Очень дорогой мусор. Можно ли заставить мир чинить, а не менять бытовую технику

час назад

Автор фото, Johan Rääf Подпись к фото, В Швеции есть налоговые льготы на ремонт техники, и Йохан Рааф воспользовался ими

Мир ежегодно производит миллиарды тонн мусора, а потребители по всему миру усугубляют проблему, выбрасывая электронные устройства, которые вполне можно было бы починить и использовать еще многие годы. Экологи пытаются убедить людей ремонтировать технику чаще, но в течение последнего года их усилиям неожиданно помогла пандемия коронавируса: из-за падения доходов люди реже тратят деньги на новую технику. Но стоит ли рассчитывать, что в будущем электронные устройства будут служить нам дольше?

Несколько месяцев назад жителя Стокгольма Йохана Раафа ждал неприятный сюрприз: его стиральная машина сломалась всего через несколько месяцев после истечения гарантийного срока, хотя он ею практически не пользовался, предпочитая общую прачечную в подвале многоквартирного дома.

Стирать Йохану, впрочем, приходилось довольно часто, поскольку у него двое маленьких детей. "В общем, проблему надо было как-то решать, хотя для меня это не являлось вопросом жизни и смерти", - смеется он.

За ремонт и новые детали Рааф заплатил 1,5 тыс. крон (около 180 долларов, 13 тыс. рублей) - при этом он воспользовался шведским налоговым законом, по которому починка крупной бытовой техники обходится клиентам вполовину дешевле по сравнению с другими товарами.

Но чинить сломавшиеся вещи не так просто, и это далеко не всегда оправдано с точки зрения затрат. Поэтому большинство из нас предпочитают попросту покупать новую технику вместо вышедшей из строя.

К этому подталкивает политика изготовителей, которые в погоне за объемом продаж делают все, чтобы их продукцию можно было ремонтировать только в принадлежащих им же сервисных центрах, и чтобы это было неудобно и дорого.

В ответ активисты настаивают на "праве на ремонт" ("right-to-repair"). По данным отстаивающей его общественной организации iFixit, 30% отправляемой на свалку бытовой техники и электроники могли бы еще послужить.

Россияне стали чинить технику намного чаще

Как отмечают рыночные аналитики, в последние месяцы намного больше россиян стали чинить бытовую технику и электронику.

Автор фото, Yuri Smityuk/TASS

Как писали "Известия" со ссылкой на исследование экспертов компании "Авито Услуги", осенью прошлого года число ремонтов мелких устройств (кухонных комбайнов, микроволновок и т. д.) выросло на 73% по сравнению с показателями 2019-го, а крупную технику (такую, как стиральные машины и холодильники) стали чинить на 43% больше. Согласно этому исследованию, ремонтов компьютерной техники стало больше на 43%.

"Осознанное потребление — один из трендов последних лет, который укрепился в пандемию, - цитируют "Известия" руководителя маркетинговых проектов "Авито Услуг" Ивана Чулкова. - Когда в офис ехать не нужно и [есть] возможности найти мастеров недалеко от дома на онлайн-платформах, ремонт техники перестал казаться сложной задачей".

При этом эксперты компании Price.ru (которая входит в холдинг S8 Capital) подсчитали, что за первые девять месяцев 2020 года спрос на ремонт бытовой техники в России вырос на 23%, а компьютеров - на 30%.

Некоторые связывают это с непредсказуемостью и падением доходов людей во время пандемии. Доктор экономических наук из Высшей школы экономики Сергей Смирнов сказал Газете.Ру, что сейчас "наблюдается тренд обратно противоположный модели потребления "нулевых" годов: "сломалось - замени новым". "Еще ведь непонятно, что будет дальше. Люди стали создавать финансовые ресурсы и экономить на потреблении, - цитирует Смирнова издание. - Кроме того, не без помощи пандемии у людей происходит сдвиг в сознании, что не стоит гнаться за внешними признаками состоятельности. Важна не форма, а функции, которые выполняет тот или иной объект домашнего хозяйства".

По данным организации iFixit, которая выступает за права потребителей чинить купленную технику, по меньшей мере 30% всех электрических и электронных устройств, которые еще можно починить, отправляются на свалку. В результате объемы технологического мусора стремительно растут и превращаются в серьезную проблему для мира.

Автор фото, Hannes Domeier Подпись к фото, Джессика Рихтер видит проблему в моде на все новое

Человечество ежегодно производит около двух миллиардов тонн мусора. Нарастающий вал отходов загрязняет окружающую среду, а выпуск новых изделий требует дополнительных объемов сырья и энергии.

Многие потребители отказываются от ремонта просто потому, что новые товары стоят дешево, говорит представитель iFixit Томас Опсомер. По его подсчетам, цены на стиральные машины с учетом инфляции снизились в 10-20 раз по сравнению с 1960-ми годами. "При такой дешевизне трудно объяснить людям, зачем им возиться с ремонтом", - замечает Опсомер.

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Эксперт по экологически устойчивому развитию из Лундского университета на юге Швеции Джессика Лус Рихтер говорит, что в наше время люди стали иначе относиться к вещам. Если раньше ценные предметы переходили в семьях по наследству, то теперь мы живем в эру "быстрого потребления", когда техника обновляется часто, и потребители стремятся иметь все самое новое и престижное.

Этому помогают и ведущие мировые производители, которые конкурируют друг с другом и заманивают покупателей специальными предложениями и возможностью быстрой доставки товаров.

Правда, это в меньшей степени относится к компаниям по производству стиральных машин. Британская фирма Ebac создает машины, рассчитанные на 10-летнюю службу. Ее создатель и глава Джон Эллиотт говорит, что большинство стиральных машин "сделаны довольно хорошо", но это может не относиться к самым дешевым моделям.

"Их продают за такие суммы, которых не хватит даже для того, чтобы купить все комплектующие к нашим устройствам. Это ведь о чем-то говорит, не правда ли?", - отмечает он.

Подпись к фото, Совершенные стиральные машины в основном служат долго, говорит британский предприниматель Джон Эллиотт

Йохан Рааф легко нашел в пригороде Стокгольма нужную мастерскую. Но по данным Джессики Рихтер, ремонтные ателье по всей Европе разоряются из-за культуры "быстрого потребления". В результате и экологически сознательные граждане не всегда могут отремонтировать свою технику без больших хлопот и за приемлемую цену.

Проведенное iFixit исследование показывает, что люди обычно не решаются на ремонт, если его цена превышает 30% стоимости новой вещи.

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"Люди не знают, во сколько это им обойдется, и сколько придется ждать, пока их вещь отремонтируют. В этом все дело", - говорит менеджер шведской фирмы Electrolux Манс Лунгмарк.

Его компания провозгласила сохранение природы своей корпоративной ценностью и старается убедить клиентов бережно относиться к ее продукции - в частности, открыла телефонные и онлайн-консультации, помогающие делать мелкий ремонт своими руками, и ввела для шведских и датских потребителей службу "Любой ремонт за 1785 крон" (около 210 долларов, 16 тыс. рублей).

"Мы здесь идем на риск, потому что в некоторых случаях починка будет стоить больше, а в некоторых - меньше, но мы хотим, чтобы люди несли вещи в ремонт", - говорит Лунгмарк. Он признает, что это может снизить продажи, но надеется, что компания в итоге выиграет, приобретя больше преданных покупателей.

Кнут и пряник

После введения фиксированной оплаты число заказов на починку аппаратуры Electrolux в 2020 году выросло на 20%. А во всей Швеции, в том числе благодаря налоговым льготам, по итогам прошлого года число людей, ремонтирующих технику, выросло на 16%.

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Экономисты видят причины не только в налоговых льготах, которыми воспользовался Йохан Рааф, а и в снижении доходов граждан из-за пандемии коронавируса.

Экологи призывают другие страны ввести аналогичные налоговые вычеты. Но во времена Covid-19 наполнять бюджеты становится намного сложнее, и на подобные меры вряд ли решатся даже правительства с сильной природоохранной повесткой.

Другой способ заключается в наказании производителей, намеренно затрудняющих ремонт своей продукции.

25 ноября прошлого года Европарламент обязал компании поставлять запчасти к технике в течение 10 лет после ее снятия с производства и конструировать ее так, чтобы она была более долговечной, а ремонт не требовал особых фирменных инструментов. Нововведения коснулись стиральных и посудомоечных машин, холодильников и светильников.

Автор фото, Thomas Opsomer Подпись к фото, Томас Опсомер из iFixit жалуется, что современную технику все сложнее чинить

Правда, производители добились включения в закон пункта о том, что ремонт должны выполнять исключительно профессионалы.

Согласно ряду опросов, 77% граждан ЕС хотели бы ремонтировать свою технику, если бы это можно было делать легко и за разумную цену, и 79% считает, что производителей необходимо обязать предоставлять информацию о ремонте устройств.

Томас Опсомер из iFixit опасается, что сложная "умная" техника окажется более уязвимой для поломок.

Автор фото, LOLA AKINMADE AKERSTROM Подпись к фото, Манс Лунгмарк из Electrolux поощряет ремонт и надеятся на преданность клиентов

Манс Лунгмарк из Electrolux утверждает, что дело обстоит ровно наоборот. Скажем, посудомоечная машина, подсказывающая владельцу, когда следует промыть фильтр, прослужит дольше.

Но это ставит потребителя перед дилеммой: купить новенькую с иголочки и совершенную технику, или отремонтировать старую?

Экологи уверяют, что дольше использовать старые вещи всегда выйдет и дешевле, и лучше для природы.

Но изменит ли человечество свои привычки? Мнения экспертов разнятся.

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"До тех пор, пока для компании будет выгоднее продавать новую технику, чем заниматься сервисным обслуживанием, акционеры заставят ее поступить именно так", - говорит Томас Опсомер.