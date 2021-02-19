В космос впервые хотят отправить людей с ограниченными возможностями

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Европейское космическое агентство (ESA) объявило о наборе кандидатов для новой программы подготовки астронавтов для полетов к Международной космической станции. В рамках этой программы агентство планирует впервые с начала освоения космоса отобрать по меньшей мере одного кандидата с ограниченными физическими возможностями.

За последние 40 с лишним лет ESA проводило отбор астронавтов лишь трижды. Нынешний набор будет первым за последние 10 лет.

"Впервые в истории Европейского космического агентства и пилотируемых космических полетов по всему миру ESA ищет людей [...] с ограниченными физическими возможностями, которые обычно становились преградой для их отбора в связи с требованиями современного космического оборудования", - говорится на сайте агентства.

Желающие смогут отправить заявку уже в марте. Кандидаты должны иметь гражданство страны, входящей в список стран-членов космического агентства. Они также должны иметь как минимум степень магистра естественных наук, медицины, инженерии, математики, информатики или иметь квалификацию летчика-испытателя.

Кандидаты должны свободно владеть английским языком и знать еще один язык. Русскому языку, который используется на МКС, их будут обучать в ходе подготовки к полетам. Все требования можно прочитать на сайте агентства.

Поиск потенциального астронавта с ограниченными возможностями будет проходить совместно с основным набором. В отборе будет принимать участие Международный паралимпийский комитет.

Автор фото, Picasa Подпись к фото, Саманта Кристофоретти - единственная женщина-астронафт ESA

"Буду предельно ясным: мы не ищем космического туриста с инвалидностью", - сказал Би-би-си директор программы по робототехнике и пилотируемым космическим полетам ESA Дэвид Паркер.

"Чтобы быть совсем точным, этот человек совершит значимый космический полет. Успешный кандидат будет заниматься научными исследованиями и принимать участие в обычной работе Международной космической станции", - добавил Паркер.

"Это не история про токенизм, мы должны будем оправдать ожидания не только наших спонсоров, но и всех остальных, включая людей с инвалидностью, продемонстрировать, что мы делаем что-то значимое для каждого из нас", - добавил он.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Авторы проекта надеются, что новая программа станет первым шагом для освоения космоса людьми с инвалидностью в будущем

На данном этапе принять участие в проекте смогут претенденты с определенными физическими ограничениями: люди низкого роста (130 см и ниже), кандидаты с дефектами ног, включая отсутствие одной или обеих ног, отсутствием стопы или с разной длинной ног. Авторы проекта надеются со временем расширить список кандидатов, включив туда людей с другими формами инвалидности.

Прошедшие отбор кандидаты не сразу полетят в космос: для начала они примут участие в специальном проекте, чтобы определить дополнительные меры безопасности и технической поддержки для людей с ограниченными возможностями во время полетов.

Таким образом инициаторы программы хотят оптимизировать условия полета, которые позволят параастронавтам осваивать космос наравне с другими астронавтами в будущем.