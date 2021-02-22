Ковид и самоубийства в Японии. Почему среди женщин жертв больше

Руперт Вингфилд-Хейс

BBC News, Токио

Самоубийства в Японии фиксируются быстрее и точнее, чем где бы то ни было в мире. В отличие от большинства стран, отчетность здесь составляется ежемесячно. И за время пандемии Covid-19 эта статистика оказалась более тревожной, чем ранее.

В 2020 году впервые за 11 лет количество самоубийств в Японии выросло. При этом, хотя количество самоубийств среди мужчин несколько снизилось, рост среди женщин составил почти 15%.

Только в октябре уровень самоубийств среди женщин в Японии подскочил более чем на 70% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Что происходит? И почему пандемия, похоже, влияет на женщин гораздо сильнее, чем на мужчин?

Подпись к фото, Молодая женщина (ее личность Би-би-си неизвестна) встретилась с Рупертом Вингфилд-Хейсом в Йокогаме

Встреча лицом к лицу с молодой женщиной, которая неоднократно пыталась покончить с собой, - не самый приятный опыт. Я проникся уважением к людям, которые занимаются предотвращением самоубийств.

Я сижу в "районе красных фонарей" Йокогамы в центре, которым управляет благотворительная организация по предотвращению самоубийств под названием Bond Project. Сюда может войти любой, предварительной записи не требуется.

За столом напротив неподвижно сидит 19-летняя женщина с короткой стрижкой.

Тихо, безо всяких эмоций в голосе, она начинает рассказывать мне свою историю. По ее словам, все началось, когда ей было 15 лет. Ее старший брат начал над ней жестоко издеваться. В конце концов она сбежала из дома, но боль и одиночество никуда не исчезли.

Самоубийство казалось единственным выходом.

"Примерно с того времени в прошлом году я много раз попадала в больницу, - говорит она мне. - Я много раз пыталась убить себя, но у меня ничего не получалось. Похоже, и от попыток умереть придется отказаться".

В ее жизнь вмешался Bond Project. Его сотрудники нашли ей безопасное место для жизни и начали интенсивную психотерапию.

Джун Тачибана - основатель Bond Project - жесткая женщина лет 40 и неутомимая оптимистка.

Подпись к фото, Джун Тачибана надеется, что Bond Project предоставит женщинам необходимую им помощь

"Когда у девочек большие проблемы и им больно, они действительно не знают, что делать, - говорит она. - Мы готовы их выслушать, сказать им - мы с вами".

Тачибана говорит, что Covid-19, похоже, подталкивает уязвимых людей к принятию рокового решения. Она описывает некоторые из звонков, полученных ее сотрудниками за последние месяцы.

"Нам часто приходится слышать "Я хочу умереть" и "Мне некуда идти", - говорит она. - Нам говорят: "Это так больно, мне так одиноко, я хочу исчезнуть".

Пандемия значительно усложнила жизнь тем, кто подвергается физическому или сексуальному насилию.

"Девушка, с которой я разговаривала на днях, сказала, что отец ее сексуально домогается, - рассказывает мне Тачибана. - Но из-за ковида ее отец не так много работает и много времени проводит дома, и скрыться от него нее удается".

"Очень необычный" сценарий

Если взглянуть на предыдущие кризисные моменты в Японии, например, банковский кризис 2008 года или крах японского фондового рынка и "пузыря" на рынке недвижимости в начале 1990-х годов, то эффект почувствовали в основном мужчины среднего возраста. В эти периоды фиксировались резкие всплески количества самоубийств среди мужчин.

Пандемия - это совсем другая история. Она затрагивает и молодежь, и в особенности молодых женщин. Причины этого весьма многогранны.

В свое время Японии был самый высокий уровень самоубийств среди развитых стран. За последнее десятилетие его удалось снизить примерно на треть.

Профессор Мичико Уэда - одна из ведущих японских экспертов по самоубийствам. Она рассказывает мне, насколько тревожной стала динамика роста в последние несколько месяцев.

"Этот сценарий, приводящий к самоубийствам женщин, очень и очень необычен", - говорит она.

"За все время, что я занимаюсь исследованиями этой темы, я никогда не видела такого значительного роста. Особенность пандемии в том, что больше всего пострадали отрасли, в которых заняты многие женщины - туризм, розничная торговля и пищевая промышленность".

В Японии все больше незамужних женщин, живущих самостоятельно. Многие из них предпочитают такую жизнь браку, который по-прежнему предполагает вполне традиционные гендерные роли. Профессор Уэда говорит, что молодые женщины с гораздо большей вероятностью окажутся в состоянии так называемой "случайной занятости".

Подпись к фото, Профессор Мичико Уэда называет модель женских самоубийств необычной

"Множество женщин больше не замужем, - говорит она. - Им приходится зарабатывать на жизнь, но у них нет постоянной работы. Поэтому, когда что-то случается, конечно, они очень сильно страдают. Число потерянных рабочих мест среди непостоянных работников за последние восемь месяцев значительно выросло".

Один месяц выделяется особо. В октябре прошлого года 879 женщин покончили с собой. Это более чем на 70% выше, чем в октябре 2019 года.

Газеты забили тревогу. Некоторые даже сравнивают общее количество самоубийств (и мужчин, и женщин) в октябре - 2199, - с общим числом смертей в Японии от коронавируса на тот момент - 2087.

Произошло нечто странное.

27 сентября прошлого года очень известная и популярная актриса по имени Юко Такеучи была найдена мертвой в своем доме. Позже сообщалось, что она покончила с собой.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, 40-летняя японская актриса Юко Такеучи была найдена мертвой в собственном доме

Ясуюки Симидзу - бывший журналист. Сегодня он руководит некоммерческой организацией, занимающейся проблемами самоубийств в Японии.

"С момента, когда становится известно о самоубийстве какой-либо знаменитости, количество самоубийств увеличивается и остается на этом новом уровне в течение примерно 10 дней, - говорит он. - Например, за самоубийством Такеучи 27 сентября в последующие 10 дней покончили с собой 207 женщин".

Если посчитать число самоубийств женщин примерно того же возраста, что и Юко Такеучи, статистика становится еще более очевидной.

"Из всех возрастных групп наибольшее влияние смерть Такеучи оказала на женщин в возрасте 40-50 лет, - говорит Ясуюки Симидзу. - В этой возрастной категории уровень самоубийств вырос более чем вдвое".

Другие эксперты тоже согласны с существованием связи между самоубийствами знаменитостей и резким всплеском самоубийств в последующие дни.

Феномен знаменитостей

Это явление характерно не только для Японии, и это одна из причин, по которым сообщать о самоубийствах непросто. Чем больше самоубийство знаменитости обсуждается в средствах массовой информации и в социальных сетях, тем сильнее оно влияет на других уязвимых людей, особенно в первые дни.

Маи Суганума работает в организации Симидзу. Ее отец покончил с собой, когда она была еще подростком. Теперь она помогает поддерживать семьи тех, кто добровольно ушел из жизни.

Пандемия значительно усложняет жизнь семьям самоубийц.

"Члены семьи самоубийы часто винят в произошедшем себя, - говорит Маи Суганума. - Я тоже винила себя в том, что не смогла спасти отца. А теперь им говорят: "Сидите дома". Я опасаюсь, что это усилит чувство вины. Японцы вообще обычно не говорят о смерти. У нас нет привычки говорить о самоубийствах".

Япония сейчас переживает третью волну эпидемии, и правительство второй раз объявило в стране чрезвычайную ситуацию. Скорее всего, она продлится до конца февраля. Все больше ресторанов, отелей и баров закрываются на карантин, все больше людей теряют работу.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Третья волна вируса привела к тому, что улицы Японии снова опустели