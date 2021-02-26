Женщинам в армии США разрешили краситься и распускать волосы

Автор фото, US ARMY Подпись к фото, Тугие пучки можно будет заменить на длинные хвостики

Американская армия, в которой все более заметную роль играют женщины, объявила об изменениях в уставе, и теперь девушки вместо обязательной короткой стрижки или убранных в тугой пучок волос могут делать себе разные прически и носить короткие хвостики и косички при повседневной службе, а в боевых условиях и на учениях допускаются даже длинные хвостики, которые не мешают надевать каску.

Новое дополнение к уставу вступает в силу с этой пятницы и распространяется на 127 тыс. женщин-военнослужащих армии США и Национальной гвардии.

Автор фото, Twitter Подпись к фото, По словам капитана Джоанны Макфадден, устав давно пора было менять

По словам капитана Национальной гвардии Джоанны Макфадден, которая за 22 года службы побывала во многих странах, в том числе и в горячих точках, старые правила не только лишали женщин индивидуальности, но и мешали им выполнять свои воинские обязанности.

Она уверяет, что уставной пучок, в который ей приходилось все это время убирать свои густые вьющиеся волосы, сдвигал каску на глаза, так что, "когда залегаешь и изготавливаешься к стрельбе, ничего не видно".

По новым правилам женщинам на службе в американской армии разрешено также мелирование, ношение губной помады и лака для ногтей, если они "не слишком эксцентричны или причудливы". Вне зоны боевых действий и учений допускается также ношение сережек.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Короткие стрижки для женщин были предписаны еще уставом военных времен

Впервые женщинам-военнослужащим разрешается кормление детей грудью прямо на службе "в любом месте, где данная женщина и ее ребенок имеют право находиться", при этом им будут выдаваться специальные майки с разрезами, которые можно надевать под камуфляж.

Число женщин в армии США неуклонно росло со времени окончания Второй мировой войны, хотя поначалу им отводились второстепенные роли медсесетр и секретарш, не подразумевавшие роста в звании или повышения жалования.

Заведение семьи считалось нарушением устава, и до 1972 года, если женщина на действительной службе становилась беременной, ее автоматически увольняли. Эта практика закончилась после того, как молодой адвокат Рут Бейдер Гинзбург выиграла дело против министерства обороны в Верховном суде.

Автор фото, US ARMY

С тех пор число женщин в вооруженных силах повысилось с двух до примерно 15%, а в последние годы их стали брать практически во все боевые части и продвигать на высокие должности.

Армия особенно приветствует в своих рядах чернокожих женщин-военных. Почти треть всех американских военнослужащих-женщин - афроамериканки, хотя они составляют всего 15% от общего женского населения страны.

Последние изменения в устав были внесены по рекомедации комитета старших и младших армейских чинов, в который, среди прочих, вошли 10 чернокожих и 4 белых женщины и одна латиноамериканка.

Члены комитета приняли во внимание заключения медиков, признавших, что тугие пучки часто ведут к выпадению волос, вызывают головные боли и другие пробемы, отрицательно сказывающиеся на здоровье солдат.

Хотя в прошлом армия не спешила удовлетворять запросы и требования женщин, сегодня она в полной мере оценила, как важно, чтобы каждый солдат имел право голоса, заявил в интервью New York Times сержант-майор Майкл Гринстон, представляющий интересы всех армейских сержантов в высшем руководстве Вооруженных сил США.

Автор фото, US ARMY Подпись к фото, По словам Майкла Гринстона, когда-то в армии считалось, что все должно быть зеленым

"Когда я только пришел в армию, там принято было говорить, что существует только зеленый цвет", - вспоминает Гринстон, начавший службу в 1987 году в звании рядового артиллериста. Тогда считалось, что армия должна относиться ко всем солдатам одинаково, вне зависимости от пола, расы и индивидуальных особенностей. И, по его собственному признанию, когда кто-то сказал ему, что видеть только зеленый - значит, не замечать человека, это стало для него настоящим прозрением.

С тех пор заслуженный ветеран, которому, по его собственному признанию, на первых порах было очень нелегко в армиии, ведь его мать была белой, а отец - черным, стал вести активную кампанию за то, чтобы армия не подавляла индивидуальности. По его убеждению, каждый солдат, который ощущает себя в армии как в большой семье, будет лучше выполнять свои обязанности, и это лишь укрепит вооруженные силы.

"Наша цель - создать стандарты, которые подходили бы для всех", - заявил Гринстон накануне объявления об изменениях в уставе.

Военные-мужчины, воодушевленные новыми послаблениями для женщин, засыпали сержант-майора вопросами о том, когда же им разрешат носить бороды. Сейчас в армии США лишь 550 военнослужащих имеют право носить бороду из религиозных сооображений. Остальным разрешены только аккуратные усы.