка иерарха проводить ночи в одной кровати с "племянниками" (так он называл юношей-семинаристов), и несколько анонимных писем, адресованных Национальной конференции епископов и апостольскому нунцию (послу Ватикана) в Штатах, в которых Маккэррика обвиняли в педофилии.

В 2000 году фамилия Маккэррика снова всплыла при рассмотрении Ватиканом кандидатов на престижный пост архиепископа Вашингтона. Еще раз изучив его досье и проконсультировавшись с американскими епископами, Иоанн Павел II счел, что его "повышение" нецелесообразно из-за слишком высоких репутационных рисков.

И вот в этот момент, говорится в ватиканском отчете, Маккэррик написал трехстраничное письмо ближайшему помощнику папы, епископу Станиславу Дзивишу, с которым был знаком еще с 70-х годов.

"Я уверен, что совершал ошибки и, вероятно, проявлял неосмотрительность, но за семьдесят лет своей жизни я не имел сексуальных отношений ни с одним человеком, ни с женщиной, ни с мужчиной, ни с молодым, ни со старым, ни с клериком, ни с мирянином", - писал в нем Маккэррик.

Считается, что именно это письмо стало главной причиной, по которой Иоанн Павел II изменил позицию и в конце 2000 года назначил Маккэррика архиепископом Вашингтонским, а в начале 2001-го - даровал ему титул кардинала.

Лишь в 2017 году в нью-йоркскую архиепископию поступила жалоба от мужчины, заявившего, что много лет назад Маккэррик приставал к нему, тогда еще 16-летнему юноше.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, После лишения сана кардинала 90-летний Маккэррик живет в мужском монастыре в Канзасе, очень далеко от восточного побережья США, где провел большую часть своей жизни. Вину во вменяемых ему преступлениях он по-прежнему отрицает.

Специальная комиссия подтвердила обоснованность жалобы, и Маккэррик сначала потерял титул кардинала, а позже, когда со своими свидетельствами выступили другие жертвы насилия со стороны иерарха, был вовсе лишен священнического сана.

Сейчас 90-летний мирянин Теодор Маккэррик проживает в изоляции от внешнего мира на территории мужского монастыря в глубокой провинции США, в Канзасе. Он так и не признал себя виновным во вменяемых ему преступлениях.

"Я не такой плохой, каким меня рисуют", - сказал Маккэррик в 2019 году в единственном за последнее время интервью, добавив, что стал жертвой не названных им "врагов".

Почему папа Иоанн Павел II все же решился повысить Маккэррика и какова была роль в этом Станислава Дзивиша?

Журналисты TVN24 напоминают, что в 2000 году Иоанн Павел II испытывал серьезные проблемы со здоровьем и, вероятно, не мог держать под личным контролем кадровую политику Ватикана, так что роль его личного секретаря в принятии подобных решений могла оказаться решающей.

Авторы польского расследования предполагают, что причиной участия Дзивиша в судьбе Маккэррика была не только дружба между ними.

Журналисты поговорили с Джеймсом Грейном - мужчиной, который в 2018 году заявил, что на протяжении двух десятилетий, начиная с 11-летнего возраста, был жертвой сексуального насилия со стороны Маккэррика. Грейн, который сопровождал Маккэррика во время одной из его поездок в Рим, в интервью TVN24 утверждает, что тогда американский иерарх привез в Ватикан конверты с крупными суммами денег - в том числе якобы и для Дзивиша.

Дзивиш настаивает, что все пожертвования надлежащим образом проходили через бухгалтерию Ватикана, а он лично не принимал денег.

"Ключевой кирпич в стене сопротивления"

Наибольший резонанс на родине Дзивиша вызвали обвинения в том, что и на ватиканском посту, и после возвращения в Польшу он покрывал сексуальные преступления своих земляков в сутанах.

Еще в начале 2000-х в Польше разразился первый большой скандал, связанный с обвинениями служителей церкви в сексуальном насилии.

Они касались архиепископа Познаньского Юлиуша Пэца, который якобы приставал к семинаристам и молодым священникам.

Письма, которые направлялись по этому поводу в Ватикан, оставались без ответа. Ситуация изменилась, только когда близкая подруга Иоанна Павла II со студенческих времен, профессор Ванда Пултавская прилетела в Рим и лично передала в руки папе письмо о происходящем в Познани.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Первый в Польше большой скандал, связанный с обвинениями епископов в сексуальных преступлениях, привел к отставке архиепископа Познаньского Юлиуша Пэца (слева). Участники тех событий вспоминают, что Станислав Дзивиш не слишком содействовал донесению до папы информации о происходящем в Познани.

Лишь после этого в город прибыли посланники Ватикана. Пэц добровольно ушел в отставку в марте 2002 года.

О роли Дзивиша в том, что Ватикан годами не реагировал на тревожные сигналы из Познани, рассказал польский вице-премьер Ярослав Говин, в начале 2000-х занимавшийся журналистикой.

"Я был одним из тех, кто привел к отставке архиепископа Пэца. Тогда в нашей деятельности мы часто упирались в стену сопротивления со стороны церковных институций. Ключевым кирпичом в этой стене был тогдашний секретарь святого Иоанна Павла II", - заявил Говин в эфире радио RMF FM.

Еще больше вопросов к Дзивишу вызвало его поведение в резонансном деле отца Яна Водняка, который на протяжении 40 лет был священником в горном селе Мендзыбродже Бяльске и, как утверждало опубликованное в сентябре прошлого года расследование издания Onet, на протяжении десятилетий приставал к местным детям.

48-летний Януш Шымик утверждает, что в 1980-х Водняк сотни раз склонял его, тогда еще подростка, к половым сношениям. После ряда безуспешных попыток добиться справедливости Шымик встретился с известным в Польше священником Тадеушем Исакович-Залеским.

В апреле 2012 года тот передал материалы, подробно описывающие историю Шымика, лично в руки Станиславу Дзивишу, возглавлявшему тогда Краковскую митрополию, к которой относился и приход Водняка. Однако, как утверждает Исакович-Залеский, Дзивиш проигнорировал донесения.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, После возвращения в Польшу Дзивиш делал недостаточно для того, чтобы искоренить явление педофилии в церквях, говорят его критики. Сам Дзивиш такие обвинения отвергает

Ян Водняк был снят с должности настоятеля церкви в Мендзыбродже новым епископом только в 2014 году. И лишь спустя несколько лет прихожанам сообщили, что 70-летний священник наказан ватиканской Конгрегацией доктрины веры и сейчас "отбывает предусмотренное каноническим приговором наказание в месте уединения".

В октябре 2020 года Януш Шымик, который сейчас борется с онкологическим заболеванием, написал письмо папе Франциску.

"После 27 лет борьбы за справедливость я утратил веру в то, что польские епископы в состоянии справиться с проблемой сексуального насилия и что у них есть воля и смелость с ней разобраться… Прошу вас, святой отец, созвать независимую комиссию и как можно скорее разобраться в моем деле", - писал Шымик, добавляя, что хотел бы показательного наказания в том числе и для кардинала Станислава Дзивиша.

Что говорит Дзивиш

Хотя расследование TVN24 лишь систематизировало обвинения, ранее уже выдвигавшиеся Станиславу Дзивишу, эффект, который оно произвело в Польше, был сравним со взрывом информационной бомбы.

Уже на следующий день после его выхода на экраны глава конференции епископата польской церкви архиепископ Станислав Гондецкий заявил: "Надеюсь, все сомнения, о которых идет речь в этом расследовании, будут прояснены соответствующей комиссией Апостольской столицы".

Кардинал Дзивиш немедленно заверил, что готов сотрудничать с независимой комиссией, которая проверит выдвинутые ему обвинения.

В заявлении, распространенном итальянским информагентством ANSA, он сказал: "Я никогда, повторяю, никогда не брал денег за участие в папских богослужениях. Я никогда, подчеркиваю, никогда не получал денег за сокрытие действий или фактов, предназначенных для высочайшего внимания святого отца. Никогда и еще раз никогда я не оказывал предпочтение недостойным людям в обмен на пожертвования, которые можно было бы вписать в какую-то извращенную логику бартера".

Спустя несколько дней на сайте польской консервативной католической организации Ordo iuris появился объемный анализ обвинений в адрес Дзивиша.

Его автор, профессор Люблинского католического университета Михал Скважиньский, писал, что в подготовке своего труда консультировался с самим Дзивишем и использовал документы из его личного архива. Поэтому, пишут польские СМИ, этот анализ можно считать развернутым ответом самого Дзивиша на посвященное ему расследование.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Кардинал Дзивиш (стоит второй справа) уверяет, что отношения Ватикана с фигурами калибра Теодора Маккэррика или Марсьяля Масьеля входили в компетенцию церковной верхушки, но отнюдь не папского секретаря.

Анализ Скважиньского утверждает, что взаимодействие с фигурами калибра Маккэррика или основателя "Легионов Христа" Марсьяля Масьеля относилось к полномочиям ватиканских конгрегаций, а отнюдь не личного секретаря папы. Финансовые взносы от разных людей и организаций, конечно, в Рим поступали, но все они надлежащим образом регистрировались государственным секретариатом Ватикана. Так что любые обвинения Дзивиша в коррупции, заключает документ, несостоятельны.

Отчет Скважиньского впервые признает, что письмо от Исакович-Залеского о священнике-педофиле Яне Водняке все-таки нашлось в архивах краковской курии: ранее Дзивиш не раз утверждал, что такого письма не припоминает.

Но, говорит иерарх, тогда, в 2012 году, он посчитал, что жалоба касается не Краковской епархии, а Бельско-Живецкой, поэтому отправил ее тамошнему епископу. Так что, резюмирует текст Скважиньского, обвинять Дзивиша в том, что он не дал ход делу о педофилии в Мендзыбродже, нельзя.

В конце концов, у польских правоохранителей, как выяснилось, нет формальных претензий к Дзивишу.

В ноябре, после выхода на экраны расследования TVN24, польский депутат Европарламента Лукаш Кохут сообщил в краковскую прокуратуру о возможном совершении преступления кардиналом. В январе 2021 года прокуратура ответила: оснований для возбуждения дела нет, так как Дзивиш, согласно законодательству, действовавшему в 2006-2012 годах, не был обязан сообщать в полицию или прокуратуру о преступлениях такого рода.

Рука Америки

Пожалуй, самая интересная часть анализа Скважиньского - это объяснение причин и возможных последствий "информационной атаки" на Станислава Дзивиша.

Документ отвергает причастность Дзивиша к карьерному продвижению Теодора Маккэррика и выдвигает альтернативную версию: в "повышении" американского иерарха ключевую роль якобы сыграли спецслужбы США.

"Американские спецслужбы должны были знать о гомосексуализме Маккэррика, они были заинтересованы в том, чтобы архиепископом Вашингтона стал кто-то, на кого они могли бы влиять и кого могли бы шантажировать", - говорится в отчете Скважиньского.

Но зачем американским спецслужбам влиять и тем более шантажировать католическую церковь?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Защитники Дзивиша в Польше считают, что Теодор Маккэррик мог быть орудием в руках американских спецслужб

По версии, изложенной в оправдывающем Дзивиша отчете, виной и причиной всему "либеральное мировоззрение", которое продвигают Соединенные Штаты Америки. Авторы отчета сообщают, что другие религии якобы уже адаптировали свое учение под ожидания либералов.

Автор отчета вопрошает: что больше всего мешает католикам отказаться от своих твердых позиций относительно, например, абортов, разводов или гей-браков? И тут же дает ответ: это безупречное теологическое обоснование этих проблем, данное папами-консерваторами Иоанном Павлом II и Бенедиктом XVI - титанами, как он их называет, выдающимися с интеллектуальной и научной точек зрения.

Спорить с их наработками, продолжает автор, занятие бесперспективное. Поэтому либералы в лице, надо понимать, американских спецслужб и части римской курии, решили зайти с другой стороны - дискредитировать личности "титанов", убедив общественность, что Иоанн Павел II и Бенедикт XVI покрывали педофилию.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Защитники Дзивиша в Польше утверждают, что медиа-атака на кардинала связана с противостоянием либерального и консервативного крыла в католической церкви и имеет цель наложить на консервативных пап Иоанна Павла II и Бенедикта XVI "проклятие памяти"

"Конечно, с такого резкого тезиса начинать нельзя, - говорится в отчете. - Поэтому нужно ставить вопросы, сеять сомнения, изучать окружение, даже защищать: мол, виновато окружение, а не Иоанн Павел II и Бенедикт XVI… А когда ярлык педофилии удастся приклеить сначала к Иоанну Павлу II, а потом и к Бенедикту XVI, им можно будет объявить damnatio memoriae".

Этот латинский термин означает "проклятие памяти". Так называлась древнеримская форма посмертного наказания государственных преступников, уничтожение всех материальных свидетельств их существования: статуй, упоминаний в летописях, надгробных надписей, а бывало, что и живых членов семьи.

Из логики автора отчета следует, что, очернив ближайшего помощника польского папы, некие враги церкви смогут затем дискредитировать личность самого Иоанна Павла II и, далее, его теоретическое наследие.

Следует учитывать, что сам Станислав Дзивиш формально автором отчета не является, поэтому утверждать, что он лично поддерживает описанную в нем теорию, нельзя. Тем не менее, в своих заявлениях для прессы Дзивиш однозначно связывает обвинения в свой адрес с попытками недоброжелателей осквернить память о папе Иоанне Павле II.

Польская церковь

Дискуссия вокруг личности Станислава Дзивиша разгорелась в один из самых сложных моментов для польской церкви в новейшее время.

Опубликованные в декабре 2020 года данные социсследования показали, что 47% поляков оценивали деятельность церкви плохо, и только 41% - хорошо (это на 8 процентных пунктов меньше, чем четырьмя месяцами ранее). С того времени церковь несколько поправила свои позиции, но, по оценкам польских комментаторов, подобная ситуация наблюдалась в их стране впервые с 1993 года.

И дело тут не только в Дзивише: в конце концов, это далеко не первый за последнее время скандал, связанный с обвинениями верхушки польской церкви в покрывании педофилии.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вскоре после выхода на экраны расследования TVN24 продолжающиеся в Польше протесты против запрета абортов приобрели еще и отчетливое антицерковное звучание

Церковь настроила против себя активную часть польского общества своим отношением к сверхактуальной для Польши проблеме абортов.

В октябре прошлого года местный конституционный суд фактически запретил проведение в стране операций по прерыванию беременности, а в январе этого года запрет окончательно вступил в законную силу.

Значительная часть польского епископата открыто приветствовала это решение, и это стало раздражающим фактором для десятков тысяч поляков, которые по сей день регулярно выражают протест демонстрациями на улицах польских городов и сел.

Костелы по всей стране стали обязательным пунктом, возле которых проходят протестные марши. В некоторых городах активисты даже врывались в церкви и устраивали демонстрации прямо возле алтарей.

Новый взгляд на папу

Другое дело, что еще недавно десакрализация церкви в стране, которую часто называют самой католической в Европе, не касалась личности Иоанна Павла II.

В раздираемой общественными и политическими противоречиями Польше фигура папы-поляка до последнего времени оставалась объединяющим фактором, предметом национальной гордости.

После смерти Иоанна Павла II в стране появились сотни памятников, школ и улиц, носящих его имя. Либеральные СМИ уже несколько лет говорят, что его почитание на родине имеет все черты полноценного культа личности, который, по словам философа из Ягеллонского университета Яна Хартмана, имеет много общего с ересью.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Надпись на плакате протестующих в центре Кракова "Католицизм это ересь" характеризует настроения все большего числа молодых поляков

"В этом в немалой мере виноват сам папа. Он [при жизни] позволял ставить себе памятники, иногда сам принимал в этом участие. А мы ведь помним, что одной из причин Реформации было то, что папы ставили себе памятники при жизни", - сказал Хартман в интервью изданию NaTemat еще в 2012 году, когда над культом папы можно было просто добродушно посмеиваться.

Сегодня ситуация меняется на глазах.

Поляки старшего поколения не могли усомниться в величии и святости Иоанна Павла II, превозносили его роль в падении коммунистической системы в Польше, вешали на стены своих гостиных его портреты и покупали сервизы с его изображениями.

Польская молодежь - а именно молодые поляки чаще всего говорят о своем разочаровании в церкви - относится к папе по-другому. Его заслуги в борьбе против коммунизма для них не имеют особой ценности. Папа для них - это портрет на стене в детсаду и в школе, памятник возле костела, предмет интернет-мемов, в конце концов.

А если церковь, которую он возглавлял, виновна в тяжелых преступлениях, то почему бы не выяснить его личную роль в происходившем, даже если для этого придется развеять миф о святом и великом папе?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Протестующие возле здания краковской курии держат в руках плакат с надписью "Дзивиш знал первый, Иоанн Павел второй"

Кардинал Дзивиш - один из ключевых свидетелей жизни Иоанна Павла II и популяризаторов его наследия. Поэтому, говорят польские комментаторы, отсутствие его предметной реакции на выдвигаемые ныне обвинения легко объяснить.

"У Дзивиша есть три возможности: не говорить ничего, сказать слишком много и потянуть себя на дно, или сказать слишком много и потянуть на дно Иоанна Павла II. Первая возможность для него на этот момент самая безопасная", - сказал в расследовании TVN24 профессор-ватиканист краковской Высшей европейской школы имени Юзефа Тишнера Аркадиуш Стемпин.

Пока что Станислав Дзивиш и польская церковь не дают ответов на вопросы, которые задает им общество. Общество реагирует на это молчание по-своему - прямо на улицах польских городов.

В конце прошлого года неизвестные активисты в Варшаве и в Гливицах "отредактировали" уличные указатели с именем папы, превратив проспект и улицу Иоанна Павла II в проспект и улицу его жертв. Дальше это же "переименование" повторилось в десятке других городов - правда, только в сервисе Google Maps.

Местные депутаты в нескольких польских городах подняли вопрос переименования улиц и площадей Иоанна Павла II.

И, хотя польские епископы в один голос требуют защитить светлую память о папе, призывы к новому разговору о его фигуре все чаще раздаются даже в церковной среде.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сказав слишком много, Дзивиш (слева) может потянуть на дно канонизированного католической церковью папу Иоанна Павла II и не факт, что к этому готово польское общество и католицизм в целом

"Я не стану подписывать письмо в защиту Иоанна Павла II и не буду бороться за названия улиц. Что же до памятников, то их россыпь должна была плохо кончиться. Иоанну Павлу II сейчас не защита нужна, а правда. Может, она не будет тождественна мифу, но после нее папу уже не нужно будет защищать", - написал в колонке для католического еженедельника Tygodnik powszechny известный священник Адам Бонецкий.