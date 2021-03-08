Биткоин – пузырь, который лопнет? Почему криптовалюте угрожают ее гигантские энергозатраты

Джастин Роулатт

Корреспондент по вопросам окружающей среды

Автор фото, Reuters Подпись к фото, На инвестициях в биткоин Илон Маск заработал 900 млн долларов

В последние месяцы стоимость биткоина продолжает расти - после того, как о поддержке криптовалюты заявили многие известные компании, в том числе производитель автомобилей Tesla и Mastercard. Но производство криптовалюты требует огромных энергетических затрат, и это может стать серьезным препятствием для расширения сферы ее применения. Некоторые эксперты даже считают, что высокая энергоемкость биткоина угрожает его стабильности.

Все мы слышали про биткоин-миллионеров. Теперь к ним прибавился и Илон Маск.

В начале февраля его компания по производству электромобилей Tesla получила бумажную прибыль в размере более 900 млн долларов, вложив в криптовалюту 1,5 млрд. (Бумажная прибыль - это нереализованная прибыль по ценным бумагам, составляющим инвестиционный портфель, ее определяют при помощи сравнения текущей рыночной цены ценных бумаг с их первоначальной стоимостью.)

Поддержка компании Tesla помогла толкнуть стоимость биткоина в заоблачные выси - более 58 тыс. долларов (позже криптовалюта довольно резко упала, но она и сейчас стоит больше, чем до решения Маска).

Однако туда же устремился и экологический след, оставленный биткоином. Вернее, затраты на его производство, так называемый майнинг.

Масштабы этих затрат создали для Маска довольно серьезные репутационные проблемы, а некоторые высокопоставленные финансисты (например, министр финансов США Джанет Йеллен) воспользовались случаем, чтобы нещадно раскритиковать криптовалюты вообще и биткоин в частности.

Главный экономический советник президента Байдена охарактеризовал биткоин как "крайне неэффективный способ проведения транзакций", заявив, что "количество энергии, потребляемой при обработке этих транзакций, ошеломляет".

Неясно, сколько именно энергии потребляет биткоин. Криптовалюты вообще трудно отслеживать, в этом одна из их особенностей. Но все согласны с тем, что майнинг биткоинов - это очень энергоемкий бизнес

Центр альтернативных финансов (CCAF) Кембриджского университета изучает стремительно растущий криптовалютный бизнес. Его эксперты подсчитали, что общее потребление энергии на майнинг биткойнов составляет от 40 до 445 тераватт-часов (ТВтч) в годовом исчислении, с усредненной оценкой на уровне около 130 тераватт-часов.

При этом потребление электроэнергии в Великобритании составляет немногим более 300 ТВтч в год, в то время как энергопотребление Аргентины (121 ТВтч) сравнимо с наиболее оценками центра в отношении биткоина.

А электроэнергия, которую используют майнеры, в подавляющем большинстве случаев поступает из экологически грязных источников. Проведя опросы среди майнеров, эксперты CCAF обнаружили, что около двух третей потребляемой энергии приходится на ископаемое топливо.

Технологии блокчейн, лежащее в основе криптовалют, предполагают участие в процессе огромных вычислительных мощностей - и, следовательно, высокое потребление энергии. В основе блокчейна лежит обширная децентрализованная сеть компьютеров.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Майнинг биткоинов потребляет более половины количества энергии, используемого центрами обработки данных во все мире

Эти компьютеры, занятые "майнингом", позволяют создавать новые биткоины, а заодно независимо проверяют и записывают каждую транзакцию, совершенную в данной валюте. Фактически, биткоины - это награда, которую майнеры получают за поддержание в порядке всех этих записей.

"Это похоже на лотерею, которая проводится каждые 10 минут", - объясняет Джина Питерс, профессор экономики Чикагского университета и научный сотрудник группы CCAF.

Центры обработки данных (так называемые "фермы") по всему миру стремятся компилировать и сдать эту запись транзакций в нужном формате. Они также должны угадать случайное число. Первый, кто отправит запись и правильный номер, получает приз, а запись становится следующим "блоком" в блокчейне.

В настоящий момент приз - это шесть с четвертью биткоинов (стоимостью около 50 тыс. долларов каждый).

Как только одна лотерея заканчивается, генерируется новый случайный номер, и весь процесс начинается заново.

По словам профессора Питерс, чем выше цена, тем больше майнеров хотят участвовать в игре.

"Они хотят получить этот доход, - говорит она мне, - а это означает появление все более и более мощных компьютеров, чтобы угадывать это случайное число, и поэтому потребление энергии все время растет".

Есть и еще один фактор, стимулирующий рост потребления энергии биткоином. Программное обеспечение предполагает, что на решение головоломки всегда уходит 10 минут, поэтому, если количество майнеров увеличивается, головоломка становится сложнее и требует больше вычислительных мощностей.

Автор фото, EPA

То есть биткоин фактически поощряет увеличение вычислительных мощностей - и связанных с ними затрат.

Идея состоит в том, что чем больше компьютеров работают на поддержку блокчейна, тем безопаснее он становится, потому что любой, кто желает подорвать валюту, должен использовать по крайней мере столько же вычислительных мощностей, сколько остальные майнеры вместе взятые.

Это означает, что по мере роста биткоина в цене, усилия, затрачиваемые на его создание и поддержание, и, следовательно, потребляемая энергия, неизбежно возрастают.

Можно приблизительно рассчитать, во что обходится майнерам создание новых биткоинов и поддержание существующих.

В настоящее время считается, что они производят 160 квинтиллионов вычислений каждую секунду, то есть 16 с 19-ю нулями.

Эти колоссальные компьютерные затраты - ахиллесова пята криптовалюты, говорит Алекс де Врис, основатель веб-сайта Digiconomist и эксперт по биткоинам.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Большая часть энергии для расчетов биткоинов добывается из ископаемого топлива

Все эти миллионы триллионов вычислений, необходимых для поддержания работоспособности системы, на самом деле не выполняют никакой полезной работы.

"Это вычисления, которые не служат никакой другой цели, - говорит де Врис, - их результаты немедленно выбрасываются. На выполнение этих вычислений уходит огромное количество электроэнергии, в основном поступающей из полезных ископаемых".

Он утверждает, что расширение применения биткоина также затрудняется теми колоссальными затратами, которые для этого требуются.

"Если принять биткоин в качестве глобальной резервной валюты, его цена, вероятно, будет исчисляться миллионами, - предполагает он. - И у этих майнеров будет больше денег, чем весь федеральный бюджет [США], чтобы спустить их все на электроэнергию".

"Ради биткоина нам пришлось бы удвоить мировое производство энергии", - смеется де Врис.

Он утверждает, что энергетические лимиты также ограничивают количество транзакций, которые система может обрабатывать, примерно до пяти в секунду, что делает биткоин довольно бесполезной валютой.

И эту точку зрения поддерживают многие видные финансисты и экономисты.

По словам Кена Рогоффа, профессора экономики Гарвардского университета и бывшего главного экономиста Международного валютного фонда, две основных характеристики успешной валюты - это эффективная форма обмена и стабильное средство сбережения. А биткоин - это ни то, ни другое.

"Дело в том, что сейчас он мало используется в нормальной экономике. Да, один богатый человек может продать его другому, но это не повседневное использование. И без этого у него действительно нет долгосрочного будущего", - говорит эксперт.

Рогофф считает, что биткоин существует почти исключительно как средство для спекуляций.

Значит, пузырь вот-вот лопнет?