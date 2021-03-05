Румынский фильм "Неудачный секс, или Сумасшедшее порно" получил главный приз Берлинале-2021

Александр Кан

обозреватель по вопросам культуры

Автор фото, Ghetie Silviu Подпись к фото, Катя Паскариу в роли незадачливой учительницы Эми в завоевавшей "Золотого медведя" на Берлинале 2021 румынской картине "Неудачный секс, или Сумасшедшее порно"

Объявлены победители Берлинского кинофестиваля этого года. Главный приз "Золотой медведь" - присужден абсурдистской комедии "Неудачный секс, или Сумасшедшее порно" румынского режиссера Раду Жуде. В год тотального карантина фестиваль проходил онлайн с 1 по 5 марта, торжественные церемонии вручения призов и показы для зрителей пройдут уже после снятия ограничений в июне.

Начало картины "Неудачный секс, или Сумасшедшее порно" выглядит совершенно шокирующе. На экране разворачивается абсолютно откровенная, снятая крупным планом, с мельчайшими деталями и разнузданным диалогом сексуальная сцена. Даже искушенному, привыкшему за последние десятилетия к эмансипации секса в кино зрителю она кажется явно чрезмерной, как будто ты смотришь не претендующее на серьезные международные кинонаграды кино, а самое заурядное порно.

Затем в течение получаса мы наблюдаем нервно идущую по летним улицам современного Бухареста молодую женщину. Она в маске от коронавируса, как в масках и все остальные вокруг нее. Город переполнен людьми, машинами, бесконечными магазинами, парикмахерскими, пунктами обмена валюты, лавками по ремонту телефонов, продавцами мороженого и цветов.

И звуками - где-то гремит поп-мелодия, автомобили бесконечно сигналят, дети кричат и шумят, продавец лотерейных билетов громко зазывает к себе покупателей через мегафон.

Ты погружаешься в эту яркую, пеструю, оглушающую и ослепляющую какофонию звуков и красок, она подавляет хаосом обретшего вдруг дикую рыночную свободу, но внешне сохранившего свой убогий и непритязательный внешний облик еще недавно социалистического города.

Погружаешься настолько, что с трудом улавливаешь из обрывков возбужденных телефонных разговоров и напряженных встреч, которые ведет женщина, суть происходящего - причину ее почти истерического состояния.

Женщина - учительница. Она преподает историю в одной из лучших школ Бухареста. Учительница, как мы понимаем позже, - умная, знающая и серьезная, дающая детям понимание и сути истории, и связи ее с настоящим. С ней приключилась беда. Они с мужем, желая подогреть и усилить сексуальную жизнь, сняли свой откровенный, не сдерживаемый никем и ничем домашний секс на видеокамеру и загрузили эту съемку в компьютер, о чем начисто забыли.

Компьютер сломался, муж отнес его в ремонт, и ремонтник, увидев в компьютерных файлах возбуждающую "клубничку", ничтоже сумняшеся выложил ее в интернет. Видео мгновенно распространилось, его увидели все знакомые злополучной учительницы, в том числе и директор школы, и ее ученики, и их родители. И теперь ее ожидает позорное разбирательство - родительский комитет будет решать, может ли такая "развратница" оставаться учителем их детей.

Автор фото, Ghetie Silviu Подпись к фото, Разбирательство "развратной" учительницы на родительском комитете превращается в абсурдистское судилище

В процессе этого судилища - иначе происходящее назвать трудно - несуразный анекдот превращается в беспощадный и суровый анализ современного общества, размышление о пределах доступного, о праве человека на частную жизнь, о морали, ханжестве и лицемерии.

Разговор - резкий, напряженный, временами истеричный - выходит далеко за пределы ненароком обнародованного сексуального видео и касается проблем истории, ксенофобии и этнической нетерпимости, отношения к тому, что происходило в стране на протяжении десятилетий, ответственности людей за происходящее, даже демократии и тоталитаризма.

"Тема моего фильма - непристойность, и зритель постоянно сравнивает так называемую непристойность банального любительского порно с непристойностью вокруг нас и непристойностью недавней истории, следы которой присутствуют во всей нашей жизни", - говорит о своей картине Раду Жуде.

При этом, несмотря на всю серьезность затронутой в фильме тематики, он снят в форме искрящегося бурлеска, невероятно смешной, абсурдистской комедии, которая - нисколько не снижая актуальность картины, позволяет смотреть ее как веселое, остроумное и в высшей степени увлекательное кинозрелище.

Обосновывая свое решение, жюри фестиваля назвало картину Раду Жуде "редким по уровню и качеству произведением киноискусства, которому суждена долгая жизнь. Фильму удалось передать на экране саму суть и смысл, сознание и телесность, ценности и живую плоть нынешнего времени. Настоящего момента человеческого существования".

"Серебряный медведь" и другие картины

Вторая по значимости награда Берлинале-2021 - "Серебряный медведь" присуждена японской картине "Колесо удачи и фантазии" режиссера Рюсукэ Хамагути.

А приз за лучшую режиссуру достанется венгру-дебютанту Денешу Надю за пронзительную картину "Естественный свет".

Автор фото, Luxbox Подпись к фото, 40-летний венгерский режиссер Денеш Надь получил приз за лучшую режиссуру за свой дебют в полнометражном художественном кино - фильм "Естественный свет"

Действие ее происходит в годы Второй мировой войны, когда Венгрия воевала на стороне нацистской Германии и венгерские войска оккупировали часть Украины, ведя там жестокую борьбу с партизанами, которая выливается в беспощадную войну войну против мирного населения.

Автор фото, Tamás Dobos Подпись к фото, Капрал Шеметка (Ференц Cабо) - психологически изуродованный войной солдат венгерской армии на оккупированной Украине

В центре картины - капрал Шеметка, немолодой внешне угрюмый и молчаливый человек. Он в армии, более того, он на войне. Он вынужден делать то, что от него требует командование. Он не сопротивляется, не бунтует, но в его неброском, человечном отношении к крестьянам украинской деревни, в которой он оказался, а главное, в его глазах мы видим боль, стыд и ужас от того, в чем ему приходится принимать участие.

Страшно смотреть не только на жуткую сцену сжигания заживо согнанных в амбар стариков, женщин и детей, подозреваемых в сочувствии партизанам, но и на наблюдающего за этим пожарищем Шеметку. Он молчит, но в душе его творится ужас, уничтожающий человека.

Сдержанная, суровая, лишенная всяческого мелодраматизма и сентиментальности картина молодого венгра совершенно справедливо удостоена приза за лучшую режиссуру.

Другие заметные картины фестиваля - турецкий фильм "Хранитель брата" о суровых нравах, царящих в школе-интернате для мальчиков-курдов на востоке Турции.

"Коробка с памятью" - канадско-ливанский фильм о том, как в жизнь родившейся уже во франкоязычной Канаде молодой девушки из семьи ливанских эмигрантов вторгается память о жизни ее матери в охваченном войной Бейруте.

Мы уже писали об остроумной германской ленте "Кровопийцы - марксистская комедия о вампирах".