"Краснющая". Чем известна колония №2 в Покрове, где находится Навальный

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, ФСИН подтвердила, что Навального доставили в колонию №2 в Покрове

Алексей Навальный у себя в "Инстаграме" подтвердил, что его доставили отбывать срок по делу "Ив Роше" в исправительную колонию номер 2 в городе Покров Владимирской области. О том, что его планируют этапировать именно туда, неофициально сообщалось уже давно - при этом подтвержденной информации о его фактическом местонахождении ни у адвокатов, ни у родственников до этого момента не было.

12 марта адвокаты Навального сообщили, что его увезли из СИЗО "Кольчугино" в неизвестном направлении. ТАСС сообщал, что политика отправили в колонию номер 2, ссылаясь при этом на анонимный источник.

В понедельник адвокат политика Ольга Михайлова сказала Би-би-си, что она и еще один адвокат Вадим Кобзев несколько часов просидели в машине возле колонии в Покрове. Впоследствии источник ТАСС сообщил, что Навальный действительно находится в покровской ИК-2. Чуть позже "Открытые медиа" написали, что денежный перевод, отправленный туда на имя Навального, дошел до адресата - это подтверждало, что он именно в этой колонии.

В своем посте Навальный пишет, что российская тюремная система смогла его удивить. "Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы", - пишет он. При этом он отмечает, что насилия в колонии он не видел. "Методы сменились, и, честно скажу, я даже не припомню места, где все разговаривают настолько вежливо и в каком-то смысле приветливо", - отмечает оппозиционер.

"Режим, устав, распорядок дня. Буквальное выполнение бесконечных правил. Мат и жаргонные слова запрещены. И этот запрет строго соблюдается. Представляете тюрьму, где не ругаются? Страшное дело. Видеокамеры везде, за всеми наблюдают и при малейших нарушениях составляют рапорт", - пишет он.

В этой же колонии не так давно сидели националист Дмитрий Демушкин и гражданский активист Константин Котов - как они рассказывают, в этой колонии им пришлось тяжело.

Обычно заключенных бьют?

Последние несколько лет колонией руководит Александр Муханов. По слухам, регулярные пытки и жестокие избиения заключенных с его приходом прекратились, рассказала адвокат Мария Эйсмонт.

"Политических" под арестом обычно вообще не бьют: настолько явное нарушение закона привлечет внимание общества к известному заключенному.

В этой колонии в разное время отбывали срок националист Дмитрий Демушкин, в 2017 году осужденный за репост фотографии с "Русского марша", и гражданский активист Константин Котов, после московских протестов 2019 года приговоренный по "дадинской" статье. Оба не сталкивались с прямым насилием, но вспоминают пребывание в ИК-2 как очень тяжелое время. По их словам, на них давили другими способами.

Колонии в России неформально делятся на "черные", где положение контролируют криминальные авторитеты и возможны послабления в виде, например, нелегальных телефонов, и "красные", где вся полнота власти - у администрации, следовательно, режим жестче.

ИК-2 - "краснющая", сказала "Открытым медиа" адвокат Котова Мария Эйсмонт. По ее словам, там все нацелено на то, чтобы человек чувствовал свою полную зависимость от администрации.

В колонии, рассказывают правозащитники и бывшие заключенные, важную роль играют "активисты" - заключенные, сотрудничающие с администрацией, которые и контролируют осужденных.

Именно они следят за соблюдением правил - например, чтобы человек смотрел в пол, когда запрещено смотреть по сторонам, раздают задания и записывают все слова заключенных, чтобы показать начальству, рассказали Котов и Демушкин. Взамен эти люди получают привилегии вроде душа, которым можно пользоваться не раз в неделю, а когда угодно.

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В интервью "Медиазоне" Демушкин называл колонию в Покрове самой жесткой в России "в плане ломки людей". А Константин Котов уверяет, что, хотя формально это колония общего режима, фактически режим там строгий.

Спецотряд: холод, запреты и никаких передач

Демушкин провел восемь месяцев в "Секторе усиленного контроля "А" - по сути, в тюрьме внутри колонии с еще более жесткими условиями. Он рассказывает, что похудел там больше чем на 40 килограммов и стал регулярно падать в обмороки.

В этом специальном отряде Демушкину не разрешали свиданий, как и передач, даже адвоката пускали поговорить лишь через стекло и в присутствии сотрудников колонии. Он уверен, что Навального отправят в этот же отряд после того, как тот пройдет двухнедельный карантин по приезде.

"Сон был семь с половиной часов. Посещение храма и всего остального ему будет запрещено. На секторе усиленного контроля он ничего не будет там видеть, будет стоять, голова опущена. Трогать руками его там никто не будет. Будут наказывать других осужденных, если он не будет его [режим] соблюдать, - предсказывает Демушкин, основываясь на своем опыте. - Будут делать зарядку там по четыре часа в душной комнате, а потом на улице гулять мокрыми, пока еще холодно".

Холод - отдельная тема для жалоб заключенных. Демушкин вспоминает, что в его бараке температура была всего 11-13 градусов тепла - но спать в одежде им не разрешали, так что заключенные ночью просыпались от холода.

Через восемь месяцев Демушкина перевели в другой отряд, где условия были мягче.

Лишить времени и общения

Дмитрий Демушкин рассказывал, что в колонии намеренно создаются условия, чтобы заключенные постоянно торопились: "Казалось бы, у вас полно времени должно быть, а у вас его совсем нет. Вам дается несколько минут на то, чтобы встать и застелить кровать ровненько. Вам дается две минуты, чтобы одеться в зимнюю одежду и выбежать на улицу. Вы всегда все на бегу делаете", - описывал он "Медиазоне".

Константин Котов также замечал, что в колонии заключенных стараются лишить свободного времени. Он был среди тех, кто не работал на производстве - в колонии есть есть швейное производство, есть деревообработка, есть покрасочный цех, цех сборки.

Тем не менее все свободное от построений и благоустройства территории время осужденных сажали смотреть телевизор, вспоминал политзаключенный.

"Целый день организованно в комнате сидит отряд и смотрит телевизор под присмотром дневальных. Ты не можешь заснуть, закрыть глаза, тебя сразу отвлекают и заставляют смотреть телевизор, даже если тебе не хочется", - рассказывал он.

Таким образом, личного времени, когда можно было почитать книгу или написать письмо, у Котова оставался всего час. А Демушкину в “секторе усиленного контроля”, по его словам, на написание писем выделяли и вовсе 15 минут в неделю, поэтому на одно письмо он тратил месяц.

Остальным заключенным администрация запрещала общаться и с Котовым, и с Демушкиным: политзеки там оказались в изоляции.