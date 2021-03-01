"Золотой глобус-2021": почему британские фильмы вырвались в лидеры

Александр Кан

обозреватель по вопросам культуры

Автор фото, Getty Images

Британский телесериал "Корона" удостоен четырех наград на проходившей в воскресенье церемонии вручения премии "Золотой глобус". Еще один британский фильм, "Борат 2", получил главный приз в категории "Музыкальный фильм/комедия", а исполнитель роли Бората Саша Барон Коэн признан лучшим актером в этой категории. Всего британские кинематографисты собрали рекордный урожай, получив 40% престижных наград.

Кинопремии "Золотой глобус" вручает Голливудская ассоциация иностранной прессы, и они считаются второй после "Оскаров" самой престижной наградой мирового кино. Радикально изменившая весь минувший киногод пандемия изменила и традиционный график сезона кинонаград. Обычно "Золотой глобус" вручается в первой неделе января, а в эти дни, в конце февраля, мы уже узнаем победителей главных кинопремий - "Оскара". В этом году лауреаты "Оскара" станут известны только в конце апреля, так что пока все внимание - "Золотому глобусу".

Разумеется, ни о каком торжественном сборе гостей в условиях продолжающегося карантина в этом году и речи быть не могло, вся церемония проходила виртуально, и ведущие не стояли, как обычно, бок о бок на ярко освещенной софитами сцене, а находились в тысячах километров друг от друга - Тина Фей была в так называемом "Радужном зале" Рокфеллер-центра в Нью-Йорке, а Эми Полер - в отеле "Беверли-Хилтон" в Лос-Анджелесе. Причем обратите внимание: обе ведущие - женщины, еще одна примета этого года, в котором женщины, как никогда, выдвигаются на первые роли в киномире.

Итак, кто же главные лауреаты, за что и почему они получили свои награды?

Лучший фильм - "Земля кочевников"

Автор фото, Courtesy of SEARCHLIGHT PICTURES Подпись к фото, Фрэнсис Макдорманд - идейный вдохновитель, продюсер и исполнительница главной роли в фильме-лауреате "Земля кочевников"

Уже после "Золотого Льва" в Венеции эта картина считалась фаворитом наградного сезона, и победа ее - вполне ожидаемая, как и победа ее автора Хлои Чжао в категории "Лучший режиссер". Хотя, справедливости ради, победу эту Хлоя Чжао должна разделить с продюсером и исполнительницей главной роли Фрэнсис Макдорманд. Именно Макдорманд приобрела в 2017 году права на экранизацию документальной книги Джессики Брудер "Земля кочевников: как выжить в Америке в XXI веке".

Книга и, соответственно, фильм - история немолодой женщины, которая, как и многие другие американцы, потеряла жилье в результате финансового кризиса 2008 года. Эти люди вынуждены скитаться - кочевать - по стране в автофургонах, перебиваясь случайными заработками. В этих странствиях, в этом кочевом образе жизни они обретают новый смысл существования и новую философию.

Глубокие размышления, социальный анализ, поэтика американской природы и, конечно, талант режиссера и актрисы завоевали фильму множество самых хвалебных откликов. Победа на "Золотом глобусе" - серьезная заявка и на "Оскара".

Лучшая актриса - Андра Дей

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Андра Дей получает награду ассоциации "Черное кино" за роль Билли Холидей в фильме "Соединенные Штаты против Билли Холидей"

Можно смело сказать, что, получив роль легендарной Билли Холидей в фильме "Соединенные Штаты против Билли Холидей", 36-летняя певица Андра Дей приобрела выигрышный лотерейный билет. Ее кинематографический опыт до этого фильма был минимальным - одна эпизодическая роль и одно озвучивание в анимационной ленте. Правда, она хорошо известна как певица в стиле соул.

Именно поэтому ее и пригласили на роль Билли Холидей - джазовой вокалистки, взорвавшей в 1939 году Америку своим антирасистским гимном "Strange Fruit", а затем ставшей жертвой безжалостного и беспощадного преследования ФБР за свое пристрастие к наркотикам и умершей чуть ли не прикованной наручниками к больничной койке и под присмотром полицейских в 1956 году. Трагическая судьба Билли Холидей уже была предметом одного кинобайопика - в 1972 году вышла экранизация ее автобиографии "Леди поет блюз" с Дайаной Росс в главной роли.

Новый фильм чернокожего режиссера Ли Дэниелса уже самим своим названием - "Соединенные Штаты против Билли Холидей" - подчеркивает смещение акцентов. Картина не столько о певице, сколько о противостоянии государства и пораженных наркотическим недугом людей. В основе фильма - документальное исследование британского журналиста Йоханна Хари "В погоне за криком: первые и последние дни войны с наркотиками".

Андра Дей в фильме не только играет, но и поет. Актриса блестяще передала магнетическую личность, огромный талант и трагическую судьбу великой певицы.

Лучший актер - Чедвик Боузман

Автор фото, NBC Подпись к фото, Вместо своего умершего в прошлом году мужа Чедвика Боузмана награду получала его жена Тейлор Симон Ледуард

Чедвик Боузман умер в августе прошлого года от рака, не дожив до 44 лет. Замечательный актер, на счету которого несколько серьезных драматических ролей, в том числе легенды музыки соул Джеймса Брауна в фильме "Джеймс Браун: путь наверх" и члена Верховного суда Тэргуда Маршалла в фильме "Маршалл", приобрел всемирную известность и полумифический статус благодаря роли первого чернокожего супермена - супергероя Черной Пантеры в одноименной кинематографической вселенной Marvel.

Как мне представляется, врученный ему посмертно "Золотой глобус" - запоздалая дань признания безвременно скончавшемуся актеру. Что, впрочем, нисколько не умаляет той роли, за которую ему формально присуждена награда. В фильме "Ма Рейни: Мать блюза", истории записи одной из пластинок жившей в 1920-е годы легендарной блюзовой певицы Ма Рейни, он играет вступающего с ней в конфликт молодого бунтаря-джазмена.

Боузман, безусловно, хорош, но его роль - скорее второго плана, он - в тени играющей саму певицу великолепной Виолы Дэвис, которая, хоть и была номинирована на лучшую женскую роль, но уступила Андре Дей.

Лучший музыкальный/комедийный фильм - "Борат 2"

Автор фото, Amazon Studios Подпись к фото, Саша Барон Коэн в картине "Следующий фильм о Борате: передача огромной взятки американскому режиму для получения выгоды некогда славным народом Казахстана"

При создании второго фильма о Борате, получившего, как и первый, несуразно длинное и трудно запоминаемое название "Следующий фильм о Борате: передача огромной взятки американскому режиму для получения выгоды некогда славным народом Казахстана", его автор Саша Барон Коэн стоял перед непростой задачей.

Обретенная вымышленным казахстанским репортером Боратом Сагдиевым 14 лет назад мировая слава, казалось, делала невозможным повторение тех же трюков с одурачиванием не подозревающих о подвохе простодушных американцев.

Однако высмеивавшиеся в первом "Борате" пороки - расизм, ксенофобия, ограниченность - в год ожесточенной идеологической и политической борьбы за пост президента на выборах 2020 года вышли вновь на первый план и заставили Коэна снова отправить своего главного персонажа в Америку. Он и не скрывал задачу своего фильма как орудия борьбы против Трампа - он появился на экранах буквально за неделю до выборов.

Если политическая задача была выполнена - Трампа удалось победить, то присущую первой картине новизну и свежесть сиквел утратил. Тем не менее искрометного юмора, изобретательности гэгов и беспощадного сатирического заряда хватило, чтобы фильм стал лауреатом, а сам Коэн получил награду как лучший актер в категории "Музыкальный фильм/комедия". А Коэн был еще и номинирован на лучшую роль второго плана в фильме "Суд над чикагской семеркой".

Лучшая актриса в музыкальном фильме/комедии - Розамунд Пайк

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Розамунд Пайк - лучшая комедийная роль в фильме "Аферистка"

Блестящая британская актриса Розамунд Пайк, более всего, пожалуй, известная по главной роли в детективном триллере Дэвида Финчера "Исчезнувшая", удостоена главной награды за роль мошенницы Марии Грейсон в фильме "Аферистка" (I Care a Lot).

Как и героиня "Исчезнувшей", Грейсон, вооруженная незаурядным обаянием актрисы, обманывает людей - на сей раз не своего мужа, а несчастных одиноких стариков в домах для престарелых и государство, с которого она умудряется получать деньги якобы за помощь этим старикам.

"Настоящим пиршеством актерского мастерства" назвал работу Пайк в этом фильме кинокритик телеканала ABC Питер Траверс.

Лучший режиссер - Хлоя Чжао

Автор фото, EPA Подпись к фото, Хлоя Чжао - первая женщина азиатского происхождения и всего лишь вторая женщина (первой была в 1984 году Барбара Стрейзанд), удостоенная приза за лучшую режиссуру

Трое из пяти номинантов в категории "Лучший режиссер" 2021 года - женщины. Во всяком случае, в том, что касается гендерного равноправия, многолетняя борьба с засильем белых мужчин в киноиндустрии, кажется, увенчалась успехом. Вместе с Хлоей Чжао за эту престижную награду боролись чернокожая американка Реджина Кинг - автор политически ангажированной "Одной ночи в Майами", и британка Эмеральд Феннел, автор черной комедии "Девушка, подающая надежды", продюсером которой, кстати, тоже выступила женщина - известная актриса Марго Робби.

Хлоя Чжао - живущая и работающая в США 38-летнея китаянка. Ставшая триумфатором этого года "Земля кочевников" - ее третья картина. Дебют - "Песни, которым научили меня мои братья" - состоялся на фестивале "Сандэнс" в 2015 году. А вторая картина "Наездник" (2017) и стала причиной, по которой Фрэнсис Макдорманд предложила Чжао стать режиссером "Земли кочевников".

Теперь можно без преувеличения говорить, что Хлоя Чжао - первая женщина азиатского происхождения, удостоенная высшего режиссерского приза - прочно вошла в элиту мирового кинематографа.

"Корона" - четыре награды

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Эмма Коррин получила приз за роль принцессы Дианы

Вот уже несколько лет пользующаяся неизменной популярностью сага о британской королевской семье и за свой четвертый, вышедший в конце прошлого года сезон, получила целую пригоршню наград.

"Корона" стала лучшим телесериалом, а исполнители ролей принцессы Дианы - Эмма Корин и принца Чарльза - Джош О'Коннор стали, соответственно, лучшими исполнителями женской и мужской роли в телесериалах.

Что, наверное, неудивительно. При всем неослабевающем интересе ко всем подробностям жизни британской королевской семьи именно драма, происходившая в сложных отношениях между Чарльзом и Дианой, неизменно привлекает самый пристальный интерес. Ну а британские актеры блестяще справились со своими ролями.