Научный дайджест: мегаполисы, уходящие под землю, и видеоигры как средство от депрессии

Среди научных новостей недели:

Большие города уходят на дно

Видеоигры против депрессии

Побочный эффект энергетических напитков

Всепожирающая любовь японских тараканов

Отчего тонут большие города?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Аэропорт Сан-Франциско, самое тяжелое здание города, со времени своего строительства уже просел на 4 миллиметра

Подъем уровня мирового океана уже не раз служил темой для остросюжетных фильмов, в которых гигантские волны захлестывают мегаполисы,

Однако как выяснил геофизик Том Парсонс из Геологической службы США (USGS), опасаться нужно не только этого: оказывается, большие города и так "тонут" под собственной тяжестью.

Согласно его подсчетам, Сан-Франциско за время своего существования врос в землю на 80 миллиметров, а если принять во внимание, что к 2050 году уровень воды в заливе может подняться на 300 миллиметров, то это уже вызывает серьезное беспокойство.

"По мере того, как непропорционально большая часть населения смещается в сторону побережья, дополнительная осадка в совокупности с подъемом уровня океана увеличивает риск наводнения", - пишет Парсон в своей работе, опубликованной в AGU Advances.

Если учесть вес всех зданий Сан-Франциско и их содержимого, то получается астрономическая цифра в 1,6 триллиона килограммов. Этого вполне может хватить на то, чтобы прогнуть литосферу, на которой покоится мегаполис, и, что куда опаснее, сдвинуть тектонические плиты, что может привести к разломам в земной коре.

И это при том, что 80 миллиметров осадки - это самые скромные подсчеты, не учитывающие вес транспорта и людей, находящихся вне зданий. Более того, в зависимости от местных геологических условий значительные проседания могут происходить и в других городах по всей планете.

Хотя в глубине континентов литосфера обычно толще и прочнее, результаты исследований в районе залива Сан-Франциско скорее всего применимы ко всем крупным городам, - полагает Парсонс.

Доказано: видеоигры помогают бороться с депрессией

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Да-да, все мы много раз слышали, что видеоигры отупляют детей и подростков, уводят их от реальности, промывают мозги и делают жестокими. Даже массовые убийства в школах пытались связать с интернет-стрелялками.

Однако давайте все же прислушаемся к ученым.

Как показало недавнее исследование, проведенное учеными из Университетского колледжа Лондона (его результаты опубликованы в Cambridge University Press), юноши, регулярно играющие в видеоигры, почти на 25% менее склонны впадать в депрессию, чем их сверстники, такими играми не увлекающиеся.

В исследовании приимало участие более 11 тыс. подростков обоих полов в возрасте 11 лет. Ученые в течение трех лет наблюдали за их игровыми привычками в интернете и пришли к выводу, что мальчики, игравшие в сети по меньшей мере раз в неделю, на 24,2% реже демонстрировали симптомы депрессии.

Любопытно, что хотя сами видеоигры не ассоциируются с ухудшением психологического состояния у подростков в возрасте от 11 до 14 лет, исследователи подтвердили, что зависимость от интернета в целом может усиливать симптомы депрессии.

В любом случае из новой публикации Кембриджского университета следует, что не стоит возлагать вину за насилие в современном мире только и исключительно на видеоигры, как это часто делают ведущие СМИ.

Хотя общественность десятилетиями делала из создателей разных бродилок и стрелялок козлов отпущения, возлагая на них вину чуть ли не за все громкие трагедии, на самом деле от видеоигр все же больше пользы, чем вреда. Просто людям давно пора уже взять на себя ответственность за свои действия и вместо того, чтобы демонизировать видеоигры, постараться оценить их по достоинству.

Энергетические напитки, вызывающие тревогу

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В отличие от видеоигр, у энергетических напитков сложилась очень даже хорошая репутация: еще бы, они дают вам заряд бодрости, повышают внимание и улучшают настроение. Ну или по крайней мере именно так гласит реклама и этого же добивались производители, запихивая в банки кофеин, гуарану, женьшень и аспартам.

Но как выяснили авторы нового исследования, у энергетических напитков может быть дополнительный, долгосрочный и весьма зловещий эффект.

Хотя связь между потреблением таких напитков и психическими расстройствами, такими как чувство тревоги, депрессия и стресс, наблюдалась и ранее, о долгосрочных последствиях оставалось только гадать.

На этот раз ученые разработали большой опросник, который был выдан почти 900 добровольцам в возрасте 20 лет, а через два года им снова было предложено ответить на серию вопросов, в том числе касавшихся потребления энергетических напитков и психологического самочувствия.

Устранив такие факторы, как наследственная склонность к психическим расстройствам, особенности питания, употребление наркотиков и алкоголя и курение, ученые пришли к выводу о связи между потреблением энергетических напитков и увеличением уровня стресса, а у молодых людей еще и с депрессией и чувством тревоги.

При этом исследователи признают, что внешние и внутренние факторы, являющиеся предвестниками депрессии, могут вызывать у людей упадок сил и вести к увеличению потребления энергетических напитков, что, в свою очередь, усугубляет проблему. Многое, по их словам, зависит и от того, какие именно ингредиенты содержатся в каждом конкретном напитке.

Вывод ученых: несмотря на широкое и практически нерегулируемое распостранение энергетических напитков во многих странах, вредные последствия их употребления плохо изучены и требуют дополнительных исследований.

Зачем подрезать любимому крылья?

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Японские лесные тараканы вида Salganea taiwanensis уникальны тем, что создают прочные семейные пары на всю жизнь. Это - большая редкость в мире животных, не говоря уже о насекомых, тут есть чему поучиться даже людям. Впрочем, как утверждают ученые, приглядевшиеся к повадкам этих тараканов, их всепожирающая любовь в самом деле замешана на каннибализме.

Дело в том, что после оргии страсти насекомые начинают обгрызать друг другу крылья, так что через несколько дней остаются одни лишь обрубки, на которых далеко от любимого не улетишь (а вообще-то эти тараканы неплохо летают, но в молодости, еще до знакомства с будущим супругом).

Исследователи, наблюдавшие за 24 парами тараканов в лесах Японии, обнаружили, что крылья тараканы объедали друг другу по очереди, и тот, кого в данный момент ели, как правило, не дергался и спокойно давал себя обкорнать. В половине случаев все заканчивалось полностью отгрызенными крыльями.

В целом же в ходе полевых иссследований выяснилось, что более 99% тараканьих пар частично или полностью лишились крыльев в результате такого любовного покусывания.

Сексуальный каннибализм в среде насекомых - не редкость, однако обычно самка с потрохами съедает самца (а как же еще), и лишь в единичных случаях это делает самец, а вот взаимное поедание - это удел лишь японских лесных тараканов (по крайней мере ни у одного другого вида в дикой природе это не наблюдалось).

Ученые указывают на то, что ритуал взаимного обгрызания судя по всему не причиняет насекомым боли - иначе они оказали бы сопротивление. Предположить, что таким образом тараканы разнообразят свой рацион, тоже нельзя, поскольку в крыльях практически нет питательных веществ.

Но тогда зачем все это? Исследователи, работа которых опубликована в издании Ethology, предполагают, что в таком поведении кроется немалая польза!

Тараканам много не нужно: годами семья живет в своем гнилом дупле, еды хватает, места маловато, зато крылья не мешают развернуться, клещи под ними не заводятся, да и опасно наружу вылезать - без крыльев от хищника далеко не уйдешь.