Он помогал советским диссидентам, а власти на Западе ему так и не поверили. Памяти Алика Дольберга

Наталья Рубинштейн

для Би-би-си

Автор фото, DOLBERG FAMILY ARCHIVE

Александр Дольберг, недавно ушедший из жизни в Лондоне, был одним из самых известных авторов радиопередач Русской службы Би-би-си. Но так и не был принят в штат. Наталья Рубинштейн, наша бывшая коллега, объясняет почему.

Алик Дольберг, Александр Максимович Дольберг (26 мая 1933 - 27 февраля 2021), был среди всех моих знакомых человеком с самым долгим эмигрантским стажем.

"Золотое клеймо неудачи"

15 августа 1956 года, оказавшись в составе туристической группы в советской зоне оккупации в Берлине, он отсоединился от музейной экскурсии, вошёл в метро и проехал несколько остановок.

Автор фото, DOLBERG FAMILY ARCHIVE Подпись к фото, Тот самый томик Пушкина, с которым Дольберг попросил убежища в Берлине

По характеру настенной рекламы понял, что он уже в западной зоне. (Ещё целых пять лет до Берлинской стены!) Обмирая от страха, он подошёл к полицейскому на перекрёстке и спросил, где искать политического убежища.

Немецкий был у него как родной, полицейский принял его за восточно-германского жителя и буднично - не привыкать! - указал дорогу и адрес в двух кварталах от перекрёстка.

Там Алик признался, что он советский турист, решивший остаться на Западе, и попросился в американскую зону. Был он налегке, без вещей, в сумке только томик Пушкина - из дома.

Его встретили неласково: свободный немецкий и такой же английский, безукоризненные манеры юноши из хорошей семьи - грубоватые парни из американской комендатуры решили: ясное дело - засланец. Беда в том, что Александр Дольберг - советский турист-перебежчик - был таким первым в американской комендатуре Западного Берлина (хотя уж точно не последним) и нужного опыта в обращении с таким персонажем у них не было.

Мурыжили довольно долго и в деле записали, что он не сумел доказать свою незавербованность.

Автор фото, DOLBERG FAMILY ARCHIVE

Для дальнейшей жизни Алика эта запись стала клеймом: она перечеркнула возможности зарабатывать на жизнь русскоязычной журналистикой там, где это только и было тогда возможно, - в русских редакциях крупных западных радиостанций. "Золотое клеймо неудачи на еще безмятежном челе..." В конце 1956 года в Москве состоялся суд, на котором Дольбергу заочно присудили 15 лет лагерей за измену родине. Он ходил под этим приговором почти 40 лет, пока его не отменила эпоха перестройки и гласности. И только в 90-е годы пару раз съездил в Москву, по которой тосковал отчаянно. Я вообще редко встречала человека со столь ярко выраженной ностальгией.

Я спросила однажды, отчего он сорвался в эмиграцию так рано, в 1956-м, многообещающем оттепельном году, когда жизнь так очевидно, так определенно смягчалась и приоткрывала новые пути и возможности.

Он ответил, что в смягчение режима не верил, болтал отчаянно много, дружил с опасными людьми (например, с Андреем и Марьей Синявскими, уже познакомившими его с кое-какими текстами Абрама Терца), с Игорем Голомштоком.

Автор фото, DOLBERG FAMILY ARCHIVE Подпись к фото, Александр Дольберг (справа) с Игорем Голомштоком в Лондоне

Было ясно, что допросы и расспросы не за горами, в своей стойкости он не был слишком уверен и хотел избежать проверок на практике.

Он открыл ближайшим друзьям, что предпримет попытку удрать. И когда М.В. Розанову вызвали в начале осени на беседу в органы, она про себя гадала о причине: сбежал ли Алик или напали на след Абрама Терца.

"К концу допроса, - рассказывала она, гордясь проницательностью, - я твёрдо знала, что звана не по Терцу и что Алик ушёл с концами".

Аликова московская приятельница Рита Фрумкина (Ревекка Марковна Фрумкина, прославленная психолингвистка и эссеистка) говорит, что это именно Алик Дольберг пробил первую брешь в ее железобетонной советской идейности безграничным и бесконечным неприятием окружающей фальши: "Он был самый свободный человек среди сверстников". Так что было ему чего опасаться!

На волнах Би-би-си

Дольберга вообще не подпускали к микрофону - даже эпизодически - много лет подряд. Так до 80-х годов примерно.

Автор фото, DOLBERG FAMILY ARCHIVE Подпись к фото, Дольберга (на фото слева) вообще не подпускали к микрофону - даже эпизодически - много лет подряд. Так до 80-х годов примерно.

Когда холодная война сошла на нет, Русская служба Би-би-си привыкла мало-помалу к блестящим выступлениям в эфире Давида Бурга (псевдоним Дольберга) по самым разным поводам.

Повсюду цвела перестройка и гласность, и Александр Дольберг сделал последнюю попытку войти в штат Би-би-си. Он предложил тогдашнему главе Русской службы Дэвиду Мортону: "Дэвид, если вы обеспечите подписку на главные европейские газеты, я буду ежедневно делать для вас обзор прессы от Хельсинки и до Мадрида".

Это ж десятки языков! Но Дольберг не знал языкового барьера. Предложение было заманчивое - такого не было ни у кого. Мортон взялся выяснить ситуацию. Ответ, однако, был неутешителен: "К сожалению, мы можем сотрудничать с вами только в том формате, в котором это уже происходит". Стало ясно, что и в новые времена клеймо с Александра Дольберга не снято.

Он, тем не менее, не пропал и без Би-би-си. Стал сотрудничать сразу с несколькими британскими газетами. Написал брошюру "Оппозиционные настроения молодёжи в годы после оттепели" (1960, Мюнхен). Она есть в электронной библиотеке А. Никитина-Перенского "ImWerden"!

Тут показательно, что уже в 1960 году он считал оттепель прошедшей. В меньшевистском "Социалистическом вестнике" опубликовал статью "О советской подпольной литературе" (NY, 1962, NN7-8). Стал синхронно переводить на всевозможных конференциях - и про газ, и про кораблестроение, и про права человека.

В 1969 году поехал в качестве репортёра в Израиль. Там он обнаружил - первым в европейской печати! - приток некоторого количества новых эмигрантов ... из Советского Союза. Ему не хотели верить - этого не могло быть! Но это было так: он запечатлел самое начало еврейской эмиграции из СССР 70-х годов, явление, которое впоследствии назовут "третьей алиёй".

В соавторстве с лордом Николасом Бетеллом он перевёл на английский "Раковый корпус" Александра Солженицына и его же пьесу "Олень и шалашовка". Солженицын с обычными для него неблагодарностью и раздражением упоминает об этом в "Двести лет вместе".

Между тем, одну из первых биографий Солженицына написал тот же Давид Бург (в соавторстве в Жоржем Фейфером). Книга вышла по-французски и по-английски в 1973 году.

Дар контекста

Затем его печатная активность как-то сникла. Синхронный перевод - выматывающее занятие.

Зато была возможность путешествовать. Дольберг мог бы повторить вслед за Маяковским, что земной шар чуть не весь обошёл.

Автор фото, DOLBERG FAMILY ARCHIVE Подпись к фото, С друзьями в Лондоне: Александр Дольберг (крайний слева), журналистка Би-би-си Таня Келим, Александр Штромас (стоит) и писатель Наум Гребнев (крайний справа)

Благодаря своему многоязычию, он никогда и нигде не был туристом: он погружался в жизнь, заводил друзей, овладевал контекстом.

Он путешествовал морем, самолётом, автомобилем (машину, кстати, никогда не водил), пешком, на ослике, на верблюде...

У него был особый дар контекста. Никакое явление для него не существовало само по себе, оно было протяженным - начиналось задолго до и отнюдь не заканчивалось намного после, оно (явление) было соположено рядом с другими, отсвечивало ими и отбрасывало на них свой отблеск.

Вот поэтому работать с ним было восхитительно. Я не скажу - легко, скорее - мучительно: "Вот давайте переделаем это, и то, и еще вот это..." - и так без конца! Но восхитительно, это да! Как он рассказывал о выставках, концертах и кинофильмах! Каждый раз маленький шедевр! Между прочим, это я подвигла его расстаться с заготовленной бумажкой и импровизировать у микрофона. Он посопротивлялся немного, но потом ему понравилось.

Автор фото, DOLBERG FAMILY ARCHIVE Подпись к фото, На фото слева направо: Александр Дольберг, художница Гюзель Амальрик (вдова Андрея Амальрика, писателя и диссидента), сотрудница Би-би-си Маша Слоним и литовский диссидент и политолог Александр Штромас

Но, может быть, мне всего памятнее две его большие передачи вовсе не про искусство - одна про скачки в Аскоте, а другая - про осенний пивной фестиваль в Лондоне. Про скачки по радио... - без картинки или видео - это, знаете ли, задача... И неужели про пиво - сорта пива, история пивоварения и пивопотребления - может быть интересно?! Еще как может! У Алика, о чем бы он ни рассказывал, любой сюжет, любой предмет оказывался частью истории и культуры. Я же говорю - дар контекста!

А какие у него были знакомые! Он был знаком с Саломеей Андронниковой-Гальперн, подругой Ахматовой и героиней стихов Мандельштама. Он беседовал с Александром Федоровичем Керенским. Он выпивал с Юлом Бриннером и Алёшей Дмитриевичем. Он навещал художницу Маревну, возлюбленную Диего Риверы и модель Модильяни!

Вообще-то он знал весь русский свет, и, пока его на годы не замкнула в четырех стенах болезнь Альцгеймера, не было такого культурного события в городе, которое он упустил бы из виду.

Он вырастил дочку Женю, замечательного художника-фотографа Евгению Дольберг, и радовался двум своим внучкам Ксении и Инессе. Им всё наше глубочайшее сочувствие.

Постскриптум

Но прежде чем проститься с Аликом Дольбергом, можно я расскажу - в виде постскриптума - еще одну историю о нем. История относится к 1972 году, а развязка (или разгадка) наступает в 2005.

Начнем, однако, с конца. Осенью 2005 года в Москве, в Библиотеке иностранной литературы, проходила первая историко-литературная конференция, посвященная Андрею Синявскому, так называемые "Московские Терцины".

В последний, третий, день был у нас круглый стол мемуаристов, и на нем Людмила Георгиевна Сергеева, старинная приятельница Синявских, припомнила историю выкупа из советского рабства ближайшего друга Синявских Игоря Голомштока.

После процесса Синявского-Даниэля (1966 год) Игорь Наумович Голомшток, отказавшийся в суде от дачи свидетельских показаний, получил за это условный срок, по истечении которого был уволен навсегда со всех своих работ.

В начале 70-х годов началась еврейская эмиграция, Голомшток с семьей подали документы на выезд и в 1972 году получили разрешение. Но как раз в марте 1972 года власти ввели "налог на образование", то есть обязали отъезжающих выплатить стоимость полученных дипломов.

Автор фото, DOLBERG FAMILY ARCHIVE Подпись к фото, Александр Дольберг в конце 1950-х годов

Были составлены государственные расценки - сколько стоит какой диплом. Игорь и его жена Нина оказались, как на грех, просто архиобразованными: у каждого из них было по два высших образования да еще и по аспирантуре. Сумма набиралась астрономическая.

И тогда Марья Васильевна Синявская взяла лист миллиметровки и расчертила его на клетки по числу требуемых тысяч. Теперь, - предложила она, - пусть приходят друзья и товарищи и выкупают Голомшточью семью поклеточно, потысячно. И пришёл, говорят, Евгений Борисович Пастернак, сын поэта, и сказал: "Я принес три тысячи, чтобы выкупить кусочек Голомштока".

Нужную сумму в итоге собрали. Велась запись, строгий учёт. Но в конце этого удачного мероприятия Марья Васильевна собрала всех пайщиков и вернула им деньги до копейки. Потому что, сказала она, деньги на выкуп Голомштоков прислал из Парижа сам Пабло Пикассо, не забывший, что первую книжку о нем по-русски написали Голомшток и Синявский в 1956 году.

Вот эту историю припомнила и рассказала конференции Людмила Сергеева. И тут вмешалась Марья Васильевна: "Беру слово, чтобы раз навсегда внести ясность в этот вопрос. Пикассо никаких денег не присылал и вряд ли вообще знал о наших затруднениях. Эту версию я придумала для публичного распространения. Деньги на выкуп Голомшточьего семейства собрал в Лондоне и прислал в Москву наш друг Алик Дольберг, с 1956 года живущий на Западе".