Первый за пределами США магазин Amazon без касс и продавцов открылся в Лондоне

Автор фото, Amazon Подпись к фото, Датчики и сканеры с потолка следят за тем, что берет покупатель

Гигант интернет-торговли, компания Amazon открыла в Лондоне "оффлайновый" продуктовый магазин Amazon Fresh без касс - это первый магазин компании за пределами США.

Покупатели сканируют приложение для смартфона при входе в магазин, берут продукты, кладут в корзину, и им автоматически выставляется счет при выходе.

В супермаркете продаются сотни товаров под собственным брендом, а также товары сторонних производителей. Здесь же можно забрать или вернуть товары, которые были куплены онлайн.

Одни эксперты считают, такая система вряд ли изменит расклад сил на рынке, другие называют новую систему покупок переломным моментом в сфере торговли.

"Физическое присутствие позволит Amazon сократить стоимость доставки и возврата товаров, что, конечно, оценят покупатели", - говорит Натали Берг, аналитик NBK Retail.

Однако вряд ли новый подход к покупкам станет угрозой для конкурентов: у основных торговых сетей есть собственные наработки в сфере покупок без касс и продавцов.

Впрочем, метод Amazon выглядит более привлекательным для покупателей, в отличие от утомительного сканирования каждого товара по отдельности, как это происходит в таких крупных розничных сетях, как Marks and Spencer, Tesco или Sainsbury's.

Американская компания настолько уверена в своих технологиях, что заявляет, что покупателям вообще не стоит волноваться о том, как система распознает то, что они купили.

"Как только вы взяли с полок всё, что вам нужно, вы можете выходить из магазина и идти домой", объясняет принцип Мэтт Берч, директор Amazon Fresh Stores и бывший руководитель в Sainsbury's.

Автор фото, Amazon Подпись к фото, Чек о покупке приходит на электронную почту

Впервые такую технологию применили в США в аналогичных магазинах Amazon Go, которые открылись для публики в 2018 году.

К 2021 она стала более совершенной. Если раньше система не могла отличить одну открытку, журнал или букет от другого, то сейчас она с этим прекрасно справляется.

Для такого точечного распознавания Amazon использует сотни камер и датчиков, которые разработаны с помощью глубокого обучения искусственного интеллекта. Однако эта технология никак не связана с системой распознавания лиц.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Система отслеживает действия каждого, кто зашел в магазин

Вместо этого пользователи должны сами идентифицировать себя на входе в магазин, отсканировав штрих-код из своей учетной записи в стандартном приложении Amazon Shopping. И это заставило волноваться правозащитников.

"То, что предлагает Amazon, это покупки под тотальным наблюдением, - опасается Силки Карло из организации Big Brother Watch. - Отслеживание покупателей компанией Amazon создаст огромный объем персональных данных. Люди должны знать, кто и как может использовать эти записи и аналитику".

В ответ компания заявила, что будет связывать информацию, собранную в магазине, с учетной записью клиента Amazon на срок не более 30 дней и будет отчитываться в том, как использует конфиденциальные данные.

Amazon заявляет, что новый бизнес поддержит местного производителя: продукты под собственным брендом компании закупаются у британских поставщиков. Кроме того, на полках выставят товары категории "премиум" под маркой "Наш выбор", а также товары из супермаркетов Morrisons и Booths, с которыми Amazon уже сотрудничала ранее.

В магазине также будет киоск, откуда можно будет забирать заказы из интернет-магазина. Здесь же можно будет вернуть покупку, просто отсканировав код.

"Просто оставьте его здесь, а мы сделаем всё остальное", - обещает Берч, добавляя, что такие магазины скоро появятся на основных торговых улицах, а также в центре Лондона.

Автор фото, M&S Подпись к фото, Marks & Spencer предлагает покупателям сканировать каждый товар смартфоном, чтобы томиться в очередях на кассу

Общая площадь пока единственного магазина, открывшегося в лондонском районе Илинг, составляет около 230 кв. метров, что намного меньше типичного супермаркета.

Так как Amazon уже управляет семью супермаркетами Whole Foods Market в Великобритании, ходили упорные слухи, что он может попытаться расширить свой бизнес, купив еще одну крупную сеть.

Однако компания говорит, что будет продавать свою технологию Just Walk Out как сервис, который можно использовать и в магазинах других компаний. В конечном итоге это может принести больше прибыли, чем конкуренция с существующими торговыми сетями.

Пока Amazon практически не повлияла на продуктовый рынок Великобритании, но у компании явно большие амбиции. Так, она уже предлагает бесплатную доставку еды в тот же день для обладателей премиального аккаунта, что дает фору перед конкурентами.

Хотя в течение последних нескольких лет традиционные супермаркеты совершенствовали свои технологии, а пандемия только ускорила эти изменения, Amazon пока обгоняет корифеев ритейла.

Sainsbury's, например, гордится своей системой SmartShop, где покупатели могут сканировать товары телефоном, но то, что предлагает Amazon, полностью освобождает покупателей от каких-либо телодвижений, связанных с оформлением заказа.

Автор фото, Amazon Подпись к фото, Входным билетом в супермаркет служит штрих-код в личном кабинете покупателя в Amazon

Реальный магазин из кирпича и бетона, в котором можно потрогать товары, а не только посмотреть на них с экрана - это еще одна веха для Amazon. Идея "бери и уходи" может стать очень популярной.

Однако в ритейле важно не только то, что предлагает магазин, но и то, где он находится.