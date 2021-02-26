Слухи об окончании карьеры актрисы Эммы Уотсон неверны. "Гермиона" остается

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Агент британской актрисы Эммы Уотсон отверг слухи о том, что она решила завершить актерскую карьеру. Уотсон получила всемирную известность в роли Гермионы Грейнджер в популярной эпопее о юном волшебнике Гарри Поттере.

В пятницу на страницах британского таблоида Daily Mail появилась информация об уходе актрисы из профессии, которую подхватили в соцсетях ее многочисленные поклонники.

Они благодарили ее за Гермиону и другие сыгранные роли в кино и сокрушались, что Уотсон приняла такое решение в столь молодом возрасте (ей 30 лет).

Агент актрисы пояснил, что Daily Mail неверно истолковал его комментарий о том, что Эмма Уотсон в настоящий момент ничем не занята, но это не значит, что она больше не будет играть.

"Может быть, она в ожидании хорошей роли. […] Ей повезло, что не надо ходить на прослушивания, а можно просто выбирать", - написал один из поклонников Уотсон.

На счету Эммы Уотсон около 20 ролей в кино, съемки в рекламе, в музыкальных клипах и озвучка мультфильмов. Последняя ее работа - роль старшей сестры Мег в адаптации популярного романа американской писательницы Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины".

В 2009 году она была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокооплачиваемая актриса десятилетия.