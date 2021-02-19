"Стечение обстоятельств". Как власти Беларуси закрывают дела и суды о гибели людей на протестах

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, СК Беларуси решил, что гибель минчанина Александра Тарайковского можно как минимум простить

В Беларуси продолжается расследование последствий массовых выступлений людей, не повервших в официальные результаты президентских выборов. Пока оно идет в выгодном для государства ключе.

19 февраля Следственный комитет Беларуси отказался возбуждать дело по факту гибели 34-летнего минчанина Александра Тарайковского, застреленного 10 августа у станции метро "Пушкинская". Он стал первым погибшим в ходе протестов.

В этот же день стало известно, что резонансное дело о нарушении врачебной тайны над журналисткой издания TUT.by Катериной Борисевич и врачом Артемом Сорокиным будет рассмотрено в закрытом режиме. Они обвиняются в том, что разгласили документы о гибели еще одного минчанина - Романа Бондаренко.

"Воспринимали как реальную угрозу жизни"

Александр Тарайковский был одним из десяток тысяч людей, которые вышли протестовать против исхода президентских выборов, на которых, по официальным данным, более 80% голосов получил Александр Лукашенко.

Тарайковский работал в малом бизнесе, у него была судимость - он до смерти избил отчима, заступившись за мать, и получил за это семь лет лишения свободы. Срок он отбыл полностью, судимость снята.

Новость о том, что в ходе протестов убит человек, появилась поздно вечером 10 августа, вскоре же стало известно его имя. По первой версии МВД Беларуси, он хотел бросить в ряды ОМОНа гранату, но она взорвалась у него в руке.

Впрочем, уже к 15 августа стало ясно, что это не так. Из появившихся видеозаписей и расследования независимой группы Conflict Intelligence Team следовало: безоружный Тарайковский стоял перед бойцами, и один из них выстрелил ему в грудь. Мужчина погиб на месте.

Формально официальное расследование гибели Тарайковского началось тогда же, но новостей о его ходе практически не было. Силовики только делали акцент на судимости погибшего и говорили, что он представлял собой угрозу их жизням.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Акции памяти Александра Тарайковского начались 16 августа. На месте его гибели и до сих пор лежат цветы

19 февраля СК официально заявил, что уголовного дела по факту гибели Тарайковского не будет.

В официальном сообщении ведомства сказано, что поведение Тарайковского ОМОН воспринимал как "реальную угрозу", выстрел в него был произведен из "нелетального оружия", а погиб он в результате "стечения ряда трагических обстоятельств" - этой формулировкой СК хотел сказать, что ранение резиновой пулей в грудь оказалось проникающим и привело к гибели Тарайковского.

Ноль промилле алкоголя

Расследоване дела врача Артема Сорокина и журналистки издания TUT.by Катерины Борисевич продолжалось ровно три месяца - они были задержаны и отправлены под стражу 19 ноября 2020 года.

12 ноября в Минске был до смерти избит активист Роман Бондаренко, и у силовиков пока нет даже подозреваемых в этом деле. Они, а вслед за ними и Александр Лукашенко заявили, что Бондаренко был пьян, и это привело к его гибели.

Журналистка Катерина Борисевич работала над материалом о гибели Бондаренко и в рамках подготовки связалась с одним из врачей, кто делал вскрытие. Его имя Борисевич не назвала.

Уже 13 ноября на TUT.by появилась новость, в которой со ссылкой на одного из врачей, а также на документ о результатах экспертизы говорилось: в крови погибшего вообще не было алкоголя.

Врача Артема Сорокина силовики вычислили за шесть дней, их с Борисевич арестовали в один день.

Автор фото, TUT.by Подпись к фото, Катерина Борисевич попала за решетку за то, что опровергла слова силовиков и президента

На начавшийся суд сначала не аккредитовали журналистов всех независмых изданий, работающих в Беларуси. Мать Романа Бондаренко настаивала на том, что он прошел в открытом режиме, чтобы "общество знало, за что судят врача и журналиста".

На заседание пришло несколько десятков человек, но все, что они успели - это поапплодировать подсудимым, которых конвой вел по коридору.

Прокурор заявил ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме, и оно сразу было удовлетворено. Его ход не могут комментировать даже адвокаты, которые заявили, что выступали за то, чтобы суд был открытым.