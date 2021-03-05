Гарри и Меган: этапы добровольного исхода

Яна Литвинова

Би-би-си, Лондон

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Все те, кто говорят, что Меган с самого начала была под чересчур пристальным и слишком критически настроенном взглядом общественности, не совсем правы. Соединенное Королевство в частности и весь мир в целом выражали бурный восторг по поводу того, что в королевском семействе появилась актриса, мулатка, красавица - женщина которая внесет в затхлую атмосферу королевского протокола свежую струю с другой стороны Атлантики.

В мае 2018 года весь мир жадно прильнул к телевизорам, наслаждаясь небывалым спектаклем.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Невесту к алтарю вел отец жениха принц Уэльский

Правда, спектакль был слегка омрачен: отец невесты на свадьбу не приехал. Отношения с дочерью испортились после его общения с прессой вопреки просьбам Меган. В интервью изданию TMZ он сказал, что не хочет смущать своим присутствием на свадьбе ни королевскую семью, ни свою дочь.

Поэтому половину пути к алтарю Меган шла одна, а вторую ее сопровождал отец жениха принц Чарльз. На свадьбе присутствовала мать Меган, и журналисты наперебой восхищались тем, как хорошо она себя держит.

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В октябре 2018 года сообщение о том, что пара ждет ребенка, было встречено всеобщим ликованием.

Честно говоря, почти всеобщим, потому что герцог и герцогиня Сассекские поделились с миром радостной новостью как раз на Неделе привлечения внимания к проблемам, сопровождающим потерю ребенка. Кое-кто обвинил будущих родителей в черствости и эгоизме, хотя таких было мало.

Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор родился 6 мая 2019 года. Меган, не посчитавшись с королевскими традициями, рожала его в частной клинике Портленд, а не в традиционном частном отделении клиники Сент-Мэри, и отказалась, как было принято в семье, позировать с младенцем на руках сразу после выписки.

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Сассексы все-таки согласились показать новорожденного прессе, но только в удобное для себя время и на своих условиях. Публика начала ворчать: королевская семья должна следовать традициям и не уклоняться от фото и телекамер.

Вопреки правилам?

Но это было только начало. В июне 2019 года герцогская чета опять оказалась в прицеле критически настроенных СМИ - после того, как выяснилось, что налогоплательщикам пришлось раскошелиться на почти 2,5 млрд фунтов на ремонт их нового дома, Фрогмор-коттедж в Виндзорском парке.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Принц Гарри в итоге вернул в казну деньги за ремонт своей резиденции

Дальше-больше. Юный Арчи был крещен в ходе частной церемонии, что, вообще-то не редкость. Но Гарри с Меган в очередной раз пошли наперекор неписаным правилам и отказались назвать имена крестных родителей.

"Они должны дать нам хоть что-то. Мы за них платим, а они ведут себя так, как будто им на нас наплевать", - написал один из разозленных поклонников королевской семьи.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Полет во Францию на частном самолете вышел Гарри и Меган боком

Август 2019 года - и новый критический залп. Молодая семья слетала в отпуск на юг Франции в частном самолете. Все было бы ничего, если бы до этого Гарри с Меган не поучали широкую общественность, как важно заботиться об окружающей среде.

Пару обвинили в двойных стандартах, и Гарри пришлось оправдываться, что это было сделано исключительно из соображений безопасности.

Августовские откровения продолжились. В народе уже давно ходили слухи по поводу того, что отношения между принцами Уильямом и Гарри заметно испортились.

В августе в СМИ появились сообщения, что, мол, братья отдалились друг от друга. Редактор журнала Majesty Игнрид Севард отметила: "Вполне возможно, что Уильяма беспокоит поведение Гарри и Меган, потому что оно явно вредит монархии в целом".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В октябре 2019 года Гарри признался, что его с братом пути разошлись

В октябре 2019 года герцог и герцогиня Сассекские снялись в документальном фильме британского телеканала ITV, посвященного их королевскому турне по Африке. В нем Гарри сначала заявил о своей нелюбви к папарацци, а потом признался, что его с братом пути действительно разошлись.

Позднее Гарри сделал официальное заявление, сказав, что не намерен быть молчаливым свидетелем страданий своей жены, а Меган подала в суд на Associated Newspapers за, как было сказано, незаконную публикацию частных писем. Речь шла о письме герцогини к отцу.

В декабре 2019 года пара опубликовала свою первую официальную рождественскую открытку с юным Арчи. Казалось бы, все пошло на лад, но слухи о проблемах в отношениях между Сассексами и королевской семьей становились все более громкими.

В 6 часов вечера 8 января 2020 года Гарри и Меган объявили о намерении отказаться о своих позиций в королевской семье. Как позже выяснилось, пара поставила королеву перед фактом и приняла свое решение без предварительных обсуждений и согласований.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На "королевском саммите" в Сандрингэме Гарри обсуждался вопрос о том, как Гарри и Меган будут жить после отказа от королевских обязанностей

Всего через пять дней, 13 января, в норфолкском поместье королевы Сандрингэме состоялась встреча, на которой присутствовали: принц Гарри, его отец принц Чарльз, его брат принц Уильям и королева, его бабушка.

Какими именно словами обменялись родственники, никто не знает, но в результате перед Сассексами во весь рост встала дилемма: или туда, или сюда. Быть членом королевской семьи - работа постоянная, а не временная.

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Правда, дворцовая дверь окончательно все-таки не захлопнулась: общественности сообщили, что Гарри и Меган отправляются в пробное одиночное плавание на год, а уж потом окончательно решат, вернуться ли в лоно семьи или плыть дальше.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Окончательный разрыв с семьей произошел, когда Гарри и Меган были уже в Калифорнии

Февраль 2021 года. Похоже, что разрыв стал окончательным. Букингемский дворец лишил Гарри и Меган почетных званий и должностей в армии и благотворительных обществах.

Эти позиции номинально вернулись к королеве, которая теперь перераспределит их между другими членами королевской семьи.

Осталось дождаться интервью.