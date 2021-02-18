Журналисткам "Белсата" дали два года колонии. Их репортаж признан призывом к беспорядкам

Автор фото, TUT.by Подпись к фото, Катерина Бахвалова и Дарья Чульцова

Суд в Минске приговорил журналисток польского телеканала "Белсат" Катерину Андрееву и Дарью Чульцову к двум годам колонии общего реима за прямой репортаж с акции протеста, которую они освещали 15 ноября. Столько же и просило гособвинение. Журналистки настаивали, что просто выполняли свою работу.

Суд принял версию обвинения в полном объеме. Журналистки обвинены в призывах к массовым беспорядкам.

Муж Катерины Андреевой (ее настоящая фамилия Бахвалова) Игорь Ильяш рассказывал Би-би-си, что дела по статье об организации и участии в массовых беспорядках в Беларуси поставлены на конвейер и идут очень быстро.

Так и получилось: дело журналисток "Белсата" суд рассмотрел за три заседания, прошедших в течение десяти дней. На написание приговора у судьи ушел один день.

Андреева и Чульцова обвинялись в том, что 15 ноября 2020 года она вели стрим из квартиры на "Площади перемен" - так в Минске называется двор среди многоэтажных домов на Сморговском тракте. На улице в это время проходила акция памяти убитого 12 ноября минчанина Романа Бондаренко.

В квартиру, откуда девушки вели репортаж, ворвался ОМОН и задержал их. Сначала они получили по семь дней административного ареста, но на свободу так и не вышли, поскольку их ждало уголовное дело по обвинению в организации массовых беспорядков. Они остались за решеткой.

Суд начался 9 февраля с чтения обвинительного заключения. Из него следовало, что репортаж, который показывал "Белсат", призывал зрителей присоединиться к протестующим "путем озвучивания информации". Из-за них в районе "Площади перемен" якобы было парализовано движение 19 маршрутов городского транспорта (убытки оценены в 11 тысяч белорусских рублей, это около 315 тысяч российских рублей).

В ходе допроса подсудимых Чульцова вообще отказалась давать показания. Ранее на следствии она не признавала себя виновной. Андреева сказала, что ее преследуют за ее профессиональную деятельность. По ее словам, никого призвать к участию в акции она физически не могла, потому что в тот день власти блокировали в Минске интернет, и посмотреть их стрим никто не мог.

Всего сторона обвинения выделила 12 фрагментов прямого эфира, которые она сочла призывающими к беспорядкам. Среди них, например, слова Андреевой: "Призываем вести себя осторожнее".

В ходе прений сторон государственный обвинитель Алина Касьянчик заявила, что журналистки действовали "группой лиц по предварительному сговору", попросила исключить из обвинения пункт о том, что они это делали из "корыстных соображений" и потребовала дать Андреевой и Чульцовой по два года лишения свободы.

Адвокаты журналисток требовали оправдательного приговора. Адвокат Чульцовой Александр Хаецкий говорил, что следствие не смогло доказать вообще ничего из того, в чем обвиняется его подзащитная. Кроме того, что противоправные действия проходили "с ее молчаливого одобрения".

Адвокат Андреевой Сергей Зикарацкий также сказал, что обе журналистки выполняли свои профессиональные обязанности, сами проезжую часть не перекрывали и состав преступления в их действиях отсутствует.