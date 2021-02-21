Власти предпочитают Александра Невского памятнику Дзержинскому на Лубянке

Петр Козлов, Владимир Дергачев

Би-би-си

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Александр Невский может одержать победу над Феликсом Дзержинским, если на Лубянской площади снова поставят памятник. Общественная палата Москвы объявила голосование на "Активном гражданине", но Кремль и мэрия Москвы уже определились с приоритетным вариантом, утверждают источники Би-би-си.

Российские власти готовятся поставить точку в дискуссии об установке памятника на Лубянской площади в Москве. Как рассказал Би-би-си чиновник, имеющий отношение к принятию решений по этому вопросу, в Кремле считают, что наступил подходящий момент, чтобы разрешить спор между сторонниками и противниками установки памятника Дзержинскому.

Памятник Дзержинскому уже обрел свое место в столичном парке "Музеон", а на Лубянской площади нужно поставить новый - князю Александру Невскому, сказал собеседник Би-би-си.

То, что мэрия поддерживает вариант с Александром Невским, подтвердил Би-би-си источник в структурах московского правительства, не уполномоченный давать официальные комментарии. По его словам, власти уже прилагают усилия к тому, что в онлайн-голосовании на различных площадках побеждал вариант с Невским.

Би-би-си направила запрос по поводу предпочтений мэрии по памятнику пресс-секретарю мэра Москвы Гульнаре Пеньковой.

Дзержинский после Навального

В конце январе по всей стране прошли протестные акции в поддержку Алексея Навального. К митингам призвал его штаб после того, как политика задержали в аэропорту по прибытию из Германии. Там он лечился после предполагаемого отравления боевым веществом из группы "Новичок". Навальный обвинил в причастности к отравлению сотрудников ФСБ и лично президента Владимира Путина.

После ареста лидера оппозиции Фонд борьбы с коррупцией (признан в России организацией, исполняющей функции иностранного агенты) выпустил его фильм о "дворце Путина" в Геленджике, который менее чем за две недели набрал более 100 млн просмотров на YouTube.

Параллельно социологические центры публиковали исследования, согласно которым рейтинг Путина продолжил снижение, начавшееся после пенсионного реформы, достигнув низшей точки за 10 лет. По данным ФОМ, его рейтинг доверия в конце января опустился до 53%.

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По данным "Левада-центра", деятельность президента не одобряют 46% россиян в возрасте 18-24 года. В январе 2020 года его деятельность не одобряли 30% молодых людей. Одобряет деятельность Путина 51% молодых респондентов - года назад было 69%.

В начале февраля несколько близких к власти общественных деятелей обратились к властям с просьбой вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку. Под обращением подписались лидер партии "За правду" Захар Прилепин, колумнист телеканала RT Игорь Молотов, писатель Александр Проханов и другие.

"Дзержинский - символ блистательной работы по раскрытию десятков заговоров, сплетенных мировыми разведками против Советской России (просто России, если угодно) - при всем том, что в его ведомстве изначально работало чуть больше... двадцати человек!" - писал Прилепин.

С такой инициативой выступила и организация "Офицеры России". Еще в конце 2020 года она попросила Следственный комитет России признать демонтаж памятника в 1991 году незаконным, сказал Би-би-си член президиума движения Антон Цветков.

В поддержку установки памятника на площади - не обязательно Дзержинского - высказался и главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. По его словам, на площади "всегда что-то присутствовало - памятник, фонтан или временные композиции".

Скульптор Салават Щербаков сказал Би-би-си, что вопрос о памятнике до голосования на портале "Активный гражданин" подвешен - пока с ним переговоров о создании монумента не вели. Он предположил, что на голосовании победит не Дзержинский.

"Я лично за Александра Невского, святого князя, он не будет раскалывать общество, за него проголосуют все", - высказал свое мнение Щербаков.

Общественная палата Москвы решила провести на портале "Активный гражданин" голосование о том, какой памятник нужно установить на Лубянской площади. На выбор предложены только два варианта - Феликс Дзержинский и Александр Невский. Об этом 19 февраля объявил председатель палаты Константин Ремчуков.

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Как и за кого голосовать

Формально установка монумента в компетенции столичных властей - Мосгордумы, правительства города и мэра. Голосование или референдум по закону не требуются. Общественная палата Москвы тем не менее объявила о подготовке голосования.

Изначально обсуждалась идея включить в список для голосования Дзержинского, Ивана III, Александра Невского, Юрия Андропова и других. Но в итоге москвичам предложили выбрать только между Дзержинским и Невским.

Выбирать будут на трех площадках - это онлайн-опрос "Активного гражданина", опросы на сайтах московских СМИ и голосование муниципальных депутатов. Сроки - с 25 февраля по 5 марта.

Схему референдума объяснил Би-би-си Алексей Венедиктов, главный редактор радио "Эхо Москвы" и зампред Общественной палаты Москвы: "Все очень просто. Группа граждан подает заявку, которую рассматривает мемориальная комиссия при Мосгордуме. Далее Мосгордума принимает постановление и вносит объект в перечень памятников. После этого постановление направляется в правительство Москвы и мэру, который должен это реализовать".

"Можно, конечно, обсуждать биографии... Просто дыры там не будет. Обсуждения "давайте там ничего не делать" - его уже не будет", - позже сказал Венедиктов во время обсуждения темы в Clubhouse.

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"Предложить обществу какую-то другую повестку"

В ночь на 23 августа 1991 года после поражения ГКЧП памятник на Лубянской площади был снесен. Монумент отправили в парк "Музеон".

В 2014 году при его реставрации было решено сохранить надписи "Феликсу конец! Фашист", "Хунта пала", "Долой палачей" и "КГБ = ГКЧП". Однако в начале следующего года надписи были размыты и стерты ремонтниками - по ошибке. Замоскворецкий суд Москвы даже обязал выплатить штраф за удаление надписей.

Противники возвращения памятника считают Дзержинского символом террора, репрессий и тотального контроля со стороны спецслужбы. Сторонники видят в нем символ наведения порядка.

Тема возвращения памятника на Лубянке возникала неоднократно и часто совпадала с кризисными событиями. В частности, о нем снова вспомнили на фоне протестов, начавшихся после выборов в Госдуму в 2011 году. А сейчас - на фоне протестов в связи с заключением под стражу Навального.

Одна из версий - дискуссия о Дзержинском должна переключить на себя внимание противников властей.

"Много шума из ничего", - прокомментировал обсуждение возможного возвращения памятника на Лубянку близкий к Кремлю собеседник Би-би-си (на условиях анонимности, поскольку не уполномочен комментировать вопрос публично).

"[Надо] предложить обществу какую-то другую повестку, потому что в регионах до сих пор обсуждают "дворец Путина", - считает он.

Однако это не отвлекает внимание публики в безопасную для властей плоскость, думает политолог Аббас Галлямов. По его мнению, такой подход не работает хотя бы потому, что для либералов памятник Дзержинского как красная тряпка.

Судя по опросам социологов, общество расколото по этому вопросу примерно пополам. В 2013 году ВЦИОМ насчитал 45% россиян, которые поддерживают возвращение памятника. В 2015 году "Левада-центр" пришел к выводу, что эту идею поддерживают 51% москвичей и 49% россиян.

Депутат Мосгордумы Елена Шувалова, которую исключили из КПРФ за отказ голосовать за проект бюджета, считает, что Дзержинского нужно поставить туда, где он стоял, но не сейчас. "Не вижу смысла этот вопрос обсуждать, потому что считаю, что он вброшен накануне выборов в Госдуму, чтобы расколоть общество. Это совершенно неуместный вопрос", - сказала Шувалова Би-би-си.

Внучатый племянник Феликса Дзержинского Владимир Дзержинский в свою очередь считает, что это противники властей педалируют тему памятника: "Если и вбрасывается, то противоборствующей стороной, которая не хочет установки памятника, потому что после установки это станет символом законности и шагом в сторону изменения жизни к лучшему".

"Символическое возвращение"

Венедиктов допускает, что речь идет не попытке переключить внимание общества, а о попытке реванша или реставрации после изменения Конституции России. "Я считаю, что все эти истории с контрпрограммированием протестов - это глупость. Это непонимание того, что происходит в стране", - сказал он Би-би-си, ссылаясь на разговоры со знакомыми в администрации президента.

"История всплыла не сейчас, она всплыла в октябре - не в публичном поле, но активно обсуждалась во властных кругах. Определенные "башни" [Кремля] понимают, что после принятия поправок к Конституции наступило время реванша или реставрации, - считает Венедиктов. - Это же часть картины. Репрессивные законы напоминают нам советское время, правоприменительная практика, история вокруг Навального - это все часть реванша, реакции. И история с памятником - совершенно ожидаемая для меня. Это не просто установление какой-то фигуры, а это символическое возвращение".

Бывший сотрудник ФСБ, попросивший об анонимности, сказал Би-би-си, что в спецслужбе настаивают именно на возвращении памятника Дзержинскому и считают, что такой момент настал. Не просто так памятник в последние годы реставрировали, думает он.

Источник в мэрии сообщил Би-би-си, что в Мосгордуме против идеи поставить вопрос памятника на онлайн-голосование выступал депутат Александр Семенников, ветеран органов госбезопасности. Голосование снизит шансы Дзержинского.

А вот Путин, по мнению Венедиктова, предпочел бы увидеть на Лубянской площади Александра Невского, а не Феликса Дзержинского: "Он не "большевик", а "имперец". И хотя он вышел из этой же организации, тем не менее, мне кажется, ему по душе был бы Александр Невский".

"Современные представления об Александре Невском сформированы советской мифологией, которая вслед за фильмом Эйзенштейна представляет князя гениальным полководцем и едва ли не объединителем русских земель. Источники рисуют более сложную картину", - говорит научный сотрудник Университета имени Иоганна Гутенберга в Майнце Роман Шляхтин.