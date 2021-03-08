"Ирак навсегда в моем сердце". Как прошел первый в истории визит папы римского в страну

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Власти Ирака назвали визит папы поворотной точкой, но насилие и политическая нестабильность в одночасье не исчезнут

Папа Франциск завершил свое историческое турне по Ираку. За четыре дня папа встретился с президентом, премьером и духовными лидерами Ирака, посетил разрушенные районы и отслужил мессу на стадионе перед десятью тысячами прихожан.

Из Багдада он улетал с призывом к миру и терпимости. Несмотря на все опасения по поводу безопасности и эпидемии коронавируса в стране, визит прошел без происшествий.

Папа посетил Мосул, полуразрушенный группировкой "Исламское государство" (организация запрещена в России), пообщался с великим аятоллой Али аль-Систани в священном для шиитов городе Наджаф и провел службу в церкви города Каракош, который до нападения боевиков ИГ был одним из крупнейших центров христианства в этой стране.

Визит папы - это не только моральная поддержка христиан Ирака, но и политическое заявление главы Ватикана, призыв рассматривать любые меньшинства как полноправных членов общества, а не как гостей, случайно оказавшихся на той или иной территории.

Визит Франциска может оказать влияние на лидеров других государств и привести к большей материальной поддержке восстановления разрушенных ИГ церквей и храмов в Мосуле, Багдаде и других городах Ирака.

"Как жестоко, что эта страна, эта колыбель нашей истории, должна была подвергнуться столь варварскому удару", - сказал папа, выступая в воскресенье на Соборной площади Мосула.

Современный Ирак, включая Мосул, находится на территории Месопотамии, где возникла одна из древнейших цивилизаций в истории человечества.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, На руинах Мосула папа заявил, что братство всегда сильнее братоубийства

"Но мы должны знать, что братство сильнее братоубийства, надежда сильнее ненависти, мир сильнее войны", - заявил папа.

Христианская община стала одним из главных объектов атаки ИГ. Десятки тысяч христиан вынуждены были бежать из своих домов, древние церкви были поруганы и разрушены.

Люди на территории современного Ирака приняли христианство в I веке нашей эры, что сделало христиан одной из старейших религиозных общин страны. В целом их число за последние два десятилетия упало с 1,4 млн до примерно 250 тыс. человек, что составляет менее 1% населения страны.

Наряду с христианами, преследованиям подвергаются мусульмане-сунниты, которые сталкивались с ограничениями в свободе передвижения и дискриминацией в сфере образования, говорится в отчете госдепартамента США за 2019 год.

В первый день своего визита в Ирак папа Франциск призвал положить конец насилию и экстремизму и заявил, что христианская община Ирака должна расцениваться властями и представителями других религий как граждане с теми же правами, свободами и обязанностями, как и у других жителей страны.

Эти слова он повторил в субботу на встрече с аятоллой Али аль-Систани в священном для мусульман-шиитов городе Наджаф.

"Христиане должны иметь возможность жить в мире и безопасности, как и все иракцы", - сказал папа. Сейчас Ирак охвачен религиозным и межконфессиональными конфликтами не только между мусульманами и христианами, но и между шиитами и суннитами.

В понедельник в самолете с журналистами папа поделился своими впечатлениями и встрече с духовным лидером шиитов.

"Критики встречи говорили, что это не мужество, а безрассудство и что мои действия недалеко ушли от ереси. Риски есть всегда, но молитва и разговор на все дают ответ", - рассказал папа.

Он назвал Систани "великим мудрецом" и "человеком Божием", добавив, что встреча пошла на пользу душе.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Духовные лидеры католиков и шиитов впервые встретились лично и проговорили почти час

Значение визита папы для христиан Ирака трудно переоценить.

"Я не могу описать свое счастье, это историческое событие. В моей жизни оно точно больше не повторится", - говорит 33-летняя Йосра Мубарак. Она была на третьем месяце беременности, когда семь лет назад бежала из своего дома вместе с мужем и сыном, спасаясь от насилия.

"На нас была только одежда, а когда мы вернулись, от нашего дома ничего не осталось. Но здесь все равно наш дом, а теперь в наш дом пришел папа", - поделилась женщина.

Для самого папы Франциска этот визит не менее важен. В 1999 году его предшественник папа Иоанн Павел II отменил поездку в Багдад после провала переговоров с правительством тогдашнего президента Саддама Хусейна.

В 2021 году папа Франциск заявил, что иракских христиан нельзя подвести во второй раз, и отправился в Багдад, несмотря на возможную угрозу своей безопасности. В Ираке папу охраняли десять тысяч сотрудников спецслужб.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В 2014 году христианский город Каракош захватили боевики ИГ. В 2021 году папа Франциск помолился здесь за всех жертв войны

Визит папы в Ирак завершился десятитысячной мессой на стадионе в Ирбиле. Христиане Ирака пришли послушать папу, несмотря на вспышку заражений коронавирусом в стране. Большинство составляли молодые люди, многие были без масок.

В Ираке зарегистрировано более 13,5 тыс. смертей от ковида и более 700 тыс. заражений. Папа поприветствовал свою паству из папамобиля. Это был первый раз, когда он сел в него за весь визит в Ирак.

"Сейчас, находясь среди вас, я слышу голоса сожаления и потерь, но среди них есть и голоса надежды и утешения", - сказал он людям, которые встречали его на стадионе, размахивая флагами Ирака, Курдистана и Ватикана.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, На стадионе в Ирбиле папу встречали десять тысяч иракцев

Первый в истории визит понтифика в Ирак уже называют величайшей моральной поддержкой не только для христианского сообщества страны, но и для других религиозных меньшинств.

Но этот визит имеет не только религиозный, но и политический аспект. Папа как глава государства Ватикан может стать примером для лидеров других государств, побудив их принять участие в восстановлении Ирака.

По итогам визита премьер-министр Ирака заявил, что у страны есть реальная возможность восстановить свою историческую роль в регионе и мире несмотря на все препятствия и вызовы.

"Сегодня мы призываем всю страну к национальному диалогу, чтобы найти путь, по которому смогут сообща пойти все жители страны", - заявил Мустафа аль-Казыми.

Президент США Джо Байден назвал визит папы важным посланием. "Папа Франциск, который разговаривает с лидером шиитов и молится в полуразрушенном ИГ Мосуле - это символ надежды для всего мира", - заявил Байден.

Визит папы Римского в Ирак действительно сложно было представить еще несколько лет назад, для Ирака он может стать поворотным, как уже называют его власти страны.

Однако церкви в Мосуле и других городах стоят разрушенными не первый год, число бедных составляет 40 процентов населения, и только за 2019 год во время протестов против коррупции и безработицы были убиты 600 человек.