Реформа техосмотра в России. Что изменится и будут ли очереди?

Павел Аксенов

Русская служба Би-би-си

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

1 марта в России вступает в действие новый порядок прохождения техосмотра автомобилей. Будут увеличены периоды его прохождения, но ужесточен порядок. Многие эксперты в принципе считают, что обязательное ТО для легковых машин стоит отменить.

Диагностическая карта - это документ, в котором содержится информация о результатах прохождения техосмотра. Без диагностической карты российский автомобилист не может оформить полис обязательного страхования ответственности (ОСАГО), без которого, в свою очередь, нельзя пользоваться транспортным средством.

Законодатели объясняют необходимость введения новых правил борьбой с черным рынком диагностических карт. В интернете можно легко найти объявления об их продаже без реального прохождения техосмотра. При этом сейчас при оформлении ОСАГО страховые компании подлинность карт фактически не проверяют.

Федеральный закон 122-ФЗ, в котором содержатся все нововведения, был принят в мае 2019 года, а вступить в силу должен был спустя год. Однако его отложили до 1 марта 2021 года из-за пандемии коронавируса.

Что изменится с 1 марта?

Машины (легковые и грузовики грузоподъемностью до 3,5 тонн) и мотоциклы возрастом до четырех лет полностью освободят от ТО. Транспортные средства в возрасте от четырех до десяти лет должны будут проходить его раз в два года. Старше десяти - раз в год.

Это можно назвать смягчением. До сих пор без ТО можно было ездить на трехлетней машине, автомобилю от трех до семи лет было необходимо проходить ТО раз в два года, а старше семи - раз в год.

При прохождении ТО на станции необходимо будет сфотографировать автомобиль до техосмотра и после него, причем разница по времени не должна быть менее 15 минут.

При этом необходимо будет зафиксировать координаты автомобиля, и они не должны отличаться более чем на 15 метров от места станции.

Весь оборот документов, связанных с ТО, будет проводиться в электронном виде. Эта информация будет доступна для сотрудников ГАИ и профессиональных объединений страховщиков.

Зачем нужна реформа?

Главная причина нововведения - решение проблемы черного рынка диагностических карт. На различных интернет-сайтах можно заказать карту онлайн. Эти карты, как и страховки, существуют в электронном виде, и поэтому их заказывают и получают без личной встречи с продавцом.

Оценок того, сколько диагностических карт покупаются по таким схемам, нет. Глава думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов в своем телеграмм-канале писал, что "сегодня 80% диагностических карт покупается без реального осмотра".

Необходимость самого техосмотра объясняется тем, что, согласно Венской конвенции о дорожном движении, к которой присоединилась и Россия, автомобиль должен соответствовать определенным техническим параметрам, изложенным в приложении к ней, и находиться в исправном состоянии.

Однако согласно конвенции, техосмотр должен быть обязательным только для грузовиков с максимальной массой более 3,5 тонн и легковых машин с числом мест более восьми. Для обычных легковых машин техосмотр, согласно Конвенции, необязателен, но она предписывает национальным законодательствам распространять требование о прохождении ТО на все категории транспортных средств "по возможности".

Автор фото, Yegor Aleyev/TASS Подпись к фото, У каждой станции есть определенная пропускная способность, и, как говорят эксперты, пока их на все машины не хватает

Обычно на станциях техообслуживания проверяют наличие и исправность тормозной системы, рулевого управления, световых приборов, стеклоочистителей, колес, двигателя, зеркал и прочих элементов конструкции.

Пункты техосмотра - частные, а не государственные предприятия, но цены на техосмотр будут регулировать местные власти, устанавливая верхний порог.

Готовы ли станции?

В 2011 году в России проводилась большая реформа системы техосмотра - его выводили из ведения ГАИ и передавали коммерческим организациям. При этом параллельно вводилась система электронного документооборота и оплаты.

Однако введение этой системы проходило довольно непросто, что привело к большим очередям. В результате в правительстве объявили амнистию по техосмотру на год для того, чтобы обкатать систему и отрегулировать ее.

Обкатка и регулировка новой системы происходит и сейчас. По словам вице-президента Всероссийского союза страховщиков Сергея Ефремова, к пунктам техосмотра разработаны новые требования, каждый пункт должен быть авторизован: "Каждый пункт технического осмотра должен подтвердить свою пропускную способность. Если у него одна линия, он работает восемь часов и один эксперт, это будет приблизительно 16 транспортных средств в течение восьми часов в течение восьмичасового рабочего дня. Если там несколько экспертов, несколько линий, тогда это количество прохождений будет увеличиваться".

Николай Матвеев, зампредседателя всероссийского общества автомобилистов, в составе которого есть станции технического контроля автомобилей, сказал Би-би-си, что все они технически готовы к нововведениям.

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Одна из причин аварий - старые сезонные покрышки, которые могут оказаться на машине уже после ТО

По его словам, эти станции до сих пор испытывали нехватку посетителей, потому что люди предпочитали покупать диагностические карты в интернете: "Они ожидают, что к ним придет клиент, который проходил мимо станций техобслуживания, вот и всё". Он выразил уверенность, что с 1 марта можно будет свободно записаться на техосмотр и пройти его.

Сергей Ефремов эту уверенность не разделяет. Он рассказал, что Российский союз страховщиков проводил анкетирование среди операторов станций техосмотра. Их попросили ответить, насколько они готовы проводить технический осмотр в соответствии с новыми требованиями.

"К сожалению, 50% операторов нам не ответили на наши анкеты и не предоставили информацию о том, насколько они готовы с 1 марта работать в новых условиях. Если у нас на сегодня где-то порядка 5076 пунктов технического осмотра, то ответы мы получили всего лишь от 2,5 тысяч, которые подтвердили свою готовность, и то на 85%", - сказал он.

При этом, как рассказал Ефремов, у операторов мало стимулов заниматься этим бизнесом, поскольку цены на ТО слишком низки: "В ряде регионов стоимость технического осмотра составляет менее 300 рублей. И вряд ли можно за такие деньги содержать пункт, покупать оборудование, платить зарплату экспертам и прочее".

По данным Госавтоинспекции, которые опубликовала газета "Коммерсант" 11 февраля, в России нехватка пунктов ТО была в Москве, Подмосковье, Бурятии, Башкирии, Крыму, Мордовии, Приморском и Камчатском краях, Ингушетии, Иркутской, Калужской, Новосибирской, Сахалинской, Иркутской, Ростовской областях.

При этом в Ингушетии их было всего четверть от нормы, в Забайкальском крае - 31%, в Кабардино-Балкарии - 38%, в Москве - 50%.

Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков рассказал Би-би-си, что и существующие пункты скорее всего технически не готовы. По его словам, год назад в России не хватало примерно тысячи пунктов, причем среди существующих "были и те, у кого пропускная способность - 20 машин в день, а они рисовали 50, пропускная - 50, а они рисовали 100".

Нужен ли вообще ТО?

В начале февраля РСА предложил "отвязать" получение ОСАГО от прохождения ТО, потому что опасаются "возможной дестабилизации своего сегмента". Там считают, что станций попросту не будет хватать.

Политик Сергей Миронов призвал отложить реформу на год и пообещал подготовить законопроект об отмене обязательного ТО для легкового транспорта, кроме служебного и такси. Правда, по его словам, его фракция уже готовила такой документ два года назад и его заблокировала "Единая Россия".

О том, что техосмотр не нужен, Би-би-си рассказал и Максим Кадаков. Он считает, что даже схему с фотофиксацией въезда и выезда со станции люди научатся обходить: "Мы всегда находим какие-то лазейки".

По его словам, техосмотр автомобиля с занесением каких-то данных в диагностическую карту никак не сделает автомобили более безопасным транспортным средством и не снизит число ДТП.

Автор фото, Yegor Aleyev/TASS Подпись к фото, Техосмотр водители обязаны проходить и сейчас, но с другой периодичностью

По статистике ГИБДД, которую в июле опубликовала Газета.Ру, среди основных причин смертности на дорогах за первые три месяца 2020 года техническое состоянии автомобилей вообще не упоминается.

В 2018 году главной причиной аварий на дорогах стало нарушение правил дорожного движения (90%), на втором месте - плохое состояние дорог (37% - причин может быть несколько), и только на третьем - техническое состояние машин (3,8%).

"Если мы возьмем эти несчастные четыре процента и посмотрим, из чего они состоят, то окажется, то четверть от этого, от маленького кусочка целая четверть, это неправильное использование шин. Лысая, разношинница, шипы-не шипы, летние шины зимой и так далее. То есть вы летом заехали на техосмотр на хороших шинах - вы их вчера купили. А зимой продолжаете ездить на них же, или поставили хреновенькие шины", - сказал Максим Кадаков.

Среди других неисправностей, которые приводили к ДТП, по его словам, это неисправные световые приборы, которые также на момент прохождения ТО могли быть в порядке, а потом перегоревшая лампочка, которую не заменили, могла привести к аварии.

Отказ тормозов - тоже одна из технических причин ДТП. Кадаков говорит, что и тут при прохождении ТО тормоза могут работать нормально, а потом автовладелец может не заметить порванный шланг и упавший уровень тормозной жидкости и попасть в аварию.

Зампредседателя всероссийского общества автомобилистов Николай Матвеев, занимавший в советское время должность начальника отдела безопасности дорожного движения в министерстве автомобильного транспорта, также говорит, что техническое состояние автомобиля трудно назвать частой причиной аварий.

"Чтобы техническое состояние автомобиля напрямую явилось причиной [ДТП], на 100%, это случай очень редкий", - сказал он, добавив, что, тем не менее, это часто является сопутствующей причиной аварии вместе с человеческим фактором, состоянием дорожного покрытия и так далее.

Координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов считает, что в России немало людей пользуются автомобилями из-за отсутствия общественного транспорта. "Люди ездят на "вёдрах с болтами" в 99% случаев не потому что им нравится "ведро с болтами", им нравится "ведро с болтами" и они получают наслаждение от того, что каждая кочка отзывается в их позвоночнике, нет, люди ездят, потому что они бедные и даже нищие", - сказал он.

При этом число аварийно опасных машин на дорогах, по словам активиста, не так уж и велико: "Почти все люди нормальные, и ездят на нормальных [с технической точки зрения] машинах".