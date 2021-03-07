Научный дайджест. Древний череп без скелета и разборки в капле воды

Леонид Лунеев

Би-би-си

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Домашние заботы: когда неравенство по душе обоим

Одинокий череп в пещере - загадка медного века

Гибридная война в капле воды

Мужчины и женщины на самом деле предпочитают домашнее неравенство

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В современном обществе женщина, которая каждый день ходит на работу - это установившаяся норма, зато когда речь заходит о домашних обязанностях, роли часто по-прежнему распределяются как в былые времена, и на долю женщин выпадает куда больше забот по уходу за детьми.

И хотя большинство ученых по старинке списывает все на укоренившееся гендерное неравенство, американские исследователи Эйприл Блеске-Речек и Микаэла Гансор (результаты их изысканий опубликованы в Evolutionary Behavioral Sciences) предположили, что все дело в женских и мужских предпочтениях.

По словам Блеске-Речек и Гансор, одна из теорий гласит, что гендерное распределение ролей в семье сложилось в ходе эволюции человека. Согласно этой теории, женщины закрепляли свой репродуктивный успех, обеспечивая потомству здоровье. Ну а мужчины тем временем состязались между собой за ограниченное число способных к этой самой репродукции женщин.

Таким образом, мужчинам шли на пользу те черты, которые повышали физическую силу и шансы на победу в этом соревновании, а женщины улучшали способности к деторождению.

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Исследователи предположили, что именно эти гендерные различия и могли лечь в основу сегодняшних предпочтений в выборе домашних обязанностей.

В ходе опросов выяснилось, что давая оценку 40 разным задачам по уходу за детьми, женщины в целом отметили, что получают от них больше удовольствия, чем мужчины.

Когда же речь заходила о выполнении задач по хозяйству, то мужчинам больше нравилась работа на свежем воздухе и разного рода ремонты, в то время как женщины предпочитали уборку, готовку, украшение жилья и планирование разных семейных мероприятий.

Эти предпочтения в точности отражают то, как такие обязанности распределялись в семье: женщины предпочитали, чтобы мужчины поддерживали все в рабочем состоянии, мужчины отдавали женщинам на откуп работу по украшению и обустройству семейного гнезда.

Исследователи говорят, что, несмотря на распространенное мнение, будто от гендерного неравенства при распределении семейных ролей обычно страдают женщины, результаты их работы свидетельствуют, что истинное положение вещей куда сложнее. На самом деле, утвеждают они, неравномерное распределение обязанностей не обязательно свидетельствует о том, что с кем-то поступают несправедливо, или приводит к вражде между супругами. Ученые говорят, что необходимо учитывать корреляцию между распределением обязанностей и личными предпочтениями партнеров и смотреть, насколько эти два фактора влияют на их взаимоотношения.

Как череп без скелета оказался в итальянской пещере

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Эта история напоминает приключенческий роман "Всадник без головы", только наоборот, потому что главным действующим лицом является как раз голова - вернее, череп, который каким-то макабрическим образом расстался со своим скелетом и очутился в глубинах итальянской пещеры, которую местные жители называют Dolina dell'Inferno (Адская дыра).

Череп без нижней челюсти покоился на скалистом выступе в весьма труднодоступном месте: чтобы добраться туда, нужно было сначала спуститься в комплекс пещер, потом пройти по извилистому лабиринту, выдолбленному водой, затем подняться по вертикальной шахте на 12-метровую высоту - и вот там-то, на скалистом выступе, он и покоился, как будто кто-то специально там его установил.

Нашли череп случайно еще в 2015 году, но достать смогли только через пару лет.

Автор фото, Twitter Подпись к фото, Череп был словно нарочно поставлен на каменную полку

Как выяснилось, одинокий череп и в самом деле был древним - радиоуглеродный анализ показал, что его обладатель жил между 3630 и 3380 годами до н.э., в так называемую эпоху энеолита, или медного века (переходного периода от века каменного к веку бронзовому). В этом регионе уже находили останки людей медного века, однако как череп мог "забраться" в пещеру на глубину 26 метров и аккуратно примоститься там на каменном выступе, оставалось загадкой.

Роль следователя взяла на себя антрополог из университета Болоньи Мария Джованна Белькастро - результаты ее расследования опубликованы в издании PLOS One. Вместе с группой помощников она установила, что череп скорее всего принадлежал молодой женщине в возрасте от 24 до 35 лет, и, судя по оставшимся на нем следам с ним успели поработать: скорее всего с черепа в ритуальных погребальных целях сняли плоть.

Обнаружились на черепе и иные следы. По мнению ученых, женщина еще при жизни могла получить черепно-мозговую травму, которую соплеменники пытались лечить, но, видимо, безуспешно.

Ну а потом этот череп был либо нарочно отделен от остального скелета, либо это произошло случайно - и потоком воды или грязи его унесло в "Адскую дыру". Осадочные породы, оставшиеся внутри черепа, а также дополнительные сколы, которые он мог получить во время своего путешествия, отчасти служат подтверждением этой гипотезы. Со временем (а его прошло немало) вода пробила рядом с ним шахту и образовала внизу причудливый лабиринт, а череп так и остался лежать на прочном скальном выступе.

Разумеется, все это лишь допущения, и узнать все подробности путешествия одинокого черепа нам едва ли удастся. Однако как справедливо указывают итальянские исследователи, если какая-то часть скелета и могла закатиться в пещеру сама собой, то это мог быть только круглый череп.

Смертельная битва в капле воды

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Коловратки, многоклеточные водные организмы, достигают в длину 2 мм, но это не смущает боевую грибницу

Водоочистные сооружения - одно из мест, которые люди стараются обойти стороной. Другое дело - микробиологи, для которых в каждой капле грязной воды открывается целый мир, полный интриг. В одной из таких капель они обнаружили настоящую партизанскую войну на уничтожение с применением бактериологического оружия, которую ведет примитивный на первый взгляд грибок вида Zoophagus insidians против куда более серьезного противника - многоклеточного животного коловратки.

С помощью электроных микроскопов и технологии подкрашивания команда ученых смогла разобраться, как грибок сначала выращивает мицелий (грибницу), которая создает целую сеть коротких отростков, напоминающих по форме леденцы на палочке. На поверхности этих леденцов собираются бактерии, образуя липкую пленку. Попадая на эти леденцы, коловратки уже не могут ускользнуть.

Когда добыча попалась, грибок начинает скоординированную атаку на прилипшую к леденцу и беспомощно болтающуюся коловратку, буквально прорастая сквозь свою жертву.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Водоочистные сооружения - любимая среда обитания коловраток и грибков-хищников

При этом содержащиеся в отростке бактерии начинают переваривать коловратку, грибок впитывает питательные вещества, а когда процесс заканчивается, отросток втягивается обратно в грибницу, оставляя лишь пустую оболочку неудачливой коловратки.