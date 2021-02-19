Сербская церковь избрала нового патриарха. Признает ли он Православную церковь Украины?

Святослав Хоменко, Виталий Червоненко

Би-би-си, Киев

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Новоизбранный патриарх Сербский ранее заявлял, что его церковь не признает "украинских раскольников"

Собор Сербской православной церкви (СПЦ) избрал митрополита Загребско-Люблянского Порфирия (Перича) патриархом Сербским.

Выборы состоялись спустя три месяца после смерти предыдущего предстоятеля церкви: в ноябре прошлого года патриарх Ириней скончался от коронавируса.

СПЦ традиционно считается сателлитом Русской православной церкви: они обе не признали дарование Константинопольским патриархатом автокефалии Православной церкви Украины в 2019 году.

Представители РПЦ, комментировавшие избрание Порфирия, не преминули напомнить о его критических заявлениях по украинскому вопросу. В то же время, осторожный оптимизм по поводу личности нового предстоятеля выражают и в Православной церкви Украины. Почему так - разбиралась Би-би-си.

Патриарх, который любит Эрика Клэптона

Првослав Перич, будущий патриарх Порфирий, родился в 1961 году в городе Бечей на севере Сербии.

В 1985 году он принял монашеский постриг, а спустя год окончил богословский факультет Белградского университета. Следующие четыре года Порфирий провел на аспирантуре в Афинах. В 1990 году он вернулся в Сербию и стал настоятелем монастыря Святых Архангелов в Ковиле в родной для себя Воеводине.

При этом монастыре Порфирий основал терапевтическое сообщество "Земля живых", признанное одним из самых успешных в Сербии проектов по лечению наркозависимых. Здесь же он занимался проблемой ресоциализации жертв деструктивных сект.

В 1999 году Порфирий был рукоположен в епископы, а в 2004 году он защитил докторскую диссертацию в Афинском университете.

Порфирий входил в состав Республиканского радиовещательного агентства и даже некоторое время возглавлял его. В 2010-2011 годах он был первым архиереем, который занимался обустройством церкви в сербской армии: при нем во многих воинских частях появились храмы.

В 2014 году Порфирий стал митрополитом Загребско-Люблянским. Служение в преимущественно католической Хорватии после кровопролитных балканских войн наблюдатели называли серьезным вызовом, однако, по общему признанию, Порфирий с ним справился.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 2016 году монастырь в Ковиле, насельником которого долго время был Порфирий, посетил принц Чарльз

Балканская пресса отмечает радушие и спокойный характер Порфирия. Ему припоминают цитирование притчи Артура Шопенгауэра: отношения между сербами и хорватами Порфирий сравнил с поведением дикобразов в холодную ночь - они не могут спать слишком близко друг к другу, чтобы не уколоть товарищей своими иглами, но и далеко друг от друга находиться не могут, ведь в таком случае они замерзнут.

Хорватский историк Хрвое Класич пишет, что Порфирий организовал в Загребе неформальный интеллектуальный кружок, в который входили люди самых разных национальностей и политических убеждений, в том числе известные политики, музыканты и актеры.

Класич называет Порфирия большим меломаном и говорит, что в его квартире часто звучат альбомы Майлса Дэвиса, Эрика Клэптона или культовой югославской рок-группы Bijelo dugme.

Патриарх по жребию

После смерти патриарха Иринея от коронавируса в ноябре этого года митрополита Порфирия называли в числе вероятных кандидатов на патриарший престол. Однако любые прогнозы относительно его шансов стать патриархом были очень условными в силу особенностей процедуры выборов в СПЦ.

С середины прошлого века сербских патриархов избирают при помощи жребия. Сначала все иерархи, имеющие право голоса, определяют трех кандидатов в предстоятели: для этого каждый из них должен получить поддержку более половины епископов. Затем листы с тремя именами запечатываются в конверты, а конверты укладываются в Евангелие. В определенный момент богослужения монах достает один из конвертов и показывает собравшимся имя нового патриарха.

Согласно сообщениям сербской прессы, в первом туре голосования, определявшем тройку финалистов, Порфирий набрал больше голосов, чем двое других кандидатов, 74-летний епископ Бачский Ириней и 76-летний епископ Баня-Лукский Ефрем.

Упоминание о возрасте претендентов на патриаршество не случайно. Источники Би-би-си в киевских церковных кругах, которые принимали участие в процессе получения ПЦУ томоса об автокефалии, рассказывали, что для традиционно близкой к РПЦ Сербской церкви характерны заметные различия между старшим и младшим поколением епископов. Якобы старшее поколение более настроено на сближение с Русской церковью, иерархи же помладше, как правило, получившие образование в греческих и вообще западных вузах, имеют больше сантиментов к Константинополю.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Отношения между двумя центрами мирового православия сейчас разорваны. Сербская церковь традиционно считается близкой к РПЦ, но отношений с Константинополем вслед за Москвой не разрывает.

Это особо важно в нынешней ситуации, в которой РПЦ разорвала отношения со Вселенским патриархатом из-за разногласий по украинскому вопросу. Сербская церковь, с одной стороны, не разрывала отношений с Константинополем, с другой - не признает Православную церковь Украины, создание которой стало причиной раздора.

Порфирия собеседники Би-би-си относят к младшему поколению сербских епископов.

Впрочем, заместитель председателя отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви, находящейся в духовном единстве с РПЦ, Николай Данилевич убеждает Би-би-си, что информация о межпоколенческом разрыве в СПЦ не соответствует действительности.

"Подавляющее большинство епископата СПЦ стоят на канонических позициях. Есть отдельные епископы, - они, как правило, служат в диаспоре, - которые имеют немного другие симпатии. Но подавляющее большинство стоят на абсолютно православных позициях. Это вопрос не симпатий к России, а верности канонам церкви", - говорит он.

"Нераскаявшиеся раскольники"

Немедленно после избрания Порфирия его поздравили предстоятели других поместных церквей - в том числе Константинопольский патриарх Варфоломей и Московский патриарх Кирилл.

Однако показательно, что пресс-служба РПЦ сообщила, что патриарх Кирилл не только отправил в Белград письменное поздравление, но и переговорил с новоизбранным патриархом по телефону.

А заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов в комментарии ТАСС отметил "присущую новоизбранному предстоятелю твердую приверженность каноническому церковному строю и неприятие расколов, в том числе имеющих место на Украине".

И действительно, подозревать Порфирия в симпатиях к ПЦУ нет оснований.

В январе прошлого года в интервью сербской газете "Вечерње новости" он прямо заявил, что позиция СПЦ по отношению к этой церкви остается однозначной: "Мы не признаем нераскаявшихся украинских раскольников членами церкви, не говоря уже о нормальной автокефальной православной церкви".

"Уверен, что способ решить этот болезненный вопрос в духе святых канонов будет найден", - добавил Порфирий.

Дополнительным фактором, который будет влиять на позицию патриарха Порфирия по отношению к ПЦУ, протоиерей Николай Данилевич называет то, что новоизбранный предстоятель является духовным чадом епископа Бачского Иринея. А этого иерарха называют одним из наиболее убежденных противников признания ПЦУ в Сербской церкви, не раз очень однозначно высказывавшимся на эту тему.

Так почему же предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний тепло поздравил Порфирия с избранием, а в самой Украинской церкви это самое избрание восприняли с воодушевлением?

"Самый лучший для ПЦУ"

"Из всех возможных кандидатов Порфирия можно назвать самым лучшим для ПЦУ", - говорит Би-би-си богослов Кирилл Говорун, бывший глава отдела внешних церковных связей УПЦ МП, ныне поддерживающий украинскую автокефалию.

Он обращает внимание на то, что в своих заявлениях Порфирий не высказывается против автокефалии Украинской церкви в принципе, а лишь выражает несогласие с теми методами, которыми она предоставлялась.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний поздравил "собрата" Порфирия с избранием, однако шансы, что между этими иерархами установятся теплые отношения, исчезающе малы

То, что Порфирия называют близким к одному из самых пророссийских иерархов СПЦ, Говоруна тоже не смущает.

"Порфирий не тождественен Иринею. Я прогнозирую, что он будет выходить из тени Иринея", - говорит он.

"Порфирий был митрополитом в неправославных странах, в Европейском союзе, он имел очень хорошую репутацию там, в том числе среди политиков. Очевидно, его вектор не будет полностью пророссийским", - добавляет Говорун.

"Судя по биографии патриарха Порфирия, он имеет основательное богословское образование, полученное, как в Сербии, так и в Греции, внушительный опыт монашества и священнослужения… Важным является его опыт миротворчества во время служения в Хорватии и Словении, которое требовало пастырской взвешенности и чувствительности в религиозных и национальных вопросах. Все это дает основания высказывать положительные ожидания от его служения", - заявил Би-би-си один из официальных представителей ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря).

Статус-кво

Ожидать от патриарха Порфирия любых резких движений в украинском вопросе не приходится, соглашаются собеседники Би-би-си.

"В споре между Москвой и Константинополем СПЦ сердцем близка к Москве, но ее ноги твердо стоят на земле", - констатировала Сербская служба Би-би-си еще в 2018 году, когда конфликт между РПЦ и Вселенским патриархатом был в активной фазе.

Сегодняшняя ситуация не особо изменилась.

Предыдущий патриарх Ириней принял участие в прошлогодней "амманской встрече" представителей поместных церквей, на которой, как считается, РПЦ собиралась провести смотр рядов своих союзников в борьбе с Константинополем. Однако та встреча фактически завершилась провалом, констатирует в комментарии Би-би-си киевский религиовед Андрей Смирнов, и теперь, при новом предстоятеле, есть все шансы, что отношения между Белградом и Константинополем потеплеют.

Обострять отношения со Вселенским патриархатом Сербская церковь не склонна и потому, что в Белграде опасаются, что Константинополь может предоставить автокефалию Черногорской и Македонской церквям.

По этой же причине Порфирий, вероятно, продолжит поддерживать ту версию трактовки православных канонов, которую продвигает РПЦ, - что Константинополь не вправе предоставлять церквям автокефалию единолично.

"Я думаю, Порфирий хочет, чтобы Константинополь и Москва помирились и двинулись дальше", - описал в комментарии Сербской службе Би-би-си позицию предстоятеля СПЦ в противостоянии между двумя центрами мирового православия сербский теолог Йован Благоевич.

Поэтому собеседники Би-би-си в украинском вопросе ожидают от нового предстоятеля СПЦ сохранения статус-кво. А кому оно будет на руку, вопрос спорный.

С одной стороны, Украинскую церковь Порфирий, вероятнее всего, не признает, то есть, в выигрыше получается РПЦ. С другой, собеседники Би-би-си в ПЦУ убеждают, что время сейчас играет им на руку. Дескать, цели во что бы ни стало добиться максимального количества признаний от поместных церквей перед ними не стоит, а от разрыва отношений с Константинополем страдает в первую очередь Москва.