Принцесса Латифа: как дочь правителя Дубая стала "заложницей собственной семьи"

Автор фото, Princess Latifa Подпись к фото, Кадр из одного из секретных видеообращений принцессы Латифы

Дочь правителя Дубая, которая пыталась бежать из страны в 2018 году, позже передала секретные видеообращения друзьям, обвиняя своего отца в том, что он держит ее "заложницей", и рассказывая, что она опасается за свою жизнь.

В кадрах, которые оказались в распоряжении программы Би-би-си Panorama ("Панорама"), принцесса Латифа Аль-Мактум говорит, что когда она пыталась сбежать (от семьи) на яхте , ее поймали при помощи спецназа, вкололи наркотики и доставили ее обратно под стражу.

Затем связь с принцессой прервалась - и ее друзья призывают ООН вмешаться.

Власти Дубая и ОАЭ ранее заявили, что Латифа в безопасности и находится на попечении семьи.

Бывший посланник ООН по правам человека Мэри Робинсон, которая после встречи с ней в 2018 году описала Латифу как "молодую женщину с психологическими проблемами", теперь заявляет, что семья принцессы ее "обманула".

Робинсон - бывший Верховный комиссар ООН по правам человека и президент Ирландии, -присоединилась к призывам установить, где сейчас находится Латифа и каково состояние ее здоровья.

"Я по-прежнему очень переживаю за Латифу. Ситуация изменилась. Я думаю, что все это следует расследовать", - сказала она.

Отец Латифы, шейх Мохаммед бин Рашид Аль-Мактум - один из самых богатых глав государств в мире, правитель эмирата Дубай и вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Видео были записаны в течение нескольких месяцев на телефон, который Латифе тайно удалось получить примерно через год после ее поимки и возвращения в Дубай. Она записала их в ванной комнате, поскольку там была единственная дверь, которую она могла запереть изнутри.

В сообщениях она подробно описала, как:

она сопротивлялась солдатам, вытаскивавшим ее из лодки, "пиналась и дралась" и укусила за руку одного из сотрудников спецслужб, пока он не закричал от боли;

после транквилизаторов она потеряла сознание, когда ее посадили на частный самолет, и очнулась, лишь когда он приземлился в Дубае;

ее держали одну без доступа к медицинской или юридической помощи на вилле с запертыми окнами и дверями, которую охраняла полиция.

Подпись к фото, Тийна Яухиайнен, инструктор Латифы по капоэйре, помогла ей разработать план побега

Рассказ Латифы о ее задержании передали расследовательской программе Би-би-си Panorama ее близкая подруга Тийна Яухиайнен, ее двоюродный брат по материнской линии Маркус Эссабри и активист кампании Free Latifa ("Свободу Латифе") Дэвид Хей.

Они утверждают, что опасаются за безопасность Латифы и потому решили обнародовать эти сообщения.

Именно им удалось установить контакт с Латифой, когда она содержалась на некой "вилле в Дубае", где, по ее словам, окна были зарешечены, а само здание охраняла полиция.

Panorama при помощи независимого расследования смогла установить место, где содержится Латифа.

Дубай при шейхе Мохаммеде процветает, но в то же время, как говорят правозащитники, никакое инакомыслие в стране не допускается, а судебная система в ряде случаев допускает дискриминацию в отношении женщин.

Шейх владеет крупным предприятием по выращиванию скаковых лошадей и часто посещает крупные скачки, такие как Роял Аскот в Великобритании, где он сфотографировался с королевой Елизаветой II.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Королева Елизавета в 2019 году с шейхом Мохаммедом (второй справа), который регулярно посещает скачки

Шейха, однако, критикуют за ситуацию с Латифой, а также ее мачехой, принцессой Хайей бинт аль-Хусейн, которая сбежала от мужа в Лондон в 2019 году с двумя детьми.

Побег на яхте

Латифа, которой сейчас 35 лет, впервые попыталась бежать в 16-летнем возрасте. Но побег удалось осуществить после долгого планирования лишь после знакомства в 2011 году с французским бизнесменом Эрве Жобером. Латифе помогала Тийна Яухиайнен, ее инструктор по капоэйре, бразильскому боевому искусству.

24 февраля 2018 года Латифа и Яухиайнен отправились на надувной лодке и гидроцикле в международные воды, где их ожидал Жобер на яхте, ходившей под флагом США.

Но восемь дней спустя у берегов Индии на яхту взяли на абордаж коммандос. Яухиайнен утверждает, что спецназовцы забросали пассажирский отсек дымовыми шашками, заставив ее и Латифу выйти из из ванной под палубой дымовыми гранатами, а затем держали их под прицелом.

Латифу вернули в Дубай, и до недавнего времени о ней ничего не было известно.

Яухиайнен и экипаж яхты через две недели задержания в Дубае освободили. Правительство Индии, у чьих берегов произошел захват яхты, свою роль в этом деле не комментировало.

Автор фото, Princess Latifa Подпись к фото, Латифа предварительно записала видео в 2018 году, его показали после того, как побег сорвался

Перед попыткой побега в 2018 году Латифа записала еще одно видео, которое было размещено на YouTube после ее поимки. "Если вы смотрите это видео, это не слишком хорошо: я либо умерла, либо попала в очень, очень, очень плохую ситуацию", - говорится в нем.

В мире это видео вызвало огромную озабоченность и стало причиной призывов к ее освобождению. Международная общественность давила на ОАЭ, требуя предъявить доказательства того, что Латифа жива и здорова. В итоге власти согласились на встречу Латифы с Мэри Робинсон.

Встреча с Робинсон

В декабре 2018 года Робинсон прилетела в Дубай по просьбе своей подруги принцессы Хайи на обед, на котором также присутствовала Латифа.

Робинсон рассказала журналистам передачи Би-би-си "Панорама", что ей и принцессе Хайе ранее были предъявлены свидетельства биполярного расстройства у Латифы, которого у нее на самом деле, как теперь говорит Робинсон, нет.

По словам Робинсон, она не спрашивала Латифу о ее положении, потому что не хотела "усугублять травматический эффект" состояния, в котором находилась принцесса.

Автор фото, United Arab Emirates Foreign Ministry Подпись к фото, Бывший представитель ООН Мэри Робинсон утверждает, что ее "ужасно обманули" в деле принцессы Латифы

Через девять дней после того обеда министерство иностранных дел ОАЭ опубликовало фотографии Мэри Робинсон с Латифой, которые, как утверждает МИД, доказывают, что принцесса в безопасности.

Робинсон сказала: "Я чувствовала себя особенно обманутой, когда фотографии стали достоянием общественности. Это было полной неожиданностью ... Я была абсолютно ошеломлена".

В 2019 году напряженные отношения в правящей семье Дубая оказались в поле зрения Высокого суда Англии. Одна из жен шейха, принцесса Хайя, бежала в Великобританию с двумя своими детьми и обратилась с просьбой о выдаче ордера о защите от посягательств шейха.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Принцесса Хайя (слева) со своим адвокатом баронессой Фионой Шеклтон в Высоком суде в феврале 2020 года

В прошлом году Высокий суд вынес ряд постановлений (англ.), в которых говорится, что шейх Мохаммед организовал насильственное возвращение Латифы в 2002 и 2018 годах, а также незаконное похищение из Великобритании в 2000 году ее старшей сестры принцессы Шамсы, которая тоже пыталась сбежать.

Суд постановил, что шейх Мохаммед "продолжает поддерживать режим, при котором обе эти молодые женщины лишены свободы".

Друзья Латифы надеялись, что судебное решение в пользу принцессы Хайи в марте прошлого года, в котором шейх назван "нечестным", может помочь в деле Латифы.

Объясняя решение обнародовать сообщения Латифы именно сейчас, Тийна Яухиайнен сказала, что с тех пор, как контакт с нею был потерян, "прошло уже много времени".