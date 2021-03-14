Нигерийская женщина, которая бросила вызов "Боко Харам"

Майени Джонс

BBC News, Майдугури

Наоми Адаму выглядит спокойной. Она рассказывает свою историю тихим ровным голосом, опустив глаза.

Трудно себе представить, что она прошла через одно из самых мучительных испытаний, какие только могут выпасть молодой женщине. Но за ее застенчивыми манерами скрывается недюжинный характер.

Наоми, которой тогда было 24, оказалась старшей среди 276 учащихся государственного женского интерната в нигерийском городе Чибок, захваченных боевиками радикальной исламистской организации "Боко Харам" в ночь с 14 на 15 апреля 2014 года.

Она не окончила школу в положенное время из-за перенесенной в детстве болезни и доучивалась уже взрослой. Юные одноклассницы звали ее "Маман Му" ("наша мама").

Она - главный персонаж новой книги о похищении в Чибоке, в свое время ставшем одной из главных мировых новостей.

Рождественское поздравление отцу

Работа журналистов Джо Паркинсона и Дрю Хиншоу под названием "Верните наших девочек" основана на сотнях интервью с бывшими заложницами, их родными и другими участниками той истории.

Пребывание пленниц в неволе описано во всех деталях. Показано также, как социальные сети принесли им мировую известность и одновременно затруднили их освобождение, сделав слишком ценной добычей.

Проведя в руках "Боко Харам" три года, христианка Наоми не уступила нажиму и не стала выходить замуж за кого-то из боевиков и принимать ислам.

Зато она и еще одна пленница тайно вели дневник на страницах блокнотов, которые похитители давали девушкам, чтобы те записывали в них исламские стихи. Наоми прятала бумаги в самодельной сумочке, которую привязывала к ноге.

Автор фото, Adaobi Tricia Nwaubani

"Мы решили записывать наши истории, чтобы люди узнали, что было с нами, если кому-то удастся спастись", - рассказывает Наоми.

Она показывает один из тех дневников, тетрадь в линеечку с потертой обложкой. В нем неотправленное письмо отцу, которое Наоми написала в канун Рождества 2014 года.

"Дорогой любимый папочка, я так по тебе скучаю!

"Папа, я мечтаю тебя увидеть. Волнуюсь о тебе, маме и всех дома.

"Я никогда не думала, что со мной случится такое, и никто из нас не думал.

Молись за меня, чтобы помочь мне одолеть дьявола всякий раз, когда он является мучить меня.

Пожалуй, на этом остановлюсь. Боже милостивый, как мне тебя не хватает.

Любящая тебя дочь Наоми Адаму. Счастливого Рождества!".

Помимо разлуки с близкими и неведения о собственном будущем, девушка пережила много тягот.

Боевики часто перемещались с места на место, скрываясь от нигерийских военных и американских дронов. Не считая короткого пребывания в городе Гуоза, временно захваченного "Боко Харам" в конце 2014 года, почти все время Наоми провела в лагерях в лесу Самбиса, основном укрытии группировки..

"В Самбисе приходилось очень трудно, - рассказывает Наоми. Все время не хватало пищи, а еще хуже было отсутствие воды. Приходилось отчищать себя землей в критические дни".

Христианские гимны для "Боко харам"

Командиры "Боко Харам" постоянно хотели заставить Наоми стать женой одного из их людей. Они надеялись, что ее пример подействует на младших девочек.

После каждого отказа ее избивали и грозились убить.

На мой вопрос, откуда она знала, что ее не убьют, Наоми ответила, что не могла быть уверена, но все равно не хотела уступать.

BBC Shekau told us that he didn't abduct us to marry us off, but because he wanted to put pressure on the government to release his men"

Однажды ослушница и еще несколько девушек предстали перед самим лидером "Боко Харам" Абубакаром Шекау, и он сделал неожиданное заявление.

"Шекау сказал, что похитил нас не затем, чтобы выдать замуж, а чтобы добиться освобождения своих людей, сидевших в тюрьмах", - вспоминает она.

Это признание укрепило решимость Наоми, и вскоре последовали новые акты неповиновения.

Наоми и еще несколько самых упорных девушек потихоньку подкармливали подружек, которых боевики морили голодом, чтобы склонить к замужеству. Пели христианские гимны, сперва потихоньку, затем во весь голос. Записывали в выданные им тетрадки молитвы и любимые отрывки из Библии.

Автор фото, AFP Подпись к фото, После освобождения Наоми и другие девушки встретились с президентом Нигерии

В конце концов в 2017 году Наоми была освобождена с 80 другими пленницами после тяжелых переговоров с участием нигерийских добровольцев и швейцарского дипломата.

В тот момент у нее сложилось ощущение, что "Боко Харам" испускает дух.

"Я не думаю, что сегодня "Боко Харам" будет проявлять какую-то активность, потому что еще при мне они раскололись на две фракции, одна из которых осталась в лесу Самбиса, а другая переместилась в Кангаруа, и было такое впечатление, что им приходит конец", - считает девушка.

Кампания в соцсетях, к которой примкнули мировые знаменитости, включая Мишель Обаму, не ускорила, а оттянула освобождение, показав "Боко Харам", какую большую ценность, оказывается, представляют обыкновенные школьницы.

Корыстные мотивы

Менее чем через год после освобождения Наоми Адаму, в феврале 2018 года, группировка захватила еще 110 школьниц в городе Дапчи в штате Йобе. Примерно через месяц все они были освобождены, кроме девушки по имени Лия Шарибу, которую предположительно убили за отказ сменить веру.

Последнее время похищения школьников в Нигерии снова обратили на себя внимание всего мира. За последние три месяца случились четыре подобных инцидента, были захвачены около 800 детей.

Но все они имели место на северо-западе Нигерии, в сотнях миль от тех мест на северо-востоке, где обычно орудовала "Боко харам".

Не вполне ясно, кто конкретно стоит за последними похищениями. Но северо-запад известен разгулом уголовных банд, которые похищают ради выкупа. Аналитики полагают, что некоторые из этих банд могут быть как-то связаны с "Боко Харам", но неизвестно, насколько тесно.

Единственное, с чем согласны все - что на остальных преступников повлиял пример резонансного похищения в Чибоке.

В конце февраля из общежития интерната в городе Янгебе в штате Замфара похитители увели 279 учениц.

Сотни нигерийских школьниц, похищенных боевиками, уже на свободе, но у Наоми каждый такой случай пробуждает ужасные воспоминания.

"Я не смогла уснуть, узнав о похищении в Замфаре. Я до сих пор вздрагиваю при звуке выстрелов", - говорит она.