Вампиры, инопланетяне и маленькие помощники Шерлока Холмса: какие сериалы смотреть в марте

Сериальный сезон набирает обороты: на сей раз нас ожидают новые приключения героев Marvel, викторианская мистика по мотивам произведений Артура Конан Дойла, вампир Юрий Стоянов и многое другое.

"Обломки" (Debris)

1 марта, NBC

Агенты ЦРУ (Джонатан Такер) и МИ-6 (Риэнн Стил) встречаются на месте крушения загадочного летательного объекта, превратившего всё вокруг в аномальную зону. Что это упало и какие у него свойства - непонятно, однако это уже не первый случай.

Речь идет, судя по всему, про обломки какого-то космического корабля, которые почему-то продолжают держаться вместе и передвигаться по одним и тем же траекториям. Разбираться со всеми этими тайнами главным героям придется на протяжении семи серий.

Попытки придумать новые "Секретные материалы" производятся ежегодно, пока ничего не получилось, но наблюдать за ними - неизменно любопытно.

"Вампиры средней полосы"

18 марта, Start

Российский сериал непростой судьбы. Пилот сняли с Юрием Стояновым в главной роли, потом артиста заменили Михаилом Ефремовым, но вследствие известных событий пришлось переснимать вновь со Стояновым.

Речь здесь идет о живущих в Смоленске с незапамятных времен кровососах, которые настолько освоились, что не только не выделяются на фоне прочих жителей, но и не приносят никаких хлопот. Живут тихо, скромно, человеческую кровь не пьют.

Но однажды в лесу находят обескровленные тела, и упырям приходится подсуетиться, чтобы не попасть под горячую руку надзирающих за ними Хранителей во главе с героиней Татьяны Догилевой.

При таких вводных могла получиться русская "Настоящая кровь", но в качестве ориентира создатели называют все-таки "Реальных упырей". Это безусловно к лучшему: вампирская комедия - жанр, как нельзя лучше подходящий современной России.

"Сокол и зимний солдат" (The Falcon and the Winter Soldier)

19 марта, Disney+

После "Мстителей. Финала" мы, как все помнят, не досчитались не только Железного человека, но и Капитана Америка. Но если первый принял героическую гибель, второй, напротив, предпочел не возвращаться из прошлого и прожить тихую счастливую жизнь.

Врагов у нашей планеты от этого меньше не стало, так что щит со звездой приходится принять по наследству Сэму Уилсону (Энтони Маки), ранее носившему прозвище Сокол. Помимо обмундирования и служебных обязанностей, ему достается и бывший фронтовой товарищ Капитана Баки Барнс, он же Зимний солдат (Кристиан Стэн). Тандем стал центром второго сериала четвертой фазы киновселенной Marvel.

Героям Энтони Маки (слева) и Кристиана Стэна (справа) приходится вместе спасать мир, несмотря на разногласия

В отличие от "Ванды/Вижна" этот сериал, впрочем, наследует, прежде всего, полицейским комедиям в духе "48 часов". Сценаристы также говорят, что "Сокол и Зимний солдат" похож на самый реалистичный из фильмов про Капитана Америка - "Другую войну" 2014 года.

"Красный дермантин" (Sky Rojo)

19 марта, Netflix

Три проститутки решаются на перемену участи. В России из этой завязки получаются тягучие и плаксивые "Чики", а в Испании героини кидают сутенера и кидаются во все тяжкие.

Создатели сериала обещают "дикие приключения, которые проверят на прочность дружбу Корал, Венди и Джины, заставив проживать каждый миг как последний". Учитывая успехи Испании в области сериалов ("Бумажный дом", "Белые полосы") у нас нет никаких поводов не выдать "Красному дермантину" основательный аванс.

Если верить трейлеру, нас, вполне вероятно, ожидает зрелище в духе тарантиновского "Доказательства смерти".

"Музыка в наших сердцах" (Country Comfort)

19 марта, Netflix

В первой половине 2010-х случился локальный бум музыкальных сериалов - связанный, вероятно, с бешеным успехом "Лузеров". История школьного хора не только катапультировала в стратосферу своего создателя Райана Мерфи, но и показала, что на музыкальном кино рано ставить крест.

В разных направлениях эту ниву позднее исследовали "Нэшвилл" и "Жизнь как шоу", и "Музыка в наших сердцах" способна утолить ностальгию поклонников обоих упомянутых сериалов. Кэтрин Макфи - звезда "Жизни как шоу" - играет здесь кантри-певицу (привет, "Нэшвилл"), вынужденную устроиться няней к отцу-одиночке с пятью детьми.

Приводит это не только к массе комических неловкостей, но и к новому этапу карьеры героини. На практике же это означает семейную комедию, выстроенную вокруг самой умиротворяющей музыки на свете - в межсезонье лучше не придумать.

"Нерегулярные части" (The Irregulars)

26 марта, Netflix

Доктор Джон Ватсон, как известно, был не единственным помощником великого Шерлока Холмса. Невидимыми шпионами сыщика на улицах Лондона были отважные беспризорники.

Новый сериал Netfliх делает смелое допущение, что и славу непревзойденного гения Холмс напрасно узурпировал единолично. Сервис уже сделал одну удачную попытку расширить мир героя Артура Конан Дойла в "Эноле Холмс", "Нерегулярные части" призваны развить этот успех.

Среди интересных нововведений - темнокожий Ватсон (Ройс Пирресон) и ощутимый мистико-магический элемент раскрываемых преступлений.

"Могучие утята: новые правила" (The Mighty Ducks: Game Changers)

26 марта, Disney+

И ещё немного о ностальгии - на сей раз по девяностым. Первый фильм франшизы "Могучие утята" вышел в 1992 году и рассказывал о том, как адвокат-неудачник Гордон Бомбей переквалифицировался в хоккейного тренера и привел команду таких же как он недотеп к победе.