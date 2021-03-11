"Страшилки", "побочки" и дефицит. Почему вакцинация в России идет так медленно и чем это грозит?

Ксения Чурманова, Ольга Дьяконова

Би-би-си

Автор фото, Petr Kovalev/TASS Подпись к фото, В Москве, как и в Санкт-Петербурге, могут привиться все желающие, придя в мобильный прививочный пункт в торговом центре

В России с декабря прошлого года идет кампания по вакцинации населения от коронавируса. Вакцины, по официальным данным, получили всего 4,7 млн человек. Это намного меньше, чем в других странах, которые производят собственные вакцины. Почему так происходит?

Кампания по вакцинации против коронавируса в России идет больше трех месяцев. Сначала "Спутником V" могли привиться лишь представители определенных профессий, например, врачи и учителя, но постепенно эти ограничения были сняты. С середины января, то есть уже полтора месяца, вакциной в большинстве регионов может привиться любой желающий.

Однако статистика все еще оставляет желать лучшего: по оценке портала gogov.ru, который агрегирует информацию о вакцинации, в среднем в стране прививают около 124 тысяч человек в сутки. Примерно такие же темпы вакцинации в Италии или Германии - 120 тысяч человек и 142 тысячи человек в сутки соответственно. Но это существенно ниже, чем, например, в Британии, где в сутки прививают 300-350 тысяч человек. В США в сутки прививают 1,3 млн человек.

США, Великобританию и Россию объединяет то, что во всех этих странах есть собственное производство вакцины. В Британии хотя бы одним компонентом привито уже почти 33% населения, в США - 17,8%.

Би-би-си проанализировала официальные сообщения из регионов о том, сколько человек было вакцинировано первым компонентом "Спутника V" на начало марта или последние дни февраля. Первый укол вакцины, по этим подсчетам, в стране получили более 4,7 млн человек - это около 3,2% всего населения России или чуть более 4% взрослого населения страны (несовершеннолетних "Спутником" прививать нельзя).

Полностью (то есть, двумя компонентами) привиты в стране более двух миллионов россиян, заявил в четверг, 4 марта, Владимир Путин.

Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, почему же в России, в которой уже были зарегистрированы и производятся "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", вакцинация идет медленнее, чем в США или Великобритании. Причина, судя по статистике и свидетельствам медработников и экспертов, в сочетании низкого спроса и недостаточно высокого предложения.

Как прививают в регионах?

В конце февраля телеканал "Вести Ямал" выпустил репортаж о прививочной кампании в ямальской тундре. В нем отмечался высокий спрос на вакцину среди коренных народов, а оленеводам за прививку в Надымском районе выдавали банку сгущенки.

Подогреть интерес к вакцине в России пытались и другими подарками - в московском ГУМе привитых, например, кормили мороженым, а мэр Москвы Сергей Собянин обещал всем, кто вакцинируется, разблокировать социальные карты.

Именно Москва стала лидером по абсолютному числу привитых хотя бы одним компонентом. По данным оперштаба, прививку сделали как минимум 700 тысяч человек - это всего 5,5% населения города.

Имеющими иммунитет можно считать даже сделавших одну прививку "Спутником", так как для не болевших ранее вирусом эффективность одного укола, по предварительным данным разработчиков, составляет около 85%. Если этот уровень эффективности подтвердится в проходящих сейчас исследованиях "Спутник лайт", то это будет хороший результат - для сравнения, разработчики вакцины AstraZeneca, которой прививают сейчас в Великобритании, сообщали о ее 70-процентной эффективности после первого укола.

В Санкт-Петербурге привито в два раза меньше людей, однако в процентах к общему населению почти столько же, сколько в Москве. 9 марта местные власти отчитались о 284 695 привитых, что составляет 5,2% населения. Из них 155 706 человек полностью закончили цикл вакцинации, отметили в администрации Санкт-Петербурга.

Больше людей в процентном соотношении к общему числу населения, чем в Москве, привили в четырех регионах - Магаданской и Белгородских областях, на Чукотке и Сахалине.

Часть регионов-лидеров - это просто регионы с небольшим количеством жителей. Так, Сахалин стал лидером в России по доле привитого населения - более 6%. Однако это всего 30 тысяч человек из почти 490 тысяч жителей.

В 10 регионах России очень низкое число вакцинированных. Так, в Дагестане привиты всего 0,55% жителей - это рекордно низкий для России темп вакцинации. Число привитых в Кабардино-Балкарии, Чечне, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ингушетии, Тюменской области и Удмуртии не дотягивает и до 2% населения.

Врач-реаниматолог Али Альманассра, проработавший в с пациентами с коронавирусом в Черкесске с лета прошлого года, сказал Би-би-си, что вовсе не знает тех, кто привился. "Про вакцину только слухи шли, даже не знаю ни одного человека [в Черкесске], кому сделали вакцину. Да и никто не предлагал особо", - говорит медик.

Почему люди не идут массово прививаться?

Опрошенные Би-би-си медики из разных российских регионов считают, что медленные темпы вакцинации связаны с отсутствием доверия к вакцине и необразованностью населения, склонного к конспирологии.

"Вопрос в предвзятости отношения к вакцине и снижении уровня грамотности населения, - считает врач-реаниматолог екатеринбургской больницы номер 40. - С каждым годом мракобесия становится больше. Часто слышу много необоснованных страхов".

"Люди боятся побочек, а в соцсетях много страшилок на эту тему - о том, что от прививок умирают", - говорит врач районной больницы в городе Кандалакша Мурманской области. Медбрат этой же больницы отмечает, что ежедневно в их больнице прививается около 20 человек. "Наверное, для Москвы это немного, но для нас - много", - говорит он. Население Кандалакши - чуть больше 30 тысяч.

Автор фото, Petr Kovalev/TASS

Представитель профсоюза медработников "Действие" Александр Золотарев считает, что причиной медленной вакцинации может быть еще и "отсутствие разъяснительной работы о необходимости вакцинироваться", а также "антипрививочное сознание" у населения.

С ним согласен врач-инфекционист мурманской больницы. Он думает, что россияне "не особо любят вакцинироваться и без ковида", потому что боятся последствий прививок. "Мало ликбеза и санпросвет работы", - объясняет медик.

Наблюдения врачей подтверждают и различные эксперты, а также результаты соцопросов.

"Видимо, доверие было подорвано, когда вакцину преждевременно зарегистрировали [в России] по результатам исследования на 20 людях", - предполагает Илья Ясный, руководитель научной экспертизы венчурного фармацевтического фонда Inbio Ventures. По его мнению, доверие к вакцинации в России могла бы повысить более высокая открытость данных о ней.

Недоверие к вакцине связано с множеством критических публикаций в СМИ после регистрации "Спутника" в России, согласен профессор Центра инноваций и предпринимательства Сколковского института науки и технологий Дмитрий Кулиш.

Кроме того, сейчас россияне не готовы массово идти прививаться из-за снижения заболеваемости, говорит он. Эксперт уверен, что только резкое повышение заболеваемости и скачок числа госпитализаций может стимулировать россиян поставить вакцину.

Помимо причин, названных экспертами, россияне могут быть не готовы идти на прививку просто потому, что у них нет стимулов для этого. Например, в европейских странах, в которых еще действуют жесткие ограничения, власти ослабляют их по мере снижения случаев заражаения - это может стать стимулом для вакцинации. В России большинство ограничений давно сняты. Единственным стимулом к вакцинации для россиян может стать возможность путешествовать при наличии вакцинных паспортов. В Евросоюзе такие паспорта хотят создать в ближайшие месяцы. Они позволят привившимся свободно путешествовать. Однако пока нет подтверждения тому, что паспорта вакцинации смогут получить и те, кто привился вакциной "Спутник V".

Автор фото, SERGEI ILNITSKY/TASS

Старший научный сотрудник института социологии РАН Василий Аникин, напротив, считает, что медленные темпы вакцинации едва ли связаны с недоверием к вакцине российского производства и с действиями власти. По его мнению, пробуксовка вакцинации в России обусловлена скорее недоверием общества к медицинским препаратам и прививочным кампаниям в целом.

"Если бы на наш рынок вошли Pfizer и Moderna, те 40 процентов, которые не хотят прививаться, [не стали бы вакцинироваться] - для них Pfizer еще страшнее, чем наша [вакцина]. В эти 40 процентов входят люди старшего возраста, антипрививочное движение. Эти люди не вкалывают и другие вакцины", - говорит Аникин.

При этом он признает, что слухи про "Спутник" все же сыграли свою роль и здесь. "Пошла информация о том, что российская вакцина какая-то странная, от нее вырастут рога, изменится геном", - объясняет Аникин.

Социолог также считает, что в России не проводится должная информатизация общества: "Мы платим деньги за то, чтобы нас информировали адекватным образом. На местах находятся люди, которые очень формально относятся к выполнению своих задач. Если бы информирование [о вакцинации] было более системно, тогда процент [привитых] был бы выше".

Есть ли перебои с поставками и дефицит?

"У нас был один срыв, когда несколько десятков доз вакцины погибло в связи с тем, что разморозился холодильник. После этого шеф [губернатор Сергей Носов] потребовал, чтобы люди лично ежечасно контролировали холодильники, чтобы они не размораживались по графику. И срывы прекратились", - рассказывает Би-би-си вице-губернатор Магаданской области Андрей Колядин. Этот регион - один из лидеров в России по доле привитых. Колядин объясняет успехи региона как раз "вниманием к мелким деталям", а также контролем и учетом.

Одной из причин медленных темпов вакцинации в России являются объемы производимой вакцины, считает чиновник. "Сейчас в Уфе заработал завод, включаются и другие мощности. Можно будет спокойнее относиться к объемам вакцины, которая будет приходить", - надеется Колядин.

Эксперты и представители рынка, опрошенные Би-би-си, подтверждают, что есть проблемы со стороны предложения. "Есть регионы, где ситуация посередине - недостаточное предложение или народ раскачивается слишком долго и не очень охотно идет вакцинироваться", - объясняет председатель совета директоров Ruthenium Global Pharma Fund Дмитрий Рейхарт. Этой проблемы нет в крупных городах, добавляет он.

Автор фото, Sergei Fadeichev\TASS via Getty Images Подпись к фото, Одной из возможных причин медленной вакцинации могут стать недостаточные стимулы

4 марта Владимир Путин заявил, что в девяти регионах еще не началась вакцинация, хотя еще в начале февраля глава минздрава Михаил Мурашко сообщал, что вакцинация идет по всей стране и "все регионы задействованы".

Би-би-си собрала по открытым источникам данные о поставках вакцины "Спутник V" в российские регионы. Во всех регионах использовано больше 50% всех полученных доз.

Меньше всего вакцин поступило в северокавказские республики: например, в Дагестане 25 тысяч вакцин - ими можно привить всего 1,1% населения. Именно эти регионы оказались "антилидерами" по доле привитого населения.

Больше всего комплектов "Спутника" было отправлено в Свердловскую область и Красноярский край - 171,5 тысячи и 170,2 тысячи комплектов вакцин соответственно. В Свердловской области этим количеством вакцин можно обеспечить всего 5% взрослого населения, в Краснодарском крае - не больше 4%.

Косвенно о нехватке вакцин говорят проблемы с записью на прививку. В телеграм-канале о вакцинации в Свердловской области перед праздничными днями появились сообщения о том, что вакцина закончилась в городской больнице номер 14 - пациентам отказывают или переносят запись.

"Была записана на 6 марта в ГКБ 14 на V1 [первая доза вакцины "Спутник V"] . Позвонили оттуда, отменили, так как вакцины нет пока. Перевели в лист ожидания", - написала одна из участниц чата Ольга. "Звонили из 14-й с утра. На завтра была запись на V1", - написала 4 марта другая участница чата Варя. Обе девушки подтвердили Би-би-си, что их запись отменили из-за того, что вакцина закончилась.

Корреспонденту Би-би-си не удалось записаться на вакцинацию в Свердловской области через "Госуслуги", но после жалобы в министерство здравоохранения оператор городской больницы номер 2 связался с корреспондентом и предложил записаться на 15 марта. "На этой неделе запись полная", - сказали в больнице.

"О том, что возникнут перебои с поставкой, было известно заранее. Про недельный перерыв в конце февраля - начале марта мы уже говорили. Все это связано с технологическими процессами у производителя", - сообщил изданию 66.ру глава Роспотребнадзора Свердловской области Дмитрий Козловских.

Подобные проблемы время от времени возникают и в других регионах. В Волгоградскую область вместо обещанных 90 тысяч доз вакцины поступило только 60 тысяч - об этом в начале марта заявила заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Елена Краснова.

Автор фото, FETHI BELAID/AFP via Getty Images Подпись к фото, Россия поставляет "Спутник" в разные страны, наприер, в Тунис, хотя вакцинация в стране идет довольно медленно

В Новосибирской области вакцина есть, но процесс плохо организован. Жительница Новосибирска Татьяна рассказала Би-би-си, что ее мама пыталась записаться на вакцинацию через "Госуслуги" - ее поставили в очередь 1 марта, но не сообщили, когда надо приходить.

"Я тут же с ее аккаунта на госуслугах написала жалобу в минздрав, - рассказывает Татьяна. - В самой поликлинике в январе врач на вопросы, когда и как можно вакцинироваться, просто не отвечал". В итоге мама Татьяны пришла и поставила прививку без записи, а на следующий день ей позвонили из поликлиники и пригласили на вакцинацию по очереди с "Госуслуг". Похожая ситуация сложилась и у ее брата, которому также никто не звонил и не писал после записи. Он до сих пор не привился.

"Если хочешь вакцинироваться, надо быть настойчивым и обращаться лично", - делает вывод женщина.

Как наращивают производство "Спутника"?

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не отрицал, что в некоторых регионах есть дефицит вакцины. Связано это было, по его словам, с "набирающим обороты процессом производства обоих компонентов вакцины". "Нельзя исключать, что где-то с учетом роста спроса на эту вакцину могут возникать временные затруднения", - говорил Песков в феврале.

К концу марта российские власти обещают привить 20 млн россиян, а к маю общий объем выпущенных в оборот вакцин составит более 50 млн комплектов, сообщили в Росздравнадзоре.

При этом до сих пор в гражданский оборот было выпущено всего 7,8 млн комплектов комплектов доз вакцины "Спутник" и 45 тысяч доз "ЭпиВакКороны", заявили в Росздравнадзоре.

"Спутник" - это пока основная и главная выпускаемая в стране вакцина. В регистрационном удостоверении "Спутника" указаны семь предприятий, занимающихся выпуском.

Автор фото, Alexander Shcherbak\TASS via Getty Images Подпись к фото, В регионы начали в последние недели поставлять однодозовые упаковки "Спутника", в первые месяцы вакцинации упаковка спутника была на пять доз

Среди них - заводы компаний "Биокад", "Лекко", "Генериум", "Фармстандарт-УфаВИТА", "Биннофарм" и самого разработчика вакцины - центра им. Гамалеи. В документе указывается, что их производство идет в Москве, Санкт-Петербурге, Башкирии и Владимирской области.

"ЭпиВакКорона" выпускает центр "Вектор". Индустриальным партнером является компания "Герофарм" - она выпускает основной компонент "ЭпиВакКороны" белок-носитель на своем заводе в Пушкине в Ленинградской области. К концу июня российские власти хотят нарастить производство и выпустить 5,4 млн доз.

Русская служба Би-би-си написала запросы в компании, производящие вакцины, о том, как они наращивают производство, и ждет ответа.

Максимальная мощность производства институтом им. Гамалеи - 5 млн доз в месяц, рассказывает Дмитрий Рейхарт. Компании "Генериум", "Биокад" и "Биннофарм" могут производить по 10 млн доз ежемесячно, также сейчас вводится в производство завод "Р-Фарм" с такой же проектной мощностью, говорит эксперт.

"В совокупности получается, что можно будет получать в месяц больше 40 млн доз. На эти цифры выйдут, я полагаю, к осени", - подытоживает Рейхарт.

"На подходе еще два предприятия, которые будут готовы производить вакцину. Это компания "Медсинтез" в Новоуральске и "Фармасинтез". Они, насколько понимаю, уже подписали соглашение с Гамалеи и тоже будут производить около 10 млн доз в месяц в Иркутске", - рассказывает эксперт.

Заместитель Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что во втором полугодии 2021 года в гражданский оборот планируют выпускать не менее 18 миллионов доз вакцины "Спутник V" каждый месяц. К концу июня этого года власти планируют выпустить более 90 миллионов доз "Спутника".

Планы на выпуск двух других зарегистрированных в стране вакцин чуть более скромные. Так, пептидную вакцину "ЭпиВакКорона" планируют выпускать в количестве до 5 миллионов доз в месяц. Массовую вакцинацию "ЭпиВаком" планируют начать с середины марта, несмотря на то, что по поводу ее эффективности у ученых очень много вопросов, на которые разработчики пока не дали внятного ответа.

Начать прививать "убитой" вакциной "КоВиВак" производства центра им. Чумакова планируют в конце марта, к середине марта в оборот поступит 120 тысяч доз этого препарата.

Чем опасна медленная вакцинация?

Опасность вируса заключается в непредсказуемости индивидуальной реакции на него - тяжело его могут переносить как молодые, так и люди более старшего возраста. Кроме того, непривитый человек с большей вероятностью может заразить других.

"Фактически, принимая решение переболеть, мы соглашаемся с тем, что становимся потенциальным приговором для кого-то", - утверждает Игорь Соколов, врач-терапевт медицинского центра "Содалитас" в Литве.

Гарантии того, что не попадешь в реанимацию, нет ни для кого, а уровень антител после вакцинации может быть выше, чем при тяжелой форме натуральной болезни, добавляет врач. Поэтому массовая вакцинация лучше, считает он.

"У "Спутника" нет серьезных нежелательных явлений, поэтому соотношение "польза-риск" говорит в пользу прививки им, - считает Илья Ясный. - Сейчас пандемия, ожидается третья волна, новые варианты вируса, и очень важно, чтобы как можно больше людей к тому моменту были привиты, чтобы у вируса было меньше пространства для маневра", - говорит Ясный.

Медленно идущая вакцинация, с одной стороны, дает пространство для "третьей волны", а с другой - сама по себе способствует новым мутациям, которые могут быть опасны для тех, кто уже провакцинирован. Об этом пишет молекулярный биолог Ирина Якутенко в своем телеграм-канале. Она называет "идеальной ситуацией для мутаций вируса" медленное наращивание количества иммунных людей.

"В таких условиях на него [вирус], с одной стороны, начинает действовать давление отбора, а с другой - есть достаточно времени, чтобы приспособиться", - пишет ученый.

Автор фото, Stanislav Krasilnikov\TASS via Getty Images Подпись к фото, Медленные темпы вакцинации могут привести к мутациям вируса

"Если мы быстро нарастим количество иммунных людей, то прервем большинство цепочек заражения, вирус не сможет перескакивать с человека на человека и изменяться. А если мы будем прививаться, либо перебаливать медленно, то создадим идеальные условия для появления новых разновидностей вируса", - пишет она.

"Если не удастся наладить массовое производство вакцин и быстро привить большую часть активных распространителей, мы можем помочь сформироваться каким-нибудь новым вариантам, которые могут оказаться существенно хуже британского", - резюмирует молекулярный биолог.