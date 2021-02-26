Лукашенко передал управление Олимпийским комитетом Беларуси старшему сыну

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Новым главой белорусского НОК стал старший сын президента Лукашенко Виктор

Александр Лукашенко оставил пост главы Национального олимпийского комитета, новым главой НОК избран его старший сын Виктор.

Оба они находятся под санкциями Международного олимпийского комитета из-за репрессий в отношении белорусских спортсменов, выразивших протест против фальсификации итогов президентских выборов и насилия в стране.

В начале декабря прошлого года Исполком МОК постановил, что нынешнее руководство НОК должным образом не защитило белорусских спортсменов от политической дискриминации.

Александру Лукашенко и членам исполкома Национального олимпийского комитета Беларуси временно (без указания срока) было запрещено участвовать во всех мероприятиях МОК и Олимпийских играх за нарушения Олимпийской хартии.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На этой неделе глава МОК Томас Бах заявил о прекращении любой финансовой поддержки белорусского Национального олимпийского комитета, пока не прекратится давление на спортсменов, выступающих против Лукашенко

МОК сообщил также о прекращении любой финансовой поддержки белорусского Национального олимпийского комитета, потребовал от федераций обеспечить допуск белорусских спортсменов к соревнованиям вне зависимости от их политических взглядов и разрешил уволенным белорусским спортсменам участвовать в квалификации к Олимпийским играм в Токио.

В октябре более 800 белорусских спортсменов выступили с заявлением против насилия в Беларуси.

Среди подписавших его - чемпионы Европы по легкой атлетике Ольга Мазуренок, Эльвира Герман, Марина Арзамасова, чемпион мира и Европы по самбо Степан Попов, серебряный призер Олимпийских игр 2008 и чемпион Европы по легкой атлетике Андрей Кравченко, двукратный призер Олимпиады в плавании Александра Герасименя, чемпион Олимпийских игр 1980 по велоспорту Олег Логвин и Олимпийская чемпионка по фристайлу Анна Гуськова и чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Европейские игры 2019 года в Минске стали последними крупными международными соревнованиями, проведенными в Беларуси. В январе Международная федерация хоккея лишила Минск права принимать у себя ЧМ по хоккею

24 февраля глава МОК Томас Бах заявил, что Международный олимпийский комитет будет ждать результатов выборов в белорусском НОК и затем определится с дальнейшими действиями.

Если дискриминация спортсменов за выражение политической позиции продолжится, белорусам могут запретить выступать на международных соревнованиях под нынешним государственным флагом, прогнозируют наблюдатели и СМИ.

Из-за чего санкции?

Часть белорусских спортсменов приняла активное участие в мирных акциях протеста после президентских выборов, состоявшихся 9 августа прошлого года.

К проведению новых честных выборов, прекращению насилия против оппонентов Лукашенко, расследованию фактов пыток и жестокого обращения с арестованными участниками протестов призвали в том числе неоднократный призер Олимпиад пловчиха Александра Герасименя, баскетболистка Елена Левченко, экс-заместитель президента Белорусской федерации баскетбола Егор Мещеряков и другие.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Весь мир наблюдал за тем, как белорусские силовики хватали и избивали людей, несогласных с политикой Лукашенко

Ряд спортсменов подверглись арестам, были уволены из сборных и спортивных организаций. Прошедшие через аресты и заключение рассказали о бесчеловечном отношении к задержанным, сравнимом с пытками.

Белорусские спортсмены создали Фонд спортивной солидарности, руководят которым спортсмены, вынужденные бежать из Беларуси.

В январе 2021 года исполком Международной хоккейной федерации по соображениям безопасности решил перенести чемпионат мира по хоккею из Беларуси в Латвию.

Лукашенко остается

На Олимпийском собрании, прошедшем в Минске 26 февраля, на должность президента НОК были поданы две кандидатуры - возглавлявшего НОК с 1997 года Александра Лукашенко и его старшего сына Виктора, работавшего в должности первого вице-президента Национального олимпийского комитета.

"Если две кандидатуры предлагалось, для меня это новость. Я думал, что вы с одной выйдете. Я не планировал избираться на очередной срок руководителем Олимпийского комитета. Я попрошу вас, если вас это устраивает, передаю вам своего старшего сына. Обещаю, что воровства, коррупции, нецелевого использования денег не будет. И отношение к спортсменам и тренерам будет самое доброе. Что касается меня, я ж все равно никуда не уйду от вопросов спорта", - цитирует Александра Лукашенко официальное агентство БЕЛТА.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Лукашенко любит проводить параллели с Россией, считая, что обе страны стали жертвами целенаправленной травли со стороны Запада. Президенты России и Беларуси вместе катаются на лыжах, играют в хоккей, и белорусский лидер периодически приезжает в Москву за деньгами

"Первоочередная задача на предстоящие месяцы - сформировать боеспособный спортивный "десант" в Токио... Мы туда поедем сражаться, нам будет непросто. Точно так, как Россию, по-народному говоря, нас будут плющить со всех сторон. И мы должны выдержать", - сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко не раз называл претензии международных спортивных функционеров и федераций политическим давлением.

В состав нового Исполкома НОК вошел также Дмитрий Басков, председатель федерации хоккея, в отношении которого в конце декабря начала расследование дисциплинарная комиссия международной федерации.