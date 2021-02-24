"Закрывая лицо". Пятивековая история ношения масок на улицах Лондона

Бетан Белл

Би-би-си

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 1930-х, как и сейчас, не все были уверены, что закрывать стоит и нос, и рот

Раньше с масками ассоциировались грабители, эксцентричные поп-певцы и японские туристы, озабоченные своим и общественным здоровьем. Но теперь мы так часто их видим на людях, что они практически стали частью обычной жизни.

И если порыться в истории, выясняется, что для Британии это далеко не впервые.

От эпидемии чумы и удушливого смога, до транспортных выхлопов и угрозы газовой атаки, лондонцам уже приходилось несколько раз привыкать носить на лице маски за последние 500 с лишним лет.

Самые ранние маски люди носили для того, чтобы их не могли узнать. Защитные же маски появились примерно в шестом веке до н. э. Изображения людей с тканью, прикрывающей рот, были найдены на дверях персидских гробниц.

Путешественник Марко Поло отмечал в своих наблюдениях, что в Китае XIII века слугам было приказано закрывать лицо тканевыми повязками, чтобы их дыхание не портило запах и вкус пищи императора. Как прелестно.

Смог

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, 1952 год. Это не корабль. Это фабричные трубы проглядывают сквозь смог на востоке Лондона

Индустриальная революция в XVIII веке помогла создать знаменитый лондонский смог. Чем больше появлялось фабрик, выплевывавших в небо дым, тем сильнее он становился. Посильный вклад вносили и дома, сжигавшие уголь для обогрева.

Каждую зиму в те времена город окутывала густая пелена серо-желтого дыма.

Самым тяжелым в истории стал смог 1952 года, когда с 5 по 9 декабря в городе скончались по меньшей мере четыре тысячи человек, и еще восемь тысяч умерли позднее от его последствий.

Что такое смог?

По-английски "smog" - это смесь слов "smoke" и "fog", означающих "дым" и "туман". Смог появляется в холодную погоду, когда слой теплого воздуха не дает рассеяться загрязнениям.

Из-за холодов люди также сильнее отапливают дома, сжигая больше угля. Если при этом нет ветра, который бы рассеял дым, он смешивается c частицами сажи и приобретает характерный темно-желтый оттенок.

Смог может привести к обострению легочный и сердечных заболеваний, а также вызвать раздражение глаз.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Маска и жемчуга были актуальным ансамблем в 1950-х

Еще около тысячи человек скончались от смога в декабре 1957-го. Затем был опасный эпизод в 1962 году, тогда умерли 750 человек.

Смог был настолько густым, что остановились поезда, и были сообщения о том, что в полях от смога задохнулся скот.

В 1930-х антисмоговые маски стали таким же неотъемлемым предметом гардероба, как фетровые шляпы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Лондон окутан смогом, 1962 год

Законы о чистом воздухе, принятые в 1956 и 1968 годах, запретили выбросы дыма из труб и ввели ограничение на выбросы газов, песка и пыли из дымоходов.

Хотя темно-желтый туман больше не сопутствует лондонским зимам, загрязнение воздуха до сих пор остается серьезной проблемой.

В декабре один из районных судов Лондона постановил, что оно стало существенным фактором смерти девятилетней Элли Аду-Кисси-Дебры, которая жила у оживленной городской магистрали и скончалась от приступа астмы в 2013 году.

Чума

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Так выглядели чумные доктора до того, как появились "птичьи" маски

В XIV веке в Европе свирепствовала "Черная смерть" - первая пандемии бубонной чумы, убившая более 25 миллионов человек между 1347 и 1351 годами. Именно тогда вошли в обиход предшественники нынешних медицинских масок.

Лекари считали, что болезнь передавалась через отравленный воздух, и чтобы не вдыхать "миазмы", они закрывали лица или прижимали к носу душистые букеты.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Клюв" маски был набит душистыми травами, чтобы защитить от вредных миазм

Ставшая символом эпидемии чумы черная фигура в птицеобразной маске появилась лишь к концу последней вспышки заболевания, в середине XVII века.

Душистые травы и специи по-прежнему были частью процесса - они хранились в "клюве" для защиты от вредных миазм.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вот кто приходил к больным вселять надежду на выздоравление

Во время Великой эпидемии чумы в Лондоне в 1665 году в защитный костюм чумных докторов также входили тяжелые кожаные плащи, перчатки и шляпы

Выхлопы от автомобилей

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вуали для водителей: привлекательно и практично

В викторианском Лондоне вуали к своим шляпам стали прикреплять дамы из знатных семей - эксперты в том, что касается максимально закрытых нарядов, и охотницы до любых затейливых аксессуаров, которые могут быть черного цвета. Помимо траурных функций, вуали использовали для защиты от солнца, дождя и загрязненного воздуха.

По данным компании Transport for London и Королевского колледжа Лондона, главной причиной загрязнения воздуха в Лондоне являются автомобильные выхлопы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, 1971 год: в противогазе, но без ремня безопасности

Легкие вуали, в которых леди водили авто в начале XX века, с задачей уже не справлялись.

Велосипедисты стали надевать защитные маски (задолго до пандемии коронавируса). Автомобилисты - тоже, правда, все-таки не так часто.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Курьеры-велосипедисты давно знают, что такое загрязнение воздуха

Газ

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Танцовщицы кабаре готовы к любым сюрпризам

Накануне Второй мировой войны британское правительство решило выдать противогазы не только военным, но и гражданскому населению, так как опасалось химической атаки. За 20 лет до этого, во время Первой мировой, были использованы хлор и горчичный газ.

К 1938 году властям удалось экипировать противогазами 35 миллионов жителей. Они стали привычной деталью во многих областях жизни - от кабаре до патрулирования улиц.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Доброжелательные полицейские патрулируют улицы

Противогазы достались даже животным. В Чессингтонском зоопарке к западу от Лондона мерки на индивидуальный противогаз сделали верблюдам. Лошадям же выдали мешковатые маски единого размера.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Верблюду достался индивидуальный противогаз

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Верблюды направляются на замер

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Лошадям досталась менее индивидуальная защита

"Испанка"

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Чтобы остановить распространение болезни, дезинфицирующим раствором опрыскивали поезда и автобусы

Чуть более 100 лет назад, вскоре после окончания Первой мировой войны, пандемия гриппа унесла по меньшей мере 50 миллионов жизней по всему миру. Его назвали "испанским", потому что в Испании были зарегистрированы первые случаи заболевания.

Считается, что распространение вируса в Британии ускорили солдаты, которые возвращались домой из северной Франции после окончания Первой мировой войны. Они ехали в переполненных поездах и грузовиках, с легкостью передавая болезнь друг другу. Затем она стала распространяться от вокзалов к городским центрам, а оттуда в пригороды и в глубинку.

В последние недели Первой мировой волны испанский грипп быстро распространялся по миру.

Транспортные компании пытались бороться с распространением вируса опрыскиванием автобусов и поездов дезинфицирующей жидкостью. Их работники также должны были ходить с покрытым лицом.

В издании для медсестер The Nursing Times в 1918 была статья о том, как сестры в одной из лондонских больниц возвели между кроватями перегородки, а каждый, кто заходил в инфекционную зону, надевал маску и защитный костюм.

Обычных людей власти призывали "носить маски, чтобы спасти себе жизнь". Многие делали их сами из марли, кто-то добавлял дезинфицирующие капли.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Прохожие в Лондоне в масках поверх ртов

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На улицах Лондона ходили в масках и пользовались антисептиком

Знаменитости

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, 1985 год. Певец Бой Джордж прибывает в аэропорт Хитроу, закутавшись в шарф

Еще один тип маски появился относительно недавно. Он подходит для тех, кому необходимо защитить свое лицо от взглядов навязчивых поклонников (а, возможно, и врагов).

Эти маски идеальны для знаменитостей, которые хотят привлечь к себе внимание, якобы пытаясь его избежать, как бы настаивая: "Я не хочу, чтобы меня узнали, и именно поэтому я закрываю лицо очень заметной маской".

Еще не установлено, как нынешняя ситуация повлияла на знаменитых носителей масок, учитывая, что теперь маска на лице не вызывает ни у кого даже тени интереса.