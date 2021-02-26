Женщинам в армии США разрешили краситься и распускать волосы
Американская армия, в которой все более заметную роль играют женщины, объявила об изменениях в уставе, и теперь девушки вместо обязательной короткой стрижки или убранных в тугой пучок волос могут делать себе разные прически и носить короткие хвостики и косички при повседневной службе, а в боевых условиях и на учениях допускаются даже длинные хвостики, которые не мешают надевать каску.
Новое дополнение к уставу вступает в силу с этой пятницы и распространяется на 127 тыс. женщин-военнослужащих армии США и Национальной гвардии.
По словам капитана Национальной гвардии Джоанны Макфадден, которая за 22 года службы побывала во многих странах, в том числе и в горячих точках, старые правила не только лишали женщин индивидуальности, но и мешали им выполнять свои воинские обязанности.
Она уверяет, что уставной пучок, в который ей приходилось все это время убирать свои густые вьющиеся волосы, сдвигал каску на глаза, так что, "когда залегаешь и изготавливаешься к стрельбе, ничего не видно".
По новым правилам женщинам на службе в американской армии разрешено также мелирование, ношение губной помады и лака для ногтей, если они "не слишком эксцентричны или причудливы". Вне зоны боевых действий и учений допускается также ношение сережек.
Впервые женщинам-военнослужащим разрешается кормление детей грудью прямо на службе "в любом месте, где данная женщина и ее ребенок имеют право находиться", при этом им будут выдаваться специальные майки с разрезами, которые можно надевать под камуфляж.
Число женщин в армии США неуклонно росло со времени окончания Второй мировой войны, хотя поначалу им отводились второстепенные роли медсесетр и секретарш, не подразумевавшие роста в звании или повышения жалования.
Заведение семьи считалось нарушением устава, и до 1972 года, если женщина на действительной службе становилась беременной, ее автоматически увольняли. Эта практика закончилась после того, как молодой адвокат Рут Бейдер Гинзбург выиграла дело против министерства обороны в Верховном суде.
С тех пор число женщин в вооруженных силах повысилось с двух до примерно 15%, а в последние годы их стали брать практически во все боевые части и продвигать на высокие должности.
Армия особенно приветствует в своих рядах чернокожих женщин-военных. Почти треть всех американских военнослужащих-женщин - афроамериканки, хотя они составляют всего 15% от общего женского населения страны.
Последние изменения в устав были внесены по рекомедации комитета старших и младших армейских чинов, в который, среди прочих, вошли 10 чернокожих и 4 белых женщины и одна латиноамериканка.
Члены комитета приняли во внимание заключения медиков, признавших, что тугие пучки часто ведут к выпадению волос, вызывают головные боли и другие пробемы, отрицательно сказывающиеся на здоровье солдат.
Хотя в прошлом армия не спешила удовлетворять запросы и требования женщин, сегодня она в полной мере оценила, как важно, чтобы каждый солдат имел право голоса, заявил в интервью New York Times сержант-майор Майкл Гринстон, представляющий интересы всех армейских сержантов в высшем руководстве Вооруженных сил США.
"Когда я только пришел в армию, там принято было говорить, что существует только зеленый цвет", - вспоминает Гринстон, начавший службу в 1987 году в звании рядового артиллериста. Тогда считалось, что армия должна относиться ко всем солдатам одинаково, вне зависимости от пола, расы и индивидуальных особенностей. И, по его собственному признанию, когда кто-то сказал ему, что видеть только зеленый - значит, не замечать человека, это стало для него настоящим прозрением.
С тех пор заслуженный ветеран, которому, по его собственному признанию, на первых порах было очень нелегко в армиии, ведь его мать была белой, а отец - черным, стал вести активную кампанию за то, чтобы армия не подавляла индивидуальности. По его убеждению, каждый солдат, который ощущает себя в армии как в большой семье, будет лучше выполнять свои обязанности, и это лишь укрепит вооруженные силы.
"Наша цель - создать стандарты, которые подходили бы для всех", - заявил Гринстон накануне объявления об изменениях в уставе.
Военные-мужчины, воодушевленные новыми послаблениями для женщин, засыпали сержант-майора вопросами о том, когда же им разрешат носить бороды. Сейчас в армии США лишь 550 военнослужащих имеют право носить бороду из религиозных сооображений. Остальным разрешены только аккуратные усы.
Гринстон пообещал поднять этот вопрос на следующем этапе пересмотра устава, заметив, что армия тоже умеет учиться, и "если мы не делали чего-то в первые сто лет, это не значит, что не сделаем это в следующие сто".
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