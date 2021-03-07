"Рая и последний дракон". Как новая героиня Disney представляет Юго-Восточную Азию

Иветт Тан

Би-би-си

Автор фото, Disney Подпись к фото, На принцессу Раю возложили большую ответственность - воплотить собой культуры 11 стран с 670-миллионным населением

Мулан из Китая и Моана из Полинезии в диснеевских мультфильмах уже были. Теперь, впервые за 90 лет, анимационный гигант создал героиню из Юго-Восточной Азии. Храбрая принцесса Раи несет на своих плечах серьезную ответственность: она представляет мировым зрителям огромную территорию из 11 стран, в которых живет более полумиллиарда человек.

В полнометражном мультфильме "Рая и последний дракон", который на днях вышел в большой прокат, главная героиня должна объехать весь регион, помирить разобщенные племена и по ходу дела спасти мир.

Нелегко Рае приходится не только по сюжету, но и с точки зрения культурной миссии, которую возложила на нее компания Disney.

В Юго-Восточной Азии соседствуют десятки, если не сотни разных культур. Разве можно сделать так, чтобы одна героиня воплотила в себе их все, да и правильно ли пытаться это сделать?

Силат и салакоты

Действие фильма происходит в Кумандре - это вымышленная территория, на которой проживают пять племен. У каждого из них свои яркие традиции и быт, навеянные реальными культурами стран Юго-Восточной Азии.

По словам режиссера Дона Холла, создателей фильма на это вдохновило путешествие по региону. Они решили представить, как эти места могли выглядеть несколько тысяч лет назад, и разместили в картине узнаваемые детали из истории конкретных стран.

Автор фото, Disney Подпись к фото, Попутчик Раи Тук-Тук - помесь мокрицы, армадила и мопса

Визитная карточка Раи - ее плетеная шляпа, которая похожа на филиппинский головной убор салакот. Ее гигантского жука (питомца и боевого друга) зовут Тук-Тук - по названию моторикши, популярной от Индии до Индонезии. Боевые искусства, которые она практикует, напоминают силат - традиционную борьбу в Малайзии и Индонезии.

После выхода фильма в интернете появились жалобы от зрителей, по мнению которых, в этом фильме намешан винегрет из разных культур.

Но создатели фильма говорят, что искали общие идеи, которые разделяют во всех странах региона, объясняет продюсер Оснат Шурер. "Для нас самым главным были общность и желание работать вместе", - отмечает он.

Автор фото, Disney Подпись к фото, Отец Раи сварил для нее суп, проявив таким образом любовь к своей дочери

Одна из авторов сценария, уроженка Малайзии Адель Лим, добавляет, что у выбранных культурных элементов есть глубокое значение.

"Когда мы говорим о вдохновении от культуры, мы выбирали какие-то вещи не просто потому, что нам нравилось, как они выглядели. Мы пытались вложить в них смысл. Например, сцена, в которой отец Раи варит ей суп. В южноазиатской культуре люди показывают любовь через еду", - объясняет Лим.

Критики в "Твиттере" писали, что создателям фильма надо было не обобщать весь регион, а взять одну конкретную страну.

В ответ на это сценарист Цю Нгуен вьетнамско-американского происхождения напоминает, что в фильме идет речь о вымышленной стране, навеянной разными культурами региона, а не одним конкретным местом.

"Для нас это была возможность придумать совершенно новую историю, но с ДНК из тех мест, которые реально существуют. Мы не хотели, чтобы, скажем, злодеи были из Таиланда, а положительные герои - из Малайзии. Для нас это был способ обойти такие вещи.

Автор фото, Disney Подпись к фото, Кумандра - это вымышленная территория, на которой живут пять разных племен

Как свою идентичность определяют сами жители Юго-Восточной Азии - это вопрос, ответ на который не очевиден и им самим, считает Дэвид Лим, профессор малазийского Открытого университета.

Колонизация региона также добавила особенностей каждой из культур. Вьетнам, к примеру, был под юрисдикцией Франции, а Индонезия - Нидерландов.

"История колониализма в определенной степени сформировала то, как мы видим себя и какие культуры нам кажутся близкими. Я подозреваю, что некоторые жители Юго-Восточной Азии будут знать больше о Франции, чем о соседнем Таиланде", - отмечает профессор Лим.

По его словам, между странами Юго-Восточной Азии также четко выражена конкуренция. Это проявляется, к примеру в том, как жители пытаются доказать, что то или иное блюдо было изобретено именно в их стране.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Многие страны Южной Азии спорят из-за происхождения традиционных блюд

По мнению профессора Лима, ожидать, что один мультперсонаж сможет всесторонне представить целый регион, просто несправедливо.