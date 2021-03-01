Кадзуо Исигуро: "культура отмены" и троллинг толкают писателей к самоцензуре

Ребекка Джонс

Би-би-си

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Кадзуо Исигуро считает опасной ситуацию с самоцензурой, к которой авторы прибегают из опасений шельмования в соцсетях

Молодые авторы занимаются самоцензурой из опасения подвергнуться отрицанию и троллингу в социальных сетях, заявил в интервью Би-би-си лауреат Нобелевской премии по литературе за 2017 год Кадзуо Исигуро.

"Климат страха" в обществе мешает людям писать то, что они хотят, считает именитый романист.

"Культура отмены", или "культура исключения" ("cancel culture") - распространившееся в эпоху социальных сетей явление, когда ревностные активисты подавляют свободный обмен мнениями, призывая к бойкоту и подвергая остракизму людей за высказывания, которые считают неправильными и нежелательными.

"Я особенно боюсь за молодое поколение писателей, - сказал Исигуро. - Толпа анонимных линчевателей может наброситься на тебя в сети и сделать твою жизнь несчастной. Я нахожу такую ситуацию опасной".

Сам Исигуро, по его словам, ничего не боится.

"Я нахожусь в привилегированном и относительно защищенном положении как признанный автор. За мной мой возраст и репутация. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, я достаточно защищен. Но молодые писатели, чьи карьеры и репутации более хрупки, не желают рисковать", - заметил он.

66-летний Исигуро родился в Нагасаки, но в пять лет переехал с родителями в Британию. За 40 лет он написал восемь романов и сборник коротких рассказов, завоевав одновременно признание критиков и коммерческий успех.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Исигуро провел импровизированную пресс-конференцию в своем саду после того, как выиграл Нобелевскую премию

Роман "Остаток дня" получил в 1989 году Букеровскую премию, а его экранизация с участием Энтони Хопкинса и Эммы Томпсон - восемь номинаций на "Оскара".

По антиутопии "Не отпускай меня" о людях-клонах, которых выращивают, чтобы использовать их органы для трансплантации, тоже сняли фильм, в котором сыграли Кира Найтли, Кэри Маллиган и Эндрю Гарфилд.

В 2017 году он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.

В 2019 году Исигуро был посвящен в рыцари.

Писать обо всем и обо всех

В последнее время в Британии прошло несколько резонансных дискуссий на тему свободы слова. Ряд известных авторов, в том числе Джоан Роулинг, Джули Берчилл и Дженин Камминс, столкнулись с призывами бойкотировать их самих и их произведения.

Особые возражения Исигуро вызывает концепция культурной апроприации - идея, будто автор не имеет морального права описывать персонажей из других расовых, гендерных и культурных групп и приписывать им свое видение жизни.

Автор фото, Ferdaus Shamim Подпись к фото, По антиутопии "Не отпускай меня" в 2010 году сняли фильм

"Конечно, дискуссии об апроприации возникают не на пустом месте. Автор должен изучить то, о чем пишет, и относиться к своим героям достойно. Я мог бы уйти от описания того, чего не понимаю. Но, не сочтите за самоуверенность, я считаю себя способным своим умом разобраться во всем".

По словам Исигуро, нет темы или угла зрения, которые заставили бы его "попятиться".

"Романист должен быть свободен писать от чьего угодно имени и представлять любые взгляды, - убежден он. - Я с ранних лет писал с позиции людей, отличающихся от меня. Мой первый роман был написан от лица женщины".

Исигуро имел в виду роман 1982 года "Там, где в дымке холмы" - о японке, пытающейся пережить самоубийство дочери.

Обществу необходима открытая дискуссия о "культуре отмены" и свободе слова, уверен писатель.

Не бойтесь роботов

Интервью Исигуро Би-би-си было приурочено к выходу в свет во вторник его нового романа "Клара и солнце".

Это книга о роботе на солнечных батареях, который выглядит, двигается и ведет себя как человек, и его дружбе с маленькой девочкой.

Время действия - неопределенное будущее, в котором роботы так же привычны, как сегодня велосипеды, и генная инженерия стала нормой жизни.

"Я бы не назвал мою книгу фантастикой, - говорит Исигуро. - Я не так уж много выдумал".

"И это не одна из историй на тему о коварных роботах, захватывающих власть над человеческой семьей или над всем миром. Совсем нет".

По словам Исигуро, он разделяет "солнечный, оптимистичный взгляд" на перспективы искусственного разума, который принесет человечеству огромные преимущества - хотя, конечно, не без некоторых оговорок.

"Представьте себе искусственный интеллект, способный чувствовать и сопереживать как человек. И он сочинит роман, который заставит меня плакать. Тогда я, допустим, займусь политикой, и буду планировать кампании эффективнее, чем компьютерные модели. А если искусственный интеллект придумает новую большую идею, такую же, как коммунизм, нацизм или капитализм? Тогда я останусь вообще без работы. Боюсь, людям тогда станет трудно контролировать ситуацию", - говорит Исигуро.