"Это полный абсурд". Почему открытие мемориала погибшим медикам в Петербурге вызвало скандал

Анна Пушкарская

Би-би-си, Петербург

Автор фото, David Frenkel Подпись к фото, "Печального ангела" установили в Петербурге в память о погибших в пандемию медиках

В Санкт-Петербурге трижды открыли скульптуру "Печальный ангел" в память о медиках, погибших во время пандемии. Акция, которая должна была объединить власти и горожан, неожиданно обернулась политическим скандалом.

Ни один из чиновников не появился на публичной церемонии, назначенной на 4 марта. Губернатор Александр Беглов и глава комитета по здравоохранению Смольного Дмитрий Лисовец посетили мемориал заранее - отдельно друг от друга в узком кругу своих подчиненных.

Создательница демонтированной после первой волны пандемии "Стены памяти" с фотографиями погибших медиков Ирина Маслова и поддержавший ее депутат городского парламента, "яблочник" Борис Вишневский потребовали отставки градоначальника.

Как в Петербурге появился мемориал медиков?

Бронзовую скульптуру "Печальный ангел" открыли 4 марта в присутствии более 100 горожан на набережной Карповки - напротив Первого медицинского университета.

Администрация Петроградского района назначила церемонию на 4 марта, рассказала Би-би-си инициатор проекта журналист Галина Артеменко, которая нашла для него и место, и Ангела - работу петербургского скульптора Романа Шустрова, умершего во время пандемии.

"Меня попросили составить сценарий и список выступающих главных врачей, которых нужно пригласить. Но они почему-то приходили по моему списку вчера вместе с губернатором и сегодня в 10 утра вместе с главой комитета по здравоохранению", - говорит Артеменко.

На "народную церемонию" приехал Алексей Яковлев - бывший главврач инфекционной Боткинской больницы. Администрация Петербурга уволила его в самом начале пандемии, после чего Яковлев уехал в Москву. Все это время он работал в "красной зоне" и неоднократно публично критиковал действия петербургских властей в борьбе с коронавирусом.

Присутствовал на церемонии и другой опальный медик - бывший реаниматолог Покровской больницы Сергей Саяпин. В начале пандемии он публично заявил о бедственном положении оказавшихся без средств защиты медиков больницы, после чего сам переболел коронавирусом, а затем был уволен и перешел на другую работу.

Установить "Печального ангела" в память о погибших медиках решили в продолжение проекта народной "Стены памяти" с фотографиями медиков на заборе ремонтировавшегося здания возле Невского проспекта.

"Стену" создала гражданская активистка Ирина Маслова, директор фонда профилактических программ социально значимых заболеваний "Астарта". В ноябре "Стену" пришлось демонтировать. Маслова вместе с Артеменко передали все материалы в музей политической истории и продолжили развивать проект в интернете. Сейчас там размещено 148 фотографий.

Ангелу нашли место на скамейке, которую активисты сообщества "Друзья Карповки" ранее установили возле Первого медицинского университета, чтобы выписанные из его клиник пациенты могли там ожидать такси.

С помощью депутата городского парламента "яблочника" Бориса Вишневского женщины познакомились с подчиненным губернатора Александра Беглова - главой Петроградского района Иваном Громовым. Районный чиновник выделил место и договорился с местными бизнесменами о финансировании мемориала.

Как "Печального ангела" открывали чиновники

Вечером 2 марта скульптуру доставили на место и установили. А вдову скульптора Марию Касьяненко попросили приехать на следующее утро - сказали, что губернатор хочет обсудить с ней открытие 4 марта, рассказывала она "Бумаге". Артеменко и Маслову на эту встречу не пригласили.

В итоге Касьяненко, по ее словам, попала на "спонтанное мероприятие": вместе с Бегловым открыла скульптуру мужа. Беглов в выступлении перепутал ее имя и фамилию, назвав Мариной Шустровой. Беглова сопровождал курирующий медицину вице-губернатор Олег Эргашев и глава района Иван Громов.

"Ей это никак не объяснили, она была очень удивлена, что вдруг оказалась на открытии, передает Галина Артеменко реакцию Касьяненко. - Они просто использовали человека, пережившего травму".

"Тайное" открытие скульптуры вызвало массовое возмущение в соцсетях. "Это полный абсурд и репутационная потеря для администрации", - сказала Би-би-си Галина Артеменко. Маслова, в свою очередь, потребовала отставки губернатора. Ее поддержал Борис Вишневский.

Подпись к фото, Инициатор мемориала Галина Артеменко (справа) говорила о “силе города” и о том “что люди должны оставаться людьми даже в самых сложных обстоятельствах“. Создатель Стены памяти Ирина Маслова (слева) сказала, что открытие Ангела было “живым и настоящим”

"Сразу после этого мне стали кидать ссылки на публикации, в которых обливали грязью меня, Иру и Вишневского", - говорит Галина Артеменко. 78-й канал, входящий в Национальную медиагруппу Юрия Ковальчука, опубликовал материал под заголовком "Глава профсоюза проституток потребовала отставки Беглова.

Ирина Маслова действительно возглавляла такой профсоюз в рамках проекта "Серебряная роза" по защите работниц коммерческого секса, сейчас она помогает ВИЧ-положительным в фонде "Астарта".

Вечером депутат Вишневский сообщил в соцсетях, что из комздрава якобы обзванивают главных врачей из списка приглашенных на публичную церемонию и просят приехать за два часа до нее. Действительно, в 10 утра глава комитета Дмитрий Лисовец и несколько главврачей возложили к скульптуре цветы. Лисовец объяснил журналистам, что ему не важно, в какое время возлагать цветы, но хотелось сделать это "в менее публичном формате".

В публичном формате церемония была "живой и настоящей", сказала после нее Би-би-си Ирина Маслова. Она прошла по сценарию, отправленному Галиной Артеменко в районную администрацию, которая обеспечила мероприятие микрофоном, усилителем и ведущим. Журналисты узнали на припаркованной рядом машине номера Смольного. Однако ни один чиновник на мероприятии не появился.

Как объясняли случившееся чиновники

Би-би-си спросила пресс-службу Смольного: "Почему губернатор открыл скульптуру в память погибших медиков за день до церемонии, а комздрав с главврачами посетил его за два часа до нее? А также кто был инициатором такого графика?" Но в Смольном ответили кратко: "Ни одна из общественных организаций не подавала заявок на проведение мероприятий, связанных с мемориалом".

По официальной версии на сайте Смольного, "памятник открыли вдова скульптора Мария Касьяненко и глава Петроградского района Иван Громов". А губернатор оказался рядом с ними после посещения Первого медицинского университета и заявил во время церемонии: "Я благодарен, что меня пригласили на открытие мемориала".