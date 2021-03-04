"Партнер, которому нельзя доверять". ЕС возмутился решением Лондона о Северной Ирландии

Юри Вендик

Русская служба Би-би-си

Автор фото, PA Media Подпись к фото, В порту Белфаста фуры теперь отправлют на таможенную проверку

Правительство Британии, пытаясь решить созданную брекситом североирландскую проблему, предприняло шаг, на который необычайно резко отрегировали ирландские и брюссельские политики, заявив, что Лондон - ненадежный партнер, который нарушает договоры.

В среду правительство Бориса Джонсона в одностороннем порядке, не дожидаясь согласия Евросоюза, решило на полгода продлить упрощенный режим проверок на созданной по условиям брексита таможенной границе между Северной Ирландией и остальным Соединенным Королевством.

Министр иностранных дел Ирландской Республики Саймон Ковни в четверг на это заявил, что "Евросоюз ведет переговоры с партнером, которому просто нельзя доверять".

"Теперь ЕС рассматривает юридические варианты и юридические шаги, что будет означать гораздо более формализованный и жесткий переговорный процесс вместо партнерства, когда вы стараетесь решать проблемы вместе", - добавил Ковни, выступая в утренней программе ирландского радио RTE.

Вице-председатель Еврокомиссии, отвечающий за отношения с Британией, словак Марош Шевчович заявил, что Лондон своим решением нарушил положения так называемого "североирландского протокола", который является частью общего соглашения о выходе Британии из ЕС.

Представители правительства Британии возражают, что ничего не нарушали и что протокол дает им право на такие односторонние действия.

"Такие меры имеют прецеденты в других международных соглашениях и полностью соответствуют нашим намерениям добросовестно выполнить наши обязательства по протоколу" - пересказал пресс-секретарь правительства слова Дэвида Фроста, который с поста главы британской делегации на переговорах с ЕС перешел на пост министра по отношениям с Евросоюзом.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Соратник Джонсона, член правительства Британии Майкл Гоув еще в начале февраля грозил Евросоюзу "адекватными мерами", если тот не согласится продлить упрощенный режим на североирландской границе

На односторонние меры Лондон намекал Евросоюзу еще в начале февраля, когда случилась первая вспышка эмоций по поводу ирландской границы.

По "североирландскому протоколу" после окончательного выхода Британии из ЕС в начале этого года в портах Северной Ирландии начались таможенные проверки грузов из остального Соединенного Королевства. Северная Ирландия по решению сторон фактически осталась в едином рынке и таможенном пространстве ЕС, потому что если бы ЕС и Британия восстановили контрольные посты на государственной границе на острове Ирландия, в северной части острова мог снова вспыхнуть кровавый конфликт.

Однако к полномасштабным проверкам на новой границе по Ирландскому морю сразу с 1 января власти и фирмы Британии готовы не были, и потому Брюссель и Лондон на первые три месяца ввели упрощенный режим проверок.

Эта упрощенность заключается в том, что таможню без лишних формальностей проходят грузы для североирландских сетевых супермаркетов и некоторых других фирм розничной торговли. По окончании упрощенного режима им придется получать сертификаты на мясо, молоко и изделия из них.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Вице-председатель Еврокомиссии Марош Шевчович считает, что Лондон нарушил положения "североирландского протокола"

Правительство Британии, убедившись, что и к концу марта ничего готово не будет, сначала призвало ЕС продлить упрощенный режим, а теперь объявило о продлении в одностороннем порядке.

Как ответит Евросоюз, сейчас неизвестно, но один из членов Еврокомиссии уже намекнул на возможные последствия в самой важной для Британии области отношений - финансовой.

"Такие вещи не способствуют доверию", - сказала министр финансов Евросоюза, ирландка Мариэд Макгиннес, отвечая на вопрос журналистов, как идет процесс выдачи компаниям из лондонского Сити разрешений на работу на рынке ЕС.

В соглашениях, которые Британия в процессе выхода заключила с ЕС, почти никак не урегулирована торговля услугами, в том числе финансовыми - а это важнейший вопрос для Сити и всей британской экономики.

Сейчас стороны ведут переговоры о финансовой сфере, но в принципе все главные рычаги тут оказались в руках Европейской комиссии: она имеет право по своему усмотрению давать британским финансистам разрешения работать на континенте - или не давать.

Северная Ирландия была самой острой проблемой на переговорах о выходе Британии из ЕС - и осталась таковой после того, как этот выход уже состоялся.

Белфастские соглашения 1998 года, положившие конец многолетнему кровавому конфликту между сторонниками и противниками объединения Ольстера с остальной Ирландией, во многом основаны на фактическом отсутствии границы на острове.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, "Нет границе по Ирландскому морю". Юнионисты Северной Ирландии протестуют против границы с остальной Британией, республиканцы же грозят беспорядками, если появится граница с Ирландией

Пока и Великобритания, и Республика Ирландия обе входили в Евросоюз, виртуальность границы была естественна и проблемы не представляла.

Но когда Британия решила выйти из единого рынка и таможенного пространства Евросоюза, сторонам пришлось решать задачу с двумя плохо совместимыми исходными условиями.

С одной стороны, восстановление реальной границы на острове, по общему мнению, было чревато возобновлением конфликта: сторонники единой Ирландии начали бы громить таможенные посты.

С другой стороны, для Евросоюза целостность внешней границы его единого рынка - это принципиальнейший вопрос, а чисто виртуальная граница на острове Ирландия стала бы брешью в стене.

Вариант с таможенной границей между Северной Ирландией и остальной Британией возник еще в самом начале переговоров, но тогда все оппоненты премьер-министра Терезы Мэй, в том числе и решительные брекситеры и один из их лидеров Борис Джонсон с негодованием отметали этот вариант как покушение на целостность Британии.