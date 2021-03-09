Суд в Турции вынес приговор по делу об убийстве посла России Андрея Карлова

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мевлют Алтынташ открыл огонь по Андрею Карлову 16 декабря 2016 года в 19:05 по местному времени. По данным обвинительного заключения, его самого полиция застрелила в 19:42 - то есть спустя 37 минут после нападения на посла

Суд в столице Турции Анкаре приговорил к различным срокам тюремного заключения более 20 обвиняемых в причастности к убийству у российского посла Андрея Карлова в 2016 год.

Обвиняемыми по делу проходили 28 человек, но человека, который застрелил российского дипломата, среди них не было. Он пережил посла Карлова на 37 минут, после чего был застрелен спецназом полиции Турции.

Среди обвиняемых были политические оппоненты президента Эрдогана (некоторые заочно), а также журналист и фотограф, на выставке работ которого застрелили Карлова.

Суд приговорил к срокам от пяти до девяти лет шестерых обвиняемых по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова. Пятеро фигурантов дела получили пожизненное (двоим присудили по два пожизненных срока), а шестеро из 28 обвиняемых были оправданы.

Вдова Карлова - Марина - в интервью Би-би-си ранее говорила, что не считает, что следствие разобралось в том, по чьему приказу и по какой причине был на самом деле убит ее муж.

"Я уверена, что это дело никогда не будет раскрыто. Сначала я надеялась, но сейчас думаю, что нет. Рано или поздно просто найдут какого-то стрелочника или скажут, что это был террорист-одиночка", - говорила в декабре Марина Карлова.

Посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен в Анкаре 19 декабря 2016 года во время открытия фотовыставки в Центре современного искусства. 22-летний Мевлют Алтынташ - сотрудник спецотдела полиции, находившийся в тот день в отпуске - несколько раз выстрелил дипломату в спину.

Как рассказала Би-би-си Марина Карлова, ее муж получал угрозы в свой адрес по меньшей мере за четыре месяца до нападения. Но ему не была предоставлена дополнительная охрана.

Кто был осужден?

По версии прокуратуры, за организацией преступления стоит проживающий в США турецкий проповедник Фетхулла Гюлен и члены его организации FETO. Гюлен, которого называют главным политическим оппонентом нынешних властей Турции и лично президента Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинения в причастности к убийству Карлова отвергает.

Всего по делу проходило 28 подозреваемых, из них девять человек судили заочно - они проживают за пределами Турции. В итоге их дела - в их числе дело Фетхуллы Гюлена - выделили в отдельное производство. Разбирательство по ним продолжится позже.

Самые большие сроки получили:

Программист Шахин Сегют получил два пожизненных срока. По версии следствия, он был куратором и наставником полицейского Алтынташа, убившего Карлова. Его жена Айшат получила 9 лет тюрьмы.

получил два пожизненных срока. По версии следствия, он был куратором и наставником полицейского Алтынташа, убившего Карлова. Его жена Айшат получила 9 лет тюрьмы. Салих Йылмаз - полицейский, сослуживец Алтынташа, получил пожизненный срок.

- полицейский, сослуживец Алтынташа, получил пожизненный срок. Бывший офицер турецкой разведки Вехби Кюршад Акалин получил 15 лет тюрьмы. Суд согласился с доводами обвинения о том, что именно Акалин предоставил гюленистам информацию об Алтынташе, чтобы они смогли завербовать его и подготовить к убийству.

получил 15 лет тюрьмы. Суд согласился с доводами обвинения о том, что именно Акалин предоставил гюленистам информацию об Алтынташе, чтобы они смогли завербовать его и подготовить к убийству. Хусейн Кётюдже , еще один бывший военный разведик, получил 15 лет тюрьмы. По данным следствия, он собирал информацию о том, была ли у Карлова охрана, где он бывает, и передавал эти сведения гюленистам.

, еще один бывший военный разведик, получил 15 лет тюрьмы. По данным следствия, он собирал информацию о том, была ли у Карлова охрана, где он бывает, и передавал эти сведения гюленистам. Серджан Башар - сотрудник полиции, сослуживец и сосед по квартире Алтынташа. Приговорен к 9 годам тюрьмы.

- сотрудник полиции, сослуживец и сосед по квартире Алтынташа. Приговорен к 9 годам тюрьмы. Мустафа Тимур Озкан - фотограф. Именно его работы были представлены на выставке "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника", в ходе открытия которой был застрелен посол Карлов. Озкан получил 3 года и 9 месяцев тюрьмы

- фотограф. Именно его работы были представлены на выставке "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника", в ходе открытия которой был застрелен посол Карлов. Озкан получил 3 года и 9 месяцев тюрьмы Хайреддин Айдынбаш - журналист, который несколько раз организовывал фотовыставки вместе с фотографом Озканом, получил 10 лет тюрьмы.

Все осужденные отрицают свою вину. Акалин на суде заявил, что он и другие подозреваемые свои показания дали под пытками.

Прокуратура считает, что убийца посла Алтынташ был "гюленистом" и получил задачу внедряться в другие группы (в том числе в круги радикальных исламистов) под видом обычного гражданина.

Суд по делу об убийстве посла Карлова шел два года. В итоге судьи пришли к тому же выводу, к которому президент Турции Эрдоган пришел в течение 48 часов после трагедии - убить Карлова хотели сторонники Гюлена, чтобы помешать развитию отношений России и Турции.