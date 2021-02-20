Майонез - дороже, молоко - дешевле. Как выросли цены в одном московском магазине

Анастасия Напалкова

Би-би-си

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Рост цен в последние месяцы оказался в центре внимания: правительство ввело предельные цены на масло и сахар, серьезно подорожали яйца и некоторые виды овощей. Русская служба Би-би-си составила личную продуктовую корзину и дважды закупила продукты из нее. Что подорожало за два года?

С начала года и по 15 февраля потребительские цены в России выросли, по данным Росстата, на 1,1%. В феврале росли цены на мясо кур, рыбу, различные мясные продукты и другие.

По итогам января инфляция в годовом выражении составила почти 5,2%, причем цены на продукты питания выросли более чем на 7%, а отдельно плодоовощная продукция подорожала более чем на 16%.

Данные Росстата показывают, как меняются средние цены в разных регионах и на разные группы товаров. Эти данные обезличенные и зачастую не отображают потребительский опыт отдельных покупателей.

Русская служба Би-би-си попыталась составить собственную потребительскую корзину. Мы сделали две закупки в одном из магазинов "Пятерочка" в центральном округе Москвы. Обе сделаны 13 января, но с разницей в два года - в 2019 и 2021 годах. При отсутствии нескольких товаров мы брали цены из соседнего магазина "Пятерочка" и из приложения для онлайн-покупок в этой сети.

Мы выбрали широкую потребительскую корзину из продуктов из низкого и среднего ценового сегментов. Мы покупали самые разные товары, стремясь "закрыть" большинство потребностей в продуктах. Есть базовые: хлеб, молоко, мясные продукты, овощи и фрукты. Есть дополнительные: пряники, сухарики, жвачка, различные напитки и шоколадки.

Мы старались брать как популярные торговые наименования, так и нераспространенные. Впрочем, из-за этого некоторые товары пришлось исключить из исследования: они исчезли из продажи.

Во время обеих закупок мы не избегали товаров со скидками. В случае, если нам удалось восстановить цену товара без скидки, мы делаем об этом пометку. Кроме того, мы исключили из перечня несколько товаров, на которые действовала большая скидка в 2019 году и на которые мы не смогли достоверно восстановить базовую цену.

За два года эта потребительская корзина подорожала на 14% - с 5 028 рублей до 5 750 рублей. Накопленная за 2019 и 2020 годы инфляция составила 7,7%.

Изменение стоимости корзины, составленной Би-би-си, не отражает инфляцию. Скорее это просто пример того, как за два года изменилась стоимость одного реального набора продуктов. На стоимость продуктов в корзине могут также влиять, например, изменения политики магазина или различные сезонные скидки.

Наше исследование показывает инфляцию для одного конкретного покупателя.

Как менялись цены на овощи?

По данным Росстата, в прошлом году сильнее всего подорожали картофель и морковь.

Цены на 1 кг картофеля выросли в рознице на 40% до 30,9 руб. в первые пять недель 2021 года против 22,2 рублей за такой же период 2020 года.

Картофель подорожал из-за снижения производства в 2020 году, причиной которого стали в том числе неблагоприятные погодные условия, пишет РБК со ссылкой на минсельхоз. В 2020 году было собрано 11,3% меньше картофеля, чем в 2019 году. На ценах сказалось и "увеличение в урожае доли мелкого картофеля", - пишет РБК.

Руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина связала подорожание с эффектом "низкой базы" - в 2019 году в России был рекордный урожай картофеля, и к январю 2020-го цены были низкими.

Сейчас цена даже не на пике стоимости. В июне она составляла 38,5 руб.

В нашей же закупке за два года картошка даже подешевела на 2 рубля за килограмм или на 8% - с 23,99 руб. до 21,99 руб. Эта закупка была сделана в середине января, но и 18 февраля корреспонденту Би-би-си удалось найти картофель по такой же низкой цене - он действительно был некрупным.

Морковь, которая, по данным Росстата, за первые пять недель 2021 года подорожала на 34% до 37 рублей за килограмм, в нашей закупке подешевела на 37%. В январе 2019 года она была куплена за 25,99 руб., а два года спустя продавалась за 16,19 руб.

Масло и сахар

Из-за подорожания продуктов власти стали сдерживать рост цен искусственно. В январе правительство и поставщики подписали соглашение о снижении цен на подсолнечное масло и сахар. Эти меры помогли временно. Подсолнечное масло после недолгой стабилизации снова стало дорожать, следует из данных Росстата.

В феврале Владимир Путин сказал, что можно подумать даже о введении сертификатов на продукты для малоимущих граждан.

"Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины, - а вы мне сказки рассказываете здесь", - заявил президент на совещании с членами правительства.

Сахар в нашей закупке в середине января подорожал на 40% по сравнению с 2019 годом (мы покупали рафинад). Сахар-песок, по данным Росстата, стал за два года дороже только на 4%.

Растительное масло даже подешевело на 2%.

Мучные изделия

Для сдерживания цен на мучные изделия правительство выделило около 5 млрд рублей производителям муки и хлебобулочных изделий.

Кроме того чтобы стабилизировать цены на муку, правительство ввело квоту на экспорт пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя, которая будет действовать до 30 июня 2021 года. Введены и экспортные пошлины. С 15 февраля экспортная пошлина на пшеницу составит 25 евро за тонну, а с 1 марта - 50 евро, что должно сократить экспорт.

За год хлеб подорожал, по данным Росстата, на 7-9% в зависимости от сорта, а за два года - на 16%.

В нашей закупке белый нарезной батон подорожал почти так же, как и по данным Росстата - на 15,5% (с 39,99 рублей до 46,19 рублей).

Макароны подорожали на 37% - с 49,49 до 67,99 руб., притом что по данным Росстата цена на макароны выросла только на 19%.

Молочные продукты

Многие молочные продукты в нашей закупке подешевели. Например, стерилизованное молоко "Домик в деревне" стоило 79,99 руб. и подешевело на 30% до 54,99 руб. В то же время, по данным Росстата, стерилизованное молоко за два года выросло в цене на 16%.

Творог 5-процентной жирности подешевел на 15% - с 93,99 рублей за упаковку до 79,99 руб. На него была скидка, его цена без скидки - 107,99 руб., то есть он мог подорожать на 13%.

Российский сыр "Красная цена" (собственная торговая марка "Пятерочки") почти не изменился в цене за два года.

При этом сливочное масло 82-процентной жирности из нашей закупки выросло в цене на 30% до 194,99 рублей за упаковку. По данным Росстата, оно подорожало на 15%.

Мясные продукты

В нашей закупке больше всего подорожали сосиски "Красная цена" - на 46% с 22,99 руб. до 32,99 руб. Здесь сыграл роль эффект низкой базы.

Цены на вареную колбасу "Останкино" выросли за два года на 12% - до 263 рублей за полкило.

Скоро цены на мясные продукты могут еще вырасти. В феврале стало известно, что мясопереработчики добиваются от торговых сетей повышения цен на мясные продукты - в том числе колбасу и сосиски - на 10-15%, об этом написал "Коммерсант". Подорожание может растянуться на несколько месяцев, пишет издание.

В последнее время подорожали яйца. За 2020 год - на 15%. Это произошло из-за "вспышек птичьего гриппа по всей России, в союзных республиках, в дальнем зарубежье" и "закрытия нескольких небольших фабрик", сказал РИА Новости исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков.

Другие товары тоже могут подорожать. Так, Объединение российских производителей продуктов питания (Руспродсоюз) предупредило, что цены на упаковку из пластика выросли на 10-15%. Это может стать еще одним фактором роста цен.