Фото: как в мире отмечают Международный женский день
8 марта в разных странах мира традиционно проходят акции солидарности в честь Международного женского дня. В этом году женщины отстаивали права мусульман-уйгуров и принимали участие в протестах против захвата власти в Мьянме. Акции солидарности во многих городах оказались немногочисленными из-за пандемии коронавируса.
"Дай голос женщинам в восточном Туркестане" - эти и другие надписи украшали плакаты женщин из уйгурской диаспоры, пришедших к посольству Китая в Стамбуле. Женщины потребовали новостей о своих родственниках, а также выразили озабоченность в связи с ратификацией договора об экстрадиции между Китаем и Турцией (проживающие в Турции уйгуры опасаются, что Анкара может передать их Пекину после вступления договора в силу).
В Великобритании уличные празднования Международного женского дня пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Премьер-министр Борис Джонсон отметил женский вклад в программу разработки вакцины против Covid-19.
8 марта в столице Мьянмы Янгоне прошли протесты против захвата власти военными. Чтобы предотвратить наступление полиции протестующие развесили на фонарных столбах и электрических проводах женские юбки (согласно местной традиции, если мужчина пройдет под одеждой, то лишится силы и славы).
Лишенный регистрации в Беларуси правозащитный центр "Весна" призывает поддержать заключенных женщин в день 8 марта. По данным центра, с начала избирательной кампании в Беларуси против женщин было возбуждено 141 политически мотивированное уголовное дело. Как минимум 49 женщин находятся в местах заключения или под домашним арестом.
В Мадриде вандалы изуродовали мурал с изображением 15 портретов известных феминисток, включая Фриду Кало и Розу Паркс. В городе запрещены публичные демонстрации и протесты.
В Берлине традиционно прошли марши за права женщин. Акции солидарности были организованны различными феминистскими группами, правда демонстрация в этом году оказалась куда скромнее из-за пандемии.
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