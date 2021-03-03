Два года наедине с пингвинами: экспедиция в Антарктиду

Немецкий фотограф и кинорежиссер Стефан Кристман провел два года рядом с 10-тысячной колонией императорских пингвинов в заливе Атка в Антарктиде.

Автор фото, Stefan Christmann Подпись к фото, Средняя температура зимой в Антарктиде от -60 до -70°C

Кристман был ассистентом оператора и фотографом экспедиции во время съемок одного из эпизодов сериала Би-би-си "Династия" авторства сэра Дэвида Аттенборо.

Кристман часто делает съемки для журнала "National Geographic", а в 2019 году он получил премию "Фотограф года" от Музея естественной истории в Лондоне за свои фотографии дикой природы. В своей новой книге "Пингвин: история выживания" он делится любимыми снимками из Антарктиды.

Автор фото, Stefan Christmann Подпись к фото, Пингвины зимуют в заливе Атка в Антарктиде

Первая зимовка Кристмана в Антарктиде была в 2012 году, когда он работал геофизиком в Институте Альфреда Вегенера. Он провел на станции Неймайер III, недалеко от залива Атка, почти 15 месяцев. Компанию ему составляли 10 тысяч императорских пингвинов, которые ежегодно собираются в заливе на зимовку.

"Зимой из Антарктиды нельзя просто взять и съездить домой. Ты либо остаешься и живешь там много месяцев подряд, либо не остаешься и уезжаешь сразу. Летать туда-сюда в зимнее время очень рискованно", - говорит Кристман.

Автор фото, Stefan Christmann Подпись к фото, Пингвины кучкуются, чтобы сохранить тепло и пережить зиму

"Кучкование - это секретное оружие императорских пингвинов против холода и их стратегия выживания. Птицы собираются близко друг к другу и засовывают головы между стоящими перед ними товарищами. В центре этого гигантского инкубатора температура достигает 37 градусов", - рассказывает Кристман.

Автор фото, Stefan Christmann Подпись к фото, Чувство равновесия – не самая сильная сторона императорских пингвинов

"Императорские пингвины на многое способны, но, когда дело доходит до спаривания, становится совершенно очевидно, что чувство баланса - не самая сильная их сторона. Когда самец пытается взобраться на самку для совокупления, его движения напоминают движения человека, который впервые встал на доску для серфинга", - шутит Кристман.

Свои экспедиции в Антарктиду фотограф называет "чрезвычайно увлекательными и унылыми одновременно". "На базе, где живут члены экспедиции, есть все необходимое для жизни. Переезд сюда с большой земли сначала кажется новым и захватывающим, но потом все начинают скучать по семье, друзьям и домашней рутине", - говорит фотограф.

По словам Кристмана, самое ужасное - это штормы, которые могут длиться неделями. "Станция ходит ходуном и кажется, что ты в тюрьме. Но такие ужасные дни определенно помогают больше ценить хорошую погоду", -оптимистичен Кристман.

Вторая зимовка фотографа в Антарктиде была в 2016 году. Он вернулся туда с двумя коллегами из отдела естественной истории Би-би-си, чтобы снимать императорских пингвинов для сериала "Династия".

Автор фото, Stefan Christmann Подпись к фото, Самец пингвина потихоньку переворачивает яйцо лапами на ходу, чтобы обогреть его со всех сторон

Императорские пингвины не строят гнезд, куда обычные птицы откладывают яйца. Вместо этого хрупкое будущее потомство отправляется на тыльную сторону лап родителя, где и ждет своего часа. Чтобы яйцо равномерно обогревалось теплотой тела, пингвины потихоньку переворачивают его во время ходьбы. После того, как самка отложила яйцо и передала его самцу, она покидает колонию. Истощенная самка пингвина отправляется в долгий поход к океану, чтобы найти пищу и восполнить запасы энергии.

Автор фото, Stefan Christmann Подпись к фото, Пингвины живут колониями, но и среди них бывают любители одиночества

Во время экспедиции Кристман и его команда не носили маскировочную одежду - наоборот, на них всегда были надеты ярко-красные комбинезоны, чтобы их было легче заметить, если они заблудятся в метель. Пингвины не боялись "красных парней" вокруг своей колонии, так как у них нет врагов, которые передвигаются по Земле на ногах или лапах. Главные враги императорских пингвинов обитают либо в воде, как морские леопарды и касатки, либо в небе, как поморники и гигантские буревестники.

Автор фото, Stefan Christmann Подпись к фото, Любопытный пингвин встречает фотографа

Среди огромной колонии пингвинов, которые сбиваются в тесную кучу, чтобы сохранить тепло и выжить в холодный антарктический зимний день, всегда найдется один чудак, которому тепло и так. "Мы часто встречали таких любопытных индивидуалистов, которые отделялись от остальных и шли к нам поближе. Мы в шутку называли их "представителями департамента гостеприимства", - смеется Кристман.

Кристман с восхищением описывает звук, который одновременно издают десять тысяч пингвинов. "Это похоже на звук трубы... Многие говорят, что слышат невыносимую какофонию, но для меня это звучит как великолепная симфония. Это голос жизни в месте, где жизни быть не должно, а она все равно побеждает. Для людей звуки, которые издают пингвины, звучат одинаково, но для них самих каждый призыв имеет индивидуальную мелодию и ритм. Пара императорских пингвинов найдет друг друга среди десятков тысяч двойников по уникальному звучанию этого призыва", - рассказывает фотограф.

Автор фото, Stefan Christmann Подпись к фото, Пингвинята знакомятся со сверстниками

Одно из проявлений поведения императорских пингвинов, которое до сих пор не до конца изучено, - это детские игры для птенцов, которые устраивают родители. Выглядит это так: птенцы сидят на лапах взрослых, которые стоят очень близко друг к другу. Взрослые приподнимают живот, который накрывает птенцов, и те выглядывают из-под него и изучают сверстников, которые так же сидят на лапах у своих родителей.

Автор фото, Stefan Christmann Подпись к фото, Искусству сохранять тепло пингвины учатся с детства

Кучкование - это навык, который пингвинята должны выучить с самого начала своей жизни. "Это одна из самых милых вещей, которые я когда-либо видел. Взрослые пингвины стоят спокойно и никуда не торопятся, а малыши пытаются залезть друг другу на голову, чтобы побыстрее оказаться в центре. Но рано или поздно они тоже поймут, что в какой-то момент каждому из них хватит места в середине теплой кучи сородичей", - говорит Кристман.

Автор фото, Stefan Christmann Подпись к фото, Из-за таяния льдов пингвинам приходится прыгать в океан с обрыва

Стефан Кристман заканчивает свой трогательный рассказ о пингвинах на тревожной ноте. "Потепление мирового океана влияет на структуру и целостность льда. Императорские пингвины обычно размножаются на льду, но он разрушается и тает. И когда наступает время вернуться в океан, пингвинам приходится прыгать с крутых ледяных скал, которые отломились от ледяной поверхности. Да, с точки зрения фотографа это выглядит впечатляюще, но для пингвинов это неестественное поведение. К сожалению, деятельность человека негативно влияет даже на те экосистемы, в которых он не живет", - говорит Кристман.