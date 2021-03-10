Красный Крест обвинили в причастности к фальсификации белорусских выборов. Организация обещает разобраться

Алина Исаченко

Русская служба Би-би-си, Лондон

Автор фото, Redcross.by

Белорусская оппозиция обвинила национальное общество Красного Креста в причастности к массовым фальсификациям на президентских выборах в августе 2020 года. По данным независимых наблюдателей, не имеющая права заниматься политикой гуманитарная организация привлекла тысячи людей для работы в избирательных комиссиях. Международный Красный Крест отрицает причастность руководства белорусского отделения к фальсификациям.

Би-би-си поговорила с женщиной, которая подтвердила, что по инициативе самой организации выдвигалась от белорусского Красного Креста в члены комиссии на участке в Могилеве, но опровергла обвинения в подтасовках результатов голосования. Международный Красный Крест заявил, что участие членов организации в избирательном процессе неприемлемо, однако подчеркнул, что "руководство белорусской организации не одобряло и даже не знало о выдвижении своих членов в комиссии".

"Роль отдельных лиц на районном или местном уровне до конца не ясна и руководство Белорусского Общества Красного Креста (БОКК) пытается разобраться в этом", - отметили в организации.

Три тысячи членов комиссий

В документе Международного движения Красного Креста перечислены семь основополагающих принципов организации: гуманность, беспристрастность, нейтральность, независимость, добровольность, единство, универсальность.

"Мы говорим о том, что БОКК не является беспристрастной и независимой организацией. Оно фактически находится под контролем властей", - заявил в интервью Би-би-си руководитель одного из объединений белорусской оппозиции - Народного Антикризисного Управления (НАУ) - Павел Латушко.

НАУ совместно с платформой "Голос", пытавшейся вести независимый подсчет голосов на выборах в августе, выяснили, что белорусский Красный Крест выдвинул почти три тысячи человек в качестве членов избирательных комиссий по всей стране. И, настаивает оппозиция, это противоречит принципам нейтральности и независимости, провозглашенным организацией.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По данным лидеров оппозиции, от Красного Креста в участковые комиссии на выборы было выдвинуто 2998 человек

Кроме того, оппозиция обратила внимание на неожиданное повышение исполняющего компетенции председателя президиума белорусского Красного Креста Дмитрия Пиневича. Через две недели после президентских выборов он - в то время замминистра здравоохранения - был назначен исполняющим обязанности министра. О его назначении Александр Лукашенко объявил лично. Русская служба Би-би-си обратилась за комментарием к Пиневичу, но пока не получила ответа.

Генеральный секретарь БОКК Ольга Мычко до 2019 года была членом белорусского парламента.

"Ну предложите, что здесь такого?"

Би-би-си изучила подготовленную активистами "Голоса" таблицу, согласно которой на 362 избирательных участках, куда входили члены комиссии, выдвинутые от белорусского Красного Креста, обнаружены фальсификации. Количество голосов, отданных за кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую, в протоколах комиссии значительно меньше, чем фотографий бюллетеней избирателей за нее - "Голос" просил всех желающих сфотографировать свой бюллетень и прислать независимым наблюдателям.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, в Международной организации Красного Креста уверены, что руководство БОКК не знало о выдвижении своих членов в комиссии

На некоторых участках данные протоколов комиссии и платформы "Голос" расходятся в несколько раз.

Например, на участке 101 в Могилеве, согласно платформе "Голос", за Тихановскую было отдано 299 голосов (прилагаются 168 фотографий), но, по официальным результатам, у нее только 90 голосов. Членом комиссии на этом участке была заместитель заведующего по хозяйственной части в детском саду-яслях Ирина Лобанова, выдвинутая Октябрьской районной организацией белорусского Красного Креста в Могилеве. По ее словам, она регулярно платит взносы, но выдвигалась от организации впервые.

"Приехали [из Красного Креста], разговор был, что, мол, мы хотим предложить вашу кандидатуру. Ну предложите ради Бога, что здесь такого? Была я от Красного Креста", - сказала Лобанова в разговоре с Би-би-си. При этом женщина отвергла обвинения в фальсификациях на своем участке и добавила, что "голоса считали честно".

Автор фото, President.gov.by Подпись к фото, В августе исполняющий компетенции председателя президиума Красного Креста Дмитрий Пиневич был назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения Беларуси

Еще на одном участке в Минске, по данным платформы "Голос", за Светлану Тихановскую проголосовали 1208 человек (есть фото 871 бюллетеня), по данным УИК - 198 человек. Член комиссии - учительница английского языка Ольга Трацевская, выдвинутая от Красного креста в Минске. Би-би-си позвонила в школу, где она работает: директор Валентина Сакович, зампред комиссии на том же избирательном участке, заявила, что Трацевская больна и "недавно ушла на больничный". Би-би-си позвонила на вахту школы, где сказали, что Ольга Ивановна была в школе и вела занятия как обычно.

Некоторые упомянутые в таблице "Голоса" члены избиркомов, которым позвонила Би-би-си, отказывались от комментариев, некоторые сразу бросали трубку при упоминании слова "выборы". Еще несколько собеседников говорили, что не могут общаться во время работы и просили перезвонить вечером, но потом уже больше не брали трубки.

"Списки членов участковых комиссий публикуются, а под протоколами стояли их подписи. Эти члены комиссий заявлялись от конкретной организации, от белорусского Красного креста, так что здесь прямая связь", - говорит Латушко.

Авторитет и имидж

Согласно избирательному кодексу Республики Беларусь, государственные служащие не могут составлять более одной трети состава комиссии. Остальные две трети должны достаться представителям политических партий и общественных объединений.

По данным независимой платформы для наблюдателей и избирателей Zubr, представители Красного Креста присутствовали почти на половине всех избирательных участков страны. Таким образом, по мнению Павла Латушко, Красный Крест был выбран властями для того, чтобы международный авторитет организации прибавил процессу легитимности.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В состав членов Белорусского Общества Красный Крест входят более миллиона человек по всей стране

"Была цель привлечь лояльных режиму людей под знамена Красного Креста, чтобы они с легкостью фальсифицировали выборы. Никто не задумывался об имидже международной организации, Лукашенко и его приближенных это не волнует", - считает оппозиционер.

НАУ обратилось к Международному движению Красного Креста с требованием провести расследование в отношении своего белорусского отделения.

"На парламентских выборах 2019 года, которые не были признаны демократическими мировым сообществом, в избиркомах тоже участвовали представители от Красного Креста, - говорит Павел Латушко. - Власти используют его как платформу для решения своих внутриполитических задач".

"Работаем над тем, чтобы подобное не повторилось"

Белорусское общество Красный Крест - самая крупная гуманитарная организация в стране. Согласно данным самой организации, у нее более 160 региональных отделений и около 8 тысяч местных представительств, в ней состоит 1,14 млн человек - это около 12% населения страны.

В Беларуси отделение Красного креста занимается подготовкой и реагированием на кризисные ситуации - например, обучает оказанию первой медицинской помощи, доставляет лекарства и продукты пожилым людям в условиях пандемии.

В белорусском Красном кресте отказались разговаривать с Би-би-си, переадресовав все вопросы в головной офис организации в Женеве. На сайте белорусского Красного Креста висит пространное обращение в ответ на сообщения в СМИ "об участии сотрудников Красного Креста в политических мероприятиях". В обращении перечисляется все, что делает организация, и указано, что белорусское отделение следует всем принципам международного движения.

Автор фото, Tut.by Подпись к фото, Волонтеры Красного Креста оказывали помощь пострадавшим во время протестов

Как утверждают в головной организации Красного Креста, люди, принимавшие участие в работе комиссий, могли быть просто членами организации, но никак не ее сотрудниками и волонтерами. "Это различие может показаться незначительным, но на самом деле это не так: волонтеры активно участвуют в повседневной работе Красного Креста, а сотрудники, само собой, получают зарплату. Члены подобны "сторонникам": они могут платить небольшие взносы, но не участвуют в предоставлении гуманитарных услуг", - сказал Би-би-си представитель международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (КККП) Мэтью Кохран.

По его словам, руководство белорусского Красного Креста не располагало информацией о том, что "некоторые члены" организации принимали участие в избирательном процессе.

"Белорусское Общество Красного Креста и Международная федерация обществ КККП согласны с тем, что участие в избирательных комиссиях людей, которые утверждают, что являются членами Красного Креста, неприемлемо. Это не подлежит сомнению", - заявил Кохран.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Как утверждают в головной организации Красного Креста, люди, принимавшие участие в работе комиссий, могли быть просто членами организации, но никак не ее сотрудниками и волонтерами

Меньше полугода назад вступили поправки к белорусскому закону, регулирующему работу Красного креста в стране. Согласно им, местное отделение организации должно руководствоваться не только национальным законодательством, но и уставом международного движения. "Движение не может принимать чью-либо сторону в вооруженных конфликтах и вступать в споры политического, расового, религиозного или идеологического характера", - говорится в этом уставе.

"Это, на наш взгляд, устраняет правовой пробел относительно участия Красного Креста в избирательном процессе, - говорит Кохран. - Нас не стоит политизировать, и белорусский Красный Крест работает над тем, чтобы подобное не повторилось".

"Дежурство в местах массового скопления людей"

По данным ЦИК, на прошедших выборах за Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей Беларуси, за Светлану Тихановскую - 10, 1%. По данным лишенного регистрации правозащитного центра "Весна", с начала протестов, охвативших Беларусь после оглашения результатов выборов, были задержаны более 30 тысяч человек. 269 из них признаны политзаключенными.

14 февраля 2021 года белорусский писатель и автор книги "Красный Крест" Саша Филипенко написал открытое письмо президенту международного комитета Красного Креста Питеру Мауреру, где обвинил организацию в бездействии по отношению к насилию над протестовавшими против итогов выборов в Беларуси.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По данным правозащитников за время протестов в Беларуси было задержано более 30 тысяч человек

"Международный красный крест обязан оказывать помощь, а не изображать оказание помощи, в противном случае бесполезный офис Красного Креста в Беларуси следует закрыть за ненадобностью", - написал Филипенко.

Отвечая на вопросы Би-би-си, в международной федерации обществ КККП заявили, что гордятся тем, что белорусские волонтеры помогали и поддерживали пострадавших протестующих и передавали посылки людям в СИЗО. На сайте белорусского Красного Креста, впрочем, об этой помощи сказано немного - в частности, то, что волонтеры "выходят на дежурство в места массового скопления людей". О передачах людям в изоляторах в сообщении не говорится.

9 марта Филипенко сообщил, что получил ответ от президента международного Красного Креста. "В эфире швейцарского радио Петер Маурер с улыбкой сообщил, что не хочет ругаться с писателем, творчество которого ценит. На этом можно было бы остановиться и отправиться инспектировать беларуские тюрьмы, но Петер Маурер в очередной раз заявил, что никудашеньки не поедет. Президент МККК сослался на отсутствие мандата, который позволил бы ему и его коллегам войти в беларуские тюрьмы. В общем пока не начнется полномасштабная война - он бессилен", - написал Филипенко в "Фейсбуке", добавив, что об обвинениях в причастности Красного Креста к фальсификациям выборов Мауэр не упомянул.