"Закрывая лицо". Пятивековая история ношения масок на улицах Лондона
- Бетан Белл
- Би-би-си
Раньше с масками ассоциировались грабители, эксцентричные поп-певцы и японские туристы, озабоченные своим и общественным здоровьем. Но теперь мы так часто их видим на людях, что они практически стали частью обычной жизни.
И если порыться в истории, выясняется, что для Британии это далеко не впервые.
От эпидемии чумы и удушливого смога, до транспортных выхлопов и угрозы газовой атаки, лондонцам уже приходилось несколько раз привыкать носить на лице маски за последние 500 с лишним лет.
Самые ранние маски люди носили для того, чтобы их не могли узнать. Защитные же маски появились примерно в шестом веке до н. э. Изображения людей с тканью, прикрывающей рот, были найдены на дверях персидских гробниц.
Путешественник Марко Поло отмечал в своих наблюдениях, что в Китае XIII века слугам было приказано закрывать лицо тканевыми повязками, чтобы их дыхание не портило запах и вкус пищи императора. Как прелестно.
Смог
Индустриальная революция в XVIII веке помогла создать знаменитый лондонский смог. Чем больше появлялось фабрик, выплевывавших в небо дым, тем сильнее он становился. Посильный вклад вносили и дома, сжигавшие уголь для обогрева.
Каждую зиму в те времена город окутывала густая пелена серо-желтого дыма.
Самым тяжелым в истории стал смог 1952 года, когда с 5 по 9 декабря в городе скончались по меньшей мере четыре тысячи человек, и еще восемь тысяч умерли позднее от его последствий.
Что такое смог?
По-английски "smog" - это смесь слов "smoke" и "fog", означающих "дым" и "туман". Смог появляется в холодную погоду, когда слой теплого воздуха не дает рассеяться загрязнениям.
Из-за холодов люди также сильнее отапливают дома, сжигая больше угля. Если при этом нет ветра, который бы рассеял дым, он смешивается c частицами сажи и приобретает характерный темно-желтый оттенок.
Смог может привести к обострению легочный и сердечных заболеваний, а также вызвать раздражение глаз.
Еще около тысячи человек скончались от смога в декабре 1957-го. Затем был опасный эпизод в 1962 году, тогда умерли 750 человек.
Смог был настолько густым, что остановились поезда, и были сообщения о том, что в полях от смога задохнулся скот.
В 1930-х антисмоговые маски стали таким же неотъемлемым предметом гардероба, как фетровые шляпы.
Законы о чистом воздухе, принятые в 1956 и 1968 годах, запретили выбросы дыма из труб и ввели ограничение на выбросы газов, песка и пыли из дымоходов.
Хотя темно-желтый туман больше не сопутствует лондонским зимам, загрязнение воздуха до сих пор остается серьезной проблемой.
В декабре один из районных судов Лондона постановил, что оно стало существенным фактором смерти девятилетней Элли Аду-Кисси-Дебры, которая жила у оживленной городской магистрали и скончалась от приступа астмы в 2013 году.
Чума
В XIV веке в Европе свирепствовала "Черная смерть" - первая пандемии бубонной чумы, убившая более 25 миллионов человек между 1347 и 1351 годами. Именно тогда вошли в обиход предшественники нынешних медицинских масок.
Лекари считали, что болезнь передавалась через отравленный воздух, и чтобы не вдыхать "миазмы", они закрывали лица или прижимали к носу душистые букеты.
Ставшая символом эпидемии чумы черная фигура в птицеобразной маске появилась лишь к концу последней вспышки заболевания, в середине XVII века.
Душистые травы и специи по-прежнему были частью процесса - они хранились в "клюве" для защиты от вредных миазм.
Во время Великой эпидемии чумы в Лондоне в 1665 году в защитный костюм чумных докторов также входили тяжелые кожаные плащи, перчатки и шляпы
Выхлопы от автомобилей
В викторианском Лондоне вуали к своим шляпам стали прикреплять дамы из знатных семей - эксперты в том, что касается максимально закрытых нарядов, и охотницы до любых затейливых аксессуаров, которые могут быть черного цвета. Помимо траурных функций, вуали использовали для защиты от солнца, дождя и загрязненного воздуха.
По данным компании Transport for London и Королевского колледжа Лондона, главной причиной загрязнения воздуха в Лондоне являются автомобильные выхлопы.
Легкие вуали, в которых леди водили авто в начале XX века, с задачей уже не справлялись.
Велосипедисты стали надевать защитные маски (задолго до пандемии коронавируса). Автомобилисты - тоже, правда, все-таки не так часто.
Газ
Накануне Второй мировой войны британское правительство решило выдать противогазы не только военным, но и гражданскому населению, так как опасалось химической атаки. За 20 лет до этого, во время Первой мировой, были использованы хлор и горчичный газ.
К 1938 году властям удалось экипировать противогазами 35 миллионов жителей. Они стали привычной деталью во многих областях жизни - от кабаре до патрулирования улиц.
Противогазы достались даже животным. В Чессингтонском зоопарке к западу от Лондона мерки на индивидуальный противогаз сделали верблюдам. Лошадям же выдали мешковатые маски единого размера.
"Испанка"
Чуть более 100 лет назад, вскоре после окончания Первой мировой войны, пандемия гриппа унесла по меньшей мере 50 миллионов жизней по всему миру. Его назвали "испанским", потому что в Испании были зарегистрированы первые случаи заболевания.
Считается, что распространение вируса в Британии ускорили солдаты, которые возвращались домой из северной Франции после окончания Первой мировой войны. Они ехали в переполненных поездах и грузовиках, с легкостью передавая болезнь друг другу. Затем она стала распространяться от вокзалов к городским центрам, а оттуда в пригороды и в глубинку.
В последние недели Первой мировой волны испанский грипп быстро распространялся по миру.
Транспортные компании пытались бороться с распространением вируса опрыскиванием автобусов и поездов дезинфицирующей жидкостью. Их работники также должны были ходить с покрытым лицом.
В издании для медсестер The Nursing Times в 1918 была статья о том, как сестры в одной из лондонских больниц возвели между кроватями перегородки, а каждый, кто заходил в инфекционную зону, надевал маску и защитный костюм.
Обычных людей власти призывали "носить маски, чтобы спасти себе жизнь". Многие делали их сами из марли, кто-то добавлял дезинфицирующие капли.
Знаменитости
Еще один тип маски появился относительно недавно. Он подходит для тех, кому необходимо защитить свое лицо от взглядов навязчивых поклонников (а, возможно, и врагов).
Эти маски идеальны для знаменитостей, которые хотят привлечь к себе внимание, якобы пытаясь его избежать, как бы настаивая: "Я не хочу, чтобы меня узнали, и именно поэтому я закрываю лицо очень заметной маской".
Еще не установлено, как нынешняя ситуация повлияла на знаменитых носителей масок, учитывая, что теперь маска на лице не вызывает ни у кого даже тени интереса.
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