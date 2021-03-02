"Порошенко может снова стать президентом". Интервью Виктора Медведчука Би-би-си

Святослав Хоменко

Би-би-си, Киев

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Виктора Медведчука называют одним из самым влиятельных пророссийских политиков Украины

Виктора Медведчука можно представлять по-разному.

В украинской политике он с конца 90-х, но пика своего могущества достиг позже, возглавив в 2002 году администрацию президента Леонида Кучмы. Уже тогда он получил реноме "серого кардинала" киевской власти, мастера сложных юридических и политических схем, реализация которых - как, например, конституционных изменений 2004 года - могла изменить страну до неузнаваемости.

Медведчук - один из самых богатых людей Украины. В октябре прошлого года журнал "Новое время" отдал ему десятое место в рейтинге украинских миллионеров, а содержание его декларации о доходах показывает впечатляющий масштаб бизнес-империи Медведчука.

Наконец, Медведчука называют самым влиятельным пророссийским политиком Украины. Он - один из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая не покидает лидирующие строчки электоральных рейтингов.

Но едва ли не главное, чем Медведчук известен на Украине, - своими практически родственными отношениями с российским президентом: в 2004 году Владимир Путин стал крестным отцом дочери украинского политика. С тех пор звание (или клеймо, зависит от отношения конкретного человека) "кум Путина" закрепилось за Медведчуком в украинских СМИ.

Впрочем, на вопросы о Владимире Путине Медведчуку отвечает неохотно. Например в интервью Би-би-си, записанном 25 февраля, он немногословно рассказал, что недавние массовые акции в российских городах в поддержку оппозиционера Алексея Навального "не являются предметом его разговоров и дискуссий" с Владимиром Путиным, и он уверен, что российский президент не является владельцем "дворца" в Геленджике.

Так или иначе, по словам самого Медведчука, с просьбой о крещении дочери к российскому лидеру обратилась его жена, известная украинская телеведущая Оксана Марченко.

А с середины февраля они оба - и Медведчук, и Марченко - стали фигурантами санкционного списка президента Зеленского. Это случилось через две недели после закрытия Киевом трех телеканалов, связываемых с Медведчуком.

Украинская власть в лице секретаря Совбеза Алексея Данилова уже заявила, что не боится ответных шагов Владимира Путина на санкции против его кума Виктора Медведчука. Но этих шагов пока не последовало: более того, Путин лично пока даже не прокомментировал эти действия Киева.

О том, как Медведчуку живется под санкциями со стороны своей родной страны, не собирается ли он эмигрировать в Россию и хотел бы ли он, чтобы его жена стала следующим президентом Украины, он рассказал в интервью Би-би-си.

Открытый образ жизни за наличные

Медведчук заявил, что в настоящий момент он " пытается понять, в чем суть санкций против него и как они могут быть реализованы".

"Мне позвонили и сказали, что заблокирован мой счет в украинском банке. Позвонили с тем же супруге. Понятно, что я не могу распоряжаться имуществом, то есть, дом, который есть в моей собственности, я продать не могу. Машины, которые есть в моей собственности и задекларированы, я продать не могу. Это я понимаю. Но как насчет того, чтобы использовать? Я не могу жить в своем доме? Я не могу ездить в машине, которая принадлежит мне на праве личной собственности? Конституция не предусматривает такого ограничения", - заявил он.

К введению санкций против себя, говорит Медведчук, он никак не готовился, хотя слухи об их подготовке до него доходили, в том числе, и от сотрудников спецслужб. Впрочем, продолжает он, блокировка счетов в украинских банках не доставила ему больших проблем. По словам Медведчука, на протяжении нескольких последних лет он ни разу не использовал кредитную карточку, так как "не испытывал в этом необходимости".

"Я веду открытый образ жизни, и тут конечно же и продукты, и все остальное, покупается за наличные средства", - говорит Медведчук.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Виктор Медведчук уиверждает, что до него доходили слухи о том, что против него собираются вводить санкции

Согласно декларации доходов Виктора Медведчука за 2019 год, на счетах в украинских банках он и его супруга Оксана Марченко хранят более миллиона гривен (почти 3 млн рублей) и около 120 тысяч евро. В то же время, в белорусском "Абсолютбанке" у Медведчука и Марченко суммарно размещено около пяти миллионов евро и 24 тысячи российских рублей. В декларации также указано, что Медведчук обладает наличными средствами в сумме 210 тысяч долларов, а его супруга - 1,8 млн евро.

Отдельным решением украинская власть наложила санкции на пять компаний - собственников самолетов, которые, утверждает секретарь украинского Совбеза Алексей Данилов, в нарушение закона осуществляли прямые перелеты между Украиной и Россией.

Известно, что до запрета чартерных перелетов между Украиной и Россией в 2019 году такие прямые рейсы осуществлял Виктор Медведчук: тогда речь шла о том, что в ходе этих визитов он проводил переговоры об освобождении пленных с российским руководством.

В интервью Би-би-си Виктор Медведчук утверждает, что арендовал только один из этих самолетов и не имеет отношения к остальным бортам. Он называет санкции против самолетов беспределом и добавляет, что компания, владеющая попавшим под санкции бортом, не связана ни с ним самим, ни с членами его семьи.

Арест и эмиграция

Сигналы о том, что нынешняя украинская власть не испытывает теплых чувств к Медведчуку, поступали уже довольно давно. Летом 2019 года президент Владимир Зеленский в интервью, показанном на телеканале "1+1", туманно спрогнозировал некие проблемы, которые якобы ждут Медведчука, его партию, а также связываемые с ним телеканалы.

"У нас есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, на финансирование каналов. У нас есть ответы, объемы кэша, откуда и из какой страны они все это получают. И это очень будет громкая история, которая очень плохо закончится", - сказал тогда Зеленский.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, После введения санкций против Медведчука украинские анонимные телеграм-каналы сообщили, что украинский политик спешно вылетел в Россию. Эта информация оказалась фейком

Би-би-си: В контексте этого "очень плохо закончится, вы готовы к задержанию и аресту?

Виктор Медведчук: Готов.

Би-би-си: Не исключаете, что такое вообще может произойти?

В.М.: Когда вы задаете такой вопрос, как я могу сказать, что доказательства (против меня - Би-би-си.) не будут сфальсифицированы? Сегодня СБУ занимается фальсификацией данных и доказательств, и нам это тоже известно, потому что мир не без добрых людей… Но то что власть готова идти дальше по беспределу - я это вижу.

Би-би-си: Я не знаю, как вы относитесь к жанру анонимных телеграм-каналов, но на одном из них в тот вечер, когда против вас ввели санкции, появилась информация, что вы срочно вылетели в Россию.

В.М.: Ну не вылетел же.

Би-би-си: Может уже вернулись?

В.М.: Ну если вернулся - это что, секрет? Я бы сказал. Более того, вы думаете, что об этом не знали бы пограничники?

Би-би-си: Вы рассматриваете вариант, при котором в какой-то момент, когда ситуация будет нагнетаться, и вы поймете, что вам и вашим близким грозит, условно говоря, Лукьяновское СИЗО (в Киеве - Би-би-си), вы будете продолжать политическую деятельность из-за рубежа?

В.М.: Политическую деятельность надо продолжать в той стране, в которой она имеет значение. Я не собираюсь продолжать политическую деятельность из-за рубежа, я буду ее продолжать в Украине.

Би-би-си: Что бы ни случилось?

В.М.: Да.

По словам Виктора Медведчука, "большая группа адвокатов" подала около 45 запросов, ответы на которые создадут возможность оспорить санкции, введенные указом президента, в суде. В то же время, признает он, тяжба по этому поводу может длиться "месяцы и годы".

"Финансирование терроризма"

Формальной причиной введения санкций против Виктора Медведчука и его супруги стало, по словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, некое уголовное производство о финансировании терроризма, которое ведет Служба безопасности Украины, и в котором, судя по всему, фигурируют Медведчук и Марченко.

На прямой вопрос Би-би-си, причастен ли Медведчук к финансированию терроризма, политик отвечает отрицательно, а обвинения из уст Данилова называет "бредом" и "провокацией", имеющими целью вынудить его прекратить политическую деятельность или покинуть страну.

По словам Медведчука, ему не известно ни о каком производстве, которое велось бы в его отношении СБУ. На допросы ни его, ни его супругу не вызывали, никаких документов для ознакомления не предоставляли, продолжает он.

Состоянием на сегодня власть не презентовала общественности официальных документов, которые могли бы свидетельствовать о сути обвинений против Медведчука, однако в день введения санкций против него секретарь Совбеза Данилов говорил об этом на ток-шоу "Шустер live".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Виктор Медведчук вел переговоры с лидерами непризнанных "республик", однако утверждает, что никаких бизнес-отношений с неконтролируемыми территориями Донбасса ни он, ни члены его семьи не имели

"Я не открою большой тайны… когда я подчеркну, что в 14 км от нашей границы, на территории Российской Федерации, расположен один нефтеперабатывающий завод, которым владеет господин Медведчук со своей супругой и господин Козак со своей супругой (в феврале Украина ввела санкции против депутата от партии ОПЗЖ Тараса Козака и его гражданской супруги Наталии Лавренюк - Би-би-си). Соответственно, поставка топливно-смазочных материалов из этого завода происходит на территорию террористам, которые убивают наших парней", - заявил Данилов.

Ряд украинских СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах сообщил, что причиной введения санкций против Медведчука является то, что принадлежащий его семье Новошахтинский НПЗ, расположенный в Ростовской области, поставляет свою продукцию в самопровозглашенные "народные республики" Донбасса.

Медведчук заявляет, что Новошахтинский НПЗ, указанный в декларации в качестве собственности его жены, "никогда не поставлял никакие нефтепродукты или другие продукты, которые на нем производятся, на территорию Луганской и Донецкой области, не контролируемые Украиной".

Кроме того, Медведчук утверждает, что "никогда структуры, которые находятся в собственности нашей семьи" не имели никаких дел со структурами на неконтролируемых территориях Луганской и Донецкой областей.

Санкции против жены

В обращении, опубликованном на сайте партии ОПЗЖ, Виктор Медведчук заявляет, что введя по отношению к нему "незаконные" санкции, "власть пошла по пути установления диктатуры и узурпации власти".

"Зеленский перешел последние нравственные границы, ударив по самому дорогому ‒ по моей любимой жене Оксане Марченко", - говорит политик в этом же обращении.

Судя по декларации Виктора Медведчука, на его супругу зарегистрировано почти сто компаний с головными офисами на Украине, Кипре, Британских Виргинских островах, Мальте, в России, Болгарии и других юрисдикциях.

Автор фото, Oksana Marchenko Youtube Подпись к фото, Известная телеведущая Оксана Марченко заявила, что в 2003 году помогла Зеленскому и его комик-студии с работой, устроив их на телеканал "1+1"

Это дало секретарю украинского Совбеза Алексею Данилову повод объяснить введение санкций против супруги политика таким образом: "В материалах дела... есть видео, на котором господин Медведчук делает заявление, что госпожа Марченко, его супруга, является фиктивным владельцем этих компаний, а он непосредственно отвечает, ведет и занимается этим бизнесом... Не надо на жен переоформлять то, что принадлежит тебе… Если бы господин Медведчук это не переоформлял на свою жену, никаких [вопросов] бы к ней не было".

"Нельзя так говорить, что я на нее переписал бизнес, это неправильная постановка вопроса. Когда этот бизнес был на мне, она владела точно так же 50% всего этого бизнеса. И сегодня я владею 50% [как совместно нажитым супругами имуществом]", - говорит Виктор Медведчук.

По его словам, он был вынужден переоформить бизнес на супругу после того, как оказался в американском санкционном списке. Предприятия, которые принадлежат лицам, пребывающими под санкциями США, не могут проводить расчеты в долларах, рассказал политик.

"И тогда бы получилось, что те облэнерго, где у семьи Медведчука 10 или 9 процентов, остановили бы, потому что им бы счета закрыли, людей выбросили бы на улицу. Точно так же на каком-то заводе в Украине или на предприятиях в другом месте. Я не имел права больше держать эти акции на себе, для того чтобы уберечь этих людей, для того чтобы эти предприятия не прекратили свою деятельность. Это абсолютно логичный поступок, и я ведь этого никогда не скрывал", - объясняет Медведчук.

Запрет каналов

В интервью Би-би-си Виктор Медведчук в очередной раз подчеркнул незаконность введения санкций против трех информационных телеканалов, формальным владельцем которых является товарищ Медведчука по партии ОПЗЖ, депутат Верховной Рады Тарас Козак.

Сообщалось, что санкции против каналов "112 Украина" Newsone и ZIK были введены на основе секретной информации, представленной членам украинского Совбеза спецслужбами.

Вместе с тем, президент Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что "тройка этих каналов содержала говорящие армии, которые очень профессионально обманывали и зомбировали".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Активисты требовали закрытия телеканалов, принадлежащих Тарасу Козаку, еще в 2019 году

26 февраля сотрудники закрытых каналов предприняли попытку запустить спутниковое вещание нового телеканала под названием "Перший незалежний". Уже через час после начала вещания канал был отключен и сейчас вещает на YouTube-каналах закрытых телеканалов.

Тройка закрытых каналов часто фигурирует в украинских СМИ как "каналы Медведчука", так как ряд экспертов называют Козака лишь номинальным владельцем этих вещателей. В разговоре с Би-би-си Виктор Медведчук отрицает свою причастность к закрытым телеканалам.

"Что значит причастность? Мой друг Козак, член политсовета нашей партии… приобрел эти каналы. Ну, мне зачем в этом участвовать, если мой друг это приобретает?" - вопрошает он.

"Кого любят украинцы?"

Реакция мира на введение санкций против Виктора Медведчука была прогнозируемо неоднозначной.

Посольство США в Киеве заявило о поддержке этого решения, не преминув при этом напомнить, что Медведчук находится в американском санкционном списке еще с 2014 года - "за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины".

Озабоченность по поводу санкций, с другой стороны, высказал ряд российских политиков: председатель Госдумы Вячеслав Володин, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев, и, наконец, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который увидел риск того, что "реакционная линия" поведения украинского руководства может привести к желанию Киева "решить военным способом ситуацию на юго-востоке Украины".

В разговоре с Би-би-си Виктор Медведчук отказался комментировать это допущение Дмитрия Пескова.

В то же время, данные телефонного опроса, проведенного 22-23 февраля группой "Рейтинг", показали, что санкции против Виктора Медведчука поддерживают 58% украинцев, а противоположного мнения придерживаются 28% опрошенных.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, С 2014 года Виктор Медведчук находится в американском санкционном списке

Медведчук заявил, что не верит озвученным результатам опроса по этому поводу, и отреагировал на вопрос Би-би-си "Почему украинцы вас так не любят?" словами "Неправильная постановка вопроса".

Виктор Медведчук: А кого любят у нас украинцы? Давайте я продолжу эту мысль. Зеленского любят? А какой у него, кстати, президентский рейтинг?

Би-би-си: Меньше 30% (меньше результата, показанного Зеленским в первом туре президентских выборов 2019 года - Би-би-си).

В.М.: 23%, кажется. Ну ладно, Медведчука не любят. А чего Зеленского не любят, расскажите мне? А он же победил, 73% было (результат Зеленского во втором туре президентских выборов - Би-би-си), вы помните? А сейчас у него 23%. С этим народом нескладуха - одних любят, других - нет. И правильно, это мудрость нашего народа.

Би-би-си: Так одних то любят, то не любят, а у вас всегда антирейтинг большой. Почему?

В.М.: Вы хотите сказать, у меня самый большой антирейтинг? Вы заблуждаетесь. У Порошенко больше, у других больше (согласно опросу КМИС, Виктору Медведчуку не доверяют 57% украинцев, Петру Порошенко - 74% - Би-би-си). Так Порошенко был президентом, любимцем публики, 54% получил [во втором туре президентских выборов 2014 года].

Знакомство с Зеленским

В разговоре с Би-би-си Виктор Медведчук заявляет, что не вел никаких переговоров с Владимиром Зеленским после того, как он стал президентом Украины. Да и до того, говорит политик, он был знаком с нынешним украинским лидером лишь шапочно: Зеленский, скорее, вращался в одной среде с его супругой, известной телеведущей Оксаной Марченко и однажды даже конкурировал с ней за украинскую премию "Телетриумф" лучшему ведущему развлекательных телепрограмм.

"Оксана победила, и я очень этим горжусь до сих пор", - замечает Медведчук.

"Я с ним встречался раньше, это было в 2008 или 2009 году на одном из юбилеев братьев Суркисов, он там вел (был ведущим праздника - Би-би-си). Еще где-то было. Но это какая встреча, ну, микрофон мне давал, когда я выходил и говорил тост, вот и вся встреча", - вспоминает политик.

Виктор Медведчук добавляет, что не голосовал за Зеленского на президентских выборах 2019 года, считая его "кандидатом с виртуальной программой".

Автор фото, UNIAN Подпись к фото, Виктор Медведчук утверждает, что Владимира Зеленского назвать его близким знакомым нельзя

Виктор Медведчук: Но я еще раз говорю, я не могу сказать, что я с ним знаком, где-то общались, сидели, никогда никакого общения не было. "Здрасьте" и все.

Би-би-си: А может надо было?

В.М.: Вот смотрите, Оксана [Марченко] общалась, и что с этого? (смеется)

После введения санкций против Тараса Козака и трех принадлежащих ему телеканалов партия ОПЗЖ заявила, что инициирует процедуру импичмента президента Зеленского. Наблюдатели изначально называли это бесперспективным: на финальном этапе этой процедуры сторонники отставки президента должны собрать 338 голосов депутатов парламента из 450.

В разговоре с Би-би-си с такими прогнозами соглашается и Медведчук.

"Провести процедуру импичмента в Раде при наличии монобольшинства в лице партии "Слуга народа" сегодня невозможно", - говорит он.

Вместе с тем, Медведчук говорит, что его партия инициирует сбор подписей граждан Украины в поддержку импичмента. Эта процедура не предусмотрена законодательством страны и, как следует из слов Медведчука, будет, скорее, политическим шагом.

Ситуация в ОПЗЖ

Данные соцопросов, которые проводятся на Украине на протяжении последних нескольких месяцев, показывают, что партийный ландшафт в стране разительно изменился по сравнению с ситуацией годичной давности.

Если раньше единоличным лидером партийных рейтингов была партия Владимира Зеленского "Слуга народа", то теперь социологи имеют дело с тройкой фаворитов: рейтинги попеременно возглавляют "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Европейская солидарность" Петра Порошенко, а разница между ними порой укладывается в пределы статистической погрешности.

"Начиная с ноября-декабря [прошлого года] по всем социологическим исследованиям наша партия на первом месте", - утверждает Медведчук.

В то же время, если верить данным социологической группы "Рейтинг", которая на протяжении февраля провела два общеукраинских соцопроса, за этот месяц рейтинг ОПЗЖ упал на пять процентных пунктов, в то время как показатели двух ее главных конкурентов значимо не изменились.

Эти цифры заставили наблюдателей говорить о пагубном влиянии закрытия трех каналов, принадлежащих Тарасу Козаку, на показатели ОПЗЖ.

На вопрос Би-би-си, продолжится ли, по его мнению, падение рейтинга его партии, Виктор Медведчук отвечает: "Я пришел в политику в конце 90-х… Еще тогда я говорил, что у коммунистов и социалистов надо учиться самой надежной работе по принципу "двери в двери, ухо в ухо". Это значит идти к людям и объяснять. Сегодня есть новшества, сейчас и с дверьми и с ушами проблема… Люди в ментальности своей меняются. Надо работать в соцсетях. Если там на сегодняшний день сидит большое количество населения, то надо использовать все возможное, не только телевизионные каналы".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Виктор Медедчук отрицает наличие в партии ОПЗЖ конфликта между близкими к нему депутатами и "группой газовиков", одним из лидеров которой называют Юрия Бойко (слева)

Вместе с тем, Медведчук отвергает информацию, распространяемую в последнее время некоторыми украинскими СМИ, об обострении конфликтов в "верхушке" ОПЗЖ. Недавняя публикация "Украинской правды" на эту тему повествует о разногласиях между группой "газовиков", ориентирующихся на олигарха Дмитрия Фирташа, и группой, ориентирующейся на Виктора Медведчука.

"Бредни, высосанные из пальца", - комментирует он некоторые пассажи из этой статьи.

Политик напоминает, что в стратегический совет ОПЗЖ входят четыре человека: он сам, Вадим Рабинович, которого СМИ относят к его группе влияния, Сергей Левочкин и Юрий Бойко, которых относят к группе "газовиков". Все важнейшие важные решения в партии, рассказывает Медведчук, принимаются консенсусом, то есть за них должны проголосовать все четверо членов стратегического совета.

"Мы всегда находили общий язык… В партии нет ни одного нерешенного вопроса… Значит, мы все по согласию достигаем. Это не означает, что у нас нет споров или взаимной критики по решению тех или иных вопросов, но мы всегда приходим к общему знаменателю", - говорит Медведчук.

Марченко идет в политику

На следующий день после введения санкций супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко разместила в своем YouTube-канале ролик, в котором объявила о своем походе в политику: телеведущая заявила о вступлении в партию ОПЗЖ.

"Все эти годы я ее пытался уберечь от этого, хотя такие порывы у нее были. Но в той ситуации, которая случилась, когда господин Зеленский и его окружение перешли красную линию… она приняла такое решение, и я ее поддержал", - говорит Виктор Медведчук.

По его словам, его супруга будет продолжать снимать собственные проекты - премьера первого из них, "Паломница", реализованного по благословению предстоятеля УПЦ Московского патриархата митрополита Онуфрия, запланирована на 5 марта, - а также заниматься работой благотворительного фонда своего имени.

Объявление о походе Оксаны Марченко в политику вызвало немало самых разных комментариев - вплоть до того, что именно она может стать возможным кандидатом от ОПЗЖ в президенты на следующих выборах. Депутат Верховной Рады от этой партии Юрий Павленко, отвечая на вопрос об этом, заявил, что "она могла бы составить конкуренцию и действующему президенту, и другим кандидатам".

Би-би-си: Вы проводили какие-то фокус-группы, включали ее в омнибусы?

Виктор Медведчук: Нет, конечно. Это [включение Марченко в санкционный список] вообще случилось [всего несколько дней назад].

Би-би-си: Зеленский тоже в новогоднюю ночь заявил [о выдвижении в президенты].

В.М.: Это Зеленский. Я счастлив, что моя жена как человек творческий ничем не похожа на Зеленского.

Би-би-си: Огромный рейтинг узнаваемости, практически нет антирейтинга. Раньше не занималась политикой. Много общего.

В.М.: Это я все читал. А я считаю, что надо не фокус-группы проводить, не использовать качества, о которых вы сказали и которые ей присущи, и я с этим согласен, а надо работать в партии. А потом... будет принято какое-то решение.

Автор фото, Pershyi nezalezhnyi Подпись к фото, После попадания в санкционный список супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила о походе в политику

Би-би-си: Вы бы хотели, чтобы она шла в президенты?

В.М.: (отрицательно качает головой)

Би-би-си: Почему? У нее были бы шансы?

В.М.: По поводу шансов - это не ко мне.

"Я считаю, что Украина должна избавиться от этой должности. Я считаю, что в Украине должна быть парламентская форма правления".

Сам Виктор Медведчук в разговоре с Би-би-си напомнил, что лично никогда не баллотировался в президенты и не собирается этого делать и сейчас.

"Я знаю одно: кто бы ни стал следующим президентом, он всегда будет хуже предыдущего". - говорит он.

По его словам, опыт украинского государственного строительства показывает, что любой президент приходит к власти голосами "одной стороны" - какой-то из части украинского общества, а затем пытается заручиться симпатиями другой части, но не находит там поддержки, заодно теряя расположение тех избирателей, голосами которых он пришел к власти.

"И что это? Это противостояние в обществе. Зачем это противостояние надо? Значит, надо изменить форму правления", - резюмирует Медведчук.

Порошенко-президент

После введения санкций против Медведчука на Украине началась живая дискуссия о том, почему эти же меры против одного из ведущих пророссийских политиков страны не ввел предыдущий президент Петр Порошенко, сторонник евроатлантической интеграции Киева, при котором отношения между Украиной и Россией были практически полностью заморожены.

Еще в сентябре 2019 года Порошенко заявлял, что никоим образом не влиял на позицию правоохранительных органов относительно Медведчука, поскольку они "должны быть независимыми от президента".

Однако сейчас некоторые комментаторы - в частности, бывший журналист и депутат парламента Сергей Лещенко - утверждают, что во время президентства Порошенко бизнес Медведчука пользовался содействием спецслужб и бурно развивался. Кроме того, утверждают такие комментаторы, именно при президентстве Порошенко сложились предпосылки для возвращения Медведчука в активную украинскую политику в качестве одного из ее ключевых игроков.

Виктор Медведчук категорически отвергает подобные обвинения. Петр Порошенко также утверждает, что его взаимодействие с Медведчуком ограничивалось исключительно деятельностью последнего в качестве посредника между президентами Украины и России в диалоге об освобождении пленных.

Впрочем, немало вопросов по поводу взаимоотношений между этими политиками вызвала публикация киевским изданием "Цензор" записи телефонного разговора между людьми, чьи голоса напоминали голоса Медведчука и бывшего помощника Владимира Путина, "куратора" украинского направления в окружении российского президента Владислава Суркова.

На этой записи, предположительно относящейся к концу 2014 года, собеседники обсуждают схемы поставки украинской электроэнергии в анексированный Россией Крым, а также участие Медведчука в переговорах по поводу освобождения пленных.

Из контекста разговора становится понятно, что эти переговоры предположительный Медведчук ведет с ведома и согласия президента Украины Петра Порошенко.

В партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко заявили изданию "Лига", что считают запись "Цензора" "грязной кампанией" против бывшего президента Украины и "фейками, которые не имеют ничего общего с реальностью".

Тем не менее, представители партии Зеленского "Слуга народа" выступили за создание в Верховной Раде временной следственной комиссии по изучению обстоятельств, отображенных в записи "Цензора", а Служба безопасности Украины сообщила, что ее сотрудники проверяют эту запись на наличие в действиях собеседников признаков уголовного правонарушения.

В интервью Би-би-си Виктор Медведчук не подтвердил аутентичность записи, опубликованной "Цензором", однако заявил, что в 2014 году действительно вел переговоры на эти темы с представителями российской власти по поручению Петра Порошенко.

Автор фото, УНІАН Подпись к фото, Виктор Медведчук считает, что пятый президент Украины при определенном стечении обстоятельств может стать и седьмым

"За мной нет ничего противоправного. Я ведь не Порошенко помогал. Никогда у меня цели этой не было, потому что Порошенко когда-то вышел из партии, которую я возглавлял, ушел из фракции (в 1998-2000 году Петр Порошенко был членом партии и фракции Социал-демократической партии Украины (объединенной), которую возглавлял Виктор Медведчук - Би-би-си). Когда он стал президентом, он ко мне обратился... Он ко мне обращался по разным вопросам, связанным с Россией. Я помогал не ему, я помогал Украине", - рассказал Виктор Медведчук о своих взаимоотношениях с бывшим президентом Украины, еще раз подчеркнув, что ни у него самого, ни у членов его семьи никогда не было никаких бизнес-отношений в интересах Порошенко или представителей его окружения.

Медведчук добавил, что за время президентства Порошенко объемы его бизнеса на Украине значимо не изменились. Вместе с тем, Виктор Медведчук считает, что при определенном стечении обстоятельств Петр Порошенко может еще раз возглавить Украину.

Би-би-си: Как вы думаете, Порошенко может стать еще раз президентом Украины?

В.М.: Конечно.

Би-би-си: Серьезно?

В.М.: А вы что, запишете, что это шутка? Я считаю, что, если будут досрочные президентские выборы в ближайшие полгода-год, Порошенко станет президентом.

Би-би-си: Аргументируйте.

В.М.: Я так думаю.

Би-би-си: Вы за него проголосуете?

В.М.: Нет, я за него не проголосую. Я за Зеленского тоже не голосовал. Что с этого?

Би-би-си: А у выдвиженца вашей партии в ближайшее время есть шансы стать президентом?